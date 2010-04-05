TrendlineEA Pro
- 实用工具
-
- 版本: 1.15
- 更新: 3 八月 2026
- 激活: 5
Trendline PRO MT5
Trendline PRO MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的半自动 Expert Advisor，可根据用户创建的趋势线和图表价位执行交易、管理持仓或发送提醒。
该 Expert Advisor 不生成交易信号，也不包含内置交易策略。所有入场、出场、风险设置和管理规则都由用户在图表上定义。本产品适合已经在自身分析中使用趋势线、突破位、支撑与阻力或计划价格区域的交易者。
与原版 Trendline EA MT5 相比，PRO 版本增加了可视化图表面板、交互式 TP 和 SL 区域、OCO 入场组合、每条线独立交易量、auto-breakeven、trailing stop、图表持久化，并改进了对 hedging 和 netting 账户的支持。
附加资料
功能概览
可视化交易规划
- 从图表面板添加入场线、突破线、OCO 线、平仓线和提醒线
- 直接在图表上放置 take-profit 和 stop-loss 区域
- 使用水平或倾斜的 TP 和 SL 区域
- 为每条线设置交易量、TP、SL、auto-breakeven 和 trailing stop
- 在交易开仓前查看点数距离和账户货币价值
- 在图表重新加载、模板保存和 Strategy Tester 可视模式后保存并恢复线条
订单执行
- 当价格到达用户定义的线时开立 buy 或 sell 持仓
- 通过已收盘K线实体确认突破入场
- 使用 OCO 组合，在一侧开仓后禁用相反的关联入场线
- 按线应用交易量，同时遵守品种最小、最大交易量和交易量步长
- 下单前检查最大点差和保证金
- 应用 SL、TP 和保护规则时遵守经纪商 stop level 和 freeze level
交易管理
- 通过平仓线关闭所有匹配持仓
- 通过平仓线关闭部分交易量
- 在达到配置的触发距离后将 stop loss 移至 breakeven
- 应用 auto-breakeven 时锁定可配置的点数
- 当价格向盈利方向移动时跟踪 stop loss
- 同时支持 hedging 和 netting 账户
提醒和手动流程
- 使用提醒线，不打开或关闭交易
- 接收 MT5 弹窗提醒、终端声音和 Journal 消息
- 在 MetaTrader 终端启用后接收移动端 push 通知
- 在 EA 输入参数中禁用交易订单，将产品作为趋势线提醒工具运行
基本用法
- 将 Trendline PRO MT5 加载到图表
- 从可视化面板选择所需线型
- 将线移动到所需价格水平
- 需要时配置交易量、TP 区域、SL 区域、breakeven 或 trailing stop
- 只使用提醒，或允许交易订单执行
- Expert Advisor 监控价格，并在条件满足时应用已配置规则
线型
入场线
- 触碰时 buy
- 触碰时 sell
- 由已收盘K线确认突破后 buy
- 由已收盘K线确认突破后 sell
- 关联的 OCO buy 和 sell 组合
持仓管理线
- 关闭所有匹配持仓
- 关闭部分交易量
- 从入场线设置应用 auto-breakeven
- 从入场线设置应用 trailing stop
提醒线
- 价格穿越该线时提醒
- 提醒线不会打开或关闭订单
品种和账户兼容性
Trendline PRO MT5 可用于 MetaTrader 5 支持且经纪商允许的任何交易品种和时间周期，包括 forex、metals、indices 和 commodities。每个图表实例彼此独立。订单执行仍受经纪商权限、点差、保证金、品种交易规则和平台连接影响。
输入参数
- 允许或阻止交易订单
- 最大允许点差
- 用于 EA 交易识别的 Magic number
- 新线默认 lot size
- 价格按钮点数步长
- 拖动手柄大小和点击灵敏度
- 重绘间隔
- 面板位置和 DPI scale
- 保存拖动后的面板位置
- 输出到 Journal 的 Debug messages
Strategy Tester 说明
Trendline PRO MT5 会评估图表上已存在的线。使用 Strategy Tester 时，请提前绘制所需线条，将其保存到图表模板中，并在可视模式下运行测试。如果测试从没有线条的空白图表开始，则不会触发交易或提醒操作。
常见问题
Expert Advisor 会自动交易吗？
不会。它只执行用户在图表上配置的操作。
它会生成交易信号吗？
不会。没有内置策略。每个交易设置都由用户定义。
可以只用于提醒吗？
可以。可在 EA 输入参数中阻止交易订单，同时提醒线继续工作。
什么是 OCO？
OCO 表示 One-Cancels-Other。当一条关联入场线开仓后，相反的关联线会被禁用。
支持 hedging 和 netting 账户吗？
支持。两种账户类型都支持。
兼容所有品种和时间周期吗？
它可在经纪商支持的任何 MetaTrader 5 品种和时间周期上运行，但受经纪商交易规则限制。
需要 VPS 吗？
VPS 是可选项，取决于用户的执行和监控需求。
如何获得支持？
通过 MQL5 产品评论和 MQL5 消息提供英文和西班牙文支持。
重要说明
- 这是半自动执行和提醒工具
- 不包含交易策略或信号服务
- 订单执行需要启用 MetaTrader 5 Algo Trading
- 订单执行需要在 EA 输入参数中允许交易订单
- 提醒线不会打开或关闭持仓
- 交易结果取决于用户配置、市场条件、经纪商规则、点差、连接和执行质量
- 实盘使用前建议先在 demo account 测试