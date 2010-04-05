TrendlineEA Pro

Trendline PRO MT5

Trendline PRO MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的半自动 Expert Advisor，可根据用户创建的趋势线和图表价位执行交易、管理持仓或发送提醒。

该 Expert Advisor 不生成交易信号，也不包含内置交易策略。所有入场、出场、风险设置和管理规则都由用户在图表上定义。本产品适合已经在自身分析中使用趋势线、突破位、支撑与阻力或计划价格区域的交易者。

与原版 Trendline EA MT5 相比，PRO 版本增加了可视化图表面板、交互式 TP 和 SL 区域、OCO 入场组合、每条线独立交易量、auto-breakeven、trailing stop、图表持久化，并改进了对 hedging 和 netting 账户的支持。

附加资料

用户指南和文档

功能概览

可视化交易规划

  • 从图表面板添加入场线、突破线、OCO 线、平仓线和提醒线
  • 直接在图表上放置 take-profit 和 stop-loss 区域
  • 使用水平或倾斜的 TP 和 SL 区域
  • 为每条线设置交易量、TP、SL、auto-breakeven 和 trailing stop
  • 在交易开仓前查看点数距离和账户货币价值
  • 在图表重新加载、模板保存和 Strategy Tester 可视模式后保存并恢复线条

订单执行

  • 当价格到达用户定义的线时开立 buy 或 sell 持仓
  • 通过已收盘K线实体确认突破入场
  • 使用 OCO 组合，在一侧开仓后禁用相反的关联入场线
  • 按线应用交易量，同时遵守品种最小、最大交易量和交易量步长
  • 下单前检查最大点差和保证金
  • 应用 SL、TP 和保护规则时遵守经纪商 stop level 和 freeze level

交易管理

  • 通过平仓线关闭所有匹配持仓
  • 通过平仓线关闭部分交易量
  • 在达到配置的触发距离后将 stop loss 移至 breakeven
  • 应用 auto-breakeven 时锁定可配置的点数
  • 当价格向盈利方向移动时跟踪 stop loss
  • 同时支持 hedging 和 netting 账户

提醒和手动流程

  • 使用提醒线，不打开或关闭交易
  • 接收 MT5 弹窗提醒、终端声音和 Journal 消息
  • 在 MetaTrader 终端启用后接收移动端 push 通知
  • 在 EA 输入参数中禁用交易订单，将产品作为趋势线提醒工具运行

基本用法

  1. 将 Trendline PRO MT5 加载到图表
  2. 从可视化面板选择所需线型
  3. 将线移动到所需价格水平
  4. 需要时配置交易量、TP 区域、SL 区域、breakeven 或 trailing stop
  5. 只使用提醒，或允许交易订单执行
  6. Expert Advisor 监控价格，并在条件满足时应用已配置规则

线型

入场线

  • 触碰时 buy
  • 触碰时 sell
  • 由已收盘K线确认突破后 buy
  • 由已收盘K线确认突破后 sell
  • 关联的 OCO buy 和 sell 组合

持仓管理线

  • 关闭所有匹配持仓
  • 关闭部分交易量
  • 从入场线设置应用 auto-breakeven
  • 从入场线设置应用 trailing stop

提醒线

  • 价格穿越该线时提醒
  • 提醒线不会打开或关闭订单

品种和账户兼容性

Trendline PRO MT5 可用于 MetaTrader 5 支持且经纪商允许的任何交易品种和时间周期，包括 forex、metals、indices 和 commodities。每个图表实例彼此独立。订单执行仍受经纪商权限、点差、保证金、品种交易规则和平台连接影响。

输入参数

  • 允许或阻止交易订单
  • 最大允许点差
  • 用于 EA 交易识别的 Magic number
  • 新线默认 lot size
  • 价格按钮点数步长
  • 拖动手柄大小和点击灵敏度
  • 重绘间隔
  • 面板位置和 DPI scale
  • 保存拖动后的面板位置
  • 输出到 Journal 的 Debug messages

