Gold Bitcoin Trend Fighters

The Gold Bitcoin Trend Fighters_EA — Automated Trending System.

"Not flawless, but priceless in purpose."


!!! + Come help PROVE and TEST + !!!


*** The fully optimized, completely developed and improved of this EA has been published.

🌿The Gold Bitcoin VX Trend Fighters🌿

## "ระบบ EA ที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบได้เปิดตัวแล้ว" ##



Core Trading Philosophy

* 100% Clean MQL5 Code: Built with pure, high-quality code without dangerous mechanisms.

* Strict Risk Management: No Grid, No Martingale, and No Scalping behaviors.

* Single Order Execution: Designed to place only one order at a time with absolutely no hedging.


Smart Logic & Execution

* Trend Direction Filter: Automatically verifies and aligns trades with the correct market direction.

* Precision Entries: Dynamically calculates the sharpest entry points for every order.

* Smart Exit Logic: Selects optimal take-profit targets and enforces automated exit rules if a trend reversal is detected.

* Trading Time Period: Focuses on and filters for the proper/optimal daily trading hours.


Equity Protection

* Hardcoded Safeguards: Eliminates the risk of false entries by utilizing fixed Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) parameters.

* Fail-Safe Account Protection: Built-in logic safeguards your equity and secures profits, even if you neglect to manually set your SL/TP inputs.

* Spread Filter Guard: Operates exclusively when market spreads are within safely controlled, pre-defined limits.


Testing & Optimization

* Broker Agnostic: Extensively tested and verified across more than 10 reputable brokers.

* Data-Driven Backtests: Highly optimized and analyzed using over four years of reliable historical data and advanced statistics.

* User-Friendly Setup: Offers intuitive, strategic built-in parameter filters for effortless configuration.


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Test and Prove It Yourself!

Try it firsthand before making your final decision. We welcome all comments, feedback, and constructive criticism. :)

Your opinions are highly valued and will help us continuously improve and develop even better products in the future! :)


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** The Premium Investor Style

# Hands-Free Gold & Bitcoin Portfolio Engine #

This EA perfectly captures the lifestyle aspect of algorithmic trading—let this bot do the work while you can relax outdoor.

This EA targets the two highest-volume and most profitable assets on modern MetaTrader 5 terminals: Gold (XAUUSD) and Bitcoin (BTCUSD).

* Why it works: It sounds like a sophisticated asset management tool. It appeals directly to high-net-worth traders who want to deploy automated capital so you can spend less time looking at screens and more time outside.


** The Pure Technical Style (Focuses on Volatility)

# Advanced Momentum Cross System for Gold & Bitcoin #

* Why it works: Both Gold and Bitcoin are highly volatile assets driven by rapid momentum shifts. Experienced traders will instantly understand that this EA is built to capture the massive, explosive trends safely using built-in indicator filters.


## User Guide description:

#### Recommended initial deposit;

// 1000.- USD for the Cent Account. (= 100,000 USD-cent)

// 10000.- USD for the Standard Account.

###### “Note: Gold and Bitcoin have different digit decimals and contract sizes depending on your broker. Please make sure to set the proper specific input parameters before turning the EA on!”



*** Have any questions or queries?   

Please feel free to reach out to us!


📥 Try the Demo First! Test it thoroughly and prove its performance for yourself.


*** BONUS: You will receive all hidden, optimized set files and exclusive configuration guides for each item to maximize your profits!


🔥 Launch Promotion Coming Soon! 

Note: This introductory price applies only to the first few slots!


⭐ Special Gifts ⭐ For the first 20 customers only !!

Get our logic-designed indicator from the list.

(The secret formula that we invented and tested with excellent results.)



### Here is the specific performance data extracted directly from the provided MetaTrader Strategy Tester equity graphs:

------------------------------

## 📈 XAU / RR = 1 (First Graph)

* Asset Pair: XAU (Gold)

* Risk-to-Reward Ratio (RR): 1.0

* Initial Balance (Start of Curve): 50,000

* Final Equity (End of Curve): ~54,305

* Overall Trend: Consistent, steady upward trajectory with minimal deep drawdowns.

* Testing Timeline: January 1, 2026, to May 24, 2026.

