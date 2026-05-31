Advanced Sessions

Advanced Sessions — это профессиональный индикатор торговых сессий Forex, разработанный для трейдеров, которым необходимы точность, визуальная ясность и высокая производительность в MetaTrader 5.

Индикатор автоматически определяет основные рыночные сессии:
• Азия
• Лондон
• Нью-Йорк

Сессии автоматически корректируются в соответствии с часовым поясом брокера и переходом на летнее время (DST), поддерживая точную синхронизацию с реальным рынком.

Индикатор специально разработан для внутридневной торговли и обеспечивает чистое и организованное отображение институциональных движений рынка, облегчая анализ диапазонов, пересечений сессий, волатильности и периодов высокой ликвидности.

Основные возможности:
• Автоматическое определение GMT брокера
• Автоматическая корректировка летнего времени (DST)
• Ручная настройка часового пояса
• Институциональные Forex-сессии
• Визуальное отображение сессий на графике
• Линии открытия сессий
• Отображение диапазонов и пересечений сессий
• Поддержка нескольких таймфреймов
• Горячая клавиша для скрытия/отображения сессий
• Чистый и профессиональный интерфейс

Индикатор разработан как лёгкий, эффективный и стабильный инструмент, позволяющий одновременно использовать его на нескольких графиках без снижения производительности платформы.

Advanced Sessions обеспечивает чёткое и профессиональное отображение торговых сессий Forex, помогая трейдерам точно определять наиболее важные моменты торгового дня.


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Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
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Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
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Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
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Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Daily POC
Felipe Monteiro Rodrigues
5 (1)
Индикаторы
Daily POC — это высокопроизводительный индикатор профиля объема (Volume Profile), ориентированный исключительно на извлечение данных дневной сессии (D1). Он невероятно легкий, может работать на нескольких активах одновременно, не зависая в MetaTrader 5, и никогда не оставляет «призрачных» объектов или прямоугольников на графике при изменении таймфрейма или применении шаблонов. Он служит для математического определения зон наибольшей институциональной ликвидности дня. Индикатор автоматически отри
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Advanced Line Tools
Felipe Monteiro Rodrigues
Индикаторы
Не забудьте оставить комментарий и оценить продукт, если он вам понравился! Advanced Line Tools — это инструмент, разработанный для того, чтобы сделать графический анализ в MetaTrader 5 более быстрым, организованным и практичным. Индикатор позволяет создавать линии и управлять ими прямо на графике с помощью простого интерфейса, избавляя от необходимости постоянно переключаться между встроенными инструментами платформы. Всего в несколько кликов вы можете отметить важные ценовые уровни, нарисоват
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Advanced MTF High Low
Felipe Monteiro Rodrigues
Индикаторы
Advanced MTF High Low — это индикатор структурного анализа нескольких таймфреймов, который автоматически определяет наиболее значимые максимумы и минимумы различных периодов (Месяц, Неделя, День, H4, H1 и другие) и проецирует эти уровни непосредственно на текущий график младших таймфреймов. Индикатор разработан для того, чтобы помочь трейдерам быстро находить важные институциональные зоны поддержки и сопротивления, используя реальные экстремумы старших таймфреймов. Уровни остаются видимыми до те
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Advanced PolyLines
Felipe Monteiro Rodrigues
Утилиты
Не забудьте оставить комментарий и оценить продукт, если он вам понравился! Advanced PolyLines — это профессиональный графический инструмент, который упрощает создание соединенных линий прямо на графике. Вместо рисования множества отдельных линий вы можете построить единую непрерывную структуру, что облегчает технический анализ и делает ваш график гораздо более чистым и организованным. Он был разработан для устранения ограничений традиционных инструментов рисования MetaTrader 5. С его помощью м
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Advanced Time Range Separator
Felipe Monteiro Rodrigues
Индикаторы
Не забудьте оставить комментарий и оценить, если вам понравился продукт! Advanced Time Range Separator был разработан для отображения и выделения наиболее важных зон ликвидности на рынке — максимумов и минимумов внутридневных сессий, дней, недель и месяцев — полностью автоматизированным и визуально чистым способом. Основные функции (Key Features) Ghost Mode (Мгновенное скрытие): Нажмите клавишу "T" (полностью настраивается), чтобы скрыть или показать все прямоугольники диапазонов за одну миллисе
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Advanced POC Fixed Range Volume Profile
Felipe Monteiro Rodrigues
Индикаторы
Advanced POC Fixed Range Volume Profile — это интерактивный индикатор профиля объема, разработанный для MetaTrader 5. Весь алгоритм и плавность использования были основаны на известном инструменте TradingView «Fixed Range Volume Profile». Он позволяет вручную выбрать любой участок графика для анализа распределения объема. Это помогает мгновенно определять зоны высокой ликвидности, области отклонения и справедливую цену актива в определенный период. Основные возможности Визуальное выделение POC (
Advanced Line Alerts
Felipe Monteiro Rodrigues
Утилиты
Не забудьте оставить комментарий и оценить продукт, если он вам понравился! Advanced Line Alerts — это индикатор, который превращает горизонтальные линии в интеллектуальные ценовые оповещения. Благодаря простому и удобному интерфейсу вы можете создавать ценовые уровни прямо на графике и получать уведомления, когда рынок достигает этих уровней. Индикатор автоматически сохраняет все созданные линии оповещений. Даже если MetaTrader был закрыт, все линии будут восстановлены при следующем запуске пл
FREE
Фильтр:
Reda El Koutbane
8251
Reda El Koutbane 2026.06.01 23:23 
 

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