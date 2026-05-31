Advanced Sessions

Advanced Sessions 是一款专业的 Forex 市场交易时段指标，专为追求精准、清晰视觉效果以及高性能 MetaTrader 5 体验的交易者开发。

该指标可自动识别主要市场交易时段：
• 亚洲
• 伦敦
• 纽约

交易时段会根据经纪商时区以及夏令时（DST）变化自动调整，确保始终与真实市场时间保持同步。

Advanced Sessions 专为日内交易设计，可清晰、有序地展示机构市场行为，帮助交易者分析区间、交易时段重叠、波动性以及高流动性时段。

主要功能：
• 自动检测经纪商 GMT 时区
• 自动夏令时（DST）调整
• 手动时区设置
• 机构级 Forex 交易时段
• 图表上的交易时段可视化标记
• 时段开盘线
• 区间与交易时段重叠显示
• 支持多时间周期
• 快捷键隐藏/显示交易时段
• 干净且专业的视觉设计

该指标经过专门优化，轻量、高效且稳定，可同时运行于多个图表而不会影响平台流畅性。

Advanced Sessions 为 Forex 市场交易时段提供清晰专业的可视化效果，帮助交易者精准识别交易日中最重要的时刻。


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5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
作者的更多信息
Daily POC
Felipe Monteiro Rodrigues
5 (1)
指标
Daily POC 是一款高性能的成交量分布（Volume Profile）指标，专门用于提取每日交易时段（D1）的数据。它非常轻量级，可以在多个资产上同时运行而不会导致 MetaTrader 5 卡顿，并且在更改时间周期或应用模板时，绝不会在图表上留下“幽灵”对象或框。 它用于通过数学方法识别当天最大的机构流动性区域。该指标会自动绘制： POC（控制点）：交易量最大的价格水平（实线）。 VAH（价值区域高点）和 VAL（价值区域低点）：集中了当天70%成交量的极端位置（虚线）。 会话框：一个低调的视觉背景，界定了交易日的开始和结束。 这些水平可作为日内交易和波段交易的强大支撑、阻力和磁性目标。 该指标专为“即插即用”理念而设计，专注于保持图表尽可能整洁： 键盘控制（快捷键）：该指标默认配置在“B”键上。只需在键盘上按下字母“B”，POC 和会话框就会立即显示。再次按下“B”即可隐藏所有内容并清理屏幕。 历史限制器：在参数中，您可以定义想要查看过去多少天的数据。这将您的分析集中在近期价格上，并节省 CPU 资源。
FREE
Advanced Line Tools
Felipe Monteiro Rodrigues
指标
如果您喜欢本产品，请不要忘记留下评论和评分！ Advanced Line Tools 是一款旨在让 MetaTrader 5 中的 图表分析更快速、更整洁、更实用的工具。 该指标允许您通过简单的界面直接在图表上创建和管理线条，从而无需频繁切换平台自带的工具。只需点击几下，您就可以标记重要的价格水平、绘制趋势线并突出显示与您的策略相关的区域。 除了常规线条外，该指标还提供智能警报线。只需将它们放置在目标价格上，当市场达到该水平时，您就会自动收到通知，从而使支撑位、阻力位、突破和关注点跟踪变得更加高效。 核心功能 智能警报系统（价格交叉）： 将任何线条转换为活跃的突破传感器。该指标能自主检测线条是在市场价上方还是下方，并基于买入价/卖出价（Ask/Bid）设置触发器，从而弹出屏幕窗口或直接发送推送通知（Push）到您的智能手机。 高级磁性吸附（智能锚定）： 无需再浪费时间尝试将线条完美地贴合在最高点或最低点。当在 K 线附近绘制时，该工具可以识别结构意图，并自动将线条精确地吸附到最高价（High）、最低价（Low）、开盘价（Open）或收盘价（Close）。 智能多周期同步（Multi-
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Advanced MTF High Low
Felipe Monteiro Rodrigues
指标
Advanced MTF High Low 是一款多时间周期结构分析指标，可自动识别不同周期（月线、周线、日线、H4、H1 等）的重要高点和低点，并将这些水平投射到当前较低时间周期的图表中。 该指标旨在帮助交易者快速识别重要的机构支撑与阻力区域，通过使用高时间周期的真实极值点来分析市场。水平线将持续显示，直到被价格触及并消化，从而为交易者提供清晰的流动性和市场结构视图。 主要功能 自动检测多个时间周期的高点和低点。 同时显示月线、周线、日线和日内关键水平。 直观显示每个水平的来源时间周期。 动态高效更新，CPU 占用低。 智能消化系统，自动移除已被测试或突破的水平。 兼容 MetaTrader 5 的所有品种和时间周期。 可配置快捷键，一键显示或隐藏所有指标水平（当前为 N 键）。 共振系统 当两个或多个时间周期的高点或低点非常接近时，指标会自动识别并形成更具结构意义的共振区域。 细线 表示仅来自一个高时间周期的高点或低点。 例如：仅 H4 高点或仅日线低点。 粗线 表示来自两个或多个时间周期的高点或低点集中在较低时间周期同一根K线附近的共振区域。 例如：周线高点接近月线高点，或日线低
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Advanced Line Alerts
