Neuro Future Euphoria

  • 专家
  • Sergey Rozhnov
    Sergey Rozhnov

    Sergey Rozhnov

    3.8 (139)
    About me: I have experience in Forex trading and software development since 2006.
    I also accept individual orders for the development and improvement of Expert Advisors or indicators in MQL5 and MQL4 languages on a Freelance.
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    9 产品 1 主题 25 评论
  • 版本: 2.3
  • 更新: 7 六月 2026
  • 激活: 5

多策略神经网络专家顾问，内置350种虚拟策略和由7个经过训练的神经网络组成的集成模型。专为EURUSD M15设计。无需神经网络文件，所有内容均已内嵌。

推荐参数：
  • 货币对： EURUSD。
  • 时间框架： M15。
  • 使用标准参数 Risk = 5000时，建议存款不低于 5000 美元。 

    独特的神经网络架构：

    • 基于 7个深度神经网络，使用作者的指标 Neuro Future 开发。
    • 训练神经网络是根据截至 2026 年 5 月的 3–3.5 年历史数据，在 GMT 偏移 +2（冬季）、+3（夏季）H4 时间框架上进行训练的。预测未来6根K线（24小时）。
    • 分析的多样性： 7个网络中的每一个都以独特的方式分析市场，使用不同的方法和版本的神经指标。
    • 所有神经网络已与指标一起“嵌入”在专家顾问的代码中。您无需将文件复制到终端的文件夹中。

      350种虚拟策略的集成模型：

      • 在专家顾问内部， 350个虚拟策略 持续运行，每个策略都有自己的虚拟余额、虚拟持仓和参数。
      • 每个策略使用来自7个神经网络之一的信号。当神经网络通过三个缓冲区输出同一方向时，开仓信号被视为确认。
      • 集成模型优化： 从2100个生成的随机策略中，筛选出了350个表现最佳、性能最高的策略，确保在未见过的周期上的稳定性。
      • 实际 交易手数 根据所有活跃虚拟持仓的总和、Risk参数、存款规模以及所选货币对的特点形成。

        交易和持仓管理逻辑：

        • 网格平均法： 使用非激进的递增手数系数来管理一系列持仓。 当使用更高时间框架时，网格步长增加，交易频率降低，反之亦然。
        • 虚拟参数： 虚拟策略的所有参数（步长、利润、系数）都动态地取决于当前周期货币对的波动率。
        • 信号反转： 当神经网络的方向改变时，虚拟持仓将被平仓，并以总手数在相反方向开仓。

          过滤器与保护机制：

          • 新闻过滤器： 能够在重要新闻发布前平仓，并在新闻发布后恢复交易。
          • 时间过滤器： 设置允许交易的时间。
          • 自动重启与再分配： 内置机制，用于在策略之间自动平衡和重新分配虚拟余额和持仓。
          • 为了保存 虚拟持仓以及临时的神经网络文件，专家顾问会使用文件。如果发生中断或终端重启，专家顾问将从这些文件加载保存的持仓并继续工作（适用于计算机和具有桌面的远程系统）。

            专家顾问参数：

            ===== 主要参数 =====

            • Risk (<2000-高风险, >5000-低风险) ( 5000 ) - 风险等级
            • Max.Total Lots, relative value ( 10 ) - 最大总手数
            • AutoFixedBalance ( true ) - 自动固定余额
            • Fixed Balance (if=0 then FixedBalance=AccountBalance) ( 0 ) - 固定余额
            • Slippage ( 5 ) - 滑点
            • SpreadLimit ( 4 ) - 点差限制
            • ManualCommission ( 5 ) - 手续费
            • Magic Number ( 777 ) - 魔术号
            • FIFO ( false ) - FIFO模式

              ===== 虚拟策略参数 =====

              • VirtualBalance ( 5000 ) - 虚拟余额
              • VirtualMaxLots ( 10 ) - 虚拟最大手数
              • VirtualMaxOrders ( 10 ) - 虚拟最大订单数

                ===== 自动重启参数 =====

                • Auto Restart ( true ) - 自动重启
                • Restart Percent ( 0.5 ) - 重启百分比

                  ===== 再分配 =====

                  • Distribution ( false ) - 再分配
                  • DistrTimeFrame ( PERIOD_D1 ) - 再分配的时间框架
                  • NoDistribWithoutLoss ( true ) - 无亏损不分配
                  • HourDistributeFrom ( 3 ) - 再分配开始小时
                  • Smoothness ( 2 ) - 平滑度