------------------------------

## 📉 BTC / RR = 0.5 (Second Graph)

* Asset Pair: BTC (Bitcoin)

* Risk-to-Reward Ratio (RR): 0.5

* Initial Balance (Start of Curve): 50,000

* Final Equity (End of Curve): ~76,083

* Overall Trend: Aggressive profit growth but with significantly higher volatility and deep intermediate drawdowns (notably mid-February and late March).

* Testing Timeline: January 1, 2026, to May 24, 2026.

------------------------------

## 📊 Performance Comparison

| Metric / Feature | XAU / RR = 1 | BTC / RR = 0.5 |

| Net Growth | Moderate (~8%) | High (~59%) |

| Volatility Profile | Smooth & steady | High variance & choppy |

| Max Peak Value | ~54,672 | ~81,241 |

| Testing Duration | 4 months, 16 days | 4 months, 16days |

------------------------------



⭐ Thank you in advance to all the dedicated traders choosing to experience this EA. This system is the result of extensive market analysis and long-term algorithmic filtering.


📈 May consistent profits and excellent results belong to everyone!


With Sincerity & High respect, 

Trend-Fighters-EA

( Thailand - Thai )



A Message from the Creators

Our goal in developing this system was not to create a tool for rapid or maximum profits, nor did we want to limit the potential for steady, continuous portfolio growth. However, given current global geopolitical tensions and market volatility, risk levels have intensified significantly.

While we cannot guarantee that this tool is completely flawless or completely eliminate the risk of account drawdowns, it is built on rigorous statistical analysis and comprehensive market indicators. We designed this product to serve as a versatile option for traders of all levels—whether you are a professional looking to enhance your existing strategy or a beginner seeking a reliable starting point.

The system operates on a deliberate, non-aggressive logic, combined with swift and secure decision-making execution. We have strived to find the ideal balance to support the sustainable growth of your investment portfolio. That said, overleveraging out of impatience is a common pitfall in this market that often leads to uncontrollable losses.

We strongly urge all traders to remain patient, stay disciplined, wait for optimal market setups, set realistic profit targets, and strictly adhere to risk management boundaries that fit their personal risk tolerance. Should focus on long-term and sustainable investment, because investing for short-term profits may look successful on the surface, but rarely succeeds in the end.

Although this tool features automated execution and is equipped with robust built-in risk protection protocols, applying unrealistic settings can still lead to severe account losses. Inside the workpiece system, we built in automated trailing stop and breakeven logic filters. However, these features seem to affect its overall ability and performance. Consequently, we have decided to disable them from the workflow to improve trading efficiency alongside market trends.

We sincerely invite you to backtest and evaluate our system. We highly value your insights, perspectives, and constructive feedback.

Sincerely,
The Development Team



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Gold Bitcoin Trend Fighters_EA — ระบบซื้อขายอัตโนมัติสำหรับการเทรด ทองคำ และ Bitcoin


!!! + เชิญพิสูจน์ ร่วมทดสอบ ทดลองใช้งานกัน + !!!


หลักปรัชญาและหัวใจสำคัญในการเทรด

  • สร้างขึ้นด้วยโค้ด MQL5 ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน 100%: ถูกต้อง มีคุณภาพสูง ปราศจากกลไกที่เป็นอันตราย

  • จัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด: กลยุทธ์ที่ใช้ในระบบ ไม่มี Grid, ไม่มี Martingale, ไม่มีพฤติกรรม Scalping

  • ส่งคำสั่งแบบเดี่ยว: ออกแบบให้ส่งคำสั่งซื้อหรือขายเพียงหนึ่งครั้งต่อรอบโดยไม่มีวิธีการซื้อสองขา (Hedging) 


ตรรกะอัจฉริยะและการส่งคำสั่งเทรด

  • ตัวกรองทิศทางเทรนด์: ตรวจสอบการเทรดให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดอย่างถูกต้องโดยกลไกอัตโนมัติ

  • จุดเข้าที่ค่อนข้างแม่นยำ: คำนวณหาจุดเข้าออเดอร์อย่างเฉียบคมที่สุด สำหรับทุกคำสั่งซื้อหรือขายแบบไดนามิก

