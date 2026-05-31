Advanced Sessions — это профессиональный индикатор торговых сессий Forex, разработанный для трейдеров, которым необходимы точность, визуальная ясность и высокая производительность в MetaTrader 5.

Индикатор автоматически определяет основные рыночные сессии:

• Азия

• Лондон

• Нью-Йорк

Сессии автоматически корректируются в соответствии с часовым поясом брокера и переходом на летнее время (DST), поддерживая точную синхронизацию с реальным рынком.

Индикатор специально разработан для внутридневной торговли и обеспечивает чистое и организованное отображение институциональных движений рынка, облегчая анализ диапазонов, пересечений сессий, волатильности и периодов высокой ликвидности.

Основные возможности:

• Автоматическое определение GMT брокера

• Автоматическая корректировка летнего времени (DST)

• Ручная настройка часового пояса

• Институциональные Forex-сессии

• Визуальное отображение сессий на графике

• Линии открытия сессий

• Отображение диапазонов и пересечений сессий

• Поддержка нескольких таймфреймов

• Горячая клавиша для скрытия/отображения сессий

• Чистый и профессиональный интерфейс

Индикатор разработан как лёгкий, эффективный и стабильный инструмент, позволяющий одновременно использовать его на нескольких графиках без снижения производительности платформы.

Advanced Sessions обеспечивает чёткое и профессиональное отображение торговых сессий Forex, помогая трейдерам точно определять наиболее важные моменты торгового дня.