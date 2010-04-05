TrendlineEA Pro MT4

Trendline PRO MT4

Trendline PRO MT4 — полуавтоматический советник для MetaTrader 4, который исполняет сделки, управляет ордерами или отправляет оповещения по трендовым линиям и уровням графика, созданным пользователем.

Советник не генерирует торговые сигналы и не содержит встроенной торговой стратегии. Все входы, выходы, настройки риска и правила управления задаются пользователем на графике. Продукт предназначен для трейдеров, которые уже используют трендовые линии, уровни пробоя, поддержку и сопротивление, каналы или запланированные ценовые зоны в собственном анализе.

По сравнению с исходным Trendline EA MT4 версия PRO добавляет визуальную панель на графике, интерактивные зоны TP и SL, пары входов OCO, размер лота для каждой линии, автоматический breakeven, trailing stop, сохранение объектов на графике и улучшенное управление сделками на основе ордеров MT4.

Дополнительные материалы

Руководство пользователя и документация

Обзор функций

Визуальное планирование сделок

  • Добавление линий входа, пробоя, OCO, закрытия и оповещения с панели графика
  • Размещение зон take-profit и stop-loss прямо на графике
  • Использование горизонтальных или наклонных зон TP и SL
  • Настройка размера лота, TP, SL, автоматического breakeven и trailing stop для каждой линии входа
  • Просмотр расстояния в пунктах и значения в валюте счета до открытия сделки
  • Сохранение и восстановление линий после перезагрузки графика, сохранения шаблона и работы в визуальном режиме тестера стратегий

Исполнение ордеров

  • Открытие ордеров на покупку или продажу, когда цена достигает заданной пользователем линии
  • Подтверждение входов на пробой телом закрытой свечи
  • Использование пар OCO, чтобы противоположная связанная линия входа отключалась после открытия одной стороны
  • Применение размера лота для каждой линии с учетом минимального, максимального значения и шага лота символа
  • Проверка максимального спреда и свободной маржи перед размещением ордера
  • Учет stop level и freeze level брокера при применении SL, TP и правил защиты

Управление сделками

  • Закрытие всех подходящих ордеров от линии закрытия
  • Частичное закрытие лота от линии закрытия
  • Перенос stop loss в breakeven после настроенной дистанции срабатывания
  • Фиксация настраиваемого количества пунктов при применении автоматического breakeven
  • Сопровождение stop loss по мере движения цены в прибыль
  • Управление подходящими ордерами MT4 по символу, magic number и настроенным фильтрам

Оповещения и ручные сценарии

  • Использование линий оповещения без открытия или закрытия сделок
  • Получение всплывающих оповещений MT4, звука терминала и сообщений в журнале
  • Получение мобильных push-уведомлений, если они включены в терминале MetaTrader
  • Отключение торговых ордеров во входных параметрах EA для использования продукта как инструмента оповещений по трендовым линиям

Базовое использование

  1. Прикрепите Trendline PRO MT4 к графику
  2. Убедитесь, что AutoTrading включен в MetaTrader 4, если требуется исполнение ордеров
  3. Выберите нужный тип линии на визуальной панели
  4. Переместите линию на нужный ценовой уровень
  5. При необходимости настройте размер лота, зону TP, зону SL, breakeven или trailing stop
  6. Используйте только оповещения или разрешите торговые ордера для исполнения
  7. Советник отслеживает цену и применяет настроенное правило при выполнении условия

Типы линий

Линии входа

  • Покупка при касании
  • Продажа при касании
  • Покупка на пробое, подтвержденном закрытой свечой
  • Продажа на пробое, подтвержденном закрытой свечой
  • Связанная OCO-пара покупки и продажи

Линии управления ордерами

  • Закрыть все подходящие ордера
  • Закрыть частичный размер лота
  • Применить автоматический breakeven из настроек линии входа
  • Применить trailing stop из настроек линии входа

Линии оповещения

  • Оповещение при пересечении цены с линией
  • Линии оповещения не открывают и не закрывают ордера

Зачем использовать Trendline PRO MT4?

