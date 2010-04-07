Aurora Sentinel Gold Hybrid

  • Эксперты
  • Thorsten Fuehrmann
    Thorsten Fuehrmann

    Thorsten Fuehrmann

    Founder of the Aurora Trading Suite.
    My mission is to bridge the gap between institutional logic and automated trading. I don't believe in "Black Box" algorithms. I believe in documented transparency, multi-layer confluence, and capital protection as a priority.
    3 комментария
  • Версия: 10.4
  • Обновлено: 23 июля 2026
  • Активации: 5
AURORA SENTINEL PRO — HYBRID EDITION

Автоматический трендовый советник по золоту + ручная панель управления сделками в одном продукте

✔ Полностью автоматический трендовый движок для золота (XAUUSD)
✔ Ручная панель управления сделками прямо на графике
✔ Автоматически, вручную или одновременно
✔ Управление направлением одним нажатием (LONG / SHORT вкл-выкл)
✔ Без мартингейла • Без сетки
✔ Работа на таймфрейме H1
✔ Set-файлы не требуются — готов к работе сразу после загрузки

Aurora Sentinel Pro Hybrid Edition объединяет два инструмента в одномсоветнике: проверенный автоматический трендовый движок по золоту иручную панель, которая позволяет точно открывать и вести собственныесделки одним щелчком мыши. Вы решаете, торгует ли робот за вас, берётели вы управление на себя — или используете оба режима одновременно.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВИЖОК
Автоматическая часть — это чистый трендследящий подход по золоту.Решение принимается в три последовательных этапа:
• Направление (дневной график): фильтр старшего тренда на D1 определяет,  торговать ли вообще и в каком направлении. Без ясного дневного тренда  движок остаётся пассивным.
• Вход (H1): внутри подтверждённого дневного тренда система ищет вход на  откате на H1 и ждёт подтверждения. Каждая сделка сразу получает  фиксированный стоп-лосс.
• Наращивание позиции (пирамидинг): если сделка в прибыли и тренд  продолжается, движок наращивает позицию чётко ограниченными шагами —  строго в сторону прибыли, никогда в убыток. При каждом добавлении  стопы подтягиваются к безубытку.
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РУЧНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Сердце Hybrid Edition. Понятная панель прямо на графике, позволяющаяисполнять собственные сделки аккуратно и дисциплинированно:
• Задавайте вход и стоп-лосс щелчком мыши прямо на графике.
• Панель автоматически рассчитывает направление сделки, правильный  размер лота исходя из вашего процента риска и три уровня тейк-профита.
• Одно нажатие открывает позиции, другое — закрывает.
• Линии входа и стопа можно перетаскивать мышью: панель пересчитывает  значения в реальном времени.
Так вы торгуете вручную по чёткой структуре, а не по наитию:фиксированный риск, заданные цели, аккуратное исполнение.
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ЧЁТКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
Автоматика и ручная панель работают независимо друг от друга. Панельиспользует собственные идентификаторы ордеров (magic numbers): функция«Close All» закрывает только ваши ручные сделки и никогда не трогаетавтоматические позиции движка. Эти два контура не мешают друг другу.
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УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕМ ОДНИМ НАЖАТИЕМ (НОВОЕ)
Две цветные кнопки на панели дают вам контроль над тем, в какомнаправлении автоматике вообще разрешено работать:

   [ LONG  ON ]   зелёная    [ SHORT  ON ]   красная   [ LONG  OFF ]  серая      [ SHORT  OFF ]  серая
Достаточно одного нажатия. Состояние написано на самой кнопке открытымтекстом — перепутать невозможно.