  • วิธีการปิดออเดอร์: เลือกเป้าหมายกำไรที่เหมาะสมสมควรที่สุด ตั้งกฏให้ระบบบังคับปิดออเดอร์อัตโนมัติหากพบการกลับตัวของเทรนด์

  • ช่วงเวลาเทรด: กระบวนการภายในจะโฟกัสและกรองเฉพาะช่วงเวลาการซื้อขายที่เหมาะสมและดีที่สุดตามสถิติรวมแต่ละวัน


การป้องกันเงินทุนในพอร์ต

  • มาตรการป้องกันด้วยฮาร์ดโค้ด: ขจัดความเสี่ยงออเดอร์ที่ผิดพลาดด้วยพารามิเตอร์ Stop Loss (SL)/ Take Profit (TP) ที่ตั้งค่าตายตัว

  • ป้องกันบัญชีแบบไร้จุดอ่อน: ตรรกะในระบบจะปกป้องเงินทุนและรักษาผลกำไรในบัญชี แม้ว่าคุณจะลืมตั้งค่า SL/TP ด้วยตนเองก็ตาม

  • ตัวกรองป้องกันสเปรด: คำสั่งจะทำงานเมื่อสเปรดของตลาดอยู่ในขีดจำกัดที่ควบคุมไว้อย่างปลอดภัยและกำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น


การทดสอบและการปรับให้เหมาะสม

  • ไม่แปรผันกับโบรกเกอร์: มีการทดสอบและยืนยันอย่างกว้างขวางกับแต่ละโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 10 ราย

  • ทดสอบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ปรับตั้งตรรกะเข้มข้นเหมาะสมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังที่น่าเชื่อถือมากว่าสี่ปีและใช้สถิติขั้นสูง

  • ตั้งค่าที่เป็นมิตรกับผู้ใช้:  ใช้งานง่ายมีตัวกรองพารามิเตอร์ตามกลยุทธ์น้อยไม่สับสน เพื่อเทรดเดอร์กำหนดค่าเองได้สะดวกยิ่งขึ้น


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ทดสอบและพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง!

ลองสัมผัสการทำงานด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจครั้งสำคัญ เรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ :)

เพราะทุกความคิดเห็นของเทรดเดอร์มีค่า จะช่วยให้เราสามารถนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อเนื่องในอนาคต :)


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*** รูปแบบนักลงทุนระดับพรีเมียม

เอ็นจิ้นพอร์ตทองคำและ Bitcoin แบบแฮนด์ฟรี

EA นี้รวบรวมไลฟ์สไตล์ของการเทรดแบบอัลกอริทึมไว้อย่างสมบูรณ์ — ปล่อยให้บอทตัวนี้ทำงาน ขณะที่คุณสามารถไปพักผ่อนรึได้คลายใจจากหน้าจอได้

EA นี้มุ่งเป้าไปที่สินทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงและทำกำไรได้มากทั้งสองชนิดบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 สมัยใหม่ ได้แก่ XAUUSD และ BTCUSD

  • เหตุผลที่มันน่าใช้งาน: ฟังดูเหมือนเครื่องมือจัดการสินทรัพย์นี้ซับซ้อน รึดึงดูดเฉพาะนักเทรดที่มีกำลังศักยภาพสูงกล้าและต้องการใช้งานอัตโนมัติ แต่สำหรับนักเทรดมื่อใหม่หรือมือสมัครเล่นอาจทดลองใช้บัญชีเซ็นท์เพื่อเริ่มต้นเทรดเพื่อให้เกิดความชำนาญและมั่นใจก่อนการปรับพอร์ทการลงทุนให้ใหญ่ขึ้น บอทชื้นงานมีวัตถุประสงค์หลักอยากให้เทรดเดอร์ใช้เวลาน้อยลงกับการจ้องการเฝ้าหน้าจอ และมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นเพื่อทำสิ่งอื่นรึออกไปชิลนอกบ้านมากขึ้น ให้นักเทรดผ่อนคลายสบายใจขึ้นและปล่อยให้ระบบในบอทนี้ทำงานแทนที่คุณ


