TrendlineEA Pro

Trendline PRO MT5

Trendline PRO MT5 - полуавтоматический Expert Advisor для MetaTrader 5, который выполняет сделки, управляет позициями или отправляет оповещения от трендовых линий и уровней графика, созданных пользователем.

Expert Advisor не создает торговые сигналы и не содержит встроенной торговой стратегии. Все входы, выходы, настройки риска и правила управления задаются пользователем на графике. Продукт предназначен для трейдеров, которые уже используют трендовые линии, уровни пробоя, поддержку и сопротивление или запланированные ценовые зоны в собственном анализе.

По сравнению с исходным Trendline EA MT5 версия PRO добавляет визуальную панель на графике, интерактивные зоны TP и SL, пары входов OCO, объем для каждой линии, auto-breakeven, trailing stop, сохранение объектов на графике и улучшенную поддержку hedging и netting счетов.

Дополнительные материалы Руководство пользователя и документация

Обзор функций

Визуальное планирование сделок

Добавляйте линии входа, пробоя, OCO, закрытия и оповещения из панели графика

Размещайте зоны take-profit и stop-loss прямо на графике

Используйте горизонтальные или наклонные зоны TP и SL

Задавайте объем, TP, SL, auto-breakeven и trailing stop для каждой линии

Смотрите расстояние в пунктах и значение в валюте счета до открытия сделки

Сохраняйте и восстанавливайте линии после перезагрузки графика, сохранения шаблона и визуального режима Strategy Tester

Исполнение ордеров

Открывайте позиции buy или sell, когда цена достигает заданной пользователем линии

Подтверждайте входы на пробой по телу закрытой свечи

Используйте пары OCO, чтобы противоположная связанная линия входа отключалась после открытия одной стороны

Применяйте объем для каждой линии с учетом минимального, максимального объема символа и шага объема

Проверяйте максимальный спред и маржу перед размещением ордера

Учитывайте broker stop level и freeze level при применении SL, TP и правил защиты

Управление сделками

Закрывайте все подходящие позиции по линии закрытия

Закрывайте частичный объем по линии закрытия

Переносите stop loss в breakeven после заданного расстояния срабатывания

Фиксируйте настраиваемое количество пунктов при применении auto-breakeven

Перемещайте stop loss вслед за ценой, когда сделка идет в прибыль

Поддерживайте hedging и netting счета

Оповещения и ручные сценарии

Используйте линии оповещений без открытия или закрытия сделок

Получайте всплывающие оповещения MT5, звук терминала и сообщения в Journal

Получайте мобильные push-уведомления, если они включены в терминале MetaTrader

Отключайте торговые ордера во входных параметрах EA, чтобы использовать продукт как инструмент оповещений по трендовым линиям

Базовое использование

Прикрепите Trendline PRO MT5 к графику Выберите нужный тип линии на визуальной панели Переместите линию на нужный ценовой уровень Настройте объем, зону TP, зону SL, breakeven или trailing stop при необходимости Используйте только оповещения или разрешите торговые ордера для исполнения Expert Advisor отслеживает цену и применяет настроенное правило, когда условие выполнено

Типы линий

Линии входа

Buy при касании

Sell при касании

Buy на пробой, подтвержденный закрытой свечой

Sell на пробой, подтвержденный закрытой свечой

Связанная OCO пара buy и sell

Линии управления позициями

Закрыть все подходящие позиции

Закрыть частичный объем

Применить auto-breakeven из настроек линии входа

Применить trailing stop из настроек линии входа

Линии оповещений

Оповещение, когда цена пересекает линию

Линии оповещений не открывают и не закрывают ордера

Совместимость с символами и счетами

Trendline PRO MT5 можно использовать на любом символе и таймфрейме, которые поддерживаются MetaTrader 5 и разрешены брокером, включая forex, metals, indices и commodities. Каждый экземпляр на графике независим. Исполнение ордеров зависит от разрешений брокера, спреда, маржи, торговых правил символа и подключения к платформе.

Входные параметры

Разрешить или заблокировать торговые ордера

Максимально допустимый спред

Magic number для идентификации сделок EA

Размер лота по умолчанию для новых линий

Шаг ценовой кнопки в пунктах

Размер ручки перетаскивания и чувствительность клика

Интервал перерисовки

Положение панели и DPI scale

Сохранять перемещенное положение панели

Debug messages в Journal

Примечания по Strategy Tester

Trendline PRO MT5 оценивает линии, которые уже существуют на графике. Для использования в Strategy Tester заранее нарисуйте нужные линии, сохраните их в шаблоне графика и запустите тест в визуальном режиме. Если тест начинается на чистом графике без линий, сделки и оповещения не сработают.

Часто задаваемые вопросы

Expert Advisor торгует автоматически?

Нет. Он только выполняет действия, настроенные пользователем на графике.

Он создает торговые сигналы?

Нет. Встроенной стратегии нет. Пользователь определяет каждую настройку.

Можно использовать только для оповещений?

Да. Торговые ордера можно заблокировать во входных параметрах EA, а линии оповещений продолжат работать.

Что такое OCO?

OCO означает One-Cancels-Other. Когда одна связанная линия входа открывает сделку, противоположная связанная линия отключается.

Поддерживаются hedging и netting счета?

Да. Оба типа счетов поддерживаются.

Совместим со всеми символами и таймфреймами?

Он может работать на любом символе и таймфрейме MetaTrader 5, поддерживаемом брокером, с учетом торговых правил брокера.

Нужен VPS?

VPS необязателен и зависит от потребностей пользователя в исполнении и мониторинге.

Как получить поддержку?

Поддержка предоставляется через комментарии к продукту MQL5 и сообщения MQL5 на английском и испанском языках.

Важные примечания