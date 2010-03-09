Shield Zone MT5

Он   Зона щита   индикатор — это   инструмент для ежедневной торговли   предназначен для выделения ключевых моментов.   уровни фиксации прибыли   получено из двух   периоды диапазона   рассчитано на   Временной интервал D1 . Путем автоматического определения дня.   зоны сопротивления вверх   и   Зоны поддержки на нисходящем тренде : этот индикатор предоставляет трейдерам четкую визуальную схему того, где цена, вероятно, столкнется с барьерами или достигнет дневных целей. Индикатор отображает эти зоны следующим образом:   Заполненные прямоугольники , воспроизводящие исторические зоны в течение заданного количества дней.   Вводит исторические данные и отправляет оповещения один раз в день, когда цена впервые входит в любую из этих зон.

Концепция, лежащая в основе   Зона щита   Простое, но эффективное решение.   безопасная зона   Диапазон между зонами сопротивления и поддержки представляет собой ожидаемый торговый диапазон дня. Когда цена достигает одной из этих зон,   зона сопротивления   или   Зона поддержки сигнализирует о том, что рынок, возможно, достиг своей дневной цели, предполагая   потенциальное обратное действие   Приближается момент. На этих уровнях трейдеры могут рассмотреть возможность закрытия существующих позиций для фиксации прибыли или подготовиться к следующему этапу.   сигнал реверса   повторный вход в противоположном направлении. Это делает индикатор особенно ценным для тех, кто ищет   ежедневные целевые показатели прибыли   и   рекомендации по времени выхода   в их   торговая процедура .


Основные функции

Индикатор рассчитывает   два различных периода ареала   на   суточный временной интервал   и применяет   множитель, определяемый пользователем   в каждую зону.   FastPeriod (по умолчанию 5)   и   SlowPeriod (по умолчанию 20)   работать вместе для создания динамичного   зоны поддержки и сопротивления   которые адаптируются к текущим рыночным условиям. Когда цена входит в определенную зону, система запускает одно ежедневное оповещение — предотвращая дублирование уведомлений — и визуально выделяет область с определенной ценой.   настраиваемые цвета   (зоны сопротивления обозначены светло-красным цветом, зоны поддержки — светло-зеленым). (Дополнительно)   линия середины   помогает трейдерам оценить, где цена находится в пределах ожидаемого дневного диапазона.


Основные характеристики

  • Автоматический расчет зон: использует диапазоны быстрого и медленного периодов с регулируемым множителем для генерации ежедневных целевых уровней.
  • Историческая симуляция: отображает зоны за прошедшие дни на основе настроек истории (по умолчанию 20 дней) для анализа поведения цен.
  • Система оповещений: Одно ежедневное оповещение при входе цены в зону сопротивления или поддержки , в виде всплывающего окна, push-уведомления на мобильное устройство или электронного письма.
  • Настраиваемые визуальные элементы: выбирайте цвета зон, цвета меток, стиль средней точки , а также включайте/выключайте отображение меток зон, меток покупки/продажи и средней точки.
  • Поддержка нескольких инструментов: работает со стандартными валютными парами Forex, золотом (XAUUSD), индексами и криптовалютами .   Инструменты, где 1 пипетка   параметр


Практическое применение в торговле

Индикатор поддерживает несколько   торговые подходы . Для   Стратегии фиксации прибыли : закрытие длинных позиций при достижении ценой определенного уровня.   зона сопротивления   и закрыть короткие позиции по   зона поддержки . Для   Торговля на разворотах тренда : следите за сигналами отскока цены или подтверждения в этих зонах, чтобы открывать позиции против тренда.   безопасная зона   Между двумя зонами можно использовать для   торговля в широком диапазоне , в то время как сами зоны служат логичным ориентиром.   размещение стоп-лосса   ссылки.


Идеально подходит для

  • Начинающие трейдеры ищут четкую структуру для определения дневных целевых показателей.
  • Свинг-трейдеры, ищущие четко определенные уровни выхода из сделки с целью получения прибыли.
  • Трейдерам, торгующим на прорывах и разворотах и нуждающимся в подтверждении на основе зон, требуется подтверждение.
  • Энтузиасты анализа ценового движения комбинируют зоны с паттернами свечных графиков.