*** รูปแบบทางเทคนิคบริสุทธิ์ (โฟกัสที่ความผันผวน)

ระบบวัดจุดตัดโมเมนตัมขั้นสูงสำหรับ ทองคำ และ Bitcoin

  • เหตุผลที่มันใช้งานได้: ทั้งทองคำและ Bitcoin เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนโมเมนตัมที่รวดเร็ว เหล่าท่านนักเทรดมากประสบการณ์จะรู้และเข้าใจได้ทันทีว่า EA บอทตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจับการเคลื่อนไหวแบบเทรนด์ที่รุนแรงและการกวัดแกว่งของราคาที่อาจลากลงลึกรึพุ่งขึ้นรวดเร็วร้ายแรง แต่ระบบภายในบอทจะคำนวณวิเคราะห์แยกแยะกลั่นกรองปรับตัวเปลี่ยนสถานะให้การเทรดยังสามารถทำได้อย่างปลอดภัย ด้วยกลไกฝังตัวกรองอินดิเคเตอร์ซึ่งได้ออกแบบและกำหนดตั้งค่าอย่างเคร่งครัดเข้มงวดไว้ภายในตัวบอทนี้แล้ว


คำอธิบายคู่มือผู้ใช้:

เงินฝากเริ่มต้นที่แนะนำ ;

// 1000.- USD สำหรับ Cent Account (= 100,000 USD-cent)
// 1000.- USD สำหรับ Standard Account

"หมายเหตุ: ทองคำและ Bitcoin มีทศนิยมและขนาดสัญญาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ของคุณ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าพารามิเตอร์อินพุตเฉพาะที่เหมาะสมก่อนเปิด EA!"


** หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อเราได้ทันที **


*** โบนัส: เราจะมอบไฟล์เซ็ตที่ได้ปรับค่าให้เหมาะสมที่สุดและมีคู่มือการกำหนดค่าเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ของพอร์ทให้สูงสุด!

📥 มาทดลองใช้ DEMO ดูกันเลย! ทดสอบอย่างละเอียดและพิสูจน์ประสิทธิภาพด้วยตัวคุณเองก่อนการตัดสินใจ🔥

⭐ หมายเหตุ: ราคาแนะนำนี้รวมของแถมอินดิเคเตอร์ที่เราคิดค้นและออกแแบบเฉพาะตัว ⭐ มีจำนวนจำกัด 20 ท่านแรกเท่านั้น!



ข้อมูลประสิทธิภาพและผลการทดสอบย้อนหลัง

📈 XAU / RR = 1 (กราฟแรก)

  • คู่สินทรัพย์: XAU (ทองคำ)

  • อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (RR): 1.0

  • ยอดบัญชีเริ่มต้น (จุดเริ่มต้นของเส้นกราฟ): 50,000

  • เงินทุนสุทธิสิ้นสุด (จุดสิ้นสุดของเส้นกราฟ): ~54,305

  • แนวโน้มโดยรวม: เส้นทางขาขึ้นที่สม่ำเสมอ มั่นคง และมีดรอปดาวน์ตื้นเขินน้อยที่สุด

  • ระยะเวลาการทดสอบ: 1 มกราคม 2026 ถึง 24 พฤษภาคม 2026

📉 BTC / RR = 0.5 (กราฟที่สอง)

  • คู่สินทรัพย์: BTC (Bitcoin)

  • อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (RR): 0.5

  • ยอดบัญชีเริ่มต้น (จุดเริ่มต้นของเส้นกราฟ): 50,000

  • เงินทุนสุทธิสิ้นสุด (จุดสิ้นสุดของเส้นกราฟ): ~76,083

  • แนวโน้มโดยรวม: การเติบโตของกำไรที่รุนแรง แต่มีความผันผวนสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด และมีดรอปดาวน์ระหว่างทางที่ลึก (โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์และปลายเดือนมีนาคม)

  • ระยะเวลาการทดสอบ: 1 มกราคม 2026 ถึง 24 พฤษภาคม 2026

📊 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

เมตริก / คุณสมบัติ XAU / RR = 1 BTC / RR = 0.5
การเติบโตสุทธิ ปานกลาง (~8%) สูง (~59%)
รูปแบบความผันผวน ราบรื่นและมั่นคง ความแปรปรวนสูงและสะบัดแรง
ค่าสูงสุดสูงสุด ~54,672 ~81,241
ระยะเวลาทดสอบ 4 เดือน 16 วัน 4 เดือน 16 วัน