Strategy Tester 说明

Trendline PRO MT5 会评估图表上已存在的线。使用 Strategy Tester 时，请提前绘制所需线条，将其保存到图表模板中，并在可视模式下运行测试。如果测试从没有线条的空白图表开始，则不会触发交易或提醒操作。

常见问题

Expert Advisor 会自动交易吗？
不会。它只执行用户在图表上配置的操作。

它会生成交易信号吗？
不会。没有内置策略。每个交易设置都由用户定义。

可以只用于提醒吗？
可以。可在 EA 输入参数中阻止交易订单，同时提醒线继续工作。

什么是 OCO？
OCO 表示 One-Cancels-Other。当一条关联入场线开仓后，相反的关联线会被禁用。

支持 hedging 和 netting 账户吗？
支持。两种账户类型都支持。

兼容所有品种和时间周期吗？
它可在经纪商支持的任何 MetaTrader 5 品种和时间周期上运行，但受经纪商交易规则限制。

需要 VPS 吗？
VPS 是可选项，取决于用户的执行和监控需求。

如何获得支持？
通过 MQL5 产品评论和 MQL5 消息提供英文和西班牙文支持。

重要说明

  • 这是半自动执行和提醒工具
  • 不包含交易策略或信号服务
  • 订单执行需要启用 MetaTrader 5 Algo Trading
  • 订单执行需要在 EA 输入参数中允许交易订单
  • 提醒线不会打开或关闭持仓
  • 交易结果取决于用户配置、市场条件、经纪商规则、点差、连接和执行质量
  • 实盘使用前建议先在 demo account 测试
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Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
实用工具
每一位 MetaTrader 交易者都应该运行，却很多人还没有使用的一款 EA。 大多数账户爆仓，并不是因为策略本身错了。真正的原因往往是在某个糟糕的时刻，交易者让亏损继续扩大、加仓硬扛、把订单留到周末、把一整周的盈利还给市场，或者因为一次错误点击而忘记了 prop firm 的每日亏损限制。 KT Equity Protector 就是那个不会让这种事情发生的自动账户守护者。 把它安装在任意一个图表上。通过清晰易懂的引导式设置向导，一次性设定你的规则：每日亏损、最大回撤、盈利目标、净值追踪止盈、周末前平仓。从那一刻开始，这款 EA 会实时监控你的整个 MetaTrader 账户。每一笔持仓。每一个交易品种。每一个 tick。当某条红线被触发时，它会立即执行你选择的动作：提醒、关闭亏损订单、关闭盈利订单、关闭全部订单，或者关闭全部订单并从终端中移除所有其他 EA，防止任何程序重新开仓。 没有情绪。没有延迟。没有犹豫。只有你每天都希望自己能够严格遵守的自动化纪律规则。 KT Equity Protector 实际上做什么 KT Equity Protector 不是交易机器人。它不会开
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
作者的更多信息
Trendline EA
Carlos Oliveira
4.5 (10)
实用工具
Trendline EA MT4 Trendline EA MT4 是一款适用于 MetaTrader 4 的半自动化智能交易系统（Expert Advisor），旨在根据用户绘制的趋势线执行交易操作或发送提醒。 MetaTrader 4 本身并未提供直接基于趋势线进行下单或管理交易的原生功能。该智能交易系统通过监控用户定义的趋势线，并在价格与其发生交互时执行预设动作，从而扩展了平台的标准功能。 该智能交易系统不会定义或应用任何交易策略。所有交易逻辑和决策完全由用户掌控。 补充资料 用户手册与文档 MT5 版本 功能概览 基于趋势线的交易执行 当价格触及、突破或回撤趋势线时执行买入或卖出操作 为每条趋势线配置止损、止盈和交易手数 基于K线收盘价或与趋势线的价格距离触发动作 监控与提醒 在趋势线触及、突破、回撤或假突破时生成提醒 支持弹窗、电子邮件、推送通知和声音提醒 可选：当价格到达退出趋势线时自动平仓 用户主导分析 智能交易系统不会绘制、修改或重新定位趋势线 所有图表分析保持不变，并完全由用户控制 基本使用方法 将智能交易系统附加到图表 使用标准 MetaTrader 工具绘制趋势线