MetaTrader 4 позволяет трейдерам рисовать трендовые линии и уровни графика, но не превращает эти уровни в исполняемые торговые правила автоматически. Trendline PRO MT4 помогает закрыть этот пробел, позволяя визуально планировать сделки и автоматизировать исполнение, выход, оповещения и защитную логику вокруг этих уровней графика.

Он особенно полезен для трейдеров, которые используют поддержку и сопротивление, пробои трендовых линий, каналы, уровни пробоя, ручные планы price action или полуавтоматическое управление сделками.

Совместимость символов и счетов

Trendline PRO MT4 можно использовать на любом символе и таймфрейме, поддерживаемом MetaTrader 4 и разрешенном брокером, включая forex, металлы, индексы и сырьевые товары. Каждый экземпляр на графике работает независимо. Исполнение ордеров зависит от разрешений брокера, спреда, свободной маржи, торговых правил символа, соединения платформы и качества исполнения.

Продукт работает с ордерной моделью торговли MetaTrader 4. Подходящие ордера можно фильтровать и управлять ими по символу, magic number и настроенным параметрам EA.

Входные параметры

  • Разрешить или заблокировать торговые ордера
  • Максимально допустимый спред
  • Magic number для идентификации сделок EA
  • Размер лота по умолчанию для новых линий
  • Шаг кнопки цены в пунктах
  • Размер маркера перетаскивания и чувствительность клика
  • Интервал перерисовки
  • Положение панели и масштаб DPI
  • Сохранять перемещенное положение панели
  • Отладочные сообщения в журнал

Примечания к тестеру стратегий

Trendline PRO MT4 оценивает линии, которые уже существуют на графике. Для использования в тестере стратегий заранее нарисуйте нужные линии, сохраните их в шаблоне графика и запустите тест в визуальном режиме. Если тест начинается на чистом графике без линий, сделки и оповещения не будут срабатывать.

Часто задаваемые вопросы

Советник торгует автоматически?
Нет. Он только выполняет действия, настроенные пользователем на графике.

Он генерирует торговые сигналы?
Нет. Встроенной стратегии нет. Пользователь сам определяет каждый setup.

Можно использовать только для оповещений?
Да. Торговые ордера можно заблокировать во входных параметрах EA, при этом линии оповещения продолжат работать.

Что такое OCO?
OCO означает One-Cancels-Other. Когда одна связанная линия входа открывает сделку, противоположная связанная линия отключается.

Поддерживает ли он управление ордерами MT4?
Да. Trendline PRO MT4 работает с ордерной моделью MetaTrader 4 и может управлять подходящими ордерами по символу, magic number и настроенным фильтрам.

Совместим ли он со всеми символами и таймфреймами?
Он может работать на любом символе и таймфрейме MetaTrader 4, поддерживаемом брокером, с учетом торговых правил брокера.

Нужен ли VPS?
VPS необязателен и зависит от требований пользователя к исполнению и мониторингу. Если пользователь хочет, чтобы EA постоянно отслеживал рынок, MetaTrader 4 должен оставаться открытым и подключенным на локальном компьютере или на VPS.

Как получить поддержку?
Поддержка предоставляется через комментарии к продукту MQL5 и сообщения MQL5 на английском и испанском языках.

