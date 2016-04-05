Gold Bitcoin Trend Fighters

The Gold Bitcoin Trend Fighters_EA — Automated Trending System.

"Not flawless, but priceless in purpose."


!!! + Come help PROVE and TEST + !!!


*** The fully optimized, completely developed and improved of this EA has been published.

🌿The Gold Bitcoin VX Trend Fighters🌿

## "ระบบ EA ที่ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบได้เปิดตัวแล้ว" ##



Core Trading Philosophy

* 100% Clean MQL5 Code: Built with pure, high-quality code without dangerous mechanisms.

* Strict Risk Management: No Grid, No Martingale, and No Scalping behaviors.

* Single Order Execution: Designed to place only one order at a time with absolutely no hedging.


Smart Logic & Execution

* Trend Direction Filter: Automatically verifies and aligns trades with the correct market direction.

* Precision Entries: Dynamically calculates the sharpest entry points for every order.

* Smart Exit Logic: Selects optimal take-profit targets and enforces automated exit rules if a trend reversal is detected.

* Trading Time Period: Focuses on and filters for the proper/optimal daily trading hours.


Equity Protection

* Hardcoded Safeguards: Eliminates the risk of false entries by utilizing fixed Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) parameters.

* Fail-Safe Account Protection: Built-in logic safeguards your equity and secures profits, even if you neglect to manually set your SL/TP inputs.

* Spread Filter Guard: Operates exclusively when market spreads are within safely controlled, pre-defined limits.


Testing & Optimization

* Broker Agnostic: Extensively tested and verified across more than 10 reputable brokers.

* Data-Driven Backtests: Highly optimized and analyzed using over four years of reliable historical data and advanced statistics.

* User-Friendly Setup: Offers intuitive, strategic built-in parameter filters for effortless configuration.


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Test and Prove It Yourself!

Try it firsthand before making your final decision. We welcome all comments, feedback, and constructive criticism. :)

Your opinions are highly valued and will help us continuously improve and develop even better products in the future! :)


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** The Premium Investor Style

# Hands-Free Gold & Bitcoin Portfolio Engine #

This EA perfectly captures the lifestyle aspect of algorithmic trading—let this bot do the work while you can relax outdoor.

This EA targets the two highest-volume and most profitable assets on modern MetaTrader 5 terminals: Gold (XAUUSD) and Bitcoin (BTCUSD).

* Why it works: It sounds like a sophisticated asset management tool. It appeals directly to high-net-worth traders who want to deploy automated capital so you can spend less time looking at screens and more time outside.


** The Pure Technical Style (Focuses on Volatility)

# Advanced Momentum Cross System for Gold & Bitcoin #

* Why it works: Both Gold and Bitcoin are highly volatile assets driven by rapid momentum shifts. Experienced traders will instantly understand that this EA is built to capture the massive, explosive trends safely using built-in indicator filters.


## User Guide description:

#### Recommended initial deposit;

// 1000.- USD for the Cent Account. (= 100,000 USD-cent)

// 10000.- USD for the Standard Account.

###### “Note: Gold and Bitcoin have different digit decimals and contract sizes depending on your broker. Please make sure to set the proper specific input parameters before turning the EA on!”



*** Have any questions or queries?   

Please feel free to reach out to us!


📥 Try the Demo First! Test it thoroughly and prove its performance for yourself.


*** BONUS: You will receive all hidden, optimized set files and exclusive configuration guides for each item to maximize your profits!


🔥 Launch Promotion Coming Soon! 

Note: This introductory price applies only to the first few slots!


⭐ Special Gifts ⭐ For the first 20 customers only !!

Get our logic-designed indicator from the list.

(The secret formula that we invented and tested with excellent results.)



### Here is the specific performance data extracted directly from the provided MetaTrader Strategy Tester equity graphs:

------------------------------

## 📈 XAU / RR = 1 (First Graph)

* Asset Pair: XAU (Gold)

* Risk-to-Reward Ratio (RR): 1.0

* Initial Balance (Start of Curve): 50,000

* Final Equity (End of Curve): ~54,305

* Overall Trend: Consistent, steady upward trajectory with minimal deep drawdowns.

