MT5 Supertrend Pure

4.83
Supertrend Pure MT5 — высокоточный индикатор следования за трендом
Ваши отзывы, комментарии и оценки являются для меня огромным источником вдохновения в процессе работы над программой. Спасибо.

[Описание продукта]

Supertrend Pure — это самый чистый и мощный индикатор тренда, ориентированный на суть торговли. Благодаря отсутствию сложных настроек и использованию математически оптимизированных вычислений среднего истинного диапазона (ATR), он устраняет рыночный шум и фиксирует только истинный тренд.

Ключевые особенности:

Чистый алгоритм: Обеспечивает надежные сигналы без перерисовки.

Интеллектуальная визуализация: Позволяет мгновенно визуально считывать данные, используя Aqua для восходящих трендов и Tomato для нисходящих.

Многоцелевое использование: Работает на всех таймфреймах, от скальпинга до внутридневной и свинг-трейдинга.

Легковесность: Оптимизированный код гарантирует отсутствие замедления работы терминала даже при работе на нескольких графиках.

[Метод настройки/Параметры]

Период ATR: Задает период расчета волатильности (по умолчанию: 10). Множитель: Регулирует чувствительность к тренду (по умолчанию: 3.0).

Настройки оповещений: Устанавливает статус включения/выключения различных оповещений.

[Советы по использованию/Торговая стратегия]

Подтверждение тренда: Рассматривайте позицию на покупку только тогда, когда линия находится ниже свечи и имеет небесно-голубой цвет.

Линия стоп-лосса: Вы можете максимизировать прибыль, используя саму линию супертренда в качестве динамического скользящего стоп-лосса.

Комбинирование фильтров: Сочетание этого индикатора с индикаторами объема или скользящими средними позволяет более эффективно отфильтровывать ложные прорывы.

«Этот индикатор создан для упрощения сложных торговых сред. Если вам требуется советник, использующий этот индикатор, или более сложная торговая панель, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время через сообщения. Мы предоставляем оптимальные технические решения для трейдеров».

★ Руководство по практическому применению Super Trend

На основе 1-минутного графика, если цена пробивает линию поддержки Super Trend и движется вниз, наблюдайте за рынком, предполагая, что затем она упадет до линии поддержки Super Trend на 5-минутном графике.

Аналогично, если цена пробивает линию поддержки Super Trend на 5-минутном графике, наблюдайте за рынком, предполагая, что затем она достигнет линии поддержки Super Trend на 15-минутном графике. Если она пробивает линию поддержки Super Trend на 15-минутном графике, то наблюдайте, пробивает ли она линию поддержки Super Trend на 30-минутном графике. Если она пробивает и 30-минутный график, то наблюдайте, достигнет ли она линии поддержки Super Trend на 1-часовом графике.

Другими словами, вы должны понимать, что Super Trend — это не инструмент для определения того, будет ли тренд восходящим или нисходящим, просто пробив линии сопротивления или поддержки; скорее, это инструмент, который играет более важную роль в прогнозировании того, как далеко продвинется текущий график.


Если вы будете определять тренд, основываясь на уровнях поддержки и сопротивления Super Trend на боковом рынке, вы совершите много ошибок. Конечно, Super Trend остается полезным инструментом для выявления трендов на волатильных или долгосрочных трендовых рынках. Однако я уверен, что на большинстве боковых рынков понимание и использование этого инструмента так, как я описал выше, значительно поможет вам получить большую прибыль.

Желаю вам больших успехов в торговле!
Отзывы 6
inicio04051720
34
inicio04051720 2026.08.10 01:43 
 

buen indicador confiable como todo lo que hacemos en la vida en un 90% el otro 10% es imponderable agradezco a todos los que han intervenido para lograr este indicador sigan adelante

gmargarida
24
gmargarida 2026.06.24 06:48 
 

Good indicator! I like the way it works!

Fernando Cesar Cardoso
108
Fernando Cesar Cardoso 2026.05.04 01:08 
 

Muito bom.

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Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
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Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
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5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Фильтр:
inicio04051720
34
inicio04051720 2026.08.10 01:43 
 

buen indicador confiable como todo lo que hacemos en la vida en un 90% el otro 10% es imponderable agradezco a todos los que han intervenido para lograr este indicador sigan adelante

Samir Salila
469
Samir Salila 2026.06.27 10:36 
 

This is a very useful indicator that is clear and precise

Dae Shik Kim
5769
Ответ разработчика Dae Shik Kim 2026.07.06 09:21
Thank you. I wish you great trading.
gmargarida
24
gmargarida 2026.06.24 06:48 
 

Good indicator! I like the way it works!

Dae Shik Kim
5769
Ответ разработчика Dae Shik Kim 2026.07.06 09:20
Thank you. I wish you great success in trading.
Fernando Cesar Cardoso
108
Fernando Cesar Cardoso 2026.05.04 01:08 
 

Muito bom.

Dae Shik Kim
5769
Ответ разработчика Dae Shik Kim 2026.05.04 13:19
Your compliments give me strength. Thank you. I hope you have a great trading session.
Cleverson Santos
751
Cleverson Santos 2026.04.13 01:09 
 

Incrivel indicador.... seria interessante desenvolver uma EA que trabalha-se em conjunto com esse magnifico indicador, teria uma otima acertividade...me coloco a disposição para testar um possivel EA

Dae Shik Kim
5769
Ответ разработчика Dae Shik Kim 2026.04.13 20:33
Thank you for your positive support. We ask for your continued interest and support when EA is released in the future.
Findolin
2670
Findolin 2026.04.11 19:26 
 

Very good work! Thank you very much!

Dae Shik Kim
5769
Ответ разработчика Dae Shik Kim 2026.04.13 20:34
Thank you for your interest and encouragement. We will repay you with even better programs.
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