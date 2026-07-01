Candle Power Pro MT5

Candle Power Pro

— это

индикатор анализа объема

, предназначенный для анализа

реального тикового объема

,

бычьего/медвежьего давления

,

дисбаланса покупателей и продавцов

, а также

соотношения цены и объема

непосредственно на графике. Индикатор преобразует активность объема свечей в визуальную систему анализа рынка, отображая

процентное соотношение бычьего и медвежьего объема

, доминирование объема, условия дивергенции и сигналы подтверждения тренда. Разработанный для

трейдеров на Форекс

,

золота

,

индексов

,

криптовалют

,

скальперов

,

внутридневных трейдеров

,

свинг-трейдеров

и трейдеров, использующих

ценовое движение

,

SMC

и подходы, основанные на объеме, Candle Power Pro предоставляет полный рабочий процесс для изучения силы рынка и активности участников. Благодаря встроенному

многосимвольному сканеру

,

односимвольной панели мониторинга

, множеству инструментов технического анализа и настраиваемым оповещениям трейдеры могут отслеживать условия объема, рыночный импульс и потенциальные области движения цены из одного интерфейса.

Основные функции

Индикатор Candle Power Pro анализирует данные об объеме торгов в реальном времени и оценивает взаимосвязь между движением цены и активностью объема. Вместо того чтобы рассматривать только направление свечи, индикатор изучает, поддерживает ли текущее движение свечи давление покупателей или продавцов.

Индикатор рассчитывает процентное соотношение между бычьей и медвежьей активностью и отображает результат на визуальной панели и с помощью графических инструментов.

Основной анализ включает в себя:

Анализ дисбаланса между покупателями и продавцами

Этот индикатор выявляет ситуации, когда направление свечи и объемное давление не совпадают.

Примеры:

Интенсивная активность бычьих тиков во время формирования медвежьих свечей.

Высокая активность медвежьих тиков во время бычьих свечей.

Эти условия могут помочь трейдерам выявить возможное поглощение объема торгов , изменения рыночного давления или области, требующие дополнительного анализа.



Анализ расхождения между объемом и ценой

Candle Power Pro сравнивает движение цены с динамикой объема, чтобы выявить возможные условия дивергенции.

Примеры:

Цена достигает новых максимумов, в то время как бычий спрос на объём торгов снижается.

Цена достигает новых минимумов, в то время как давление со стороны медвежьего объема ослабевает.

Это помогает трейдерам анализировать потенциальное истощение импульса и изменение рыночных условий.



Подтверждение тренда

Когда направление движения цены и давление объема совпадают, индикатор предоставляет дополнительную подтверждающую информацию для анализа тренда.

Трейдеры могут сравнивать:

Направление движения цены

Соотношение объемов быков и медведей

сила тренда

Технические условия индикатора

для формирования более широкого представления о рынке.

Система приборной панели

Candle Power Pro имеет два режима работы: Режим сканирования нескольких символов Сканер отслеживает множество символов и отображает рыночные условия в зависимости от объема на единой панели управления. Трейдеры могут сравнивать инструменты и быстро определять символы, демонстрирующие более сильное преобладание бычьего или медвежьего объема. На панели управления можно отобразить: Процент быков/медведей

Преобладание объема

Направление сигнала

Подтверждение технического индикатора

Обзор рыночной ситуации

Режим панели управления с одним символом При выборе символа индикатор может открыть график с загруженным Candle Power Pro и предоставить подробные инструменты анализа объема непосредственно на графике. Это позволяет трейдерам переходить от сканирования рынка к детальному анализу без необходимости вручную изменять графики. Основные характеристики Анализ реального объема тиков: Измеряет тиковый объем бычьих и медвежьих сигналов внутри свечей.

Измеряет тиковый объем бычьих и медвежьих сигналов внутри свечей. Выявление дисбаланса между покупателем и продавцом: Подчеркивает различия между движением свечей и базовым давлением объема.

Обнаружение расхождения между объемом и ценой: отображает условия расхождения, при которых поведение цены и объема не совпадают.

Анализ подтверждения тренда: помогает оценить, соответствует ли объем торгов текущему направлению рынка.

Цветные свечи: Настраиваемая цветовая гамма свечей в зависимости от преобладания бычьего/медвежьего тренда.

Стрелки дивергенции: обозначают возможные области дивергенции, когда поведение объема отличается от движения цены.

Панель мониторинга с многосимвольным сканером: сравнение объемов торгов по нескольким торговым инструментам.

Панель анализа по одному символу: предоставляет подробный анализ графика после выбора символа.

