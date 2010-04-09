Advance Liquidity Sweep

Liquidity Sweep v4 – Детектор ликвидности Buyside и Sellside

Простой и понятный индикатор, который находит схваты ликвидности на графике.

Что делает

Цена часто выходит выше свингового максимума (buyside-ликвидность) или ниже свингового минимума (sellside-ликвидность), забирает стопы и разворачивается. Индикатор находит такие схваты, оценивает их как Strong или Weak и показывает стрелками.

Основные возможности

  • Определяет BSL (buyside) и SSL (sellside) схваты
  • Находит реальные свинговые уровни, включая равные максимумы и минимумы
  • Оценка Strong / Weak по размеру тени, объёму и расположению закрытия
  • ATR-фильтр — мелкий шум игнорируется
  • Закрытие за уровнем = Break of Structure (уровень удаляется), а не схват
  • Трендовый фильтр (структура рынка или EMA): показывает только важные схваты
    • В нисходящем тренде → BSL
    • В восходящем тренде → SSL
    • Контртрендовые схваты можно понижать или скрывать
  • Сигналы только по закрытым барам (без перерисовки) по умолчанию
  • Опциональный просмотр на текущем баре
  • Чистая панель: тренд, фокус, счётчики сессии, последний сигнал, статус алертов
  • Опциональные линии, отмечающие захваченный уровень
  • Полные алерты: всплывающее окно, звук, push, email — отдельные переключатели для Strong/Weak BSL и SSL

Пресеты чувствительности

  • Conservative — меньше сигналов, выше качество
  • Balanced — рекомендуемый по умолчанию
  • Aggressive — больше сигналов

Как пользоваться

  1. Наложите на любой график и таймфрейм.
  2. Выберите пресет чувствительности.
  3. Настройте обработку контртрендовых схватов (Demote / Hide / Off).
  4. Включите нужные алерты.
  5. Следите за стрелками и панелью.

Работает на Форекс, золоте, индексах, криптовалюте — на любом инструменте брокера.

Чистый, быстрый и делает одну задачу: показывает, когда ликвидность была взята и цена отвергла уровень.