Важные примечания

  • Это полуавтоматический инструмент исполнения и оповещений
  • Торговая стратегия или сигнальный сервис не включены
  • Для исполнения ордеров AutoTrading в MetaTrader 4 должен быть включен
  • Для исполнения ордеров торговые ордера должны быть разрешены во входных параметрах EA
  • Линии оповещения не открывают и не закрывают ордера
  • Торговые результаты зависят от настроек пользователя, рыночных условий, правил брокера, спреда, соединения и качества исполнения
  • Перед реальным использованием рекомендуется тест на demo-счете
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Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Утилиты
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (85)
Утилиты
Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок между несколькими счетами / терминалами MT4 / MT5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете действовать как поставщик (источник) или получатель (пункт назначения). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Этот копир можно использовать только на счетах MT4. Для счетов MT5 вы должны использовать Auto Trade Copier для MT5 или Trade Receiver Free для MT5. Демо-версия : Демо-версию для тести
RSI Divergence Scanner MT4
Amir Atif
4.5 (4)
Утилиты
RSI Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find divergences between price chart and RSI indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the RSI divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1 timeframes) Full description of scanner parameters ->   click here . How to get
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 4. Многоязычная поддержка. Версия MT5  |
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Утилиты
TradeMirror - это советник-копировщик для платформы MT4/MT5. Руководство по использованию Нажмите на ссылку Руководство по Trademirror , чтобы посмотреть больше инструкций. Почему TradeMirror Мы понимаем важность безопасности, стабильности и конфиденциальности для финансового программного обеспечения, поэтому мы приложили максимум усилий для детального укрепления этих трех элементов: Предоставляет удобный графический интерфейс, которым легко управлять Фокус на конфиденциальности и безопасности,
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
Утилиты
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Утилиты
MT4 to Discord Signal Provider — это удобный, полностью настраиваемый инструмент, предназначенный для отправки торговых сигналов напрямую в Discord. Этот инструмент превращает ваш торговый счет в эффективного поставщика сигналов. Настройте формат сообщений под свой стиль! Для удобства выберите из предварительно разработанных шаблонов и решите, какие элементы сообщения включить или исключить. [ Демо ] [ Руководство ] [ Версия MT5 ] [ Версия Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Следуйте
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Утилиты
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Утилиты
News filter, equity guard & session control for all your EAs — one tool, full protection — Free Demo | Latest Updates v26 (August 2026) is the biggest update ever: the EA now protects your entire account — every chart, no helper needed — and the indicator gives any chart its own protection rules (news, loss limits, trading times and more). The AI Trade Assessment arrives in MetaTrader 4 — automatic verdicts on new entries and on-chart assess buttons alike. Existing setups keep working unchanged
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Trendline EA
Carlos Oliveira
4.5 (10)
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Trendline EA MT4 Trendline EA MT4 — это полуавтоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 4, предназначенный для выполнения торговых действий или отправки уведомлений на основе трендовых линий, нарисованных пользователем. MetaTrader 4 не предоставляет встроенной функциональности для размещения или управления сделками непосредственно с помощью трендовых линий. Этот советник расширяет стандартные возможности платформы, отслеживая пользовательские трендовые линии и выполняя заранее заданн
Trendline EA MT5
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Trendline EA MT5 Trendline EA MT5 — это полуавтоматический советник для MetaTrader 5, предназначенный для выполнения торговых действий или отправки уведомлений на основе трендовых линий, нарисованных пользователем. MetaTrader 5 не предоставляет встроенной возможности размещать или управлять сделками напрямую с помощью трендовых линий. Данный советник расширяет стандартное поведение платформы, отслеживая пользовательские трендовые линии и выполняя заранее заданные действия при взаимодействии цены
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Equity Tracker MT5 Equity Tracker MT5 — это эксперт-советник для мониторинга в MetaTrader 5, который отправляет уведомления о торговой активности, состоянии счёта и технических параметрах. Эксперт-советник работает независимо от торговой логики и не влияет на исполнение ордеров или управление сделками. Продукт не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он выполняет исключительно функции наблюдения и уведомления. Назначение Equity Tracker MT5 предназначен для трейдеров, которые хотят быть в
TrendlineEA Pro
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Trendline PRO MT5 Trendline PRO MT5 - полуавтоматический Expert Advisor для MetaTrader 5, который выполняет сделки, управляет позициями или отправляет оповещения от трендовых линий и уровней графика, созданных пользователем. Expert Advisor не создает торговые сигналы и не содержит встроенной торговой стратегии. Все входы, выходы, настройки риска и правила управления задаются пользователем на графике. Продукт предназначен для трейдеров, которые уже используют трендовые линии, уровни пробоя, подде
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