Оптимальная конфигурация

Индикатор работает на любом устройстве.   временные рамки   но наиболее эффективен при использовании в качестве ежедневного справочника в короткие промежутки времени, например:   M15 или H1 . Хорошо работает на   основные и второстепенные валютные пары Форекс , а также   Золото (XAUUSD)   и   индексы . Для большей точности комбинируйте с   свечные паттерны   или   осцилляторы импульса   на уровне зон касания.

Заключительные замечания

Он   Зона щита   предлагает структурированный подход к выявлению ежедневных   целевые показатели прибыли   и   зоны разворота   Использование объективных расчетов диапазона. Выделение моментов, когда цена достигает этих уровней, помогает трейдерам принимать более обоснованные решения.   выходы   и потенциал   Развороты входа . Пользователям следует протестировать различные варианты.   настройки периода   в демонстрационной среде, чтобы найти конфигурации, подходящие их стилю торговли.


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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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Другие продукты этого автора
ImpulseMap MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
ImpulseMap       является       Индикатор структуры рынка для MT4 и MT5       который автоматически идентифицирует и отображает       Высшие вершины (ВВ)   ,       Более высокие минимумы (HL)   ,       Нижние максимумы (LH)   ,       Нижние минимумы (LL)   ,       Нарушения структуры (BOS)   ,       Изменения характера (CHoCH)   и       Своды ликвидности       Помогает трейдерам с большей ясностью понимать развитие тренда, его продолжение и потенциальные развороты. Создано для       Динамика цен
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.56 (9)
Индикаторы
Candle Power Pro   — это   индикатор анализа объема   , предназначенный для анализа   реального тикового объема   ,   бычьего/медвежьего давления   ,   дисбаланса покупателей и продавцов   , а также   соотношения цены и объема   непосредственно на графике. Индикатор преобразует активность объема свечей в визуальную систему анализа рынка, отображая   процентное соотношение бычьего и медвежьего объема   , доминирование объема, условия дивергенции и сигналы подтверждения тренда. Разработанный для
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
Индикаторы
Индикатор сессий SMC   — это точный инструмент, созданный для   трейдеров Smart Money   , которые полагаются на   концепции ИКТ, охоту за ликвидностью   и   стратегии на основе сессий   . Он плавно отображает критические торговые зоны на основе сессий, используя самые проверенные и популярные концепции, используемые трейдерами институционального уровня. Этот индикатор сессий «все в одном» накладывает на ваш график самые эффективные и высоковероятностные стратегии диапазона, включая:   ICT Asian
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор ICT NewYork Open Killzone   предназначен для трейдеров, которые следуют   концепциям Smart Money (SMC)   ,   торговым моделям ICT   и   стратегиям на основе ликвидности   на   рынке Forex   . Этот инструмент отмечает   New York Open Killzone   , охватывая   период с 11:00 до 14:00 по Гринвичу   , критическое время, когда институциональный объем часто приводит к крупным движениям. Индикатор выделяет   диапазоны сессий   ,   диапазоны маркет-мейкеров   ,   свипы ликвидности   ,   зоны FV
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Анализатор синхронизации времени Дончиана   добавляет мощное   многотаймфреймовое   измерение к классическому анализу каналов Дончиана, позволяя трейдерам одновременно отслеживать   силу тренда   и потенциальные   сигналы разворота   на пяти различных временных периодах. Этот продвинутый индикатор рассчитывает максимальные и минимальные значения на выбранных вами таймфреймах, генерируя   чёткие визуальные сигналы   , помогающие определить схождение направления тренда на нескольких временных гори
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор диапазона Нью-Йорка   — это инструмент анализа на основе сессии, разработанный для трейдеров, применяющих   концепции   ICT (Inner Circle Trader)   , торговлю Smart Money и   институциональные методы ценового действия   . Разработанный специально для сессии Нью-Йорка, этот индикатор фиксирует ценовой диапазон между   12:00   и   14:00 по Гринвичу   , критический период, который совпадает с   закрытием Лондона   и   открытием Нью-Йорка   . Он определяет   максимумы и минимумы сессии   ,
Smart Daily Fibonacci MT5
