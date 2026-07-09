亲爱的交易员！欢迎来到 Gold Hysteria 交易机器人页面！

本系统专为完全自主的自动化交易而设计，无需人工干预。我们不搞任何虚假的营销噱头来炒作产品——这款机器人“按原样”销售，没有夸大的词藻，也没有华丽的修辞。

本产品专为 XAU/USD（现货黄金） 黄金走势设计，适用于从 1 分钟到 1 小时（M1 到 H1）的任何时间周期。交易频率会根据您选择的时间周期而变化：在 1 分钟图表（M1）上将执行最多的交易，而在 1 小时图表（H1）上交易量最少。通过这种方式，您可以自行调节交易的活跃度。

注意！ 如果您喜欢这款机器人，请给予 5 星好评并撰写评论，您将免费获得我们之前的 2 款机器人作为赠品！

技术与算法

Gold Hysteria 交易算法的核心基于高效的市场状态聚类方法（Market Regime Clustering）以及先进的 CatBoost 梯度提升算法，以此来精准锁定最具价值的交易机会。机器学习模型能够捕捉可靠的行情模式，确保系统在任何市场环境下都能稳定运行。该系统对订单执行速度没有严苛的要求，因此适用于任何交易账户。

与市面上昂贵的同类产品相比，Gold Hysteria 凭借严苛的风险控制几乎超越了所有对手。本机器人绝不使用网格补仓（马丁格尔）、拉平均价或其他可能导致爆仓的危险交易技术。每一笔持仓都严格受到独立止损（Stop-Loss）的保护，同时系统也会根据反向信号主动平仓。

无需复杂设置

在下载和购买产品时，您将获得开箱即用的所有必要设置。您只需要确定交易手数，并将机器人加载到 XAU/USD 图表上即可：

保守型交易： 放心将机器人挂在 H1（1小时）图表上。

激进型交易： 如果您喜欢高频交易且不想久等，请将其安装在 M1（1分钟）图表上。

稳健型选择： 您可以选择任何中间的时间周期，例如 M5（5分钟）或 M15（15分钟）。

本机器人不会进行垃圾订单轰炸，能够自动过滤市场噪音，不碰运气。只有在当前市场状态与内置的机器学习（ML）算法 100% 吻合时，系统才会开仓。正因如此，系统可能不会每天都产生交易，但这恰恰确保了其最终能带来超越竞争对手的长期稳定收益。

最低要求与建议

最低初始本金： $300

建议初始本金： $1000 及以上

杠杆比例： 不低于 1:100（推荐 1:500）

账户类型： 对冲模式（Hedging）

经纪商： 本系统对交易环境（点差、滑点等）不敏感，选择任何靠谱合规的经纪商即可。

为什么 Gold Hysteria 交易系统会成为您投资组合中的最佳选择？

低成本且支持订阅制： 您无需花费巨资去购买来路不明的软件，只需支付少许费用即可租用该机器人一个月，以最低的成本验证其策略质量。

严格的风控与数学方法： 得益于聚类算法与 CatBoost 的强强联手，机器人能够寻找具有最高数学期望的交易，让您无需为本金安全而焦虑。

灵活的配置： 您可以根据个人喜好自定义系统参数，也可以直接使用默认优化好的预设。

立即开启先进的人工智能技术，在黄金市场上斩获收益吧！