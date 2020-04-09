Превратите свой телефон в удалённый торговый терминал

Equity Tracker MT5 — это профессиональный инструмент мониторинга, который отправляет уведомления в реальном времени о каждой сделке, рисковом событии и важном изменении счёта прямо в ваш Telegram или Discord.

Хватит проверять телефон каждые несколько минут. Хватит переживать о скрытой просадке. Пусть этот советник автоматически следит за вашим счётом.

Этот EA НЕ открывает, не закрывает и не управляет сделками. Он на 100% безопасен и предназначен только для мониторинга.

----------------------------------------

Почему трейдеры его выбирают

Мгновенные уведомления о сделках, рисках и изменениях на счёте

Обнаружение сбоев VPS или зависаний терминала через Heartbeat

Мониторинг нескольких советников — всё на одном графике

Лёгкий, быстрый и безопасный для любой торговой системы

----------------------------------------

Идеально подходит для трейдеров проп-фирм

Защитите свой Challenge аккаунт с помощью автоматического мониторинга:

Предупреждения о дневной просадке: Получайте сигнал до нарушения лимита.

Получайте сигнал до нарушения лимита. Уведомления о достижении профит-целей: Узнайте сразу, когда проходите Фазу 1 или Фазу 2.

Узнайте сразу, когда проходите Фазу 1 или Фазу 2. Risk Watchdog: Контролируйте, чтобы ваши EAs соблюдали SL, лоты и риск-параметры проп-фирм.

----------------------------------------

Мультиканальные уведомления

Telegram + Discord: Отправляйте сообщения в любую платформу или сразу в обе.

Отправляйте сообщения в любую платформу или сразу в обе. Мгновенная доставка: Сообщения отправляются сразу через WebRequest.

Сообщения отправляются сразу через WebRequest. Визуальный контекст: При необходимости прикрепляйте скриншоты графика к событиям.

----------------------------------------

Мониторинг рисков и безопасности

Настраиваемые уведомления о просадке: Получайте сигнал при любом снижении equity.

Получайте сигнал при любом снижении equity. Предупреждения о марже: Оставайтесь в безопасности, когда свободная маржа падает до критических значений.

Оставайтесь в безопасности, когда свободная маржа падает до критических значений. Heartbeat монитор: Регулярные сообщения «Я в сети», подтверждающие работу VPS.

Если heartbeat прекращается — вы сразу узнаете о зависании MT5, сбое или отключении питания.

----------------------------------------

Автоматические отчёты о прибыли

Каждый час / день / неделю: Получайте автоматические отчёты о PnL.

Получайте автоматические отчёты о PnL. Наложение на график: Видите сегодняшнюю прибыль в углу графика.

----------------------------------------

Стартовая цена

Текущая цена: $59 USD (ограниченное предложение)

После первых 20 продаж цена увеличится до $79 USD. Заберите свою пожизненную лицензию сейчас.

----------------------------------------

Быстрая настройка (2 минуты)

1. Telegram

Создайте бота через @BotFather

Скопируйте Bot Token

Отправьте любое сообщение вашему боту

Перейдите по ссылке:

https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates

https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates Скопируйте ваш Chat ID со страницы

со страницы Вставьте Token + Chat ID в советник

2. Discord

Создайте Webhook в вашем канале

в вашем канале Вставьте Webhook URL в советник

3. Разрешите WebRequests

MT5 → Инструменты → Настройки → Советники

Включите: «Разрешить WebRequest для указанных URL»

Добавьте: https://api.telegram.org https://discord.com



----------------------------------------

Часто задаваемые вопросы

Открывает ли советник сделки?

Нет. Он только мониторит и отправляет уведомления.

Работает ли он с другими советниками?

Да. Он отслеживает весь счёт, независимо от символа или таймфрейма.

Нужен ли VPS?

Рекомендуется для 24/7 оповещений, но не обязателен.

Он тяжёлый?

Нет. Он крайне лёгкий. Скриншоты можно отключить на слабых компьютерах.

----------------------------------------

Возьмите контроль над своей торговлей

Никогда больше не пропускайте торговое событие. Никогда не игнорируйте сбой VPS.

Скачайте бесплатную демо-версию и протестируйте уведомления в реальном времени.