* Testing Timeline: January 1, 2026, to May 24, 2026.

------------------------------

## 📉 BTC / RR = 0.5 (Second Graph)

* Asset Pair: BTC (Bitcoin)

* Risk-to-Reward Ratio (RR): 0.5

* Initial Balance (Start of Curve): 50,000

* Final Equity (End of Curve): ~76,083

* Overall Trend: Aggressive profit growth but with significantly higher volatility and deep intermediate drawdowns (notably mid-February and late March).

* Testing Timeline: January 1, 2026, to May 24, 2026.

------------------------------

## 📊 Performance Comparison

| Metric / Feature | XAU / RR = 1 | BTC / RR = 0.5 |

| Net Growth | Moderate (~8%) | High (~59%) |

| Volatility Profile | Smooth & steady | High variance & choppy |

| Max Peak Value | ~54,672 | ~81,241 |

| Testing Duration | 4 months, 16 days | 4 months, 16days |

------------------------------



⭐ Thank you in advance to all the dedicated traders choosing to experience this EA. This system is the result of extensive market analysis and long-term algorithmic filtering.


📈 May consistent profits and excellent results belong to everyone!


With Sincerity & High respect, 

Trend-Fighters-EA

( Thailand - Thai )



A Message from the Creators

Our goal in developing this system was not to create a tool for rapid or maximum profits, nor did we want to limit the potential for steady, continuous portfolio growth. However, given current global geopolitical tensions and market volatility, risk levels have intensified significantly.

While we cannot guarantee that this tool is completely flawless or completely eliminate the risk of account drawdowns, it is built on rigorous statistical analysis and comprehensive market indicators. We designed this product to serve as a versatile option for traders of all levels—whether you are a professional looking to enhance your existing strategy or a beginner seeking a reliable starting point.

The system operates on a deliberate, non-aggressive logic, combined with swift and secure decision-making execution. We have strived to find the ideal balance to support the sustainable growth of your investment portfolio. That said, overleveraging out of impatience is a common pitfall in this market that often leads to uncontrollable losses.

We strongly urge all traders to remain patient, stay disciplined, wait for optimal market setups, set realistic profit targets, and strictly adhere to risk management boundaries that fit their personal risk tolerance. Should focus on long-term and sustainable investment, because investing for short-term profits may look successful on the surface, but rarely succeeds in the end.

Although this tool features automated execution and is equipped with robust built-in risk protection protocols, applying unrealistic settings can still lead to severe account losses. Inside the workpiece system, we built in automated trailing stop and breakeven logic filters. However, these features seem to affect its overall ability and performance. Consequently, we have decided to disable them from the workflow to improve trading efficiency alongside market trends.

We sincerely invite you to backtest and evaluate our system. We highly value your insights, perspectives, and constructive feedback.

Sincerely,
The Development Team



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Gold Bitcoin Trend Fighters_EA — ระบบซื้อขายอัตโนมัติสำหรับการเทรด ทองคำ และ Bitcoin


!!! + เชิญพิสูจน์ ร่วมทดสอบ ทดลองใช้งานกัน + !!!


หลักปรัชญาและหัวใจสำคัญในการเทรด

  • สร้างขึ้นด้วยโค้ด MQL5 ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน 100%: ถูกต้อง มีคุณภาพสูง ปราศจากกลไกที่เป็นอันตราย

  • จัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด: กลยุทธ์ที่ใช้ในระบบ ไม่มี Grid, ไม่มี Martingale, ไม่มีพฤติกรรม Scalping

  • ส่งคำสั่งแบบเดี่ยว: ออกแบบให้ส่งคำสั่งซื้อหรือขายเพียงหนึ่งครั้งต่อรอบโดยไม่มีวิธีการซื้อสองขา (Hedging) 


ตรรกะอัจฉริยะและการส่งคำสั่งเทรด

  • ตัวกรองทิศทางเทรนด์: ตรวจสอบการเทรดให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดอย่างถูกต้องโดยกลไกอัตโนมัติ

