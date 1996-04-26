Aurora Auto Fibonacci Gold Edition
- Индикаторы
-
Thorsten FuehrmannFounder of the Aurora Trading Suite.
My mission is to bridge the gap between institutional logic and automated trading. I don't believe in "Black Box" algorithms. I believe in documented transparency, multi-layer confluence, and capital protection as a priority.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
AURORA AUTO FIBONACCI — GOLD EDITION
Автоматические уровни Фибоначчи + опциональные полосы Боллинджера
✔ Сам находит последний значимый свинг
✔ Аккуратно строит уровни коррекции и обновляет их самостоятельно
✔ «Золотой карман» (0.618–0.65) выделен как зона
✔ Опциональные полосы Боллинджера в том же индикаторе
✔ Без сигналов на покупку и продажу — чисто аналитический инструмент
✔ Set-файлы не требуются
Aurora Auto Fibonacci избавляет вас от ручного построения. Индикатор самнаходит последние значимые максимум и минимум и аккуратно размещает междуними уровни коррекции Фибоначчи. Когда формируется новый свинг, уровниобновляются сами.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ЧТО ДЕЛАЕТ ИНДИКАТОР
• Автоматически определяет последний значимый свинг по заданным вами глубине и периоду поиска.
• Строит уровни 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6 и 100 с читаемыми ценовыми подписями.
• Выделяет «золотой карман» между 0.618 и 0.65 как залитую зону — область, которой многие трейдеры уделяют особое внимание на откате.
• Обновляется автоматически при появлении нового свинга, ничего перерисовывать не нужно.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА
Дополнительно можно включить полосы Боллинджера. Средняя линия служиториентиром средней цены, внешние полосы дают быстрое представление отекущей волатильности. Кому они не нужны — отключает одним переключателем;на построение Фибоначчи это никак не влияет.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
КАК ЭТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В тренде многие трейдеры ждут отката в зону Фибоначчи — прежде всего в«золотой карман» — по направлению старшего тренда, прежде чем искатьсобственное подтверждение для входа. Уровни также могут служитьориентиром при постановке целей.
Индикатор даёт контекст — решение остаётся за вами. Это аналитическийинструмент, он не выдаёт сигналов на покупку или продажу.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
НАСТРОЙКИ
• SwingLookback — сколько баров просматривается в поиске свинга
• SwingDepth — насколько выраженным должен быть свинг, чтобы считаться
• ShowBollinger — включить или выключить полосы
• Цвета и толщина линий настраиваются свободно
Значения по умолчанию подобраны для золота на H1 и работают без правок.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
УСТАНОВКА
Прикрепите индикатор к нужному графику. Больше ничего настраивать нетребуется: он готов к работе сразу после загрузки.
ТРЕБОВАНИЯ:
• Платформа: MetaTrader 4
• Инструменты: любые; значения по умолчанию рассчитаны на золото
• Таймфреймы: любые, разработан и протестирован на H1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Этот индикатор — аналитический инструмент, а не торговая рекомендация.Торговля финансовыми инструментами связана со значительным риском.Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Автоматические уровни Фибоначчи + опциональные полосы Боллинджера
✔ Сам находит последний значимый свинг
✔ Аккуратно строит уровни коррекции и обновляет их самостоятельно
✔ «Золотой карман» (0.618–0.65) выделен как зона
✔ Опциональные полосы Боллинджера в том же индикаторе
✔ Без сигналов на покупку и продажу — чисто аналитический инструмент
✔ Set-файлы не требуются
Aurora Auto Fibonacci избавляет вас от ручного построения. Индикатор самнаходит последние значимые максимум и минимум и аккуратно размещает междуними уровни коррекции Фибоначчи. Когда формируется новый свинг, уровниобновляются сами.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ЧТО ДЕЛАЕТ ИНДИКАТОР
• Автоматически определяет последний значимый свинг по заданным вами глубине и периоду поиска.
• Строит уровни 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6 и 100 с читаемыми ценовыми подписями.
• Выделяет «золотой карман» между 0.618 и 0.65 как залитую зону — область, которой многие трейдеры уделяют особое внимание на откате.
• Обновляется автоматически при появлении нового свинга, ничего перерисовывать не нужно.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА
Дополнительно можно включить полосы Боллинджера. Средняя линия служиториентиром средней цены, внешние полосы дают быстрое представление отекущей волатильности. Кому они не нужны — отключает одним переключателем;на построение Фибоначчи это никак не влияет.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
КАК ЭТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В тренде многие трейдеры ждут отката в зону Фибоначчи — прежде всего в«золотой карман» — по направлению старшего тренда, прежде чем искатьсобственное подтверждение для входа. Уровни также могут служитьориентиром при постановке целей.
Индикатор даёт контекст — решение остаётся за вами. Это аналитическийинструмент, он не выдаёт сигналов на покупку или продажу.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
НАСТРОЙКИ
• SwingLookback — сколько баров просматривается в поиске свинга
• SwingDepth — насколько выраженным должен быть свинг, чтобы считаться
• ShowBollinger — включить или выключить полосы
• Цвета и толщина линий настраиваются свободно
Значения по умолчанию подобраны для золота на H1 и работают без правок.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
УСТАНОВКА
Прикрепите индикатор к нужному графику. Больше ничего настраивать нетребуется: он готов к работе сразу после загрузки.
ТРЕБОВАНИЯ:
• Платформа: MetaTrader 4
• Инструменты: любые; значения по умолчанию рассчитаны на золото
• Таймфреймы: любые, разработан и протестирован на H1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Этот индикатор — аналитический инструмент, а не торговая рекомендация.Торговля финансовыми инструментами связана со значительным риском.Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
СЕМЕЙСТВО AURORA — ЧТО ПОДХОДИТ ВАШЕМУ СЕТАПУ
Фибоначчи показывает глубину отката, Aurora Zones — подтверждённые зоны. Вместе они дают полную картину.
Используете уровни Фибоначчи для входов по тренду? Aurora Sentinel Pro торгует этот подход автоматически.
Hybrid Edition добавляет к автоматике ручную панель, которая исполняет ваши входы по Фибоначчи.