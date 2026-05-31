Advanced Sessions
- 指标
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- 版本: 1.1
- 更新: 21 七月 2026
Advanced Sessions 是一款专业的 Forex 市场交易时段指标，专为追求精准、清晰视觉效果以及高性能 MetaTrader 5 体验的交易者开发。
该指标可自动识别主要市场交易时段：
• 亚洲
• 伦敦
• 纽约
交易时段会根据经纪商时区以及夏令时（DST）变化自动调整，确保始终与真实市场时间保持同步。
Advanced Sessions 专为日内交易设计，可清晰、有序地展示机构市场行为，帮助交易者分析区间、交易时段重叠、波动性以及高流动性时段。
主要功能：
• 自动检测经纪商 GMT 时区
• 自动夏令时（DST）调整
• 手动时区设置
• 机构级 Forex 交易时段
• 图表上的交易时段可视化标记
• 时段开盘线
• 区间与交易时段重叠显示
• 支持多时间周期
• 快捷键隐藏/显示交易时段
• 干净且专业的视觉设计
该指标经过专门优化，轻量、高效且稳定，可同时运行于多个图表而不会影响平台流畅性。
Advanced Sessions 为 Forex 市场交易时段提供清晰专业的可视化效果，帮助交易者精准识别交易日中最重要的时刻。
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