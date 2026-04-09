MT5 Supertrend Pure

Supertrend Pure MT5 - 高精度趋势跟踪指标

您的评价、评论和评分对我改进程序来说是莫大的鼓励。谢谢！

[产品描述]

Supertrend Pure 是一款简洁高效、专注于交易本质的趋势指标。它摒弃了复杂的设置，并采用数学优化的平均真实波幅 ​​(ATR) 计算方法，有效去除市场噪音，精准捕捉真实趋势。

主要功能：

纯净算法：提供可靠信号，绝不重绘。

智能可视化：上升趋势采用水蓝色，下降趋势采用番茄色，方便用户即时查看。

多用途：适用于所有时间周期，从超短线交易到日内交易和波段交易均可胜任。

轻量级：优化的代码确保即使在多个图表上运行也不会造成终端卡顿。

[配置方法/参数]

ATR 周期：设置波动率的计算周期（默认值：10）。倍数：调整趋势敏感度（默认值：3.0）。

警报设置：设置各种警报的开启/关闭状态。

[使用技巧/交易策略]

趋势确认：仅当趋势线位于K线下方且呈天蓝色时才考虑买入。

止损线：您可以将超级趋势线本身用作动态追踪止损，从而最大化利润。

组合过滤器：将此指标与成交量指标或移动平均线结合使用，可以更有效地过滤掉虚假突破。

★ 超级趋势指标实战应用指南





基于1分钟图表，如果价格跌破超级趋势支撑线并向下移动，则观察市场走势，并假设价格随后会跌至5分钟图表上的超级趋势支撑线。





同样地，如果价格跌破5分钟图表上的超级趋势支撑线，则观察市场走势，并假设价格随后会跌至15分钟图表上的超级趋势支撑线。如果价格跌破15分钟图表上的超级趋势支撑线，则观察其是否跌破30分钟图表上的超级趋势支撑线。如果价格也跌破30分钟图表上的超级趋势支撑线，则观察其是否跌至1小时图表上的超级趋势支撑线。





换句话说，您必须理解，超级趋势指标并非通过突破阻力线或支撑线来判断趋势是上涨还是下跌；相反，它更擅长预测当前图表的走势。





如果在横盘整理的市场中，仅凭超级趋势指标的支撑位和阻力位来判断趋势，将会犯很多错误。当然，超级趋势指标仍然是识别波动性较大市场或长期趋势市场趋势的有效工具。然而，在大多数横盘整理的市场中，我相信，按照我上面解释的方式理解和运用这个工具，将对创造更多利润大有裨益。









※ 补充一点，如果您是一位经验丰富的交易员，但在实际交易中仍然屡屡亏损，我建议您：

我将分享一个确保成功的关键要素。

即使使用了优秀的指标和工具，您也必须坚持一点。虽然这可能是人尽皆知的常识，但我还是要再次强调：每次交易投入的资金永远不要超过您总资产的10%。不要摊低成本。

只有当您的入场方向与趋势完全一致，且时机正确，并且您仍然希望继续入场时，在盈利初期，您可以允许额外投入10%-20%的资产。

请永远牢记10%的入场限额。

多次入场并不能保证获得丰厚的利润。

重复入场并不能保证持续盈利。这是我在反复交易、经历无数盈亏之后才最终领悟到的道理，也是我不得不实践的方法。最终，通过坚持这种入场方式，我成功挽回了损失，并恢复了稳定的交易。

当然，我相信你们都是优秀的交易员。但是，如果你们仍然觉得有所欠缺，我建议你们尝试一下我提出的这个非常基础的方法。此外，不要只尝试一两次就放弃；请务必每次入场都遵循这个方法，并坚持到平仓为止。如果你们这样做，我相信你们的资产会逐日增长。

祝你们好运！ 祝您交易顺利！

“此指标旨在简化复杂的交易环境。如果您需要使用此指标的EA交易系统或更高级的交易仪表盘，请随时通过消息联系我们。我们为交易者提供最佳的技术解决方案。”