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Smart Daily Fibonacci   is a   Daily Fibonacci Indicator for MT4 and MT5   that automatically draws   Fibonacci Retracement   and   Fibonacci Extension   levels using the previous trading day's high and low. Designed for   Forex traders ,   gold traders ,   index traders ,   cryptocurrency traders ,   scalpers ,   day traders ,   swing traders , and   prop firm traders , it helps create a structured daily trading framework without the need to manually draw Fibonacci tools every session. By trans
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Индикаторы
Индикатор   Candle GAP   является важным инструментом для трейдеров, использующих   стратегии Gap Trading   , поскольку он автоматически определяет свечные разрывы для каждого дня недели. Гэп относится к разнице ценовых уровней между закрытием и открытием двух последовательных дней. Этот индикатор распознает четыре типа гэп-паттернов: обычный, прорыв, продолжение и истощение. Включив этот индикатор в любой график, трейдеры могут проверять свои сигналы и улучшать свои торговые решения. Одной из
FREE
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Индикаторы
Extract Candle Power   — это индикатор извлечения объема в реальном времени, который дает ценную информацию о поведении продавцов и покупателей во время каждой свечи. Анализируя объемные данные, трейдеры могут принимать более обоснованные решения о рыночных тенденциях и потенциальных разворотах, превосходя возможности традиционных индикаторов скользящих средних. Этот мощный инструмент позволяет извлекать и анализировать объем продавцов и покупателей текущей свечи, а также сравнивать его с объем
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Индикатор   Triple MA Crossover Alert   предназначен для анализа направления рынка с использованием комбинации трех скользящих средних:   быстрой   ,   обычной   и   медленной   . Индикатор помогает трейдерам выявлять изменения   рыночного тренда   , потенциальные   бычьи и медвежьи тренды   , а также важные области движения цены благодаря четкой структуре с тремя скользящими   средними   . Сочетая   технический анализ   ,   анализ тренда   и настраиваемые   торговые оповещения   , этот   индика
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Представляем   Mr. Fibonacci   , удивительный индикатор, разработанный для упрощения процесса рисования и корректировки уровней Фибоначчи на графике. Этот индикатор предлагает исключительные возможности настройки для профессиональных трейдеров, позволяя им с точностью рисовать любой уровень Фибоначчи. Кроме того, он предоставляет мобильные уведомления, оповещения по электронной почте и всплывающие оповещения, когда цена достигает уровней Фибоначчи, гарантируя, что вы никогда не упустите потенци
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Индикаторы
Two MA Crossover   — это мощная система уведомлений, разработанная специально для трейдеров, которые полагаются на   стратегию пересечения скользящих средних   . Этот полностью автоматический индикатор служит комплексной системой оповещения, гарантируя, что вы никогда не пропустите важное торговое событие. Он отправляет уведомления на ваше мобильное устройство, электронную почту и отображает всплывающие оповещения со звуком на вашем компьютере, когда обнаруживает пересечение скользящих средних
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Индикатор   Pivot Confluence Zones   — это инструмент   технического анализа для MT4 и MT5   , предназначенный для определения   зон коррекции   ,   областей разворота   , а также   уровней поддержки и сопротивления   путем объединения   точек разворота (Pivot Points)   ,   уровней коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement   )   ,   ATR   и   ADR   в единое торговое пространство. Вместо использования одного технического инструмента, индикатор ищет   зоны слияния   , где перекрываются несколько
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Этот технический индикатор автоматически идентифицирует и анализирует поведение цены, используя различные   паттерны разворотных свечей   на графике. Он удобно рисует стрелки вместе с соответствующими названиями паттернов, что упрощает обнаружение последних паттернов разворотных свечей. С помощью этого индикатора вы можете быстро определить и сравнить анализ графика с ранее выявленными моделями свечей. Индикатор включает в себя ряд реализованных моделей свечей, как простых, так и сложных, таких