  • จุดเข้าที่ค่อนข้างแม่นยำ: คำนวณหาจุดเข้าออเดอร์อย่างเฉียบคมที่สุด สำหรับทุกคำสั่งซื้อหรือขายแบบไดนามิก

  • วิธีการปิดออเดอร์: เลือกเป้าหมายกำไรที่เหมาะสมสมควรที่สุด ตั้งกฏให้ระบบบังคับปิดออเดอร์อัตโนมัติหากพบการกลับตัวของเทรนด์

  • ช่วงเวลาเทรด: กระบวนการภายในจะโฟกัสและกรองเฉพาะช่วงเวลาการซื้อขายที่เหมาะสมและดีที่สุดตามสถิติรวมแต่ละวัน


การป้องกันเงินทุนในพอร์ต

  • มาตรการป้องกันด้วยฮาร์ดโค้ด: ขจัดความเสี่ยงออเดอร์ที่ผิดพลาดด้วยพารามิเตอร์ Stop Loss (SL)/ Take Profit (TP) ที่ตั้งค่าตายตัว

  • ป้องกันบัญชีแบบไร้จุดอ่อน: ตรรกะในระบบจะปกป้องเงินทุนและรักษาผลกำไรในบัญชี แม้ว่าคุณจะลืมตั้งค่า SL/TP ด้วยตนเองก็ตาม

  • ตัวกรองป้องกันสเปรด: คำสั่งจะทำงานเมื่อสเปรดของตลาดอยู่ในขีดจำกัดที่ควบคุมไว้อย่างปลอดภัยและกำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น


การทดสอบและการปรับให้เหมาะสม

  • ไม่แปรผันกับโบรกเกอร์: มีการทดสอบและยืนยันอย่างกว้างขวางกับแต่ละโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 10 ราย

  • ทดสอบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ปรับตั้งตรรกะเข้มข้นเหมาะสมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังที่น่าเชื่อถือมากว่าสี่ปีและใช้สถิติขั้นสูง

  • ตั้งค่าที่เป็นมิตรกับผู้ใช้:  ใช้งานง่ายมีตัวกรองพารามิเตอร์ตามกลยุทธ์น้อยไม่สับสน เพื่อเทรดเดอร์กำหนดค่าเองได้สะดวกยิ่งขึ้น


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ทดสอบและพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง!

ลองสัมผัสการทำงานด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจครั้งสำคัญ เรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ :)

เพราะทุกความคิดเห็นของเทรดเดอร์มีค่า จะช่วยให้เราสามารถนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อเนื่องในอนาคต :)


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*** รูปแบบนักลงทุนระดับพรีเมียม

เอ็นจิ้นพอร์ตทองคำและ Bitcoin แบบแฮนด์ฟรี

EA นี้รวบรวมไลฟ์สไตล์ของการเทรดแบบอัลกอริทึมไว้อย่างสมบูรณ์ — ปล่อยให้บอทตัวนี้ทำงาน ขณะที่คุณสามารถไปพักผ่อนรึได้คลายใจจากหน้าจอได้

EA นี้มุ่งเป้าไปที่สินทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงและทำกำไรได้มากทั้งสองชนิดบนแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 สมัยใหม่ ได้แก่ XAUUSD และ BTCUSD

  • เหตุผลที่มันน่าใช้งาน: ฟังดูเหมือนเครื่องมือจัดการสินทรัพย์นี้ซับซ้อน รึดึงดูดเฉพาะนักเทรดที่มีกำลังศักยภาพสูงกล้าและต้องการใช้งานอัตโนมัติ แต่สำหรับนักเทรดมื่อใหม่หรือมือสมัครเล่นอาจทดลองใช้บัญชีเซ็นท์เพื่อเริ่มต้นเทรดเพื่อให้เกิดความชำนาญและมั่นใจก่อนการปรับพอร์ทการลงทุนให้ใหญ่ขึ้น บอทชื้นงานมีวัตถุประสงค์หลักอยากให้เทรดเดอร์ใช้เวลาน้อยลงกับการจ้องการเฝ้าหน้าจอ และมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นเพื่อทำสิ่งอื่นรึออกไปชิลนอกบ้านมากขึ้น ให้นักเทรดผ่อนคลายสบายใจขึ้นและปล่อยให้ระบบในบอทนี้ทำงานแทนที่คุณ