Многоиндикаторная система подтверждения

Включает дополнительный анализ от: Сила тренда скользящих средних CCI РСИ Стохастический Импульс Распространяйте информацию

Интегрированные торговые инструменты

Включает дополнительные инструменты для построения диаграмм, такие как: Автоматический метод Фибоначчи Уровни поворота Анализ ATR Тренд-канал

Классификация сигналов

Отображает рыночные условия с помощью: КУПИТЬ ПРОДАВАТЬ РЕКОМЕНДУЮ КУПИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДАЖАМ ЖДАТЬ

Настраиваемые оповещения

Поддерживается: Всплывающие уведомления Мобильные уведомления Уведомления по электронной почте

Фильтры громкости

Дополнительные фильтры для: Условия минимального объема Всплески громкости Пороговые значения соотношения быков и медведей Сдвиги в распределении власти

Настраиваемые темы оформления панели мониторинга: несколько тем оформления панели мониторинга и возможности визуальной настройки.

Практическое применение в торговле Candle Power Pro можно использовать с различными торговыми стратегиями, включая торговлю на основе анализа ценового движения , следование за трендом , торговлю на прорывах , анализ разворотов , скальпинг и свинг-трейдинг . Для трейдеров, использующих анализ ценового движения , анализ объёма может предоставить дополнительный контекст при изучении уровней поддержки и сопротивления. Прорыв, сопровождаемый более высокой активностью объёма, может предоставить иную информацию по сравнению с прорывом, происходящим при более слабой активности. Для трейдеров, торгующих по тренду , Candle Power Pro может использоваться в качестве инструмента подтверждения. Когда направление цены и объемное давление движутся синхронно, трейдеры могут оценить, поддерживает ли рыночная активность текущую структуру тренда. Для трейдеров, торгующих на прорывах , этот индикатор может помочь проанализировать, поддерживается ли движение цены увеличением активности на рынке или же объемы торгов указывают на необходимость осторожности. При анализе разворотов дивергенция может указывать на ситуации, когда движение цены и объем не синхронизированы. Для подтверждения таких сигналов в этих областях могут потребоваться дополнительные методы технического анализа. Для трейдеров, использующих концепцию «умных денег» (Smart Money Concept, SMC) и институциональных трейдеров , поведение объемов может изучаться наряду с такими концепциями, как зоны ликвидности, структура рынка, разрывы справедливой стоимости и анализ по торговым сессиям. Этот индикатор также может использоваться для анализа торговых сессий в Лондоне и Нью-Йорке , где объемы торгов часто меняются в основные рыночные периоды.

Идеально подходит для

Candle Power Pro подходит для: трейдеров на рынке Форекс , анализирующих соотношение объема и цены;

трейдеров золота (XAUUSD) , изучающих импульс и рыночное давление;

криптотрейдеров, отслеживающих волатильность рынка;

трейдеров индексов, анализирующих сильные направленные движения;

скальперов, наблюдающих за краткосрочными изменениями объема;

внутридневных трейдеров, сканирующих внутридневные возможности;

свинг-трейдеров, изучающих структуру рынка в целом;

трейдеров, использующих анализ ценового действия (Price Action) , сочетающих свечной анализ с анализом объема;

трейдеров, анализирующих ликвидность и поведение участников рынка (SMC) ;

; трейдеров, подтверждающих направленное движение;

трейдеров, оценивающих движения, поддерживаемые объемом;

систематических трейдеров, использующих сканирование рынка на основе панели инструментов.

Оптимальная конфигурация

Candle Power Pro можно настроить под разные рынки и стили торговли. Для скальпинга трейдеры могут использовать более низкие таймфреймы, такие как M1, M5 и M15, для отслеживания краткосрочных изменений объема и сдвигов импульса. Для внутридневной торговли таймфреймы, такие как M15, M30 и H1, могут обеспечить баланс между внутридневным движением и структурой рынка. Для свинг-трейдинга графики H1, H4 и D1 можно использовать для анализа более широких трендов объема и поведения цен. Многосимвольный сканер позволяет трейдерам отслеживать несколько инструментов, включая: валютные пары

, XAUUSD, золото

, криптовалютные рынки,

индексы, CFD. Панель управления можно настроить с помощью различных режимов отображения, тем, параметров оповещений и фильтров расчета. Трейдеры могут настраивать: пороговые значения бычьего/медвежьего

тренда, фильтры объема

, подтверждения оповещений,

настройки панели управления

, параметры технических индикаторов в соответствии со своим предпочтительным рабочим процессом анализа.



Заключительные замечания