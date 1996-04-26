Aurora Auto Fibonacci Gold Edition

AURORA AUTO FIBONACCI — GOLD EDITION

Автоматические уровни Фибоначчи + опциональные полосы Боллинджера

✔ Сам находит последний значимый свинг
✔ Аккуратно строит уровни коррекции и обновляет их самостоятельно
✔ «Золотой карман» (0.618–0.65) выделен как зона
✔ Опциональные полосы Боллинджера в том же индикаторе
✔ Без сигналов на покупку и продажу — чисто аналитический инструмент
✔ Set-файлы не требуются

Aurora Auto Fibonacci избавляет вас от ручного построения. Индикатор самнаходит последние значимые максимум и минимум и аккуратно размещает междуними уровни коррекции Фибоначчи. Когда формируется новый свинг, уровниобновляются сами.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ЧТО ДЕЛАЕТ ИНДИКАТОР
• Автоматически определяет последний значимый свинг по заданным вами  глубине и периоду поиска.
• Строит уровни 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6 и 100 с читаемыми  ценовыми подписями.
• Выделяет «золотой карман» между 0.618 и 0.65 как залитую зону — область,  которой многие трейдеры уделяют особое внимание на откате.
• Обновляется автоматически при появлении нового свинга, ничего  перерисовывать не нужно.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА
Дополнительно можно включить полосы Боллинджера. Средняя линия служиториентиром средней цены, внешние полосы дают быстрое представление отекущей волатильности. Кому они не нужны — отключает одним переключателем;на построение Фибоначчи это никак не влияет.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
КАК ЭТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В тренде многие трейдеры ждут отката в зону Фибоначчи — прежде всего в«золотой карман» — по направлению старшего тренда, прежде чем искатьсобственное подтверждение для входа. Уровни также могут служитьориентиром при постановке целей.
Индикатор даёт контекст — решение остаётся за вами. Это аналитическийинструмент, он не выдаёт сигналов на покупку или продажу.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
НАСТРОЙКИ
• SwingLookback — сколько баров просматривается в поиске свинга
• SwingDepth — насколько выраженным должен быть свинг, чтобы считаться
• ShowBollinger — включить или выключить полосы
• Цвета и толщина линий настраиваются свободно
Значения по умолчанию подобраны для золота на H1 и работают без правок.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
УСТАНОВКА
Прикрепите индикатор к нужному графику. Больше ничего настраивать нетребуется: он готов к работе сразу после загрузки.
ТРЕБОВАНИЯ:
• Платформа: MetaTrader 4
• Инструменты: любые; значения по умолчанию рассчитаны на золото
• Таймфреймы: любые, разработан и протестирован на H1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Этот индикатор — аналитический инструмент, а не торговая рекомендация.Торговля финансовыми инструментами связана со значительным риском.Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
СЕМЕЙСТВО AURORA — ЧТО ПОДХОДИТ ВАШЕМУ СЕТАПУ

  Фибоначчи показывает глубину отката, Aurora Zones — подтверждённые зоны. Вместе они дают полную картину.

  Используете уровни Фибоначчи для входов по тренду? Aurora Sentinel Pro торгует этот подход автоматически.

  Hybrid Edition добавляет к автоматике ручную панель, которая исполняет ваши входы по Фибоначчи.

