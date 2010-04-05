TrendlineEA Pro

Trendline PRO MT5

Trendline PRO MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的半自动 Expert Advisor，可根据用户创建的趋势线和图表价位执行交易、管理持仓或发送提醒。

该 Expert Advisor 不生成交易信号，也不包含内置交易策略。所有入场、出场、风险设置和管理规则都由用户在图表上定义。本产品适合已经在自身分析中使用趋势线、突破位、支撑与阻力或计划价格区域的交易者。

与原版 Trendline EA MT5 相比，PRO 版本增加了可视化图表面板、交互式 TP 和 SL 区域、OCO 入场组合、每条线独立交易量、auto-breakeven、trailing stop、图表持久化，并改进了对 hedging 和 netting 账户的支持。

附加资料 用户指南和文档

功能概览

可视化交易规划

从图表面板添加入场线、突破线、OCO 线、平仓线和提醒线

直接在图表上放置 take-profit 和 stop-loss 区域

使用水平或倾斜的 TP 和 SL 区域

为每条线设置交易量、TP、SL、auto-breakeven 和 trailing stop

在交易开仓前查看点数距离和账户货币价值

在图表重新加载、模板保存和 Strategy Tester 可视模式后保存并恢复线条

订单执行

当价格到达用户定义的线时开立 buy 或 sell 持仓

通过已收盘K线实体确认突破入场

使用 OCO 组合，在一侧开仓后禁用相反的关联入场线

按线应用交易量，同时遵守品种最小、最大交易量和交易量步长

下单前检查最大点差和保证金

应用 SL、TP 和保护规则时遵守经纪商 stop level 和 freeze level

交易管理

通过平仓线关闭所有匹配持仓

通过平仓线关闭部分交易量

在达到配置的触发距离后将 stop loss 移至 breakeven

应用 auto-breakeven 时锁定可配置的点数

当价格向盈利方向移动时跟踪 stop loss

同时支持 hedging 和 netting 账户

提醒和手动流程

使用提醒线，不打开或关闭交易

接收 MT5 弹窗提醒、终端声音和 Journal 消息

在 MetaTrader 终端启用后接收移动端 push 通知

在 EA 输入参数中禁用交易订单，将产品作为趋势线提醒工具运行

基本用法

将 Trendline PRO MT5 加载到图表 从可视化面板选择所需线型 将线移动到所需价格水平 需要时配置交易量、TP 区域、SL 区域、breakeven 或 trailing stop 只使用提醒，或允许交易订单执行 Expert Advisor 监控价格，并在条件满足时应用已配置规则

线型

入场线

触碰时 buy

触碰时 sell

由已收盘K线确认突破后 buy

由已收盘K线确认突破后 sell

关联的 OCO buy 和 sell 组合

持仓管理线

关闭所有匹配持仓

关闭部分交易量

从入场线设置应用 auto-breakeven

从入场线设置应用 trailing stop

提醒线

价格穿越该线时提醒

提醒线不会打开或关闭订单

品种和账户兼容性

Trendline PRO MT5 可用于 MetaTrader 5 支持且经纪商允许的任何交易品种和时间周期，包括 forex、metals、indices 和 commodities。每个图表实例彼此独立。订单执行仍受经纪商权限、点差、保证金、品种交易规则和平台连接影响。

输入参数

允许或阻止交易订单

最大允许点差

用于 EA 交易识别的 Magic number

新线默认 lot size

价格按钮点数步长

拖动手柄大小和点击灵敏度

重绘间隔

面板位置和 DPI scale

保存拖动后的面板位置

输出到 Journal 的 Debug messages

Strategy Tester 说明

Trendline PRO MT5 会评估图表上已存在的线。使用 Strategy Tester 时，请提前绘制所需线条，将其保存到图表模板中，并在可视模式下运行测试。如果测试从没有线条的空白图表开始，则不会触发交易或提醒操作。

常见问题

Expert Advisor 会自动交易吗？

不会。它只执行用户在图表上配置的操作。

它会生成交易信号吗？

不会。没有内置策略。每个交易设置都由用户定义。

可以只用于提醒吗？

可以。可在 EA 输入参数中阻止交易订单，同时提醒线继续工作。

什么是 OCO？

OCO 表示 One-Cancels-Other。当一条关联入场线开仓后，相反的关联线会被禁用。

支持 hedging 和 netting 账户吗？

支持。两种账户类型都支持。

兼容所有品种和时间周期吗？

它可在经纪商支持的任何 MetaTrader 5 品种和时间周期上运行，但受经纪商交易规则限制。

需要 VPS 吗？

VPS 是可选项，取决于用户的执行和监控需求。

如何获得支持？

通过 MQL5 产品评论和 MQL5 消息提供英文和西班牙文支持。

重要说明