*** รูปแบบทางเทคนิคบริสุทธิ์ (โฟกัสที่ความผันผวน)

ระบบวัดจุดตัดโมเมนตัมขั้นสูงสำหรับ ทองคำ และ Bitcoin

  • เหตุผลที่มันใช้งานได้: ทั้งทองคำและ Bitcoin เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ซึ่งขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนโมเมนตัมที่รวดเร็ว เหล่าท่านนักเทรดมากประสบการณ์จะรู้และเข้าใจได้ทันทีว่า EA บอทตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจับการเคลื่อนไหวแบบเทรนด์ที่รุนแรงและการกวัดแกว่งของราคาที่อาจลากลงลึกรึพุ่งขึ้นรวดเร็วร้ายแรง แต่ระบบภายในบอทจะคำนวณวิเคราะห์แยกแยะกลั่นกรองปรับตัวเปลี่ยนสถานะให้การเทรดยังสามารถทำได้อย่างปลอดภัย ด้วยกลไกฝังตัวกรองอินดิเคเตอร์ซึ่งได้ออกแบบและกำหนดตั้งค่าอย่างเคร่งครัดเข้มงวดไว้ภายในตัวบอทนี้แล้ว


คำอธิบายคู่มือผู้ใช้:

เงินฝากเริ่มต้นที่แนะนำ ;

// 1000.- USD สำหรับ Cent Account (= 100,000 USD-cent)
// 1000.- USD สำหรับ Standard Account

"หมายเหตุ: ทองคำและ Bitcoin มีทศนิยมและขนาดสัญญาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ของคุณ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าพารามิเตอร์อินพุตเฉพาะที่เหมาะสมก่อนเปิด EA!"


** หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อเราได้ทันที **


*** โบนัส: เราจะมอบไฟล์เซ็ตที่ได้ปรับค่าให้เหมาะสมที่สุดและมีคู่มือการกำหนดค่าเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ของพอร์ทให้สูงสุด!

📥 มาทดลองใช้ DEMO ดูกันเลย! ทดสอบอย่างละเอียดและพิสูจน์ประสิทธิภาพด้วยตัวคุณเองก่อนการตัดสินใจ🔥

⭐ หมายเหตุ: ราคาแนะนำนี้รวมของแถมอินดิเคเตอร์ที่เราคิดค้นและออกแแบบเฉพาะตัว ⭐ มีจำนวนจำกัด 20 ท่านแรกเท่านั้น!



ข้อมูลประสิทธิภาพและผลการทดสอบย้อนหลัง

📈 XAU / RR = 1 (กราฟแรก)

  • คู่สินทรัพย์: XAU (ทองคำ)

  • อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (RR): 1.0

  • ยอดบัญชีเริ่มต้น (จุดเริ่มต้นของเส้นกราฟ): 50,000

  • เงินทุนสุทธิสิ้นสุด (จุดสิ้นสุดของเส้นกราฟ): ~54,305

  • แนวโน้มโดยรวม: เส้นทางขาขึ้นที่สม่ำเสมอ มั่นคง และมีดรอปดาวน์ตื้นเขินน้อยที่สุด

  • ระยะเวลาการทดสอบ: 1 มกราคม 2026 ถึง 24 พฤษภาคม 2026

📉 BTC / RR = 0.5 (กราฟที่สอง)

  • คู่สินทรัพย์: BTC (Bitcoin)

  • อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (RR): 0.5

  • ยอดบัญชีเริ่มต้น (จุดเริ่มต้นของเส้นกราฟ): 50,000

  • เงินทุนสุทธิสิ้นสุด (จุดสิ้นสุดของเส้นกราฟ): ~76,083

  • แนวโน้มโดยรวม: การเติบโตของกำไรที่รุนแรง แต่มีความผันผวนสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด และมีดรอปดาวน์ระหว่างทางที่ลึก (โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์และปลายเดือนมีนาคม)