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Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
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Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
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Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
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Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
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Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
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Gold Scalp MT5
Nawal Kishor Yadav
Эксперты
Gold Scalp MT5 EA — Умный скальпинг XAUUSD на отложенных ордерах Gold Scalp MT5 EA — это полностью автоматический торговый советник, созданный для краткосрочного скальпинга на золоте (XAUUSD), с логикой, достаточно гибкой для работы и на других инструментах. Вместо того чтобы входить в рынок мгновенными ордерами, советник выставляет отложенный стоп-ордер впереди цены, поэтому сделка открывается только после реального подтверждения движения. Далее советник полностью управляет позицией самостоятел
Sweep Liquidity
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
Liquidity Sweep Pro v3.2 — Обнаружение ликвидности Smart Money Профессиональный индикатор, предназначенный для обнаружения институциональных sweeps ликвидности в реальном времени. Идентифицирует Buy-Side Liquidity (BSL) и Sell-Side Liquidity (SSL) sweeps с автоматической классификацией на Strong и Weak. Основные возможности: • Обнаружение BSL и SSL sweeps в реальном времени • Классификация Strong vs Weak на основе соотношения фитиля, закрытия тела и объёма • Встроенные фильтры качества:    - Wic
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OBFVG Auto Draw
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
OB + FVG Zones Pro Что делает этот индикатор? Этот индикатор автоматически отображает две наиболее мощные торговые зоны прямо на вашем графике — Ордер Блоки (OB) и Зоны Справедливой Стоимости (FVG). Эти зоны выделяют уровни, где крупные институциональные трейдеры (банки и фонды) ранее размещали крупные ордера и где цена, вероятно, снова отреагирует в будущем. Вместо того чтобы тратить часы на ручную разметку этих зон, индикатор находит и отрисовывает их автоматически в режиме реального времени.
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ICT Enter Here Pro
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
ICT Enter Here V1.1 — Чистые и Простые ICT Сигналы Это профессиональный, но очень дружелюбный для новичков ICT-индикатор, который дает четкие торговые сигналы, не загромождая график. Основные возможности: Скрытые Ордер Блоки — Зоны Order Block автоматически скрыты, чтобы график оставался чистым и удобным для чтения. Четкие стрелки Buy и Sell: Зеленая стрелка = сигнал на ПОКУПКУ ("Enter Here") Красная стрелка = сигнал на ПРОДАЖУ ("Enter Here") Сигналы на пробой ликвидности (SSL/BSL) — Показывает
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Dynamic Killzones
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
ICT Dynamic Killzones — Custom Timezone Edition Этот индикатор рисует на графике сессионные боксы в стиле ICT, а также уровни Previous Day High и Previous Day Low. Он предназначен для работы на таймфреймах M1, M5 и M15. Сессии Индикатор поддерживает следующие торговые сессии, каждая с настраиваемым цветом и меткой: Asia Session London Session New York Session London Close Session One optional Custom Session Каждая сессия отображается в виде цветного бокса (заливка или только граница), который ди
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Candle Time PNL
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
Индикатор Candle Timer + P&L + Trade Line для MT5 Это индикатор 3 в 1 для MetaTrader 5. Он очень простой и полезный для любого трейдера. Что он делает: Во-первых, он показывает на вашем графике обратный таймер. Этот таймер показывает, сколько минут и секунд осталось до закрытия текущей свечи. Вы всегда знаете, когда появится следующая свеча. Во-вторых, он показывает на экране живой блок прибыли и убытка. Если у вас есть открытые сделки, этот блок показывает вашу текущую прибыль или убыток прямо
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ICT Synergy Suite
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
ICT Synergy Suite — Описание индикатора Это мощный многофункциональный ICT-индикатор (Inner Circle Trader) для MetaTrader 5. Он объединяет в себе все необходимые инструменты в одном удобном пакете, чтобы вы могли торговать профессионально. Основные возможности: Умные стрелки "Enter Here" Чёткие сигналы на покупку и продажу со стрелками прямо на графике. Специальная умная логика особенно хорошо работает на таймфрейме M5 (5 минут). Метки структуры (Structure Labels) Показывает важные максимумы (кр
Killzones Play
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
Killzone's Play V1 Smart ICT Killzone Trading Indicator Killzone's Play V1 — это мощный и чистый торговый индикатор, разработанный для трейдеров Smart Money (ICT/SMC). Он автоматически определяет высоковероятные Killzone (Лондон, Нью-Йорк, Азия и Закрытие Лондона) и выдаёт чёткие сигналы Buy & Sell во время этих высоковолатильных сессий. What It Shows: Enter Here Arrows – Чёткие сигналы BUY (зелёный) и SELL (красный) Killzone Boxes – Визуальное отображение времени сессий на графике SL Line – Авт
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ICT Structure Mapping
Nawal Kishor Yadav
Индикаторы
Метки ICT Структуры — STH / STL / ITH / ITL Профессиональный индикатор рыночной структуры ICT, который автоматически определяет и помечает Short Term Highs (STH), Short Term Lows (STL), Intermediate Term Highs (ITH) и Intermediate Term Lows (ITL) на графике. Как это работает Индикатор обнаруживает фрактальные точки разворота и классифицирует их в соответствии с настоящей методологией ICT: STH — Short Term High (Краткосрочный максимум) STL — Short Term Low (Краткосрочный минимум) ITH — Intermedia
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AeruesRatchet
Nawal Kishor Yadav
Эксперты
AureusRatchet — сеточный и корзинный советник, созданный для XAUUSD (золото). Принцип работы Советник ищет сигналы возврата к среднему по RSI на графике M1. Новая корзина открывается только тогда, когда ADX показывает, что рынок не находится в сильном тренде. Если цена идёт против позиции, советник может добавлять усредняющие ордера. RSI-фильтр временно останавливает усреднение, когда импульс всё ещё сильный. Прибыльные корзины можно закрывать по фиксированной цели или использовать режим profit-
GoldHydra
Nawal Kishor Yadav
Эксперты
GoldHydra EA — Мультистратегийный H1 Swing Breakout для XAUUSD GoldHydra — профессиональный советник, специально разработанный для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме H1. Вместо одной торговой логики GoldHydra одновременно использует 6 независимых субстратегий . Каждая стратегия имеет свой период поиска свингов, буфер входа и время жизни ордера. Это позволяет ловить высоковероятные пробойные движения золота при контролируемом риске. Ключевые особенности Система 6-в-1 Шесть независимых swing-
Gold Breakout Straddle
Nawal Kishor Yadav
Эксперты
GOLD BREAKOUT V1 — XAUUSD Breakout Straddle EA Gold Breakout V1 — это автоматизированный советник (Expert Advisor) для XAUUSD. Он выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop вокруг рыночной структуры и ждёт пробоя. Когда срабатывает одна сторона, сделка сопровождается жёстким Stop Loss и опциональным трейлинг-стопом. Этот EA создан для трейдеров, которым нужна чёткая правил-ориентированная пробойная система — без сетки, мартингейла, усреднения и логики восстановления. Как это работает Сове
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