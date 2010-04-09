Advance Liquidity Sweep
- Индикаторы
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- Версия: 4.0
- Активации: 5
Liquidity Sweep v4 – Детектор ликвидности Buyside и Sellside
Простой и понятный индикатор, который находит схваты ликвидности на графике.
Что делает
Цена часто выходит выше свингового максимума (buyside-ликвидность) или ниже свингового минимума (sellside-ликвидность), забирает стопы и разворачивается. Индикатор находит такие схваты, оценивает их как Strong или Weak и показывает стрелками.
Основные возможности
- Определяет BSL (buyside) и SSL (sellside) схваты
- Находит реальные свинговые уровни, включая равные максимумы и минимумы
- Оценка Strong / Weak по размеру тени, объёму и расположению закрытия
- ATR-фильтр — мелкий шум игнорируется
- Закрытие за уровнем = Break of Structure (уровень удаляется), а не схват
- Трендовый фильтр (структура рынка или EMA): показывает только важные схваты
- В нисходящем тренде → BSL
- В восходящем тренде → SSL
- Контртрендовые схваты можно понижать или скрывать
- Сигналы только по закрытым барам (без перерисовки) по умолчанию
- Опциональный просмотр на текущем баре
- Чистая панель: тренд, фокус, счётчики сессии, последний сигнал, статус алертов
- Опциональные линии, отмечающие захваченный уровень
- Полные алерты: всплывающее окно, звук, push, email — отдельные переключатели для Strong/Weak BSL и SSL
Пресеты чувствительности
- Conservative — меньше сигналов, выше качество
- Balanced — рекомендуемый по умолчанию
- Aggressive — больше сигналов
Как пользоваться
- Наложите на любой график и таймфрейм.
- Выберите пресет чувствительности.
- Настройте обработку контртрендовых схватов (Demote / Hide / Off).
- Включите нужные алерты.
- Следите за стрелками и панелью.
Работает на Форекс, золоте, индексах, криптовалюте — на любом инструменте брокера.
Чистый, быстрый и делает одну задачу: показывает, когда ликвидность была взята и цена отвергла уровень.