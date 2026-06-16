ICT Enter Here Pro
- 指标
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- 版本: 1.1
- 更新: 17 六月 2026
ICT Enter Here V1.1 — 干净简洁的 ICT 交易指标
这是一款专业且对新手非常友好的 ICT 指标，能在不杂乱图表的情况下提供清晰的交易信号。主要功能：
- 隐藏 Order Block 区域 — 订单块区域自动隐藏，让您的图表保持干净整洁。
- 清晰的买卖箭头：
- 绿色箭头 = 买入信号（"Enter Here"）
- 红色箭头 = 卖出信号（"Enter Here"）
- 流动性扫荡信号 (SSL/BSL) — 当价格扫荡高点或低点时，显示强大的 "Enter Here (LS)" 箭头。
- 强弱 Order Block 箭头 — 绿色代表看涨 OB，红色代表看跌 OB。
- 自动止损点 — 清晰显示建议的止损（SL）位置。
- 交易追踪线 — 显示从进场到出场的路径及盈亏。
- 实时仪表盘 — 干净的面板显示当前信号、入场价格、止损和交易状态。
- 实时盈亏显示 + 蜡烛计时器 + 声音和弹窗警报。
买入（做多）：
- 等待出现绿色 "Enter Here" 箭头
- 进场交易
- 在 SL 点下方设置止损
- 在下一个摆动高点（swing high）或目标位获利了结
卖出（做空）：
- 等待出现红色 "Enter Here" 箭头
- 进场交易
- 在 SL 点上方设置止损
- 在下一个摆动低点（swing low）或目标位获利了结
无需寻找区域 — 指标只显示干净的绿色买入和红色卖出箭头。最佳适用：
- 时间框架：M1、M5、M15
- 品种：黄金 (XAUUSD)、EURUSD、GBPUSD、NAS100、US30
- 交易风格：剥头皮和日内交易
- 适合 ICT/Smart Money 新手和资深交易者
- 图表非常干净（Order Block 方块已隐藏）
- 简单直观：绿色 = 买入，红色 = 卖出
- 不会出现过多线条和方框
- 实用仪表盘和警报功能
- 运行速度快，性能优化好
适合想要清晰 ICT 信号、又不喜欢图表杂乱的交易者使用。
简短版本（适合 MQL5 市场概览）：
"ICT Enter Here V1.1 提供干净的绿色买入和红色卖出箭头。Order Block 区域自动隐藏，保持图表整洁。包含流动性扫荡信号、止损点、交易线、仪表盘和警报。"
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