ЗАЧЕМ ЭТА ФУНКЦИЯ:
• Потому что отключение «Автоторговли» в терминале выключает и ручную  панель. Остановив автоматику таким способом, вы уже не сможете  торговать и вручную. Этими кнопками вы приостанавливаете только  автоматику — Aurora Manager остаётся полностью доступным.
• Потому что у трейдера часто есть собственное чёткое видение рынка.  Видите нисходящий тренд на старшем таймфрейме — просто выключите LONG  и позвольте движку работать исключительно в вашем направлении. Это  помогает избежать контртрендовых сделок в неспокойной фазе рынка.
ВАЖНО — ЧТО ИМЕННО БЛОКИРУЕТСЯ:Блокируются только НОВЫЕ входы в отключённом направлении. Уже открытыепозиции продолжают вестись как обычно: стоп-лосс, безубыток,тейк-профит и наращивание позиции остаются активными. Это сделанонамеренно: одно нажатие никогда не должно обрывать работающую сделку.Ручная панель блокировкой также не затрагивается.
Ваша настройка сохраняется: смена таймфрейма или перезапуск терминала несбрасывает переключатели. Направление, которое вы сознательно отключили,остаётся отключённым, пока вы сами его не включите.
И чтобы не возникло ложных ожиданий: это не автоматический рыночныйфильтр, который делает анализ за вас. Это ручной переключатель. Качестворешения остаётся за вами — инструмент лишь последовательно его исполняет.
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ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ
• Только автоматика: выключите панель — движок торгует сам.
• Только вручную: выключите автоматику — вы торгуете через панель.
• Одновременно: движок торгует автоматически, а вы параллельно  открываете собственные сделки через панель.
Переключение выполняется в настройках (ShowTradeManager иEnableTrading).
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ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ СИСТЕМЫ — ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ
Это самый важный раздел страницы. Aurora Sentinel Pro не являетсявсепогодной системой и здесь не продаётся как таковая. Движок знает двасостояния:

СОСТОЯНИЕ 1 — РЫНОК ИДЁТ СИЛЬНЫМ И УСТОЙЧИВЫМ ТРЕНДОМИменно для этого движок и создан. Он определяет направление, входит наоткатах и наращивает позицию пирамидингом. Практически весь доходобразуется здесь — сконцентрированно, в немногих, но крупных движениях.
СОСТОЯНИЕ 2 — РЫНОК ИДЁТ В БОКОВИКЕТогда происходит обратное. Устойчивых движений нет, многие сделкизаканчиваются в нуле или с небольшим минусом, а счёт какое-то времятопчется на месте или отдаёт часть прибыли. Встроенного чудо-средствапротив этого не существует, и мы не утверждаем, что оно у нас есть.

