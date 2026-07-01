Candle Power Pro MT5

Candle Power Pro

是一款

成交量分析指标，

旨在

直接从图表

分析

实际成交量

、

多空压力

、

买卖双方失衡

以及

价格成交量关系

。该指标通过显示

多空成交量百分比

、成交量主导地位、背离情况和趋势确认信号，将蜡烛图成交量活动转化为可视化的市场分析系统。Candle Power Pro 专为

外汇

交易者

、

黄金交易者

、

指数交易者

、

加密货币交易者、

超

短线交易者

、

日内交易者

、

波段交易者

以及采用

价格行为

、

SMC

和成交量交易策略的交易者而设计，提供了一套完整的市场强度和参与者活动分析工作流程。凭借内置的

多品种扫描器

、

单品种仪表盘

、多种技术分析工具和可自定义的警报，交易者可以通过一个界面监控成交量状况、市场动能和潜在的价格波动区域。

核心功能

Candle Power Pro 分析实时成交量数据，并评估价格走势与成交量活动之间的关系。该指标不仅关注蜡烛图的方向，还会研究买盘或卖盘压力是否支撑当前的蜡烛图走势。

该指标计算多头和空头交易活动的百分比平衡，并通过可视化仪表板和图表工具显示结果。

主要分析内容包括：

买卖双方失衡分析

该指标突出显示蜡烛图方向与成交量压力不匹配的情况。

例如：

阴线期间出现强劲的看涨成交量

看涨蜡烛图期间出现强烈的看跌成交量

这些条件可以帮助交易者观察可能的成交量吸收、市场压力变化或需要进一步分析的领域。



成交量-价格背离分析

Candle Power Pro 将价格走势与成交量行为进行比较，以突出显示可能出现的背离情况。

例如：

价格创出新高，但看涨成交量减弱。

价格创下新低，同时看跌成交量压力减弱

这有助于交易者分析潜在的动能耗尽和不断变化的市场状况。



趋势确认

当价格方向和成交量压力一致时，该指标可为趋势分析提供额外的确认信息。

交易者可以进行比较：

价格走势

多空成交量比

趋势强度

技术指标状况

构建更广阔的市场视野。

仪表盘系统

Candle Power Pro 包含两种操作模式： 多符号扫描模式 该扫描器可监控多个交易品种，并在单一仪表盘上显示基于成交量的市场状况。交易者可以比较不同交易品种，并快速识别出成交量占主导地位的多头或空头交易品种。 仪表盘可以显示： 多头/空头百分比

销量优势

信号方向

技术指标确认

市场状况概述

单符号仪表盘模式 选择交易品种后，该指标可以打开加载了 Candle Power Pro 的图表，并直接在图表上提供详细的成交量分析工具。 这样一来，交易者无需手动更改图表，即可从市场扫描过渡到详细分析。 主要特点 实际成交量分析： 衡量K线内部的看涨和看跌成交量活动。

衡量K线内部的看涨和看跌成交量活动。 买卖双方失衡检测： 突出显示蜡烛图走势与潜在成交量压力之间的差异。

成交量-价格背离检测： 显示价格和成交量行为不一致的背离情况。

趋势确认分析： 有助于评估成交量是否支持当前市场方向。

彩色蜡烛图： 可根据多空成交量优势自定义蜡烛图颜色。

背离箭头： 标记成交量行为与价格走势不同的可能背离区域。

多品种扫描器仪表盘： 比较多个交易品种的交易量情况。

单股分析仪表盘： 选择股票代码后，提供详细的图表分析。

多指标确认系统

包括以下方面的补充分析： 移动平均线趋势强度 CCI RSI 随机 势头 传播信息

集成交易工具

包含其他图表工具，例如： 自动斐波那契 枢轴点位 ATR分析 趋势频道

信号分类

通过以下方式显示市场状况： 买 卖 强烈推荐买入 强烈推荐卖出 等待

可自定义提醒

支持： 弹出式提醒 移动通知 电子邮件提醒

音量过滤器

可选筛选条件： 最小体积条件 成交量激增 多空比率阈值 权力转移

自定义仪表盘主题： 多种仪表盘主题和视觉自定义选项。

实际交易应用 Candle Power Pro 可以与不同的交易方法一起使用，包括 价格行为交易 、 趋势跟踪 、 突破交易 、 反转分析 、 超短线交易 和 波段交易 。 对于价格行为交易者而言，成交量分析可以为研究支撑位和阻力位提供额外的背景信息。伴随成交量放大的突破与伴随成交量减弱的突破相比，可能提供不同的信息。 对于趋势交易者而言，Candle Power Pro 可用作确认工具。当价格方向和成交量同步变化时，交易者可以评估市场活动是否支持当前的趋势结构。 对于突破交易者来说，该指标可以帮助分析价格走势是否受到市场参与度增加的支持，或者成交量状况是否表明需要谨慎。 对于反转分析而言，背离情况可以突出显示价格走势和成交量强度不一致的情况。这些情况可能需要使用其他技术分析方法进行进一步确认。 对于“聪明资金概念”（SMC）和机构型交易者而言，可以结合流动性区域、市场结构、公允价值缺口和基于交易时段的分析等概念来研究交易量行为。 该指标还可以支持伦敦和纽约交易时段的分析，在这些时段，交易量活动通常会在主要市场时期发生变化。

非常适合

Candle Power Pro 适用于： 分析成交量与价格关系的 外汇交易者 ；

； 研究动量和市场压力的 黄金交易者（XAUUSD）；

监控波动市场状况的 加密货币交易者 ；

； 分析强劲方向性走势的 指数交易者 ；

； 关注短期成交量变化的超短线 交易者 ；

； 寻找日内交易机会的 日内交易者 ；

； 研究更大市场结构的 波段交易者 ；

； 结合K线和成交量分析的 价格行为交易者 ；

； 分析流动性和参与者行为的 SMC交易者 ；

； 确认方向性走势 的趋势交易者 ；

； 评估成交量支撑的 突破交易者 ；

； 以及使用基于仪表盘的市场扫描的 系统性交易者 。

最佳配置

Candle Power Pro 可根据不同的市场和交易风格进行定制。 对于超短线交易，交易者可以使用较低的时间框架，例如 M1、M5 和 M15，来监控短期成交量变化和动量转变。 对于日内交易，M15、M30 和 H1 等时间框架可以兼顾日内波动和市场结构。 对于波段交易，可以使用 H1、H4 和 D1 图表来分析更广泛的成交量趋势和价格行为。 多品种扫描器允许交易者监控多种交易品种，包括： 外汇货币对

（XAUUSD）、黄金、

加密货币市场

和 指数差价合约 (CFD)。 仪表盘可以自定义不同的显示模式、主题、警报设置和计算过滤器。 交易者可以根据其偏好的分析工作流程调整： 多空阈值、

成交量过滤器

、警报确认、

仪表盘设置

和技术指标选项 。



最后说明