AeruesRatchet

AureusRatchet — сеточный и корзинный советник, созданный для XAUUSD (золото).

Принцип работы

Советник ищет сигналы возврата к среднему по RSI на графике M1. Новая корзина открывается только тогда, когда ADX показывает, что рынок не находится в сильном тренде. Если цена идёт против позиции, советник может добавлять усредняющие ордера. RSI-фильтр временно останавливает усреднение, когда импульс всё ещё сильный. Прибыльные корзины можно закрывать по фиксированной цели или использовать режим profit-runner: часть прибыли фиксируется, а остаток продолжает расти с подтягиванием защитного уровня.

Основные возможности

  • Входы по RSI на возврат к среднему с фильтром тренда ADX
  • Фиксированный лот и усреднение с RSI-ограничением
  • Режим profit-runner (трейлинг прибыли) или фиксированная денежная цель
  • Аварийный стоп по корзине и защита по уровню маржи
  • Фильтр торговой сессии, закрытие перед выходными и новостной фильтр
  • Фильтры спреда и активности тиков
  • Проверка маржи перед каждым ордером
  • Панель на графике и простая тема оформления

Преимущества

Фильтр тренда и RSI-ограничение помогают не открывать и не усреднять позиции в сильных однонаправленных движениях. Режим profit-runner позволяет прибыльным корзинам продолжать работу вместо немедленного закрытия. Встроенные защиты по марже и аварийный стоп дают более понятный контроль риска по сравнению с обычной сеткой без ограничений.

Счета и использование

Работает на хеджинговых и неттинговых счетах (хеджинг предпочтительнее). Лучше всего подходит для XAUUSD на таймфрейме M1. Размер лота и максимальное количество колен выбирайте исходя из размера счёта и своего уровня риска. Обязательно протестируйте на демо с условиями вашего брокера перед реальной торговлей.

Важное предупреждение: Это система усреднения без стоп-лосса на отдельных сделках. Сильные однонаправленные движения могут создать большую плавающую просадку. Используйте только те средства, которые готовы рисковать.


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Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Nawal Kishor Yadav
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OBFVG Auto Draw
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Candle Time PNL
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Индикатор Candle Timer + P&L + Trade Line для MT5 Это индикатор 3 в 1 для MetaTrader 5. Он очень простой и полезный для любого трейдера. Что он делает: Во-первых, он показывает на вашем графике обратный таймер. Этот таймер показывает, сколько минут и секунд осталось до закрытия текущей свечи. Вы всегда знаете, когда появится следующая свеча. Во-вторых, он показывает на экране живой блок прибыли и убытка. Если у вас есть открытые сделки, этот блок показывает вашу текущую прибыль или убыток прямо
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