  • ระยะเวลาการทดสอบ: 1 มกราคม 2026 ถึง 24 พฤษภาคม 2026

📊 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

เมตริก / คุณสมบัติ XAU / RR = 1 BTC / RR = 0.5
การเติบโตสุทธิ ปานกลาง (~8%) สูง (~59%)
รูปแบบความผันผวน ราบรื่นและมั่นคง ความแปรปรวนสูงและสะบัดแรง
ค่าสูงสุดสูงสุด ~54,672 ~81,241
ระยะเวลาทดสอบ 4 เดือน 16 วัน 4 เดือน 16 วัน



⭐ ทางเราขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับนักเทรดที่กำลังทำงานอย่างหนักหน่วงทุกท่าน ที่เลือกสัมผัสประสบการณ์กับ EA ตัวนี้

ชิ้นงานบอทนี้ เป็นผลลัพธ์มาจากการทุ่มเทวิเคราะห์ตลาดอย่างกว้างขวางมากมาย และกลั่นกรองคำนวณด้วยอัลกอริทึมระยะยาว


📈 เราขอเป็นกำลังใจ และขอให้กำไรดีสม่ำเสมอและผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นของทุกท่าน!


ด้วยความจริงใจและเคารพอย่างสูง,

ขอแสดงความนับถือ

Trend-Fighters-EA

ไทย - ประเทศไทย )


จากใจผู้จัดทำชิ้นงานนี้ เราไม่ได้ต้องการสร้างระบบเทรดที่ทำกำไรได้รวดเร็วหรือหากำไรสูงสุด แต่เราก็ไม่ต้องการจำกัดความเป็นไปได้ที่จะรักษาผลกำไรให้เติบโตได้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แต่ด้วยสภาพความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและสถานการณ์ตลาดโลกในปัจจุบัน ทำให้ในตลาดนี้มีความเสี่ยงที่รุนแรงและผันผวนมากขึ้นตามลำดับ เราไม่อาจรับประกันได้ว่าชิ้นงานนี้ไม่มีจุดบกพร่อง ไม่ยืนยันความสามารถในการรักษาระดับความสูญเสียในบัญชี แต่เราได้พยายามทำงานอย่างแข็งขันเพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรอง ค้นหาข้อมูลและทดสอบทางสถิติ พร้อมด้วยการใช้ดัชนีชี้วัดต่างๆ ทำให้เราได้ข้อสรุปและกำหนดออกแบบชิ้นงานนี้มาให้เป็นตัวเลือกสำหรับนักเทรดทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพที่ต้องการนำไปใช้ต่อยอดการเทรด หรือจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่มือสมัครเล่น ก็สามารถที่จะนำผลงานชิ้นนี้ไปทดลองใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้ ชิ้นงานนี้ใช้ระบบที่ละมุนละม่อมไม่เร่งรีบเทรดจนถี่มากเกินไป จะเน้นเทรดตามทิศทางของตลาดเป็นหลัก แต่ยังจะตัดสินใจได้รวดเร็วและรัดกุมตามความผันผวนของตลาด เราพยายามที่จะหาจุดสมดุลของระบบการเทรดเพื่อรักษาอัตราการเติบโตของพอร์ทของนักลงทุนให้ต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่หากนักเทรดบางท่านอาจเผลอใจเร็วรีบร้อนที่จะทำให้พอร์ทขยายตัวจนเกินกำลังที่จะต้านทานและไม่อาจรักษาทรัพย์สินของท่านไว้ได้ ก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นได้อยู่บ่อยครั้งและยังพบอยู่เป็นประจำทั่วไปในตลาดนี้ เราขอเน้นย้ำให้นักเทรดพยายามใช้ความอดทน มีวินัย รอคอยจังหวะที่ดีและหาจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสม ควรตั้งค่ากำไรที่สมเหตุผลเป็นไปได้ และต้องเข้มงวดในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเสียหายที่ตนพอจะรับได้ ควรเน้นการลงทุนระยะยาวและยั่งยืนเพราะการลงทุนหวังผลกำไรในระยะสั้นดูผิวเผินเหมือนจะสัมฤทธิ์ผลดีแต่มักไม่ค่อยประสบความสำเร็จในปลายทาง เดิมทีเราได้ติดตั้งตัวกรองตรรกะสำหรับการตั้งจุดหยุดขาดทุนตามราคาตลาดแบบอัตโนมัติและการตั้งจุดคุ้มทุนเอาไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามฟังก์ชันเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถและประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของระบบ ด้วยเหตุนี้ เราจึงตัดสินใจปิดการใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวออกจากกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด แต่เราได้ออกแบบทดแทนให้ชิ้นงานนี้สามารถที่จะทำการตัดสินใจได้อย่างอัตโนมัติมีระบบป้องกันตัดความเสี่ยงซ่อนในตัวไว้ค่อนข้างจะครอบคลุม แต่หากนักเทรดพยายามตั้งค่าที่เกินจริงและค่านั้นๆมีความเป็นไปได้ยาก ซึ่งแน่นอนอาจทำให้เกิดผลเสียหายรุนแรงต่อพอร์ทที่ลงทุนอยู่นั้นเอง ในท้ายนี้เราขอเชิญชวนนักเทรดทุกท่าน มาร่วมทดลองทดสอบใช้ชิ้นงานของเรา เรายินดีรับฟังทุกแง่คิดทุกมุมมองและทุกคำติชม ด้วยความจริงใจจากทีมงาน ขอแสดงความนับถือและขอขอบคุณ


