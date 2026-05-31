Advanced Sessions
- Индикаторы
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- Версия: 1.1
- Обновлено: 21 июля 2026
Advanced Sessions — это профессиональный индикатор торговых сессий Forex, разработанный для трейдеров, которым необходимы точность, визуальная ясность и высокая производительность в MetaTrader 5.
Индикатор автоматически определяет основные рыночные сессии:
• Азия
• Лондон
• Нью-Йорк
Сессии автоматически корректируются в соответствии с часовым поясом брокера и переходом на летнее время (DST), поддерживая точную синхронизацию с реальным рынком.
Индикатор специально разработан для внутридневной торговли и обеспечивает чистое и организованное отображение институциональных движений рынка, облегчая анализ диапазонов, пересечений сессий, волатильности и периодов высокой ликвидности.
Основные возможности:
• Автоматическое определение GMT брокера
• Автоматическая корректировка летнего времени (DST)
• Ручная настройка часового пояса
• Институциональные Forex-сессии
• Визуальное отображение сессий на графике
• Линии открытия сессий
• Отображение диапазонов и пересечений сессий
• Поддержка нескольких таймфреймов
• Горячая клавиша для скрытия/отображения сессий
• Чистый и профессиональный интерфейс
Индикатор разработан как лёгкий, эффективный и стабильный инструмент, позволяющий одновременно использовать его на нескольких графиках без снижения производительности платформы.
Advanced Sessions обеспечивает чёткое и профессиональное отображение торговых сессий Forex, помогая трейдерам точно определять наиболее важные моменты торгового дня.
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