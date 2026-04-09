MT5 Supertrend Pure

Supertrend Pure MT5 — высокоточный индикатор следования за трендом

Ваши отзывы, комментарии и оценки являются для меня огромным источником вдохновения в процессе работы над программой. Спасибо.





[Описание продукта]





Supertrend Pure — это самый чистый и мощный индикатор тренда, ориентированный на суть торговли. Благодаря отсутствию сложных настроек и использованию математически оптимизированных вычислений среднего истинного диапазона (ATR), он устраняет рыночный шум и фиксирует только истинный тренд.





Ключевые особенности:





Чистый алгоритм: Обеспечивает надежные сигналы без перерисовки.





Интеллектуальная визуализация: Позволяет мгновенно визуально считывать данные, используя Aqua для восходящих трендов и Tomato для нисходящих.





Многоцелевое использование: Работает на всех таймфреймах, от скальпинга до внутридневной и свинг-трейдинга.





Легковесность: Оптимизированный код гарантирует отсутствие замедления работы терминала даже при работе на нескольких графиках.





[Метод настройки/Параметры]





Период ATR: Задает период расчета волатильности (по умолчанию: 10). Множитель: Регулирует чувствительность к тренду (по умолчанию: 3.0).





Настройки оповещений: Устанавливает статус включения/выключения различных оповещений.





[Советы по использованию/Торговая стратегия]





Подтверждение тренда: Рассматривайте позицию на покупку только тогда, когда линия находится ниже свечи и имеет небесно-голубой цвет.





Линия стоп-лосса: Вы можете максимизировать прибыль, используя саму линию супертренда в качестве динамического скользящего стоп-лосса.





Комбинирование фильтров: Сочетание этого индикатора с индикаторами объема или скользящими средними позволяет более эффективно отфильтровывать ложные прорывы.