Рекомендуем также
Silver Bullet MT4
Saksham Solanki
5 (2)
Индикаторы
Contact me for any queries or custom orders, if you want to use this in an EA. Key Features: Pattern Recognition : Identifies Fair Value Gaps (FVGs) Spots Break of Structure (BOS) points Detects Change of Character (CHoCH) patterns Versatile Application : Optimized for candlestick charts Compatible with any chart type and financial instrument Real-Time and Historical Analysis : Works seamlessly with both real-time and historical data Allows for backtesting strategies and live market analysis Vi
FREE
My Point MT4
Claudia Ramona Angerer
4 (1)
Индикаторы
Diagnosis of major and minor pivot Trend detection with many signals Can be used in all symbols Can be used in all time frames Settings: Back Show: The number of candles it displays If you need any adjustments, or have any questions or suggestions, message me How to trade: Blue: sell signal Red: buy signal Blue and red at the same time: no signal Exit signal: Opposite signal
WH Auto TrendLine MT4
Wissam Hussein
5 (1)
Индикаторы
Представляем Auto Trendline, инновационный индикатор MT4, автоматизирующий процесс Рисование линий тренда на графиках. Попрощайтесь с утомительной и трудоемкой задачей ручного рисования линий тренда. А Auto Trendline сделает всю работу за вас! *После покупки свяжитесь со мной, и я вышлю вам   инструкцию и пошаговое руководство. Благодаря своему усовершенствованному алгоритму, Auto Trendline автоматически обнаруживает и строит линии тренда. Это сэкономит вам время и усилия. Просто прикрепите инд
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
Индикаторы
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD   The system is a free open source pine script originally published on TradingView by everget   . It was converted to Mt4 by Forex Robot Makers. This system is a  popular trend indicator based on ATR ( Average True Range ) , Moving Averages and the Donchian channel . System BackGround ATR The average true range is an indicator of the price volatility of an asse
FREE
Chart patterns scanner
Jan Flodin
4.67 (6)
Индикаторы
прорыв линии шеи / треугольника / флагштока (прорыв линии шеи = подтвержденный сигнал для вершины / оснований и головы и плеч).   Индикатор также можно использовать в режиме одиночного графика. Подробнее об этой опции читайте в разделе продукта.   блог .       В сочетании с вашими собственными правилами и методами этот индикатор позволит вам создать (или улучшить) вашу собственную мощную систему. Функции Может одновременно отслеживать все символы, отображаемые в окне "Обзор рынка". Примените инд
One to Three Trendline Breakout
Noiros Tech
5 (3)
Индикаторы
Note : The slow loading of the indicator issue has been addressed . This new version loads fast and does not slow the platform. Version 1.3 : We have updated the indicator to include an historical bar scanning option . So instead of scanning all bars in the history (which can make the indicator slow sometimes ) , you can select the maximum number of bars it can scan which can increase the performance and make the indicator faster. This indicator scans the 1-3 Trendline pattern . The indicato
Signals By Levels
Viktor Glovluk
Индикаторы
Индикатор отправляет сообщения на электронную почту и в мобильный Мета Трейдер, при подходе цены к горизонтальным уровням и трендовым линиям, нарисованным при помощи удобной панели! Уровни и трендовые линии удаляются и наносятся на график в одно нажатие на панели и могут быть перемещены по графику при помощи мыши! В настройках советника можно настроить интервал между сообщениями, интервал применяется к каждому объекту отдельно! Настройки индикатора ===*** Main settings ***=== - ниже следует бло
Parabolic SAR and Support and Resistance Levels
Irina Cherkashina
Индикаторы
Parabolic SAR & Support/Resistance Levels — это не только индикатор технического анализа, используемый в торговле на рынке Форекс для определения потенциальных разворотов тренда и точек входа и выхода, но и готовая автономная торговая стратегия. Индикатор основан на индикаторе PSAR, добавляя на график динамические уровни поддержки и сопротивления, которые могут помочь трейдерам определить ключевые уровни цен, на которых рынок может потенциально развернуться. Используя этот индикатор, трейдеры
Pro Exponential Trend Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Pro Exponential Trend Histogram" для MT4, без перерисовки. - Индикатор Pro Exponential Trend Histogram очень эффективен для определения тренда. - Лучший способ его использования — сочетание с уровнями поддержки/сопротивления и техникой повторного тестирования (см. изображения): - Как только индикатор обнаружит новый тренд, найдите локальный уровень поддержки/сопротивления и разместите там соответствующий отложенный ордер, ожидая повторного тестирования этой зоны. - Если
ZoneDominator AI
Mohammad Ziad Abdelwahed Alkahlah
Индикаторы
ZoneDominator AI — Adaptive Multi-Timeframe Support & Resistance Indicator Overview ZoneDominator AI is an advanced analytical indicator that continuously scans all timeframes to locate the most accurate and relevant Support & Resistance zones. It uses a unique combination of ATR volatility, Moving Averages, Price Action, and higher-timeframe confirmation to adapt in real time to market structure. You can choose your preferred trading style — Scalping, Intraday, or Swing — and the indicat
All Pivot Points Scanner
Hussein Adnan Kadhim
Индикаторы
Support And Resistance Screener is in one level indicator for MetaTrader that provide multiple tools inside one indicator. The available tools are :  1. Market Structure Screener. 2. Bullish Pullback Zone. 3. Bearish Pullback Zone. 4. Daily Pivots Points 5. weekly Pivots Points 6. monthly Pivots Points 7. Strong Support and Resistance based on Harmonic Pattern and volume. 8. Bank Level Zones. Key Features All in one level indicator. All types of alerts ( Pop-up alert, puss notification alerts.
