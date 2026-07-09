Дорогой трейдер! Приветствую тебя на странице торгового бота Gold Hysteria!

Система создана для полностью автономной торговли без участия человека. Мы не применяем маркетинговые трюки для раскрутки продукта — данный бот продается «как есть», без лишнего пафоса и аллегорий.

Продукт разработан исключительно для инструмента XAU/USD на любом таймфрейме от одной минуты до одного часа. В зависимости от выбора таймфрейма меняется частота торговли: на минутном графике (М1) будет открыто максимальное количество сделок, на часовом (H1) — минимальное. Таким образом вы можете самостоятельно регулировать интенсивность торговли.

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Технологии и алгоритм

В основе торгового алгоритма Gold Hysteria лежат эффективные способы кластеризации рыночных режимови продвинутый градиентный бустинг CatBoost для точного определения наиболее эффективных трейдов. Модели машинного обучения выявляют надежные паттерны, которые позволяют системе устойчиво работать в любых рыночных условиях. Система не нуждается в сверхбыстром исполнении торговых приказов, поэтому вы можете использовать ее на любых торговых счетах.

По сравнению с дорогими аналогами, Gold Hysteria превосходит практически всех благодаря жесткому контролю рисков. Бот не использует усреднение, мартингейл и прочие опасные техники торговли, способные привести к полному сливу депозита. Каждая позиция обязательно защищена своим стоп-лоссом, а также сделки могут закрываться по встречным сигналам системы.

Накаких сложных настроек

При скачивании и покупке продукта вы получаете все необходимые настройки из коробки. Вам достаточно определить размер торгового лота и установить бота на график XAU/USD:

Для консервативной торговли: смело ставьте бота на график H1 .

Для активной торговли: если вы любите большое количество сделок и не хотите долго ждать, установите его на график М1 .

Умеренный вариант: вы можете выбрать любые промежуточные таймфреймы, например, М5 или М15.

Робот не занимается спамом ордерами, игнорирует рыночный шум и не рассчитывает на везение. Позиции открываются исключительно при стопроцентном совпадении текущего рыночного режима с заложенными ML-алгоритмами. Именно поэтому система может не совершать сделки ежедневно, что в конечном итоге и обеспечивает стабильную долгосрочную доходность, обходящую конкурентов.

Минимальные требования и рекомендации:

Минимальный первоначальный депозит: $300.

Рекомендуемый первоначальный депозит: $1000 и более.

Кредитное плечо: не менее 1:100 (рекомендуется 1:500).

Тип счета: Хеджирование (Hedging).

Брокер: система не чувствительна к торговым условиям, выбирайте любого проверенного брокера.

Почему торговая система Gold Hysteria станет лучшей в вашем портфеле?

Низкая стоимость продукта с возможностью подписки: вы не тратите огромные деньги на сомнительный софт, а можете взять бота в аренду на месяц для проверки качества при минимальных вложениях. Жесткий контроль рисков и математический подход: благодаря связке кластеризации и CatBoost, бот находит сделки с наивысшим математическим ожиданием, избавляя вас от переживаний за депозит. Гибкие настройки: вы можете кастомизировать систему исходя из личных предпочтений или использовать оптимизированные пресеты по умолчанию.