MT5 Supertrend Pure

Supertrend Pure MT5 — высокоточный индикатор следования за трендом
Ваши отзывы, комментарии и оценки являются для меня огромным источником вдохновения в процессе работы над программой. Спасибо.
[Описание продукта]
Supertrend Pure — это самый чистый и мощный индикатор тренда, ориентированный на суть торговли. Благодаря отсутствию сложных настроек и использованию математически оптимизированных вычислений среднего истинного диапазона (ATR), он устраняет рыночный шум и фиксирует только истинный тренд.
Ключевые особенности:
Чистый алгоритм: Обеспечивает надежные сигналы без перерисовки.
Интеллектуальная визуализация: Позволяет мгновенно визуально считывать данные, используя Aqua для восходящих трендов и Tomato для нисходящих.
Многоцелевое использование: Работает на всех таймфреймах, от скальпинга до внутридневной и свинг-трейдинга.
Легковесность: Оптимизированный код гарантирует отсутствие замедления работы терминала даже при работе на нескольких графиках.
[Метод настройки/Параметры]
Период ATR: Задает период расчета волатильности (по умолчанию: 10). Множитель: Регулирует чувствительность к тренду (по умолчанию: 3.0).
Настройки оповещений: Устанавливает статус включения/выключения различных оповещений.
[Советы по использованию/Торговая стратегия]
Подтверждение тренда: Рассматривайте позицию на покупку только тогда, когда линия находится ниже свечи и имеет небесно-голубой цвет.
Линия стоп-лосса: Вы можете максимизировать прибыль, используя саму линию супертренда в качестве динамического скользящего стоп-лосса.
Комбинирование фильтров: Сочетание этого индикатора с индикаторами объема или скользящими средними позволяет более эффективно отфильтровывать ложные прорывы.
«Этот индикатор создан для упрощения сложных торговых сред. Если вам требуется советник, использующий этот индикатор, или более сложная торговая панель, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время через сообщения. Мы предоставляем оптимальные технические решения для трейдеров».
★ Руководство по практическому применению Super Trend
На основе 1-минутного графика, если цена пробивает линию поддержки Super Trend и движется вниз, наблюдайте за рынком, предполагая, что затем она упадет до линии поддержки Super Trend на 5-минутном графике.
Аналогично, если цена пробивает линию поддержки Super Trend на 5-минутном графике, наблюдайте за рынком, предполагая, что затем она достигнет линии поддержки Super Trend на 15-минутном графике. Если она пробивает линию поддержки Super Trend на 15-минутном графике, то наблюдайте, пробивает ли она линию поддержки Super Trend на 30-минутном графике. Если она пробивает и 30-минутный график, то наблюдайте, достигнет ли она линии поддержки Super Trend на 1-часовом графике.
Другими словами, вы должны понимать, что Super Trend — это не инструмент для определения того, будет ли тренд восходящим или нисходящим, просто пробив линии сопротивления или поддержки; скорее, это инструмент, который играет более важную роль в прогнозировании того, как далеко продвинется текущий график.
Если вы будете определять тренд, основываясь на уровнях поддержки и сопротивления Super Trend на боковом рынке, вы совершите много ошибок. Конечно, Super Trend остается полезным инструментом для выявления трендов на волатильных или долгосрочных трендовых рынках. Однако я уверен, что на большинстве боковых рынков понимание и использование этого инструмента так, как я описал выше, значительно поможет вам получить большую прибыль.
Желаю вам больших успехов в торговле!
buen indicador confiable como todo lo que hacemos en la vida en un 90% el otro 10% es imponderable agradezco a todos los que han intervenido para lograr este indicador sigan adelante