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Индикаторы
Pivot Point Fibo RSJ - это индикатор, который отслеживает линии поддержки и сопротивления дня с использованием ставок Фибоначчи. Этот впечатляющий индикатор создает до 7 уровней поддержки и сопротивления через точку разворота с использованием ставок Фибоначчи. Замечательно, как цены уважают каждый уровень этой поддержки и сопротивления, где можно определить возможные точки входа / выхода из операции. Функции До 7 уровней поддержки и 7 уровней сопротивления Устанавливайте цвета уровней индивид
FREE
MoveWave
Andriy Sydoruk
Индикаторы
M oveWave - Перемещение в олны, являются очень удобным индикаторов для определения уровней разворота.  Большинство трейдеров Форекс принимают решения, полагаясь на технический анализ. Этот тип анализа определяет закономерности и тенденции на рынке. С помощью сложных математических уравнений, которые комбинируются и оформляются в виде данного индикатора трейдер сможет более точно определить уровни разворота цены.  Волновая теория математически представляет различные поведенческие модели рынка. Он
Donchain highest lowest price channel
Thomas Tiozzo
Индикаторы
Представляем вам индикатор Donchian Channels для MQL4 — мощный инструмент технического анализа, разработанный для повышения вашей торговой успешности. Этот индикатор состоит из четырех линий, которые представляют верхние и нижние границы ценового движения за определенный период. С помощью индикатора Donchian Channels вы легко сможете определить потенциальные прорывы и развороты на рынке. Верхняя линия показывает наивысший пик за указанный период, а нижняя линия представляет наименьший минимум. П
Min5 diamonds Indicator
Mohamed Kamel Touati
Индикаторы
Diamonds Min5   - DM5-   DM5   is an indicator that suggests entering levels (sell or buy) ,it always follow the trends using parabolic sar ,  working on is so easy, you need just to attach it to the chart and all the magic will show , this indicator does not repeat itself or redraw signals . After months of testing, it provides a very good result     it works on all pairs with no excaption 
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Индикаторы
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Engulfing scanner with RSI filter
Jan Flodin
Индикаторы
Этот мульти-таймфрейм и мультисимвольный индикатор сканируют на наличие образований поглощения и пинцета. Функции Может одновременно отслеживать все символы, отображаемые в окне "Обзор рынка". Примените индикатор только к одному графику и мгновенно отслеживайте весь рынок. Контролирует каждый временной интервал, от M1 до MN, и отправляет вам предупреждение в реальном времени, когда было обнаружено образование поглощения или пинцета. Поддерживаются все собственные типы предупреждений Metatrader.
Price Strength
Vincenzo Maria Arricale
Индикаторы
This indicator computes two lines representing the price bar strength. Close, high and low of each bar are compared with the highest high and lowest low of the last N bars, where N is a parameter set by user. Two lines are computed, a red one and a green one, with values between 0 and 100. High values of the red line means that close is very far from the bar high, while high value of the green line means price  is very far from the bar low . The indicator provides alerts when red or green line a
KT Horizontal Lines MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
В MetaTrader построение нескольких   горизонтальных линий   и отслеживание их ценовых уровней может быть утомительным. Этот индикатор автоматически строит горизонтальные линии на равных интервалах для установки ценовых оповещений, отображения уровней поддержки и сопротивления и других ручных целей. Этот индикатор идеально подходит для начинающих трейдеров на рынке Форекс, стремящихся быстро заработать на покупке и продаже. Горизонтальные линии помогают определить возможные зоны для входа в рынок
PX Trend
Vitalii Zakharuk
Индикаторы
PX Trend - технический индикатор который математически трансформирует цену валютной пары в виде сигнализирующих стрелок на графике, используется для прогнозирования направления движения рынка. Этот инструмент является базовым для интерпретации параметров графиков в теханализе. PX Trend относится к стрелочным индикатором Форекс — это инструмент, дающие однозначные сигналы к покупке или продаже валюты с помощью стрелок. Направленная вверх стрелка рекомендует покупку, вниз — продажу. Индикатор ис
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Эксперты
Робот скальпер для таймфрейма M5. Торгует на валютной паре GBPUSD. Этот робот был специально разработан компанией профессиональных трейдеров для торговли на фунте стерлинге. Робот примерно открывает от 5 до 15 торговых сделок каждый день. Лучше всего торгует с брокерами у которых низкий спред по GBPUSD до 10 пунктов. Рекомендуемы минимальный депозит для старта от 500$ и больше. Преимущества: не использует мартингейл. не сеточник. каждая сделка имеет стоплосс. профессиональный бот специально для
DynamicBreakoutBoxTrading
Irina Cherkashina
Индикаторы
DynamicBreakoutBoxTrading   is a professional breakout-box indicator for MetaTrader that automatically detects “congestion zones” (price compression ranges) and builds a breakout box around them. The box expands forward in time until price breaks out, then the indicator prints breakout levels, optional continuation box, take-profit projections, and trade-signal arrows. The main goal is to provide a clean, objective structure for   range → breakout → continuation   workflows, suitable for both ma
FE Fibo Expansion
Syahirul Nizzam Bin Haron
Индикаторы
This is Fibo Expansion. You can use it, as profit target at any level... It use price Highs and Lows and price between... It is simple and easy to use... No Input menu, just drag it on your chart and it ready to use... The blue and red dot color indicate it direction... It also use as the same as fractal high and low price as the points to construct the levels... No more analysis to choose the points..
