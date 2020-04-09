Equity Tracker MT5

Превратите свой телефон в удалённый торговый терминал

Equity Tracker MT5 — это профессиональный инструмент мониторинга, который отправляет уведомления в реальном времени о каждой сделке, рисковом событии и важном изменении счёта прямо в ваш Telegram или Discord.

Хватит проверять телефон каждые несколько минут. Хватит переживать о скрытой просадке. Пусть этот советник автоматически следит за вашим счётом.

Этот EA НЕ открывает, не закрывает и не управляет сделками. Он на 100% безопасен и предназначен только для мониторинга.

----------------------------------------

Почему трейдеры его выбирают

  • Мгновенные уведомления о сделках, рисках и изменениях на счёте
  • Обнаружение сбоев VPS или зависаний терминала через Heartbeat
  • Мониторинг нескольких советников — всё на одном графике
  • Лёгкий, быстрый и безопасный для любой торговой системы

----------------------------------------

Идеально подходит для трейдеров проп-фирм

Защитите свой Challenge аккаунт с помощью автоматического мониторинга:

  • Предупреждения о дневной просадке: Получайте сигнал до нарушения лимита.
  • Уведомления о достижении профит-целей: Узнайте сразу, когда проходите Фазу 1 или Фазу 2.
  • Risk Watchdog: Контролируйте, чтобы ваши EAs соблюдали SL, лоты и риск-параметры проп-фирм.

----------------------------------------

Мультиканальные уведомления

  • Telegram + Discord: Отправляйте сообщения в любую платформу или сразу в обе.
  • Мгновенная доставка: Сообщения отправляются сразу через WebRequest.
  • Визуальный контекст: При необходимости прикрепляйте скриншоты графика к событиям.

----------------------------------------

Мониторинг рисков и безопасности

  • Настраиваемые уведомления о просадке: Получайте сигнал при любом снижении equity.
  • Предупреждения о марже: Оставайтесь в безопасности, когда свободная маржа падает до критических значений.
  • Heartbeat монитор: Регулярные сообщения «Я в сети», подтверждающие работу VPS.
    Если heartbeat прекращается — вы сразу узнаете о зависании MT5, сбое или отключении питания.

----------------------------------------

Автоматические отчёты о прибыли

  • Каждый час / день / неделю: Получайте автоматические отчёты о PnL.
  • Наложение на график: Видите сегодняшнюю прибыль в углу графика.

----------------------------------------

Стартовая цена

Текущая цена: $59 USD (ограниченное предложение)

После первых 20 продаж цена увеличится до $79 USD. Заберите свою пожизненную лицензию сейчас.

----------------------------------------

Быстрая настройка (2 минуты)

1. Telegram

  • Создайте бота через @BotFather
  • Скопируйте Bot Token
  • Отправьте любое сообщение вашему боту
  • Перейдите по ссылке:
    https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates
  • Скопируйте ваш Chat ID со страницы
  • Вставьте Token + Chat ID в советник

2. Discord

  • Создайте Webhook в вашем канале
  • Вставьте Webhook URL в советник

3. Разрешите WebRequests

  • MT5 → Инструменты → Настройки → Советники
  • Включите: «Разрешить WebRequest для указанных URL»
  • Добавьте:

----------------------------------------

Часто задаваемые вопросы

Открывает ли советник сделки?
Нет. Он только мониторит и отправляет уведомления.

Работает ли он с другими советниками?
Да. Он отслеживает весь счёт, независимо от символа или таймфрейма.

Нужен ли VPS?
Рекомендуется для 24/7 оповещений, но не обязателен.

Он тяжёлый?
Нет. Он крайне лёгкий. Скриншоты можно отключить на слабых компьютерах.

----------------------------------------

Возьмите контроль над своей торговлей

Никогда больше не пропускайте торговое событие. Никогда не игнорируйте сбой VPS.

Скачайте бесплатную демо-версию и протестируйте уведомления в реальном времени.