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Индикаторы
Индикатор   Reversal Alert Pro   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматического обнаружения областей разворота на рынке. Он предлагает удобные уведомления, отправляемые прямо на ваше мобильное устройство, и отображает всплывающие оповещения со звуком. Включив этот индикатор в свою торговую стратегию, вы сможете эффективно фильтровать торговые позиции. Кроме того, индикатор предоставляет возможность использовать индикаторы CCI, RSI и Stochastic для дальнейшего уточнения генерируемы
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Технический индикатор   «Сила валюты 7»   — это мощный инструмент, призванный помочь трейдерам оценить силу семи самых популярных валют. Анализируя силу AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF и CAD, этот индикатор дает ценную информацию о динамике валют. Он представляет силу валюты на графике с помощью линий, что позволяет трейдерам быстро оценить относительную силу различных валют. Одной из выдающихся особенностей этого индикатора является его способность отображать на графике расширенный объем историче
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
BullsBears Action Expert Advisor   — это передовое торговое решение, разработанное для трейдеров, которые полагаются на анализ рынка на основе объема. Используя данные об объеме Bulls and Bears, этот советник автоматически определяет потенциальные торговые возможности на основе силы рынка и исполняет ордера Buy или Sell в соответствии с заданными пользователем параметрами. Он полностью настраиваемый, что позволяет трейдерам точно настраивать свои стратегии с помощью нескольких фильтров, опций у
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник Crossover Action   — это продвинутый инструмент, предназначенный для автоматизации одной из самых популярных торговых стратегий —   стратегии пересечения скользящих средних   . Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и мощным функциям этот советник упрощает ручную торговлю и выполняет сделки автоматически на основе пересечения скользящих средних. Одной из ключевых особенностей этого советника является его надлежащая система управления рисками, гарантирующая, что сделки выполняются с
CCI Action
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник CCI Action   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации   стратегии CCI (индекс товарного канала)   , позволяющий трейдерам извлекать выгоду из касаний уровня CCI. Благодаря удобным настройкам и надежной системе управления рисками этот советник представляет собой надежное и эффективное решение для трейдеров, желающих использовать индикатор CCI в своем торговом подходе. Одной из ключевых особенностей этого советника является правильная система управления рисками, которая
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Эксперты
Советник News Robo — это мощный инструмент, предназначенный для помощи новостным трейдерам в открытии отложенных ордеров со скрытым стоп-лоссом во время выхода новостей. Он предлагает несколько функций, которые улучшают ваш торговый опыт и защищают ваши сделки. Одной из ключевых особенностей News Robo является скрытый стоп-лосс, который идеально подходит для новостных трейдеров, которые предпочитают скрывать свои стоп-лоссы от брокеров-маркет-мейкеров. Стоп-лосс автоматически раскрывается после
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Эксперты
Советник RSI Action   — это мощный инструмент, который автоматизирует популярные стратегии   RSI (индекс относительной силы)   , обеспечивая эффективную и точную торговлю. Используя уровни перекупленности и перепроданности, этот советник определяет оптимальные точки входа для ордеров на покупку и продажу. Он также предлагает различные варианты фильтрации сигналов для повышения точности торговли, включая точки разворота RSI, отложенные ордера, идентификацию основного тренда и сигналы пересечения
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Эксперты
Советник Fibo Scalper Pro   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации популярных   торговых стратегий Фибоначчи   . Он упрощает процесс торговли, автоматически рисуя и корректируя уровни Фибоначчи на графике. Эта функция обеспечивает удобство и точность для трейдеров, которые используют уровни коррекции и расширения Фибоначчи в своем анализе. Одной из ключевых особенностей Fibo Scalper Pro является его возможность настройки. Это позволяет профессиональным трейдерам включать ил
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Утилиты