⭐ ทางเราขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับนักเทรดที่กำลังทำงานอย่างหนักหน่วงทุกท่าน ที่เลือกสัมผัสประสบการณ์กับ EA ตัวนี้

ชิ้นงานบอทนี้ เป็นผลลัพธ์มาจากการทุ่มเทวิเคราะห์ตลาดอย่างกว้างขวางมากมาย และกลั่นกรองคำนวณด้วยอัลกอริทึมระยะยาว


📈 เราขอเป็นกำลังใจ และขอให้กำไรดีสม่ำเสมอและผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นของทุกท่าน!


ด้วยความจริงใจและเคารพอย่างสูง,

ขอแสดงความนับถือ

Trend-Fighters-EA

ไทย - ประเทศไทย )


จากใจผู้จัดทำชิ้นงานนี้ เราไม่ได้ต้องการสร้างระบบเทรดที่ทำกำไรได้รวดเร็วหรือหากำไรสูงสุด แต่เราก็ไม่ต้องการจำกัดความเป็นไปได้ที่จะรักษาผลกำไรให้เติบโตได้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แต่ด้วยสภาพความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและสถานการณ์ตลาดโลกในปัจจุบัน ทำให้ในตลาดนี้มีความเสี่ยงที่รุนแรงและผันผวนมากขึ้นตามลำดับ เราไม่อาจรับประกันได้ว่าชิ้นงานนี้ไม่มีจุดบกพร่อง ไม่ยืนยันความสามารถในการรักษาระดับความสูญเสียในบัญชี แต่เราได้พยายามทำงานอย่างแข็งขันเพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรอง ค้นหาข้อมูลและทดสอบทางสถิติ พร้อมด้วยการใช้ดัชนีชี้วัดต่างๆ ทำให้เราได้ข้อสรุปและกำหนดออกแบบชิ้นงานนี้มาให้เป็นตัวเลือกสำหรับนักเทรดทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพที่ต้องการนำไปใช้ต่อยอดการเทรด หรือจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่มือสมัครเล่น ก็สามารถที่จะนำผลงานชิ้นนี้ไปทดลองใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้ ชิ้นงานนี้ใช้ระบบที่ละมุนละม่อมไม่เร่งรีบเทรดจนถี่มากเกินไป จะเน้นเทรดตามทิศทางของตลาดเป็นหลัก แต่ยังจะตัดสินใจได้รวดเร็วและรัดกุมตามความผันผวนของตลาด เราพยายามที่จะหาจุดสมดุลของระบบการเทรดเพื่อรักษาอัตราการเติบโตของพอร์ทของนักลงทุนให้ต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่หากนักเทรดบางท่านอาจเผลอใจเร็วรีบร้อนที่จะทำให้พอร์ทขยายตัวจนเกินกำลังที่จะต้านทานและไม่อาจรักษาทรัพย์สินของท่านไว้ได้ ก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยครั้งและยังพบอยู่เป็นประจำทั่วไปในตลาดนี้ เราขอเน้นย้ำให้นักเทรดพยายามใช้ความอดทน มีวินัย รอคอยจังหวะที่ดีและหาจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสม ควรตั้งค่ากำไรที่สมเหตุผลเป็นไปได้ และต้องเข้มงวดในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเสียหายที่ตนพอจะรับได้ ควรเน้นการลงทุนระยะยาวและยั่งยืนเพราะการลงทุนหวังผลกำไรในระยะสั้นดูผิวเผินเหมือนจะสัมฤทธิ์ผลดีแต่มักไม่ค่อยประสบความสำเร็จในปลายทาง เดิมทีเราได้ติดตั้งตัวกรองตรรกะสำหรับการตั้งจุดหยุดขาดทุนตามราคาตลาดแบบอัตโนมัติและการตั้งจุดคุ้มทุนเอาไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามฟังก์ชันเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถและประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของระบบ ด้วยเหตุนี้ เราจึงตัดสินใจปิดการใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวออกจากกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด แต่เราได้ออกแบบทดแทนให้ชิ้นงานนี้สามารถที่จะทำการตัดสินใจได้อย่างอัตโนมัติมีระบบป้องกันตัดความเสี่ยงซ่อนในตัวไว้ค่อนข้างจะครอบคลุม แต่หากนักเทรดพยายามตั้งค่าที่เกินจริงและค่านั้นๆมีความเป็นไปได้ยาก ซึ่งแน่นอนอาจทำให้เกิดผลเสียหายรุนแรงต่อพอร์ทที่ลงทุนอยู่นั้นเอง ในท้ายนี้เราขอเชิญชวนนักเทรดทุกท่าน มาร่วมทดลองทดสอบใช้ชิ้นงานของเรา เรายินดีรับฟังทุกแง่คิดทุกมุมมองและทุกคำติชม ด้วยความจริงใจจากทีมงาน ขอแสดงความนับถือและขอขอบคุณ


