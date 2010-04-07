Aurora Sentinel Gold Hybrid

AURORA SENTINEL PRO — HYBRID EDITION



Автоматический трендовый советник по золоту + ручная панель управления сделками в одном продукте



✔ Полностью автоматический трендовый движок для золота (XAUUSD)

✔ Ручная панель управления сделками прямо на графике

✔ Автоматически, вручную или одновременно

✔ Управление направлением одним нажатием (LONG / SHORT вкл-выкл)

✔ Без мартингейла • Без сетки

✔ Работа на таймфрейме H1

✔ Set-файлы не требуются — готов к работе сразу после загрузки



Aurora Sentinel Pro Hybrid Edition объединяет два инструмента в одномсоветнике: проверенный автоматический трендовый движок по золоту иручную панель, которая позволяет точно открывать и вести собственныесделки одним щелчком мыши. Вы решаете, торгует ли робот за вас, берётели вы управление на себя — или используете оба режима одновременно.

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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВИЖОК

Автоматическая часть — это чистый трендследящий подход по золоту.Решение принимается в три последовательных этапа:

• Направление (дневной график): фильтр старшего тренда на D1 определяет, торговать ли вообще и в каком направлении. Без ясного дневного тренда движок остаётся пассивным.

• Вход (H1): внутри подтверждённого дневного тренда система ищет вход на откате на H1 и ждёт подтверждения. Каждая сделка сразу получает фиксированный стоп-лосс.

• Наращивание позиции (пирамидинг): если сделка в прибыли и тренд продолжается, движок наращивает позицию чётко ограниченными шагами — строго в сторону прибыли, никогда в убыток. При каждом добавлении стопы подтягиваются к безубытку.

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РУЧНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Сердце Hybrid Edition. Понятная панель прямо на графике, позволяющаяисполнять собственные сделки аккуратно и дисциплинированно:

• Задавайте вход и стоп-лосс щелчком мыши прямо на графике.

• Панель автоматически рассчитывает направление сделки, правильный размер лота исходя из вашего процента риска и три уровня тейк-профита.

• Одно нажатие открывает позиции, другое — закрывает.

• Линии входа и стопа можно перетаскивать мышью: панель пересчитывает значения в реальном времени.

Так вы торгуете вручную по чёткой структуре, а не по наитию:фиксированный риск, заданные цели, аккуратное исполнение.

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ЧЁТКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ

Автоматика и ручная панель работают независимо друг от друга. Панельиспользует собственные идентификаторы ордеров (magic numbers): функция«Close All» закрывает только ваши ручные сделки и никогда не трогаетавтоматические позиции движка. Эти два контура не мешают друг другу.

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УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕМ ОДНИМ НАЖАТИЕМ (НОВОЕ)

Две цветные кнопки на панели дают вам контроль над тем, в какомнаправлении автоматике вообще разрешено работать:



[ LONG ON ] зелёная [ SHORT ON ] красная [ LONG OFF ] серая [ SHORT OFF ] серая

Достаточно одного нажатия. Состояние написано на самой кнопке открытымтекстом — перепутать невозможно.



ЗАЧЕМ ЭТА ФУНКЦИЯ:

• Потому что отключение «Автоторговли» в терминале выключает и ручную панель. Остановив автоматику таким способом, вы уже не сможете торговать и вручную. Этими кнопками вы приостанавливаете только автоматику — Aurora Manager остаётся полностью доступным.

• Потому что у трейдера часто есть собственное чёткое видение рынка. Видите нисходящий тренд на старшем таймфрейме — просто выключите LONG и позвольте движку работать исключительно в вашем направлении. Это помогает избежать контртрендовых сделок в неспокойной фазе рынка.

ВАЖНО — ЧТО ИМЕННО БЛОКИРУЕТСЯ:Блокируются только НОВЫЕ входы в отключённом направлении. Уже открытыепозиции продолжают вестись как обычно: стоп-лосс, безубыток,тейк-профит и наращивание позиции остаются активными. Это сделанонамеренно: одно нажатие никогда не должно обрывать работающую сделку.Ручная панель блокировкой также не затрагивается.

Ваша настройка сохраняется: смена таймфрейма или перезапуск терминала несбрасывает переключатели. Направление, которое вы сознательно отключили,остаётся отключённым, пока вы сами его не включите.

