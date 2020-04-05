AeruesRatchet

AureusRatchet — сеточный и корзинный советник, созданный для XAUUSD (золото).

Принцип работы

Советник ищет сигналы возврата к среднему по RSI на графике M1. Новая корзина открывается только тогда, когда ADX показывает, что рынок не находится в сильном тренде. Если цена идёт против позиции, советник может добавлять усредняющие ордера. RSI-фильтр временно останавливает усреднение, когда импульс всё ещё сильный. Прибыльные корзины можно закрывать по фиксированной цели или использовать режим profit-runner: часть прибыли фиксируется, а остаток продолжает расти с подтягиванием защитного уровня.

Основные возможности

Входы по RSI на возврат к среднему с фильтром тренда ADX

Фиксированный лот и усреднение с RSI-ограничением

Режим profit-runner (трейлинг прибыли) или фиксированная денежная цель

Аварийный стоп по корзине и защита по уровню маржи

Фильтр торговой сессии, закрытие перед выходными и новостной фильтр

Фильтры спреда и активности тиков

Проверка маржи перед каждым ордером

Панель на графике и простая тема оформления

Преимущества

Фильтр тренда и RSI-ограничение помогают не открывать и не усреднять позиции в сильных однонаправленных движениях. Режим profit-runner позволяет прибыльным корзинам продолжать работу вместо немедленного закрытия. Встроенные защиты по марже и аварийный стоп дают более понятный контроль риска по сравнению с обычной сеткой без ограничений.

Счета и использование

Работает на хеджинговых и неттинговых счетах (хеджинг предпочтительнее). Лучше всего подходит для XAUUSD на таймфрейме M1. Размер лота и максимальное количество колен выбирайте исходя из размера счёта и своего уровня риска. Обязательно протестируйте на демо с условиями вашего брокера перед реальной торговлей.

Важное предупреждение: Это система усреднения без стоп-лосса на отдельных сделках. Сильные однонаправленные движения могут создать большую плавающую просадку. Используйте только те средства, которые готовы рисковать.