Середины нет. Если вы ищете систему, которая зарабатывает равномернонеделю за неделей, — это не она. Мы предпочитаем сказать это заранее, ане потом.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ПРАКТИКЕ:
• Доход приходит всплесками в трендовых фазах, а не равномерно. Небольшая  доля сделок несёт весь результат; подавляющее большинство закрывается  около нуля.
• Между этими фазами нужны две вещи: терпение и достаточный капитал,  чтобы пересидеть затишье.
• У того, кто умеет сам оценивать общую картину рынка, здесь есть  реальное преимущество: в распознаваемой боковой фазе достаточно  приостановить автоматику и продолжать работать через ручную панель.  Именно для этого и создана Hybrid Edition.
Если вы понимаете и принимаете этот профиль, вы получаете прозрачныйинструмент на правилах, без рисков сетки и мартингейла. Если нет —пожалуйста, не покупайте.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РАБОТЕ С КАПИТАЛОМ
Как распоряжаться прибылью — решать вам. Как проверенная практика (этоименно рекомендация, а не требование) хорошо себя показало регулярновыводить прибыль (например, еженедельно) и начинать каждую фазу торговлизаново с фиксированного стартового капитала. Так принимаемый рискостаётся расчётным и постоянным во времени.
Тот, кто оставляет прибыль на счёте, торгует растущим объёмом. Это можетувеличить доход в трендовых фазах, но точно так же увеличивает риск. Обапути возможны — решение за вами.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
• Фиксированный стоп-лосс в каждой сделке — ни одной позиции без защиты.
• Без мартингейла, без сетки, без усреднения в убыток.
• Автоматический пирамидинг происходит строго в сторону прибыли и чётко  ограничен.
• Ручная панель рассчитывает объём каждой позиции по заданному вами  проценту риска.
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УСТАНОВКА И ТРЕБОВАНИЯ
1. Прикрепите Aurora Sentinel Pro Hybrid Edition к графику XAUUSD H1.
2. Включите автоторговлю.3. Выберите режим работы в настройках (автоматика / вручную / оба).
Set-файлы не нужны. После загрузки советник готов к работе с разумныминастройками по умолчанию; панель аккуратно располагается на графике.
ТРЕБОВАНИЯ:
• Инструмент: золото (XAUUSD)
• Таймфрейм: H1• Платформа: MetaTrader 4
• Тип счёта: рекомендуется ECN-счёт с низкими спредами
• Кредитное плечо: не менее 1:500 (существенно для корректной работы)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Торговля финансовыми инструментами связана со значительным риском.Прошлые результаты не гарантируют будущих. Торгуйте только темкапиталом, потерю которого вы можете себе позволить.
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Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индекс
Trust EA MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
Эксперты
Trust EA   - это настоящий инструмент трейдера, работающий по понятному принципу, со своими достоинствами и недостатками, поэтому подойдёт не всем, но для некоторых пользователей может стать лучшим торговым роботом. * Ограниченное специальное предложение - скидка  50% от полной стоимости продукта. Только 5 копий по этой цене. Финальная цена 997$ * Обсудить сложности торговли на Форекс здесь:   чат "Age of Expert Advisors" . Логика Я занимаюсь алгоритмическими системами торговли с 2015 года, и,
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
Эксперты
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
Эксперты
Полностью автоматизированный ЭА, основанный на принципах спроса и предложения . Первый , кто предложил полностью автоматизированный советник спроса и предложения. Теперь торговля стала проще: возьмите под полный контроль свои торговые стратегии с помощью удобной графической торговой панели. Вы получаете высококачественное программное обеспечение для алгоритмической торговли, охватывающее все стили торговли: ручной, полуавтоматический и полностью автоматический. Благодаря широкому спектру настрое
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
Эксперты
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,      XAUUSD M30 SL5 За подробностями обращайтесь в приват сообщении или в  группу mql5 ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 1 КОПИЙ ИЗ 10 ПО ЦЕНЕ 649 USD! ПОСЛЕ ЭТОГО ЦЕНА БУДЕТ ПОВЫШЕНА ДО 920 USD. Представь те, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Gold Grail Expert1
Chun Xiang Chen
Эксперты
Gold Grail Expert (GGE for short) adopts a unique design to follow the trend of gold fluctuations. When the price of gold goes to one side, the program will open orders in the intermittent of callback trend. Meanwhile, GGE adopts multiple filtering methods including Bollinger Bands, RSI, ADX and DeMarker to improve the accuracy of the signal for trade. Each order has Stop-loss and Profit-take setting automatically to effectively ensure the profit. Foreign exchange is a high risk market. Most in
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Эксперты
AI Sniper для MetaTrader 4 — интеллектуальный торговый робот, созданный для точности AI Sniper — это умный и адаптивный торговый робот, разработанный специально для MetaTrader 4 . Он создан для трейдеров, которым нужен не просто очередной Forex-бот, а продуманный Expert Advisor с точной логикой входа, структурным анализом рынка и уверенным исполнением сделок. AI Sniper для MT4 — это интеллектуальная торговая система, которая сочетает точность, адаптивность и продвинутую торговую логику, помогая
Iberian EA Ultimate FX H4
Miquel Cirera Mato
Эксперты
Iberian EA Ultimate - FX H4 is a fully automatic professional Forex expert advisor. This EA trades according to trends (NO scalping, NO martingale) This EA combines various strategies to verify the possibility of a trend and a series of global validations to give the final approval to the opening of the order Despite its complexity, detecting trends is not always the greatest difficulty, it is also necessary to know when to close the operation. In this case, the success of the EA is supported b
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
Эксперты
RiskShield Dragon   — автоматизированный мультивалютный советник Объединяя интеллектуальные алгоритмы, надёжные системы защиты и гибкие настройки, RiskShield Dragon обеспечивает стабильный доход при минимальных рисках. --- ## Ключевые преимущества * **Мультивалютность и многопоточный режим**: поддержка более 20 пар (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY и др.) одновременно на любом таймфрейме. * **Минимальный депозит от 10 000**: оптимизирован для работы с депозитом от 10 000 единиц счёта.
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