И чтобы не возникло ложных ожиданий: это не автоматический рыночныйфильтр, который делает анализ за вас. Это ручной переключатель. Качестворешения остаётся за вами — инструмент лишь последовательно его исполняет.

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ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ

• Только автоматика: выключите панель — движок торгует сам.

• Только вручную: выключите автоматику — вы торгуете через панель.

• Одновременно: движок торгует автоматически, а вы параллельно открываете собственные сделки через панель.

Переключение выполняется в настройках (ShowTradeManager иEnableTrading).

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ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ СИСТЕМЫ — ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ

Это самый важный раздел страницы. Aurora Sentinel Pro не являетсявсепогодной системой и здесь не продаётся как таковая. Движок знает двасостояния:



СОСТОЯНИЕ 1 — РЫНОК ИДЁТ СИЛЬНЫМ И УСТОЙЧИВЫМ ТРЕНДОМИменно для этого движок и создан. Он определяет направление, входит наоткатах и наращивает позицию пирамидингом. Практически весь доходобразуется здесь — сконцентрированно, в немногих, но крупных движениях.

СОСТОЯНИЕ 2 — РЫНОК ИДЁТ В БОКОВИКЕТогда происходит обратное. Устойчивых движений нет, многие сделкизаканчиваются в нуле или с небольшим минусом, а счёт какое-то времятопчется на месте или отдаёт часть прибыли. Встроенного чудо-средствапротив этого не существует, и мы не утверждаем, что оно у нас есть.



Середины нет. Если вы ищете систему, которая зарабатывает равномернонеделю за неделей, — это не она. Мы предпочитаем сказать это заранее, ане потом.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ПРАКТИКЕ:

• Доход приходит всплесками в трендовых фазах, а не равномерно. Небольшая доля сделок несёт весь результат; подавляющее большинство закрывается около нуля.

• Между этими фазами нужны две вещи: терпение и достаточный капитал, чтобы пересидеть затишье.

• У того, кто умеет сам оценивать общую картину рынка, здесь есть реальное преимущество: в распознаваемой боковой фазе достаточно приостановить автоматику и продолжать работать через ручную панель. Именно для этого и создана Hybrid Edition.

Если вы понимаете и принимаете этот профиль, вы получаете прозрачныйинструмент на правилах, без рисков сетки и мартингейла. Если нет —пожалуйста, не покупайте.

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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РАБОТЕ С КАПИТАЛОМ

Как распоряжаться прибылью — решать вам. Как проверенная практика (этоименно рекомендация, а не требование) хорошо себя показало регулярновыводить прибыль (например, еженедельно) и начинать каждую фазу торговлизаново с фиксированного стартового капитала. Так принимаемый рискостаётся расчётным и постоянным во времени.

Тот, кто оставляет прибыль на счёте, торгует растущим объёмом. Это можетувеличить доход в трендовых фазах, но точно так же увеличивает риск. Обапути возможны — решение за вами.

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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

• Фиксированный стоп-лосс в каждой сделке — ни одной позиции без защиты.

• Без мартингейла, без сетки, без усреднения в убыток.

• Автоматический пирамидинг происходит строго в сторону прибыли и чётко ограничен.

• Ручная панель рассчитывает объём каждой позиции по заданному вами проценту риска.

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УСТАНОВКА И ТРЕБОВАНИЯ

1. Прикрепите Aurora Sentinel Pro Hybrid Edition к графику XAUUSD H1.

2. Включите автоторговлю.3. Выберите режим работы в настройках (автоматика / вручную / оба).

Set-файлы не нужны. После загрузки советник готов к работе с разумныминастройками по умолчанию; панель аккуратно располагается на графике.

ТРЕБОВАНИЯ:

• Инструмент: золото (XAUUSD)

• Таймфрейм: H1• Платформа: MetaTrader 4

• Тип счёта: рекомендуется ECN-счёт с низкими спредами

• Кредитное плечо: не менее 1:500 (существенно для корректной работы)

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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля финансовыми инструментами связана со значительным риском.Прошлые результаты не гарантируют будущих. Торгуйте только темкапиталом, потерю которого вы можете себе позволить.

