META4 AlamTMA

«Чтение сути трендов в условиях нестабильных колебаний: канал TMA (треугольная скользящая средняя)»

Вы когда-нибудь терпели убытки, гоняясь за растущими ценами из-за бесчисленных шумов и ложных сигналов, заполонивших рынок? Канал TMA — это аутентичный индикатор тренда, который выходит за рамки простых скользящих средних, визуализируя «истинный поток» цен наиболее плавным и понятным образом.

※ Ваши отзывы и оценки в комментариях очень помогают в развитии этой программы. Спасибо.

1. TMA: Почему эксперты так увлечены «плавными кривыми»?

Типичные скользящие средние (SMA, EMA) дают нам ложные сигналы, поскольку они резко снижаются при малейшем скачке цены. Однако TMA использует метод двойного сглаживания для расчета «среднего арифметического».


Основной принцип: Придавая наибольший вес центральному значению данных, система игнорирует временные резкие колебания (шум) и отслеживает «среднюю траекторию» цены.

Удобство использования: Поскольку графики выглядят гораздо более упорядоченными, это помогает трейдерам снизить эмоциональную торговлю и перейти к «терпеливой торговле», соответствующей тренду.

2. Мощные стратегические преимущества, уникальные для каналов TMA

Если полосы Боллинджера реагируют слишком чувствительно и вызывают частые стоп-лоссы, каналы TMA предлагают следующие решения:

Фильтрация ложных сигналов: Отфильтровывая ложные сигналы, которые, как кажется, временно пробивают полосы, система повышает вероятность получения сигналов только в истинных точках разворота тренда.

Четкие уровни поддержки и сопротивления: Просто наблюдая за реакцией цены вблизи центральной линии TMA, вы можете интуитивно определить, находится ли текущий рынок в состоянии «сильной восходящей энергии» или «доминирования продаж».

Психологическая стабильность: благодаря плавному изгибу кривой, предотвращается ошибка импульсивной продажи во время тренда или, наоборот, погони за ценой слишком поздно.

3. Как использовать TMA на 100%: руководство по торговле для увеличения прибыли

TMA — это не просто индикатор для покупки и продажи при касании. Пожалуйста, ознакомьтесь со следующим руководством из 3 шагов.

[Шаг 1. Подтверждение направления тренда]

Линия TMA движется вверх? Если да, ищите возможности для покупки только вблизи нижней полосы.

Линия TMA движется вниз? Если да, ищите возможности для продажи только вблизи верхней полосы.

[Шаг 2. Фильтрация по нескольким таймфреймам (важно!)]

Когда сигнал появляется на коротком таймфрейме (M5), проверьте, совпадает ли направление TMA на верхнем таймфрейме (M30–H1). Это само по себе может отфильтровать 70% ложных сигналов.


[Шаг 3. Использование перекупленности/перепроданности]

Момент, когда цена резко пробивает верхнюю или нижнюю границу, а затем возвращается обратно, является наиболее мощным переломным моментом. Проверьте сигнал тревоги, который возникает в этот момент, и войдите в сделку.

4. Настоятельно рекомендуется для следующих категорий людей! Для тех, чьи глаза устают от графиков с резкими колебаниями и кому трудно принимать торговые решения

Для тех, кто испытывает стресс из-за частых стоп-лоссов

Для тех, кто придерживается принципов трендовой торговли, но испытывает трудности с определением времени входа

※ Комментарий разработчика

«Индикаторы — не панацея. Однако канал TMA действует как надежный маяк, защищающий ваши торговые стандарты в условиях турбулентных движений рынка. В следующем обновлении мы планируем включить мощную стратегию советника, которая будет сочетаться с TMA для максимизации вероятности выигрыша, поэтому, пожалуйста, ждите этого!»


Рекомендация пользователя: «Я рекомендую использовать настройки по умолчанию (Период 30, Atr 2.0 и т. д.), поэтому новичкам следует использовать их как есть».

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ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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CM Ultimate MA MTF Triple System MT5
Dae Shik Kim
5 (1)
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[Описание продукта] CM Ultimate MA MTF V4 Triple — это высокотехнологичный индикатор тройной скользящей средней для нескольких таймфреймов (MTF), специально разработанный для платформы MetaTrader 4 (MT4). Он одновременно отслеживает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные рыночные тренды на одном графике, используя адаптивную 3-цветную архитектуру затенения импульса. В то время как MT4 традиционно ограничивает индикаторы максимум 8 буферами, этот премиальный инструмент использует собственн
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Dae Shik Kim
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Session Time Line MT5
Dae Shik Kim
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Название:   Глобальная панель мониторинга временной шкалы сессий Описание:   Индикатор «Глобальная временная шкала сессии» — это интерактивный индикатор, который наглядно отображает время открытия и закрытия основных валютных рынков (Сидней, Токио, Лондон, Нью-Йорк) на графике. Это обеспечивает необходимую среду для трейдеров, использующих ликвидность и волатильность, возникающие во время пересечения торговых сессий, позволяя мгновенно получать информацию об открытых рынках в режиме реального в
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Dae Shik Kim
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Dae Shik Kim
Индикаторы
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Dae Shik Kim
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FREE
Multi TF SuperTrend Map MT4
Dae Shik Kim
Индикаторы
Подробное описание индикатора Multi_TF_SuperTrend_Map Этот продукт является улучшенной версией ранее разработанного индикатора Supertrend Pure MT5 - High-Precision Trend Follower. Предыдущий продукт отображал только линию супертренда на текущем таймфрейме. Однако в новой улучшенной версии отображается не только супертренд текущего таймфрейма, но и линии супертренда и временные интервалы более высоких таймфреймов. Отображение подробного направления и ограничений — например, в каком направле
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Dae Shik Kim
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Dae Shik Kim
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Основное руководство: Полное издание Aura HHLL   Platinum  V2.00 Интегрированное руководство Эта программа — инструмент, помогающий трейдерам определить, «в каком состоянии находится рынок прямо сейчас?» Наиболее быстро среди сложных движений графиков. Это кульминация технического анализа, сочетающего точность ценового движения с интуитивностью торговли в диапазоне. РАЗДЕЛ 01 Индикатор   Ключевые компоненты   Элементы Он обеспечивает возможность чтения структуры рынка. 1. 3 основные оси систе
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Dae Shik Kim
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Tim Marco Talarowski
652
Tim Marco Talarowski 2026.05.11 06:00 
 

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