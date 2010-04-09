Advance Liquidity Sweep

Liquidity Sweep v4 – Детектор ликвидности Buyside и Sellside

Простой и понятный индикатор, который находит схваты ликвидности на графике.

Что делает

Цена часто выходит выше свингового максимума (buyside-ликвидность) или ниже свингового минимума (sellside-ликвидность), забирает стопы и разворачивается. Индикатор находит такие схваты, оценивает их как Strong или Weak и показывает стрелками.

Основные возможности

Определяет BSL (buyside) и SSL (sellside) схваты

Находит реальные свинговые уровни, включая равные максимумы и минимумы

Оценка Strong / Weak по размеру тени, объёму и расположению закрытия

ATR-фильтр — мелкий шум игнорируется

Закрытие за уровнем = Break of Structure (уровень удаляется), а не схват

Трендовый фильтр (структура рынка или EMA): показывает только важные схваты В нисходящем тренде → BSL В восходящем тренде → SSL Контртрендовые схваты можно понижать или скрывать

Сигналы только по закрытым барам (без перерисовки) по умолчанию

Опциональный просмотр на текущем баре

Чистая панель: тренд, фокус, счётчики сессии, последний сигнал, статус алертов

Опциональные линии, отмечающие захваченный уровень

Полные алерты: всплывающее окно, звук, push, email — отдельные переключатели для Strong/Weak BSL и SSL

Пресеты чувствительности

Conservative — меньше сигналов, выше качество

— меньше сигналов, выше качество Balanced — рекомендуемый по умолчанию

— рекомендуемый по умолчанию Aggressive — больше сигналов

Как пользоваться

Наложите на любой график и таймфрейм. Выберите пресет чувствительности. Настройте обработку контртрендовых схватов (Demote / Hide / Off). Включите нужные алерты. Следите за стрелками и панелью.

Работает на Форекс, золоте, индексах, криптовалюте — на любом инструменте брокера.

Чистый, быстрый и делает одну задачу: показывает, когда ликвидность была взята и цена отвергла уровень.