Equity Tracker MT5
Carlos Oliveira
实用工具
Equity Tracker MT5 Equity Tracker MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的账户监控型智能交易系统（Expert Advisor），可通过通知消息报告交易活动、账户状态和技术运行情况。 该智能交易系统独立于任何交易逻辑运行，不会影响订单执行或交易管理。 本产品不会开仓、修改或平仓交易。 它仅用于监控和发送通知。 用途 Equity Tracker MT5 适用于希望随时了解交易账户状态、但又不想持续盯盘的交易者。它可以与任何交易策略或其他智能交易系统同时使用。 账户级别监控 交易活动通知 技术状态监测 账户与风险状态监控 该智能交易系统会持续评估账户参数，并在满足预设条件时报告变化。 净值（Equity）和回撤水平通知 保证金水平监控 用户自定义预警阈值 心跳机制与终端状态 可启用心跳机制，定期确认 MetaTrader 终端和智能交易系统是否正常运行。 如果心跳消息停止，可能表示终端卡死、崩溃或连接中断。 定期状态确认消息 提前发现终端或 VPS 中断问题 通知发送方式 通知通过 MetaTrader 的 WebRequest 功能发送至受支持
Trendline EA MT5
Carlos Oliveira
4.8 (15)
实用工具
Trendline EA MT5 Trendline EA MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的半自动专家顾问（EA），用于根据用户绘制的趋势线执行交易操作或发送提醒。 MetaTrader 5 并未提供直接通过趋势线下单或管理交易的原生功能。本专家顾问通过监控用户定义的趋势线，在价格与其发生交互时执行预先设定的操作，从而扩展了平台的标准行为。 该专家顾问不定义也不应用任何交易策略。所有交易逻辑和决策完全由用户自行控制。 附加资料 用户指南与文档 MT4 版本 功能概览 基于趋势线的交易执行 当价格触及、突破或回调趋势线时执行买入或卖出操作 可为每条趋势线单独设置止损、止盈和交易手数 可根据 K 线收盘或价格与趋势线的距离触发操作 监控与提醒 在趋势线触及、突破、回调或假突破时生成提醒 支持弹窗、电子邮件、推送通知和声音提醒 可选：当价格到达退出趋势线时自动平仓 用户自主分析 专家顾问不会绘制、修改或重新定位趋势线 所有图表分析保持不变，完全由用户控制 基本使用方法 将专家顾问加载到图表上 使用 MetaTrader 的标准工具绘制趋势线 在趋势线名称中添加操作指令 专家
TrendlineEA Pro MT4
Carlos Oliveira
实用工具
Trendline PRO MT4 Trendline PRO MT4 是一款用于 MetaTrader 4 的半自动 Expert Advisor，可根据用户创建的趋势线和图表价位执行交易、管理订单或发送提醒。 该 Expert Advisor 不生成交易信号，也不包含内置交易策略。所有入场、出场、风险设置和管理规则都由用户在图表上定义。本产品适合已经在自身分析中使用趋势线、突破位、支撑与阻力、通道或计划价格区域的交易者。 与原版 Trendline EA MT4 相比，PRO 版本增加了图表可视化面板、交互式 TP 和 SL 区域、OCO 入场组合、每条线独立手数、自动 breakeven、trailing stop、图表持久保存以及改进的 MT4 订单式交易管理。 其他资料 用户指南和文档 功能概览 可视化交易计划 从图表面板添加入场、突破、OCO、平仓和提醒线 直接在图表上放置 take-profit 和 stop-loss 区域 使用水平或倾斜的 TP 和 SL 区域 为每条入场线设置手数、TP、SL、自动 breakeven 和 trailing stop 在交易开仓前查看
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