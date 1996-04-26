Aurora Auto Fibonacci Gold Edition

СЕМЕЙСТВО AURORA — ЧТО ПОДХОДИТ ВАШЕМУ СЕТАПУ





Фибоначчи показывает глубину отката, Aurora Zones — подтверждённые зоны. Вместе они дают полную картину.





Используете уровни Фибоначчи для входов по тренду? Aurora Sentinel Pro торгует этот подход автоматически.





Hybrid Edition добавляет к автоматике ручную панель, которая исполняет ваши входы по Фибоначчи.





AURORA AUTO FIBONACCI — GOLD EDITIONАвтоматические уровни Фибоначчи + опциональные полосы Боллинджера✔ Сам находит последний значимый свинг✔ Аккуратно строит уровни коррекции и обновляет их самостоятельно✔ «Золотой карман» (0.618–0.65) выделен как зона✔ Опциональные полосы Боллинджера в том же индикаторе✔ Без сигналов на покупку и продажу — чисто аналитический инструмент✔ Set-файлы не требуютсяAurora Auto Fibonacci избавляет вас от ручного построения. Индикатор самнаходит последние значимые максимум и минимум и аккуратно размещает междуними уровни коррекции Фибоначчи. Когда формируется новый свинг, уровниобновляются сами.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ЧТО ДЕЛАЕТ ИНДИКАТОР• Автоматически определяет последний значимый свинг по заданным вами глубине и периоду поиска.• Строит уровни 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6 и 100 с читаемыми ценовыми подписями.• Выделяет «золотой карман» между 0.618 и 0.65 как залитую зону — область, которой многие трейдеры уделяют особое внимание на откате.• Обновляется автоматически при появлении нового свинга, ничего перерисовывать не нужно.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРАДополнительно можно включить полосы Боллинджера. Средняя линия служиториентиром средней цены, внешние полосы дают быстрое представление отекущей волатильности. Кому они не нужны — отключает одним переключателем;на построение Фибоначчи это никак не влияет.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━КАК ЭТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬВ тренде многие трейдеры ждут отката в зону Фибоначчи — прежде всего в«золотой карман» — по направлению старшего тренда, прежде чем искатьсобственное подтверждение для входа. Уровни также могут служитьориентиром при постановке целей.Индикатор даёт контекст — решение остаётся за вами. Это аналитическийинструмент, он не выдаёт сигналов на покупку или продажу.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━НАСТРОЙКИ• SwingLookback — сколько баров просматривается в поиске свинга• SwingDepth — насколько выраженным должен быть свинг, чтобы считаться• ShowBollinger — включить или выключить полосы• Цвета и толщина линий настраиваются свободноЗначения по умолчанию подобраны для золота на H1 и работают без правок.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━УСТАНОВКАПрикрепите индикатор к нужному графику. Больше ничего настраивать нетребуется: он готов к работе сразу после загрузки.ТРЕБОВАНИЯ:• Платформа: MetaTrader 4• Инструменты: любые; значения по умолчанию рассчитаны на золото• Таймфреймы: любые, разработан и протестирован на H1━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХЭтот индикатор — аналитический инструмент, а не торговая рекомендация.Торговля финансовыми инструментами связана со значительным риском.Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━