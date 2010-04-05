TrendlineEA Pro

Trendline PRO MT5

Trendline PRO MT5 - полуавтоматический Expert Advisor для MetaTrader 5, который выполняет сделки, управляет позициями или отправляет оповещения от трендовых линий и уровней графика, созданных пользователем.

Expert Advisor не создает торговые сигналы и не содержит встроенной торговой стратегии. Все входы, выходы, настройки риска и правила управления задаются пользователем на графике. Продукт предназначен для трейдеров, которые уже используют трендовые линии, уровни пробоя, поддержку и сопротивление или запланированные ценовые зоны в собственном анализе.

По сравнению с исходным Trendline EA MT5 версия PRO добавляет визуальную панель на графике, интерактивные зоны TP и SL, пары входов OCO, объем для каждой линии, auto-breakeven, trailing stop, сохранение объектов на графике и улучшенную поддержку hedging и netting счетов.

Дополнительные материалы

Руководство пользователя и документация

Обзор функций

Визуальное планирование сделок

  • Добавляйте линии входа, пробоя, OCO, закрытия и оповещения из панели графика
  • Размещайте зоны take-profit и stop-loss прямо на графике
  • Используйте горизонтальные или наклонные зоны TP и SL
  • Задавайте объем, TP, SL, auto-breakeven и trailing stop для каждой линии
  • Смотрите расстояние в пунктах и значение в валюте счета до открытия сделки
  • Сохраняйте и восстанавливайте линии после перезагрузки графика, сохранения шаблона и визуального режима Strategy Tester

Исполнение ордеров

  • Открывайте позиции buy или sell, когда цена достигает заданной пользователем линии
  • Подтверждайте входы на пробой по телу закрытой свечи
  • Используйте пары OCO, чтобы противоположная связанная линия входа отключалась после открытия одной стороны
  • Применяйте объем для каждой линии с учетом минимального, максимального объема символа и шага объема
  • Проверяйте максимальный спред и маржу перед размещением ордера
  • Учитывайте broker stop level и freeze level при применении SL, TP и правил защиты

Управление сделками

  • Закрывайте все подходящие позиции по линии закрытия
  • Закрывайте частичный объем по линии закрытия
  • Переносите stop loss в breakeven после заданного расстояния срабатывания
  • Фиксируйте настраиваемое количество пунктов при применении auto-breakeven
  • Перемещайте stop loss вслед за ценой, когда сделка идет в прибыль
  • Поддерживайте hedging и netting счета

Оповещения и ручные сценарии

  • Используйте линии оповещений без открытия или закрытия сделок
  • Получайте всплывающие оповещения MT5, звук терминала и сообщения в Journal
  • Получайте мобильные push-уведомления, если они включены в терминале MetaTrader
  • Отключайте торговые ордера во входных параметрах EA, чтобы использовать продукт как инструмент оповещений по трендовым линиям

Базовое использование

  1. Прикрепите Trendline PRO MT5 к графику
  2. Выберите нужный тип линии на визуальной панели
  3. Переместите линию на нужный ценовой уровень
  4. Настройте объем, зону TP, зону SL, breakeven или trailing stop при необходимости
  5. Используйте только оповещения или разрешите торговые ордера для исполнения
  6. Expert Advisor отслеживает цену и применяет настроенное правило, когда условие выполнено

Типы линий

Линии входа

  • Buy при касании
  • Sell при касании
  • Buy на пробой, подтвержденный закрытой свечой
  • Sell на пробой, подтвержденный закрытой свечой
  • Связанная OCO пара buy и sell

Линии управления позициями

  • Закрыть все подходящие позиции
  • Закрыть частичный объем
  • Применить auto-breakeven из настроек линии входа
  • Применить trailing stop из настроек линии входа

Линии оповещений

  • Оповещение, когда цена пересекает линию
  • Линии оповещений не открывают и не закрывают ордера

Совместимость с символами и счетами

Trendline PRO MT5 можно использовать на любом символе и таймфрейме, которые поддерживаются MetaTrader 5 и разрешены брокером, включая forex, metals, indices и commodities. Каждый экземпляр на графике независим. Исполнение ордеров зависит от разрешений брокера, спреда, маржи, торговых правил символа и подключения к платформе.

Входные параметры

  • Разрешить или заблокировать торговые ордера
  • Максимально допустимый спред
  • Magic number для идентификации сделок EA
  • Размер лота по умолчанию для новых линий
  • Шаг ценовой кнопки в пунктах
  • Размер ручки перетаскивания и чувствительность клика
  • Интервал перерисовки
  • Положение панели и DPI scale
  • Сохранять перемещенное положение панели
  • Debug messages в Journal

Примечания по Strategy Tester

Trendline PRO MT5 оценивает линии, которые уже существуют на графике. Для использования в Strategy Tester заранее нарисуйте нужные линии, сохраните их в шаблоне графика и запустите тест в визуальном режиме. Если тест начинается на чистом графике без линий, сделки и оповещения не сработают.

Часто задаваемые вопросы

Expert Advisor торгует автоматически?
Нет. Он только выполняет действия, настроенные пользователем на графике.

Он создает торговые сигналы?
Нет. Встроенной стратегии нет. Пользователь определяет каждую настройку.

Можно использовать только для оповещений?
Да. Торговые ордера можно заблокировать во входных параметрах EA, а линии оповещений продолжат работать.

Что такое OCO?
OCO означает One-Cancels-Other. Когда одна связанная линия входа открывает сделку, противоположная связанная линия отключается.

Поддерживаются hedging и netting счета?
Да. Оба типа счетов поддерживаются.

Совместим со всеми символами и таймфреймами?
Он может работать на любом символе и таймфрейме MetaTrader 5, поддерживаемом брокером, с учетом торговых правил брокера.

Нужен VPS?
VPS необязателен и зависит от потребностей пользователя в исполнении и мониторинге.

Как получить поддержку?
Поддержка предоставляется через комментарии к продукту MQL5 и сообщения MQL5 на английском и испанском языках.

Важные примечания

  • Это полуавтоматический инструмент исполнения и оповещений
  • Торговая стратегия или сервис сигналов не включены
  • Для исполнения ордеров в MetaTrader 5 должен быть включен Algo Trading
  • Для исполнения ордеров торговые ордера должны быть разрешены во входных параметрах EA
  • Линии оповещений не открывают и не закрывают позиции
  • Результаты торговли зависят от настроек пользователя, рыночных условий, правил брокера, спреда, подключения и качества исполнения
  • Перед использованием на реальном счете рекомендуется тестирование на demo account
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Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
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