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Advanced Line Alerts — это индикатор, который превращает горизонтальные линии в интеллектуальные ценовые оповещения. Благодаря простому и удобному интерфейсу вы можете создавать ценовые уровни прямо на графике и получать уведомления, когда рынок достигает этих уровней.

Индикатор автоматически сохраняет все созданные линии оповещений. Даже если MetaTrader был закрыт, все линии будут восстановлены при следующем запуске платформы. Если цена пересекла уровень во время отключения терминала, после повторного открытия MetaTrader оповещение будет сгенерировано, чтобы вы не пропустили важное движение рынка.

Основные возможности