Представляем   TPSL Driver Utility   , мощный инструмент, предназначенный для улучшения вашего торгового опыта за счет автоматизации управления стоп-лоссом и тейк-профитом. Эта утилита предназначена для каждого трейдера, который хочет беспрепятственного управления ордерами и передовых методов защиты прибыли. С помощью утилиты драйверов TPSL у вас есть возможность выбирать между двумя режимами управления заказами: скрытым и визуальным. Скрытый режим позволяет вам скрыть уровни тейк-профита и стоп
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
Эксперты
Breakout Robot EA   — специализированный торговый инструмент, разработанный для автоматизации   прорывов на основе временных сессий   . Советник работает, рисуя рамку ценового диапазона и линии максимума/минимума в соответствии с указанными входными параметрами времени. Когда цена прорывается выше максимума или ниже минимума этого определенного диапазона, советник автоматически исполняет сделки. Основная функциональность системы сосредоточена на   прорыве EURJPY   между 22:00-02:00 GMT, в то вре
Entry Point
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Он       Точка входа       индикатор — это       профессиональная панель мониторинга сигналов       который объединяет несколько технических индикаторов на трех временных интервалах для получения единого результата.       Объединенный сигнал на вход   . Вместо того чтобы работать с отдельными окнами для скользящих средних, CCI, RSI, стохастического осциллятора, акселератора Билла Уильямса и анализа объемов, трейдеры могут просматривать все эти показатели в одном окне.       Интуитивно понятная в
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
Индикаторы
Индикатор   Entry Point Dashboard Ultimate   — это   многовременной торговый индикатор для MT4 и MT5,   разработанный для упрощения   технического анализа   ,   анализа рыночных трендов   и   определения точек входа   путем объединения нескольких торговых инструментов в единую визуальную панель. Индикатор анализирует   скользящие средние   ,   CCI   ,   RSI   ,   стохастический осциллятор   , данные импульса и объемы на выбранных временных интервалах, создавая структурированный обзор текущей рын
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Представляем технический индикатор   Fibo Channels Ultimate   , мощный инструмент, разработанный для того, чтобы коренным образом изменить вашу торговую стратегию Фибоначчи. Благодаря своей расширенной функциональности этот индикатор автоматически рисует все прошлые каналы Фибоначчи на вашем графике, экономя ваше время и усилия. Что отличает Fibo Channels Ultimate, так это его исключительные возможности настройки, позволяющие профессиональным трейдерам рисовать любой уровень Фибоначчи по своему
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
Эксперты
Советник Crossover Tactics Ultimate   — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации популярных   стратегий пересечения скользящих средних   . Он отлично подходит для определения оптимальных точек входа на основе пересечения трех скользящих средних, а также использует передовые методы фильтрации для повышения надежности сигналов. Однако, что отличает этот советник, так это его комплексная система управления торговлей, известная как алгоритм TPSL Driver Utility. Одной из выдающихся ос
DFP Reconnoiter Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Представляем   DFP Reconnoiter Ultimate   — технический индикатор, специально разработанный для трейдеров, использующих   стратегию Daily Fibonacci Pivot   . Этот индикатор включает в себя стандартные уровни коррекции Фибоначчи, дневные уровни разворота, модели свечей, уровни ATR и ADR для определения областей разворота и выхода, что обеспечивает своевременные входы. Ключевые уровни восстановления Фибоначчи 38,2%, 50,0% или 61,8% предпочтительнее в сочетании с дневным центральным пивотом. Страте
Currency Heat Wave Ultimate
Thushara Dissanayake
5 (1)
Индикаторы
Технический индикатор   Currency Heat Wave Ultimate   — это ценный инструмент, который предоставляет трейдерам информацию о силе основных валют в режиме реального времени. Благодаря анализу 28 валютных пар он предлагает всесторонний обзор силы валюты прямо на графике, что делает его невероятно удобным в использовании. Динамически меняя цвета, он позволяет трейдерам быстро определять позиции валют и принимать обоснованные решения. Одной из примечательных особенностей Currency Heat Wave является е
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