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Steady Gain Protector  is a simplified entry-level version of the Gold Rocket HFT trading system. It is designed for users who want a basic automated trading experience with fixed parameters and limited functionality. This Expert Advisor opens BUY positions only , using a dual Exponential Moving Average (EMA) crossover combined with short-term price momentum confirmation. The system is intended for small accounts and traders who prefer a simple structure with controlled exposure. This is our o
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PZ CCI Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
3.25 (8)
专家
This EA trades using the CCI Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Tr
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SafeGuard Trader EA
Marin Stoyanov
4 (1)
专家
FREE SafeGuard Trader EA  - Professional Trend Following Strategy Created by EA Trading Academy team using Expert Advisor Studio , this free trading robot implements a professional trend-following strategy with built-in safety features to protect your account. You can find a detailed documentation about the properties and inputs on our knowledge base . Key Strategy Features: Combines ADX and Bulls Power indicators for precise entry signals Advanced exit strategy based on price action analys
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GoldEdge BB Reversal Scalper
Vittaya Klangpimanarkart
专家
Short Description GoldEdge Bollinger Bounce Scalper is a precision mean reversion EA designed to capture bounce entries when price stretches to the outer Bollinger Bands and shows signs of reversal. Full Description GoldEdge Bollinger Bounce Scalper is built for traders who want a structured and disciplined bounce trading system. This Expert Advisor is designed to identify short-term overextended price conditions and react when the market shows potential to return back toward balance. Instead of
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Ironclad
Vadodariya Bhargavkumar Punabhai
专家
ironclad is a powerful automated trading system designed to execute trades based on dynamic price levels. The EA is optimized for smooth and controlled trading with built-in risk protection and profit management. The strategy focuses on level-based market movement and automatic trade execution, helping traders reduce emotional trading and maintain consistency. Main Features • Fully automated trading system • Level-based trade execution • Smart lot management system • Target profit auto close • M
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Laodengxi 429 MT5
Xing Yuan Wang
专家
这是 MT5版 ，MT4版： https://www.mql5.com/zh/market/product/135163 警告：这是马丁格尔EA，风险极高！！！ 专家顾问 （EA） 并非万能 ，使用该EA则同意承担EA所产生的一切损失的风险 外汇、黄金等金融产品交易是 高风险 产品，有可能让 本金归零 ，在交易前请一定了解风险 这是老登熙429EA 完全免费！ 这是一款马丁格尔EA，它具有如下特征： （1倍仓位情况下）第一单是0.01手，最后一单（取决于设置的单数）是4.29手 按照等比数列加仓 自定义止盈、止损、加仓间距 自定义魔术号、注释 点差限制 重点：完全免费！ 参数设置： MagicNumber = 20070429;      // 魔术号 TradeComment = "Laodengxi"; // 注释 LotMultiplier = 1.0;      // 仓位倍数 (1.0=标准) MaxLayers = 10;            // 最大单数 StepPoints = 150;         // 加仓间距 GlobalTP = 600;       
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SaTo EA
Mr Nattapon Chanchanakan
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SaTo EA simple for free.  1. Double MA indicator for Entry signal 2. RSI for trend filter (Uptrend: RSI value greater than RSI level, Downtrend: RSI value less than RSI level ) 3. MACD for trend filter  (Uptrend:   MACD greater than signal , Downtrend:   MACD less signal ) Buy signal : Fast MA greater than Slow MA, RSI value greater than RSI level, MACD greater than signal Sell signal : Fast MA less than Slow MA, RSI value less than RSI level, MACD less signal