FREE
Fibonacci Risk Reward Ratio
Andy Ismail
Индикаторы
Индикатор автоматически рисует уровни Фибоначчи от максимальных максимумов к минимальным минимумам и наоборот. Включает в себя настраиваемый диапазон Фибоначчи, а также функцию оповещения. Использование индикатора Fibonacci Risk Reward Ration (R3) в торговой стратегии Форекс-трейдерам индикатор Fibonacci-R3 позволяет определить, где разместить ордера для входа в рынок, для фиксирования прибыли и установки стоп-лосс. Уровни Фибоначчи широко используются на рынке Форекс для торговли с уровней под
Global Trend
Vitalii Zakharuk
Индикаторы
Индикатор тренда Global Trend , показывает сигналы для входа. Отображает как точки входа, так и сам тренд. Показывает статистически рассчитанные моменты для входа в рынок стрелками. При использовании индикатора можно оптимально распредилить коеффициент риска. Настройки: Использует все один параметр для настроек. Подбирая параметр необходимо визуально подобие так чтоб насоответствующем графике была отмальная проекция экстремумов. Параметры: Length - количеств баров для рассчета индикатора.
Ska ZigZag BuySell
NKATEKO VUKOSI LEROY MASANGO
Индикаторы
Ska ZigZag BuySell indicator determines the overbought and oversold regions within a trend. The indicator determines the overbought region by the candlestick high and the oversold region by the candlestick low. This indicator only gives signals with arrow and audible alerts each and every time when a new candlestick appear. To utilize the full strategy i recommend using "Ska ZigZag BuySell" together with "Ska ZigZag Line". The Ska ZigZag Line indicator is available for free. NOTE: Indicator is h
Trend Lines
Rohlan Samino
Индикаторы
Данный индикатор предназначен для определения трендов и подходящих моментов для открытия позиции. Имеется возможность установить Stop Loss. Прост в использовании. Необходимо лишь следить за стрелками. Настройки индикатора Shift - количество баров для смещения индикатора вправо. Shift_SL - количество баров для смещения линии SL индикатора вправо. Aperture - the number of bars used for Aperture Step - количество пипсов для трендовых линий вверх или вниз Dinamic - при 'true' шаг рассчитывается на
MasterDot
Andrey Kozak
Индикаторы
Master Dot for MetaTrader 4 Detect Volatility Exhaustion Before the Market Returns to Balance Master Dot is a professional non-repainting indicator designed to detect moments when price moves beyond its statistically expected volatility range. These situations often occur during sharp market impulses, liquidity grabs or temporary emotional moves, when price departs from its normal trading conditions. Instead of following trends, Master Dot highlights volatility exhaustion — moments where the mar
Mc Support Resistance
Anthony Dante Davalos Gomez
Индикаторы
Support Resistance — визуальный индикатор для MetaTrader 4, который определяет потенциальные уровни поддержки и сопротивления по подтверждённым экстремумам ZigZag. Основные возможности: Использует текущий и непосредственно старший таймфрейм. Объединяет близкие уровни с помощью ATR. Учитывает текущую волатильность рынка. Сохраняет исходную точку уровня и ограничивает его смещение. Отслеживает структурные контакты и изменяет цвет и толщину линий. Показывает цену, возраст уровня и исходный таймфрей
FREE
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (26)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
Индикаторы
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать. Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Индикаторы
А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
Другие продукты этого автора
Aurora Sentinel Gold
Thorsten Fuehrmann
Эксперты
AURORA SENTINEL PRO Трендследящая система для золота (XAUUSD) Чистый трендследящий подход на XAUUSD Без мартингейла • Без сетки Управление направлением одним нажатием (LONG / SHORT вкл-выкл) Макрофильтр D1 для общего направления Работа на таймфрейме H1 Пирамидинг по правилам, строго в сторону прибыли Set-файлы не требуются — готов к работе сразу после загрузки Создан для трейдеров, которым нужен понятный и дисциплинированныйтрендследящий советник по золоту и которые понимают: та
