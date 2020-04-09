Equity Tracker MT5
- Утилиты
- Carlos Oliveira
- Версия: 1.3
- Обновлено: 22 декабря 2025
- Активации: 10
Превратите свой телефон в удалённый торговый терминал
Equity Tracker MT5 — это профессиональный инструмент мониторинга, который отправляет уведомления в реальном времени о каждой сделке, рисковом событии и важном изменении счёта прямо в ваш Telegram или Discord.
Хватит проверять телефон каждые несколько минут. Хватит переживать о скрытой просадке. Пусть этот советник автоматически следит за вашим счётом.
Этот EA НЕ открывает, не закрывает и не управляет сделками. Он на 100% безопасен и предназначен только для мониторинга.
Почему трейдеры его выбирают
- Мгновенные уведомления о сделках, рисках и изменениях на счёте
- Обнаружение сбоев VPS или зависаний терминала через Heartbeat
- Мониторинг нескольких советников — всё на одном графике
- Лёгкий, быстрый и безопасный для любой торговой системы
Идеально подходит для трейдеров проп-фирм
Защитите свой Challenge аккаунт с помощью автоматического мониторинга:
- Предупреждения о дневной просадке: Получайте сигнал до нарушения лимита.
- Уведомления о достижении профит-целей: Узнайте сразу, когда проходите Фазу 1 или Фазу 2.
- Risk Watchdog: Контролируйте, чтобы ваши EAs соблюдали SL, лоты и риск-параметры проп-фирм.
Мультиканальные уведомления
- Telegram + Discord: Отправляйте сообщения в любую платформу или сразу в обе.
- Мгновенная доставка: Сообщения отправляются сразу через WebRequest.
- Визуальный контекст: При необходимости прикрепляйте скриншоты графика к событиям.
Мониторинг рисков и безопасности
- Настраиваемые уведомления о просадке: Получайте сигнал при любом снижении equity.
- Предупреждения о марже: Оставайтесь в безопасности, когда свободная маржа падает до критических значений.
- Heartbeat монитор: Регулярные сообщения «Я в сети», подтверждающие работу VPS.
Если heartbeat прекращается — вы сразу узнаете о зависании MT5, сбое или отключении питания.
Автоматические отчёты о прибыли
- Каждый час / день / неделю: Получайте автоматические отчёты о PnL.
- Наложение на график: Видите сегодняшнюю прибыль в углу графика.
Стартовая цена
Текущая цена: $59 USD (ограниченное предложение)
После первых 20 продаж цена увеличится до $79 USD. Заберите свою пожизненную лицензию сейчас.
Быстрая настройка (2 минуты)
1. Telegram
- Создайте бота через @BotFather
- Скопируйте Bot Token
- Отправьте любое сообщение вашему боту
- Перейдите по ссылке:
https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates
- Скопируйте ваш Chat ID со страницы
- Вставьте Token + Chat ID в советник
2. Discord
- Создайте Webhook в вашем канале
- Вставьте Webhook URL в советник
3. Разрешите WebRequests
- MT5 → Инструменты → Настройки → Советники
- Включите: «Разрешить WebRequest для указанных URL»
- Добавьте:
Часто задаваемые вопросы
Открывает ли советник сделки?
Нет. Он только мониторит и отправляет уведомления.
Работает ли он с другими советниками?
Да. Он отслеживает весь счёт, независимо от символа или таймфрейма.
Нужен ли VPS?
Рекомендуется для 24/7 оповещений, но не обязателен.
Он тяжёлый?
Нет. Он крайне лёгкий. Скриншоты можно отключить на слабых компьютерах.
Возьмите контроль над своей торговлей
Никогда больше не пропускайте торговое событие. Никогда не игнорируйте сбой VPS.
Скачайте бесплатную демо-версию и протестируйте уведомления в реальном времени.