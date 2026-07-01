Candle Power Pro MT5
- 指标
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Thushara Dissanayake我一直热衷于探索新的交易策略，用指标进行测试，并用智能交易系统（EA）实现自动化。欢迎来到我的外汇交易机器人、指标和交易工具的世界，所有产品均专为MetaTrader平台打造。
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- 版本: 2.0
- 激活: 5
核心功能
Candle Power Pro 分析实时成交量数据，并评估价格走势与成交量活动之间的关系。该指标不仅关注蜡烛图的方向，还会研究买盘或卖盘压力是否支撑当前的蜡烛图走势。
该指标计算多头和空头交易活动的百分比平衡，并通过可视化仪表板和图表工具显示结果。
主要分析内容包括：
买卖双方失衡分析
该指标突出显示蜡烛图方向与成交量压力不匹配的情况。
例如：
- 阴线期间出现强劲的看涨成交量
- 看涨蜡烛图期间出现强烈的看跌成交量
这些条件可以帮助交易者观察可能的成交量吸收、市场压力变化或需要进一步分析的领域。
成交量-价格背离分析
Candle Power Pro 将价格走势与成交量行为进行比较，以突出显示可能出现的背离情况。
例如：
- 价格创出新高，但看涨成交量减弱。
- 价格创下新低，同时看跌成交量压力减弱
这有助于交易者分析潜在的动能耗尽和不断变化的市场状况。
趋势确认
当价格方向和成交量压力一致时，该指标可为趋势分析提供额外的确认信息。
交易者可以进行比较：
- 价格走势
- 多空成交量比
- 趋势强度
- 技术指标状况
构建更广阔的市场视野。
仪表盘系统
Candle Power Pro 包含两种操作模式：
多符号扫描模式
该扫描器可监控多个交易品种，并在单一仪表盘上显示基于成交量的市场状况。交易者可以比较不同交易品种，并快速识别出成交量占主导地位的多头或空头交易品种。
仪表盘可以显示：
- 多头/空头百分比
- 销量优势
- 信号方向
- 技术指标确认
- 市场状况概述
单符号仪表盘模式
选择交易品种后，该指标可以打开加载了 Candle Power Pro 的图表，并直接在图表上提供详细的成交量分析工具。
这样一来，交易者无需手动更改图表，即可从市场扫描过渡到详细分析。
主要特点
- 实际成交量分析：衡量K线内部的看涨和看跌成交量活动。
- 买卖双方失衡检测：突出显示蜡烛图走势与潜在成交量压力之间的差异。
- 成交量-价格背离检测：显示价格和成交量行为不一致的背离情况。
- 趋势确认分析：有助于评估成交量是否支持当前市场方向。
- 彩色蜡烛图：可根据多空成交量优势自定义蜡烛图颜色。
- 背离箭头：标记成交量行为与价格走势不同的可能背离区域。
- 多品种扫描器仪表盘：比较多个交易品种的交易量情况。
- 单股分析仪表盘：选择股票代码后，提供详细的图表分析。
- 多指标确认系统
包括以下方面的补充分析：
- 移动平均线趋势强度
- CCI
- RSI
- 随机
- 势头
- 传播信息
- 集成交易工具
包含其他图表工具，例如：
- 自动斐波那契
- 枢轴点位
- ATR分析
- 趋势频道
- 信号分类
通过以下方式显示市场状况：
- 买
- 卖
- 强烈推荐买入
- 强烈推荐卖出
- 等待
- 可自定义提醒
支持：
- 弹出式提醒
- 移动通知
- 电子邮件提醒
- 音量过滤器
可选筛选条件：
- 最小体积条件
- 成交量激增
- 多空比率阈值
- 权力转移
- 自定义仪表盘主题：多种仪表盘主题和视觉自定义选项。
实际交易应用Candle Power Pro 可以与不同的交易方法一起使用，包括价格行为交易、趋势跟踪、突破交易、反转分析、超短线交易和波段交易。
对于价格行为交易者而言，成交量分析可以为研究支撑位和阻力位提供额外的背景信息。伴随成交量放大的突破与伴随成交量减弱的突破相比，可能提供不同的信息。
对于趋势交易者而言，Candle Power Pro 可用作确认工具。当价格方向和成交量同步变化时，交易者可以评估市场活动是否支持当前的趋势结构。
对于突破交易者来说，该指标可以帮助分析价格走势是否受到市场参与度增加的支持，或者成交量状况是否表明需要谨慎。
对于反转分析而言，背离情况可以突出显示价格走势和成交量强度不一致的情况。这些情况可能需要使用其他技术分析方法进行进一步确认。
对于“聪明资金概念”（SMC）和机构型交易者而言，可以结合流动性区域、市场结构、公允价值缺口和基于交易时段的分析等概念来研究交易量行为。
该指标还可以支持伦敦和纽约交易时段的分析，在这些时段，交易量活动通常会在主要市场时期发生变化。
非常适合
Candle Power Pro 适用于：
- 分析成交量与价格关系的外汇交易者；
- 研究动量和市场压力的黄金交易者（XAUUSD）；
- 监控波动市场状况的加密货币交易者；
- 分析强劲方向性走势的指数交易者；
- 关注短期成交量变化的超短线交易者；
- 寻找日内交易机会的日内交易者；
- 研究更大市场结构的波段交易者；
- 结合K线和成交量分析的价格行为交易者；
- 分析流动性和参与者行为的SMC交易者；
- 确认方向性走势的趋势交易者；
- 评估成交量支撑的突破交易者；
- 以及使用基于仪表盘的市场扫描的系统性交易者。
最佳配置
Candle Power Pro 可根据不同的市场和交易风格进行定制。
对于超短线交易，交易者可以使用较低的时间框架，例如 M1、M5 和 M15，来监控短期成交量变化和动量转变。
对于日内交易，M15、M30 和 H1 等时间框架可以兼顾日内波动和市场结构。
对于波段交易，可以使用 H1、H4 和 D1 图表来分析更广泛的成交量趋势和价格行为。
多品种扫描器允许交易者监控多种交易品种，包括：
- 外汇货币对
- （XAUUSD）、黄金、
- 加密货币市场 和
- 指数差价合约 (CFD)。
仪表盘可以自定义不同的显示模式、主题、警报设置和计算过滤器。
交易者可以根据其偏好的分析工作流程调整：
- 多空阈值、
- 成交量过滤器
- 、警报确认、
- 仪表盘设置
- 和技术指标选项
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最后说明
Candle Power Pro是一款基于成交量的市场分析工具，旨在可视化K线强度、成交量压力和价格成交量关系。它不预测未来价格走势，也不保证交易结果。相反，它为交易者提供有关市场参与度和动量状况的额外信息。
通过结合实时成交量分析、多品种扫描、技术确认工具和基于图表的可视化，Candle Power Pro 帮助交易者将基于成交量的分析组织成结构化的交易工作流程。
交易者应将指标信息与自身的市场分析、适当的风险管理和合适的交易实践相结合。测试不同的设置和交易品种有助于确定适合每位交易者策略的配置。