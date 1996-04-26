MT4 Supertrend Pure

Supertrend Pure MT5 — высокоточный индикатор следования за трендом
Ваши отзывы, комментарии и оценки являются для меня огромным источником вдохновения в процессе работы над программой. Спасибо.

[Описание продукта]

Supertrend Pure — это самый чистый и мощный индикатор тренда, ориентированный на суть торговли. Благодаря отсутствию сложных настроек и использованию математически оптимизированных вычислений среднего истинного диапазона (ATR), он устраняет рыночный шум и фиксирует только истинный тренд.

Ключевые особенности:

Чистый алгоритм: Обеспечивает надежные сигналы без перерисовки.

Интеллектуальная визуализация: Позволяет мгновенно визуально считывать данные, используя Aqua для восходящих трендов и Tomato для нисходящих.

Многоцелевое использование: Работает на всех таймфреймах, от скальпинга до внутридневной и свинг-трейдинга.

Легковесность: Оптимизированный код гарантирует отсутствие замедления работы терминала даже при работе на нескольких графиках.

[Метод настройки/Параметры]

Период ATR: Задает период расчета волатильности (по умолчанию: 10). Множитель: Регулирует чувствительность к тренду (по умолчанию: 3.0).

Настройки оповещений: Устанавливает статус включения/выключения различных оповещений.

[Советы по использованию/Торговая стратегия]

Подтверждение тренда: Рассматривайте позицию на покупку только тогда, когда линия находится ниже свечи и имеет небесно-голубой цвет.

Линия стоп-лосса: Вы можете максимизировать прибыль, используя саму линию супертренда в качестве динамического скользящего стоп-лосса.

Комбинирование фильтров: Сочетание этого индикатора с индикаторами объема или скользящими средними позволяет более эффективно отфильтровывать ложные прорывы.

«Этот индикатор создан для упрощения сложных торговых сред. Если вам требуется советник, использующий этот индикатор, или более сложная торговая панель, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время через сообщения. Мы предоставляем оптимальные технические решения для трейдеров».

★ Руководство по практическому применению Super Trend

На основе 1-минутного графика, если цена пробивает линию поддержки Super Trend и движется вниз, наблюдайте за рынком, предполагая, что затем она упадет до линии поддержки Super Trend на 5-минутном графике.

Аналогично, если цена пробивает линию поддержки Super Trend на 5-минутном графике, наблюдайте за рынком, предполагая, что затем она достигнет линии поддержки Super Trend на 15-минутном графике. Если она пробивает линию поддержки Super Trend на 15-минутном графике, то наблюдайте, пробивает ли она линию поддержки Super Trend на 30-минутном графике. Если она пробивает и 30-минутный график, то наблюдайте, достигнет ли она линии поддержки Super Trend на 1-часовом графике.

Другими словами, вы должны понимать, что Super Trend — это не инструмент для определения того, будет ли тренд восходящим или нисходящим, просто пробив линии сопротивления или поддержки; скорее, это инструмент, который играет более важную роль в прогнозировании того, как далеко продвинется текущий график.


Если вы будете определять тренд, основываясь на уровнях поддержки и сопротивления Super Trend на боковом рынке, вы совершите много ошибок. Конечно, Super Trend остается полезным инструментом для выявления трендов на волатильных или долгосрочных трендовых рынках. Однако я уверен, что на большинстве боковых рынков понимание и использование этого инструмента так, как я описал выше, значительно поможет вам получить большую прибыль.

Желаю вам больших успехов в торговле!

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4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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Dae Shik Kim
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CM Ultimate MA MTF Triple System MT5
Dae Shik Kim
5 (1)
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[Описание продукта] CM Ultimate MA MTF V4 Triple — это высокотехнологичный индикатор тройной скользящей средней для нескольких таймфреймов (MTF), специально разработанный для платформы MetaTrader 4 (MT4). Он одновременно отслеживает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные рыночные тренды на одном графике, используя адаптивную 3-цветную архитектуру затенения импульса. В то время как MT4 традиционно ограничивает индикаторы максимум 8 буферами, этот премиальный инструмент использует собственн
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Dae Shik Kim
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Dae Shik Kim
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Dae Shik Kim
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Название:   Глобальная панель мониторинга временной шкалы сессий Описание:   Индикатор «Глобальная временная шкала сессии» — это интерактивный индикатор, который наглядно отображает время открытия и закрытия основных валютных рынков (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк) на графике. Это обеспечивает необходимую среду для трейдеров, использующих ликвидность и волатильность, возникающие во время пересечения торговых сессий, позволяя мгновенно получать информацию об открытых рынках в режиме реального в
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Dae Shik Kim
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Multi TF MA Overlay MT4
Dae Shik Kim
Индикаторы
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Multi TF SuperTrend Map MT4
Dae Shik Kim
Индикаторы
Подробное описание индикатора Multi_TF_SuperTrend_Map Этот продукт является улучшенной версией ранее разработанного индикатора Supertrend Pure MT5 - High-Precision Trend Follower. Предыдущий продукт отображал только линию супертренда на текущем таймфрейме. Однако в новой улучшенной версии отображается не только супертренд текущего таймфрейма, но и линии супертренда и временные интервалы более высоких таймфреймов. Отображение подробного направления и ограничений — например, в каком направле
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Индикатор Multi Candle Timer (MT4/MT5) — Премиум-панель Multi Candle Timer — это высококачественный цифровой индикатор, разработанный для обеспечения интуитивно понятного и полного контроля над сложным анализом на нескольких временных интервалах (MTF) на одном графике. Он выходит за рамки простого перечисления индикаторов, органично сочетая направление свечей в реальном времени и оставшееся время до закрытия, от минутных до дневных графиков, чтобы улавливать ключевые рыночные импульсы. Ва
Higher High Lower Low ZigZag Strategy MT4
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