Felipe Monteiro Rodrigues
实用工具
如果您喜欢本产品，请不要忘记留下评论和评分！ Advanced Line Alerts 是一款将水平线转换为智能价格提醒的指标。通过简单直观的界面，您可以直接在图表上创建价格水平，并在市场到达这些位置时收到通知。 该指标会自动保存所有已创建的提醒线。即使关闭 MetaTrader，再次启动平台时也会自动恢复所有提醒线。如果价格在终端关闭期间已经突破了某个水平，重新打开 MetaTrader 后仍会触发提醒，确保不会错过任何重要行情。 主要功能 快速在图表上创建价格提醒线。 线条状态显示（已选择、已激活、已触发）。 当价格突破设定水平时发出提醒。 向 MetaTrader 手机应用发送 Push 通知。 轻量、高性能的界面。 同时支持数百条提醒线。 自动保留或删除已触发的提醒线（可配置）。 快捷键显示或隐藏控制面板（默认 V ，可配置）。 智能记忆功能，重新启动 MetaTrader 后自动恢复所有提醒线。 检测终端关闭期间发生的价格突破，并在重新打开后触发提醒。
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Advanced Time Range Separator
Felipe Monteiro Rodrigues
指标
如果您喜欢该产品，请不要忘记评论和评分！ Advanced Time Range Separator 旨在以完全自动化且视觉上清晰的方式，映射并突出显示市场中最重要的流动性区域——日内交易时段、每日、每周和每月的最高点和最低点。 主要功能 (Key Features) Ghost Mode（即时隐藏）： 按下“T”键（完全可自定义）即可在毫秒内隐藏或显示所有范围框。分析纯粹的价格行为，仅在需要时才调回您的标记。 多时间框架映射（最多 5 组）： 在同一图表上配置最多 5 个独立的分割器（例如：M15 会话、H4、每日、每周和每月）。该指标确切知道何时显示它们；如果您切换到 H1 图表，M15 范围会自动隐藏，保持屏幕无可挑剔。 智能缓解警报（Liquidity Sweeps）： 在当前价格穿越历史范围的最高点 (High) 或最低点 (Low) 的确切时刻，在手机上接收推送通知，在终端上接收弹出窗口。
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Advanced PolyLines
Felipe Monteiro Rodrigues
实用工具
如果您喜欢本产品，请不要忘记留下评论和评分！ Advanced PolyLines 是一款专业的图形工具，简化了直接在图表上创建连接线的过程。您无需绘制多条独立的线，而是可以构建一个单一的连续结构，从而使技术分析更容易，并让您的图表更加整洁有序。 它是为了消除 MetaTrader 5 传统绘图工具 lines 的局限性 & 约束而开发的。借助它，您可以快速创建复杂的图形结构，保持图表井井有条，并极大地方便未来的编辑。无需单独调整多条线，整个结构保持连接，提供更高效的用户体验。 主要功能与优势 极简浮动界面 (UI)： 直接集成到图表中的优雅工具抽屉。通过直观的触控按钮，您只需一键即可激活绘制模式 ()、折叠菜单 () 或清除所有创建的折线 ()。 智能磁力吸附 (Magnetic Snap)： 无需再为了将线与烛台影线对齐而无限放大图表。该工具会自动检测鼠标的临近度，并以手术般的精准度将线“吸附”到烛台的 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价）点上。 高级节点移动 (Joint Dragging)： 如果您需要调整结构的顶部或底部，只需拖动连接节点（顶点）即可。连接到
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Advanced POC Fixed Range Volume Profile
Felipe Monteiro Rodrigues
指标
Advanced POC Fixed Range Volume Profile 是一款专为 MetaTrader 5 设计的交互式成交量分布指标。整个算法和使用的流畅性均基于 TradingView 著名的“固定范围成交量分布” (Fixed Range Volume Profile) 工具。它允许您手动选择图表的任何区域来分析成交量分布。这有助于即时识别高流动性区域、拒绝区域以及资产在特定时期内的公允价格。 主要特点 视觉突出显示 POC（控制点）、VAH（价值区域高点）和 VAL（价值区域低点）。 按需成交量分析：您完全可以自行选择计算的起点和终点。 完全响应式：当您更改时间周期 (Timeframe) 或更改图表缩放时，该工具会完美地重新计算并调整分布图。 如何在 MT5 中使用该工具 该交互设计极快，通过简单的快捷键直接在图表上操作： 创建新分布图（绘制）： 单击鼠标中键（滚轮），或按 Ctrl 键。选择开始绘制的K线，按下鼠标左键并拖动，在您想要分析的区域上绘制矩形。 取消创建： 如果您不小心激活了绘制模式，只需再次按下鼠标中键或 Ctrl 键即可取消。 删除特定分布图： 要
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Reda El Koutbane
8631
Reda El Koutbane 2026.06.01 23:23 
 

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