Aurora Momentum Explosion
Thorsten Fuehrmann
Индикаторы
Aurora Momentum Explosion (AME) Is a clean momentum indicator for any instrument and timeframe. It shows, in a sub-window, how strongly price is being pushed in a direction and whether that push is expanding or fading: Trend-power histogram — green for up-momentum, red for down-momentum Explosion line — momentum expanding beyond volatility signals real drive Dead-zone threshold — filters out weak, going-nowhere momentum Works on any symbol and timeframe (built with defaults suited to
FREE
Aurora Lot Dashboard
Thorsten Fuehrmann
Индикаторы
Aurora P&L Dashboard — Free Aurora P&L Dashboard puts your profit and loss right on the chart — so you can close the crowded terminal window and still keep the overview. Live on your chart: Today — realized P&L since midnight (server time) N days — realized P&L over a period you set Positions — number of open positions and total lot Floating — current open P&L Two modes: Account-wide — all symbols together Single symbol — type any symbol (e.g. EURUSD, USDJPY), or leave blank for the chart
FREE
Aurora OS Account Guardian
Thorsten Fuehrmann
Утилиты
ACCOUNT GUARDIAN MT4 – PROFESSIONAL CAPITAL PROTECTION SYSTEM Account Guardian is a specialized risk management tool designed to protect your trading account from uncontrolled losses. The system continuously monitors your open positions and account equity, automatically intervening when predefined risk thresholds are reached. MAIN FEATURES • Automatic
Aurora Trend Pilot
Thorsten Fuehrmann
Утилиты
TREND PILOT MT4 – SMART MONEY TREND-FOLLOWING SYSTEM Trend Pilot is a fully automated Expert Advisor based on Smart Money Concepts and structural market analysis. The system identifies trend reversals through Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH), utilizing precise entry mechanisms for optimal position openings. NEW: Includes a trading
Aurora Session Pilot Ultimate Market Timer
Thorsten Fuehrmann
Утилиты
SESSION PILOT MT4 – MARKET SESSION & NEWS FILTER Session Pilot is an intelligent filtering tool designed to focus trading activity on the most liquid market sessions and avoid trades during high-volatility news events. The system continuously monitors current time and upcoming economic announcements. MAIN FEATURES • Automatic detection of London, New Y
Aurora Sentinel Gold Hybrid
Thorsten Fuehrmann
Эксперты
AURORA SENTINEL PRO — HYBRID EDITION Автоматический трендовый советник по золоту + ручная панель управления сделками в одном продукте Полностью автоматический трендовый движок для золота (XAUUSD) Ручная панель управления сделками прямо на графике Автоматически, вручную или одновременно Управление направлением одним нажатием (LONG / SHORT вкл-выкл) Без мартингейла • Без сетки Работа на таймфрейме H1 Set-файлы не требуются — готов к работе сразу после загрузки Aurora Sentinel Pro
Aurora Zones
Thorsten Fuehrmann
Индикаторы
AURORA ZONES — АДАПТИВНЫЕ ЗОНЫ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ Зоны, которые подстраиваются под волатильность, вместо линий одинаковой ширины повсюду Ширина зоны выводится из ATR, а не из фиксированного значения в пунктах Перекрывающиеся зоны объединяются автоматически Рисуются только ближайшие зоны — никакого перегруженного графика Зоны старших таймфреймов (H4, D1) на вашем рабочем графике Четырёхуровневая оценка: непроверенная, проверенная, сильная, пробитая Опциональные оповещения о п
Aurora Command All in One Gold Trading Terminal
Thorsten Fuehrmann
Эксперты
AURORA COMMAND — ТОРГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ ПО ЗОЛОТУ «ВСЁ В ОДНОМ» Это не бот, который включаешь и надеешься. Это полноценный центр управления для новичков и профессионалов — на одном графике. Автоматический трендовый движок по золоту (XAUUSD, H1) с пирамидингом по правилам Живая рыночная кабина: согласование тренда, зоны, тайминг и готовый к прочтению торговый план Один клик «Take Plan» — план из кабины сразу переносится в ручную панель Ручная торговая панель: задайте вход и стоп мышью, остал
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв