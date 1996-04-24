Channel Detector Indicator

ATD Channel Pattern Detector — это индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для обнаружения и построения ценовых каналов непосредственно на графике.

ATD Channel Pattern Detector — это визуальный инструмент технического анализа, разработанный для определения возможных восходящих, нисходящих и горизонтальных каналов на основе движения цены. Индикатор сканирует исторические бары, обнаруживает формирование каналов с помощью своей внутренней логики распознавания паттернов и отображает найденные линии каналов на графике.

Этот индикатор не является торговым советником Expert Advisor. Он не открывает, не закрывает и не управляет сделками. Он только анализирует график и визуально отображает обнаруженные структуры каналов. Его можно использовать как дополнительный инструмент для ручного анализа графика, дискреционной торговли, анализа рыночной структуры и подтверждения технического анализа.

Индикатор может отображать найденные каналы отдельными цветами для бычьих, медвежьих и нейтральных структур. Он также включает дополнительные всплывающие, звуковые и email-уведомления при обнаружении нового канала.

Основные возможности

Обнаруживает структуры ценовых каналов на графике

Автоматически строит линии каналов

Поддерживает цвета для бычьих, медвежьих и нейтральных каналов

Работает непосредственно на выбранном символе и таймфрейме графика

Дополнительное всплывающее уведомление

Дополнительное звуковое уведомление со встроенным звуковым ресурсом

Дополнительное email-уведомление через настройки email в MetaTrader 5

Удобные группы входных параметров для более простой настройки

Только индикатор; торговые операции не выполняются

Как это работает

Индикатор анализирует последние ценовые данные и ищет структуры, похожие на каналы, используя выбранный диапазон поиска и параметры обнаружения. Он проверяет, формируют ли ценовые колебания действительный канал в соответствии с заданными правилами, включая количество баров, симметрию, коэффициент совпадения, порог и разницу углов.

Когда найден действительный канал, индикатор отображает линии канала на графике. Цвет канала зависит от обнаруженного направления канала:

Бычий канал: отображается бычьим цветом

Медвежий канал: отображается медвежьим цветом

Нейтральный канал: отображается нейтральным цветом

Если уведомления включены, индикатор может уведомлять пользователя при обнаружении нового канала. Уведомления срабатывают только при появлении нового канала, что помогает избежать повторяющихся уведомлений на одной и той же свече.

Входные параметры

Настройки поиска

Количество баров для анализа

Устанавливает, сколько свечей индикатор сканирует при поиске канальных паттернов. Более высокое значение позволяет анализировать больше исторических данных, а более низкое значение фокусируется только на недавней рыночной структуре.

Обнаружение канала

Порог

Управляет чувствительностью обнаружения каналов. Более низкие значения могут находить больше паттернов, а более высокие значения делают обнаружение более строгим.

Минимальное количество баров

Устанавливает минимальное количество свечей, необходимое для действительного канального паттерна.

Максимальное количество баров

Устанавливает максимальное количество свечей, допустимое для обнаруженного канального паттерна.

Симметрия

Управляет тем, насколько сбалансированной должна быть обнаруженная структура канала. Более высокие значения делают проверку канала более строгой.

Коэффициент совпадения пар

Определяет, насколько точно выбранные точки колебаний должны соответствовать структуре канала. Более высокие значения требуют более сильного совпадения между точками канала.

Разница углов

Устанавливает допустимую разницу между углами линий канала. Более низкие значения требуют, чтобы линии канала были более параллельными.

Цвета линий

Цвет бычьего канала

Цвет, используемый для бычьих или восходящих структур канала.

Цвет медвежьего канала

Цвет, используемый для медвежьих или нисходящих структур канала.

Цвет нейтрального канала

Цвет, используемый для нейтральных или боковых структур канала.

Уведомления

Всплывающее уведомление

Включает или отключает всплывающие уведомления MetaTrader 5 при обнаружении нового канала.

Звуковое уведомление

Включает или отключает звуковые уведомления при обнаружении нового канала. Звук встроен в индикатор, поэтому пользователям не нужно вручную копировать звуковой файл.

Email-уведомление

Включает или отключает email-уведомления. Для использования этой опции email должен быть правильно настроен в MetaTrader 5 в разделе Инструменты → Настройки → Email.

Примечания

Это только визуальный индикатор.

Он не выполняет сделки.

Он не управляет ордерами или позициями.

Он не использует мартингейл, сетку, восстановление или логику управления капиталом.

Уведомления не работают в тестере стратегий, потому что MetaTrader 5 не выполняет реальные всплывающие, звуковые или email-уведомления в режиме тестера.

Для email-уведомлений пользователь должен настроить SMTP email в MetaTrader 5.

Индикатор следует протестировать на предпочитаемых пользователем символах и таймфреймах перед использованием в качестве части любого торгового решения.

Рекомендуемое использование

ATD Channel Pattern Detector можно использовать для анализа рыночной структуры и определения возможных ценовых каналов. Трейдеры могут использовать построенные каналы как дополнительный визуальный ориентир для уровней поддержки, сопротивления, направления тренда, зон консолидации или анализа пробоев.

Индикатор подходит для трейдеров, которые предпочитают чистый анализ на основе графика и хотят автоматически выделять возможные структуры каналов без необходимости вручную строить каждый канал.