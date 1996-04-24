Channel Detector Indicator

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  • Elham Afsharpour
    Elham Afsharpour

    Elham Afsharpour

    5 (2)
    Я опытный разработчик программного обеспечения для трейдинга с 8-летним опытом программирования, особенно в Python, C++ и MQL5. Последние 2 года я в основном занимаюсь разработкой Expert Advisors, пользовательских индикаторов, торговых инструментов и систем автоматизации для MetaTrader.
    6 продуктов
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5

ATD Channel Pattern Detector — это индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для обнаружения и построения ценовых каналов непосредственно на графике.

ATD Channel Pattern Detector — это визуальный инструмент технического анализа, разработанный для определения возможных восходящих, нисходящих и горизонтальных каналов на основе движения цены. Индикатор сканирует исторические бары, обнаруживает формирование каналов с помощью своей внутренней логики распознавания паттернов и отображает найденные линии каналов на графике.

Этот индикатор не является торговым советником Expert Advisor. Он не открывает, не закрывает и не управляет сделками. Он только анализирует график и визуально отображает обнаруженные структуры каналов. Его можно использовать как дополнительный инструмент для ручного анализа графика, дискреционной торговли, анализа рыночной структуры и подтверждения технического анализа.

Индикатор может отображать найденные каналы отдельными цветами для бычьих, медвежьих и нейтральных структур. Он также включает дополнительные всплывающие, звуковые и email-уведомления при обнаружении нового канала.

Основные возможности

  • Обнаруживает структуры ценовых каналов на графике

  • Автоматически строит линии каналов

  • Поддерживает цвета для бычьих, медвежьих и нейтральных каналов

  • Работает непосредственно на выбранном символе и таймфрейме графика

  • Дополнительное всплывающее уведомление

  • Дополнительное звуковое уведомление со встроенным звуковым ресурсом

  • Дополнительное email-уведомление через настройки email в MetaTrader 5

  • Удобные группы входных параметров для более простой настройки

  • Только индикатор; торговые операции не выполняются

Как это работает

Индикатор анализирует последние ценовые данные и ищет структуры, похожие на каналы, используя выбранный диапазон поиска и параметры обнаружения. Он проверяет, формируют ли ценовые колебания действительный канал в соответствии с заданными правилами, включая количество баров, симметрию, коэффициент совпадения, порог и разницу углов.

Когда найден действительный канал, индикатор отображает линии канала на графике. Цвет канала зависит от обнаруженного направления канала:

  • Бычий канал: отображается бычьим цветом

  • Медвежий канал: отображается медвежьим цветом

  • Нейтральный канал: отображается нейтральным цветом

Если уведомления включены, индикатор может уведомлять пользователя при обнаружении нового канала. Уведомления срабатывают только при появлении нового канала, что помогает избежать повторяющихся уведомлений на одной и той же свече.

Входные параметры

Настройки поиска

Количество баров для анализа
Устанавливает, сколько свечей индикатор сканирует при поиске канальных паттернов. Более высокое значение позволяет анализировать больше исторических данных, а более низкое значение фокусируется только на недавней рыночной структуре.

Обнаружение канала

Порог
Управляет чувствительностью обнаружения каналов. Более низкие значения могут находить больше паттернов, а более высокие значения делают обнаружение более строгим.

Минимальное количество баров
Устанавливает минимальное количество свечей, необходимое для действительного канального паттерна.

Максимальное количество баров
Устанавливает максимальное количество свечей, допустимое для обнаруженного канального паттерна.

Симметрия
Управляет тем, насколько сбалансированной должна быть обнаруженная структура канала. Более высокие значения делают проверку канала более строгой.

Коэффициент совпадения пар
Определяет, насколько точно выбранные точки колебаний должны соответствовать структуре канала. Более высокие значения требуют более сильного совпадения между точками канала.

Разница углов
Устанавливает допустимую разницу между углами линий канала. Более низкие значения требуют, чтобы линии канала были более параллельными.

Цвета линий

Цвет бычьего канала
Цвет, используемый для бычьих или восходящих структур канала.

Цвет медвежьего канала
Цвет, используемый для медвежьих или нисходящих структур канала.

Цвет нейтрального канала
Цвет, используемый для нейтральных или боковых структур канала.

Уведомления

Всплывающее уведомление
Включает или отключает всплывающие уведомления MetaTrader 5 при обнаружении нового канала.

Звуковое уведомление
Включает или отключает звуковые уведомления при обнаружении нового канала. Звук встроен в индикатор, поэтому пользователям не нужно вручную копировать звуковой файл.

Email-уведомление
Включает или отключает email-уведомления. Для использования этой опции email должен быть правильно настроен в MetaTrader 5 в разделе Инструменты → Настройки → Email.

Примечания

  • Это только визуальный индикатор.

  • Он не выполняет сделки.

  • Он не управляет ордерами или позициями.

  • Он не использует мартингейл, сетку, восстановление или логику управления капиталом.

  • Уведомления не работают в тестере стратегий, потому что MetaTrader 5 не выполняет реальные всплывающие, звуковые или email-уведомления в режиме тестера.

  • Для email-уведомлений пользователь должен настроить SMTP email в MetaTrader 5.

  • Индикатор следует протестировать на предпочитаемых пользователем символах и таймфреймах перед использованием в качестве части любого торгового решения.

Рекомендуемое использование

ATD Channel Pattern Detector можно использовать для анализа рыночной структуры и определения возможных ценовых каналов. Трейдеры могут использовать построенные каналы как дополнительный визуальный ориентир для уровней поддержки, сопротивления, направления тренда, зон консолидации или анализа пробоев.

Индикатор подходит для трейдеров, которые предпочитают чистый анализ на основе графика и хотят автоматически выделять возможные структуры каналов без необходимости вручную строить каждый канал.


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Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Индикаторы
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
Индикаторы
GEM Signal Pro GEM Signal Pro — это трендовый индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны более понятные сигналы, более структурированные торговые сетапы и более практичное управление рисками прямо на графике. Вместо того чтобы показывать только простую стрелку, GEM Signal Pro помогает представить всю торговую идею в более наглядной и удобной форме. Когда условия подтверждены, индикатор может отображать на графике цену входа, stop loss и цели take profit, помогая трейдеру
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
Индикаторы
RelicusRoad Pro: Квантовая Рыночная Операционная Система СКИДКА 70% ПОЖИЗНЕННЫЙ ДОСТУП (ОГРАНИЧЕНО) - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 2000+ ТРЕЙДЕРАМ Почему большинство трейдеров теряют деньги даже с «идеальными» индикаторами? Потому что они торгуют Единичными Концепциями в вакууме. Сигнал без контекста — это лотерея. Чтобы выигрывать стабильно, вам нужна КОНФЛЮЭНЦИЯ . RelicusRoad Pro — это не простой стрелочный индикатор. Это полная Количественная Рыночная Экосистема . Она отображает «Дорогу Справедливой Сто
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