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Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (4)
专家
Please give review to support development of this Expert Advisor NeuroEdge EA is an advanced trend-following scalper designed to adapt dynamically to market behavior. Built with precision algorithms and smart averaging logic, it maintains minimal drawdown while capturing high-probability setups in trending conditions. NeuroEdge continuously analyzes market flow to ensure optimal entries and exits — giving traders the edge they need in volatile markets. ️ Core Features: Adaptive Trend Detection
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TRDR Bot3
Musa Mampondo
专家
Momentum-Driven MT5 Expert Advisor Using MACD & Bulls Power TRDR Bot-3 is a structured, momentum-focused Expert Advisor developed by TRADEWYZE, designed for traders who want a clean trend-confirmation system with disciplined exits and strong capital protection. The EA combines MACD, Bulls Power, and Momentum indicators to identify directional strength and exit trades when momentum begins to fade—making it ideal for sustained market moves in Forex, Indices and Commodities. This EA is not a Black
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Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
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5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
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Vladimir Mametov
专家
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Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
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Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
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介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
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Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
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The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Path of Candle Stick V2
Shanalpong Jaruwattanopakorn
5 (1)
指标
Path of Candle Stick  (Version.2)  —  Advanced Multi-Bollinger Band Volatility Navigator. "Not flawless, but priceless in purpose." *** Push notifications are now available in this second version. "เปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนแบบ Push notification แล้วในเวอร์ชันที่สองนี้" Path of Candle  Stick  - The Quad-Bollinger Band Signal for MT5. *** Stop guessing where the next candle will close! *** Stop trading inside messy, cluttered charts! Maps out the exact mathematical corridors of the market using
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Path of Candle Stick
Shanalpong Jaruwattanopakorn
指标
Path of Candle Stick   —  Advanced Multi-Bollinger Band Volatility Navigator. "Not flawless, but priceless in purpose." *** Hello everyone. The Path of the Candlestick (Version 2) is now ready for use. Please check it out in our new upload. # สวัสดีทุกท่าน  The Path of the Candlestick (เวอร์ชัน 2) พร้อมให้นำไปใช้งานแล้วรบกวนตรวจในอัพโหลดใหม่ของเรา *** Hi! Give my indicator a try. I have brought 4 individual Bollinger Bands together to work as a team, filtering out market noise so you only se
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Pulse to Entry and Exit
Shanalpong Jaruwattanopakorn
指标
Pulse to Entry and Exit : Multi-Horizon Confluence Matrix "Not flawless, but priceless in purpose." "The Institutional-grade premium indicators that used to pinpoint order entry and exit positions with a high level of accuracy. The win rate is exceptionally high, provided there are no sharp spikes or crashes within a single candlestick. It is best suited for M15 to H4 timeframes." ** Test it and see the results with your own eyes. so, you can become a trader who can access and see t
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