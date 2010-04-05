TrendlineEA Pro MT4

Trendline PRO MT4

Trendline PRO MT4 — полуавтоматический советник для MetaTrader 4, который исполняет сделки, управляет ордерами или отправляет оповещения по трендовым линиям и уровням графика, созданным пользователем.

Советник не генерирует торговые сигналы и не содержит встроенной торговой стратегии. Все входы, выходы, настройки риска и правила управления задаются пользователем на графике. Продукт предназначен для трейдеров, которые уже используют трендовые линии, уровни пробоя, поддержку и сопротивление, каналы или запланированные ценовые зоны в собственном анализе.

По сравнению с исходным Trendline EA MT4 версия PRO добавляет визуальную панель на графике, интерактивные зоны TP и SL, пары входов OCO, размер лота для каждой линии, автоматический breakeven, trailing stop, сохранение объектов на графике и улучшенное управление сделками на основе ордеров MT4.

Дополнительные материалы Руководство пользователя и документация

Обзор функций

Визуальное планирование сделок

Добавление линий входа, пробоя, OCO, закрытия и оповещения с панели графика

Размещение зон take-profit и stop-loss прямо на графике

Использование горизонтальных или наклонных зон TP и SL

Настройка размера лота, TP, SL, автоматического breakeven и trailing stop для каждой линии входа

Просмотр расстояния в пунктах и значения в валюте счета до открытия сделки

Сохранение и восстановление линий после перезагрузки графика, сохранения шаблона и работы в визуальном режиме тестера стратегий

Исполнение ордеров

Открытие ордеров на покупку или продажу, когда цена достигает заданной пользователем линии

Подтверждение входов на пробой телом закрытой свечи

Использование пар OCO, чтобы противоположная связанная линия входа отключалась после открытия одной стороны

Применение размера лота для каждой линии с учетом минимального, максимального значения и шага лота символа

Проверка максимального спреда и свободной маржи перед размещением ордера

Учет stop level и freeze level брокера при применении SL, TP и правил защиты

Управление сделками

Закрытие всех подходящих ордеров от линии закрытия

Частичное закрытие лота от линии закрытия

Перенос stop loss в breakeven после настроенной дистанции срабатывания

Фиксация настраиваемого количества пунктов при применении автоматического breakeven

Сопровождение stop loss по мере движения цены в прибыль

Управление подходящими ордерами MT4 по символу, magic number и настроенным фильтрам

Оповещения и ручные сценарии

Использование линий оповещения без открытия или закрытия сделок

Получение всплывающих оповещений MT4, звука терминала и сообщений в журнале

Получение мобильных push-уведомлений, если они включены в терминале MetaTrader

Отключение торговых ордеров во входных параметрах EA для использования продукта как инструмента оповещений по трендовым линиям

Базовое использование

Прикрепите Trendline PRO MT4 к графику Убедитесь, что AutoTrading включен в MetaTrader 4, если требуется исполнение ордеров Выберите нужный тип линии на визуальной панели Переместите линию на нужный ценовой уровень При необходимости настройте размер лота, зону TP, зону SL, breakeven или trailing stop Используйте только оповещения или разрешите торговые ордера для исполнения Советник отслеживает цену и применяет настроенное правило при выполнении условия

Типы линий

Линии входа

Покупка при касании

Продажа при касании

Покупка на пробое, подтвержденном закрытой свечой

Продажа на пробое, подтвержденном закрытой свечой

Связанная OCO-пара покупки и продажи

Линии управления ордерами

Закрыть все подходящие ордера

Закрыть частичный размер лота

Применить автоматический breakeven из настроек линии входа

Применить trailing stop из настроек линии входа

Линии оповещения

Оповещение при пересечении цены с линией

Линии оповещения не открывают и не закрывают ордера

Зачем использовать Trendline PRO MT4?

MetaTrader 4 позволяет трейдерам рисовать трендовые линии и уровни графика, но не превращает эти уровни в исполняемые торговые правила автоматически. Trendline PRO MT4 помогает закрыть этот пробел, позволяя визуально планировать сделки и автоматизировать исполнение, выход, оповещения и защитную логику вокруг этих уровней графика.

Он особенно полезен для трейдеров, которые используют поддержку и сопротивление, пробои трендовых линий, каналы, уровни пробоя, ручные планы price action или полуавтоматическое управление сделками.

Совместимость символов и счетов

Trendline PRO MT4 можно использовать на любом символе и таймфрейме, поддерживаемом MetaTrader 4 и разрешенном брокером, включая forex, металлы, индексы и сырьевые товары. Каждый экземпляр на графике работает независимо. Исполнение ордеров зависит от разрешений брокера, спреда, свободной маржи, торговых правил символа, соединения платформы и качества исполнения.

Продукт работает с ордерной моделью торговли MetaTrader 4. Подходящие ордера можно фильтровать и управлять ими по символу, magic number и настроенным параметрам EA.

Входные параметры

Разрешить или заблокировать торговые ордера

Максимально допустимый спред

Magic number для идентификации сделок EA

Размер лота по умолчанию для новых линий

Шаг кнопки цены в пунктах

Размер маркера перетаскивания и чувствительность клика

Интервал перерисовки

Положение панели и масштаб DPI

Сохранять перемещенное положение панели

Отладочные сообщения в журнал

Примечания к тестеру стратегий

Trendline PRO MT4 оценивает линии, которые уже существуют на графике. Для использования в тестере стратегий заранее нарисуйте нужные линии, сохраните их в шаблоне графика и запустите тест в визуальном режиме. Если тест начинается на чистом графике без линий, сделки и оповещения не будут срабатывать.

Часто задаваемые вопросы

Советник торгует автоматически?

Нет. Он только выполняет действия, настроенные пользователем на графике.

Он генерирует торговые сигналы?

Нет. Встроенной стратегии нет. Пользователь сам определяет каждый setup.

Можно использовать только для оповещений?

Да. Торговые ордера можно заблокировать во входных параметрах EA, при этом линии оповещения продолжат работать.

Что такое OCO?

OCO означает One-Cancels-Other. Когда одна связанная линия входа открывает сделку, противоположная связанная линия отключается.

Поддерживает ли он управление ордерами MT4?

Да. Trendline PRO MT4 работает с ордерной моделью MetaTrader 4 и может управлять подходящими ордерами по символу, magic number и настроенным фильтрам.

Совместим ли он со всеми символами и таймфреймами?

Он может работать на любом символе и таймфрейме MetaTrader 4, поддерживаемом брокером, с учетом торговых правил брокера.

Нужен ли VPS?

VPS необязателен и зависит от требований пользователя к исполнению и мониторингу. Если пользователь хочет, чтобы EA постоянно отслеживал рынок, MetaTrader 4 должен оставаться открытым и подключенным на локальном компьютере или на VPS.

Как получить поддержку?

Поддержка предоставляется через комментарии к продукту MQL5 и сообщения MQL5 на английском и испанском языках.

Важные примечания