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FREE SafeGuard Trader EA  - Professional Trend Following Strategy Created by EA Trading Academy team using Expert Advisor Studio , this free trading robot implements a professional trend-following strategy with built-in safety features to protect your account. You can find a detailed documentation about the properties and inputs on our knowledge base . Key Strategy Features: Combines ADX and Bulls Power indicators for precise entry signals Advanced exit strategy based on price action analys
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GoldEdge BB Reversal Scalper
Vittaya Klangpimanarkart
Эксперты
Short Description GoldEdge Bollinger Bounce Scalper is a precision mean reversion EA designed to capture bounce entries when price stretches to the outer Bollinger Bands and shows signs of reversal. Full Description GoldEdge Bollinger Bounce Scalper is built for traders who want a structured and disciplined bounce trading system. This Expert Advisor is designed to identify short-term overextended price conditions and react when the market shows potential to return back toward balance. Instead of
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Ironclad
Vadodariya Bhargavkumar Punabhai
Эксперты
ironclad is a powerful automated trading system designed to execute trades based on dynamic price levels. The EA is optimized for smooth and controlled trading with built-in risk protection and profit management. The strategy focuses on level-based market movement and automatic trade execution, helping traders reduce emotional trading and maintain consistency. Main Features • Fully automated trading system • Level-based trade execution • Smart lot management system • Target profit auto close • M
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Laodengxi 429 MT5
Xing Yuan Wang
Эксперты
This is  MT5 version ,MT4 version:   https://www.mql5.com/zh/market/product/135163 Warning: This is Martingale EA, with extremely high risk!!! Expert Advisor (EA) is not omnipotent, using this EA means agreeing to bear the risk of all losses incurred by the EA Trading financial products such as foreign exchange and gold are high-risk products that may result in zero principal. Please be aware of the risks before trading This is Laodengxi 429 EA FREE! This is a Martingale EA
FREE
SaTo EA
Mr Nattapon Chanchanakan
Эксперты
SaTo EA simple for free.  1. Double MA indicator for Entry signal 2. RSI for trend filter (Uptrend: RSI value greater than RSI level, Downtrend: RSI value less than RSI level ) 3. MACD for trend filter  (Uptrend:   MACD greater than signal , Downtrend:   MACD less signal ) Buy signal : Fast MA greater than Slow MA, RSI value greater than RSI level, MACD greater than signal Sell signal : Fast MA less than Slow MA, RSI value less than RSI level, MACD less signal
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (4)
Эксперты
Please give review to support development of this Expert Advisor NeuroEdge EA is an advanced trend-following scalper designed to adapt dynamically to market behavior. Built with precision algorithms and smart averaging logic, it maintains minimal drawdown while capturing high-probability setups in trending conditions. NeuroEdge continuously analyzes market flow to ensure optimal entries and exits — giving traders the edge they need in volatile markets. ️ Core Features: Adaptive Trend Detection
FREE
TRDR Bot3
Musa Mampondo
Эксперты
Momentum-Driven MT5 Expert Advisor Using MACD & Bulls Power TRDR Bot-3 is a structured, momentum-focused Expert Advisor developed by TRADEWYZE, designed for traders who want a clean trend-confirmation system with disciplined exits and strong capital protection. The EA combines MACD, Bulls Power, and Momentum indicators to identify directional strength and exit trades when momentum begins to fade—making it ideal for sustained market moves in Forex, Indices and Commodities. This EA is not a Black
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