                    ===== 时间过滤器 =====

                    • Time Filter (Set On Greenwich) ( false ) - 时间过滤器
                    • HourStart ( 18 ) - 开始小时
                    • HourEnd ( 13 ) - 结束小时

                      ===== 安全平仓参数 =====

                      • Close and Remember Before Weekend ( true ) - 周末前平仓并记忆
                      • Close All And Restart After DD,% ( 100 ) - 回撤后全部平仓并重启
                      • Close And Remember After DD,% ( 100 ) - 回撤后平仓并记忆
                      • Stop Days After DD (if 0-no stop) ( 2 ) - 回撤后停止天数

                        ===== 新闻过滤器 =====

                        • NewsFilter ( false ) - 新闻过滤器
                        • HighImpact ( true ) - 高重要性新闻
                        • MiddleImpact ( false ) - 中重要性新闻
                        • LowImpact ( false ) - 低重要性新闻
                        • Speaks ( true ) - 语音播报
                        • USDNewsForAll ( true ) - 对所有货币对应用USD新闻
                        • MinsBeforeNews ( 5 ) - 新闻前分钟数
                        • MinsAfterNews ( 30 ) - 新闻后分钟数
                        • Show alerts ( true ) - 显示警报
                        • Send notifications ( false ) - 发送通知
                          过去的正面结果并不保证未来的盈利。

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                          Derivonit EA  is fully automated Expert Advisor for trading Boom 1000 Index  offered by Deriv formerly known as Binary Dotcom. The EA uses more than seven strategies to open trades and close. It is based on CCI, STOCHASTICH, BANDS, ALLIGATOR and ENVELOPES for opening trades and then uses ATR, ADX, Accelerator Oscillator and RSI for closing trades. The EA will automatically open trades and close on Take Profit. Lot size and number of trades can be also changed depending on account balance you hav
                          The Catalyst EA
                          Daniel Naranjo Morales
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                          Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
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                          专家
                          NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
                          Wave Rider EA MT5
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                          4.83 (46)
                          专家
                          Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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                          4.33 (112)
                          专家
                          The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
                          Chiroptera
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                          4.64 (47)
                          专家
                          Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
                          SomaOil
                          Andrii Soma
                          5 (2)
                          专家
                          SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
                          Range Breakout EA with Range Filters
                          Jimmy Peter Eriksson
                          4.5 (20)
                          专家
                          更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
                          Obsidian Flow Atlas EA
                          Valentina Zhuchkova
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                          专家
                          Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
                          Boring Pips MT5
                          Thi Thu Ha Hoang
                          4.77 (52)
                          专家
                          你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
                          Precise Pair Trading Pro
                          Arkadii Zagorulko
                          3.75 (12)
                          专家
                          请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
                          SomaGold
                          Andrii Soma
                          5 (10)
                          专家
                          SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
                          Byrdi
                          William Brandon Autry
                          5 (21)
                          专家
                          BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
                          ArtQuant Gold
                          Miguel Angel Vico Alba
                          4.2 (25)
                          专家
                          ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
                          Mad Turtle
                          Gennady Sergienko
                          4.53 (123)
                          专家
                          交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
                          The Gold Phantom
                          Profalgo Limited
                          4.7 (44)
                          专家
                          道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
                          作者的更多信息
                          Neuro Pulse AI
                          Sergey Rozhnov
                          4 (2)
                          专家
                          Neuro Pulse AI – 基于深度神经网络的多策略智能交易系统 交易品种： EURUSD。不建议在其他品种上运行——网络专为此货币对训练。 交易时间框架： 将EA附加到M15图表（神经网络也将使用H4数据）。 推荐经纪商   时间偏移量为：冬季 +2，夏季 +3，因为神经网络是在此偏移量下训练的。 存款： 取决于 Risk 参数和账户类型。（例如，如果在美分账户上且有 Risk =500，则5美元即可运行）。建议您的存款超过 Risk 参数值（例如，Risk=5000时，适合5000及以上的存款）。 Risk参数建议： Risk > 5000 — 正常模式，Risk > 10000 — 安全模式，Risk = 500–2000 — 高风险，Risk < 500 — 极端风险。 佣金： 如果您账户的佣金低于5或为零，请相应调整 Manual Commission 参数。经纪商的佣金和点差越低，稳定性越好。如果您的经纪商提供点差（或佣金）返还计划 — Rebate — 请激活此服务；这样，您的部分交易成本将被返还。 1. 技术基础 1.1. 神经网络架构 该EA基于深度神经网络（自
                          Prototype 2
                          Sergey Rozhnov
                          5 (5)
                          专家
                          Prototype 2 is a no-martingale automated system, well testable in a 15-year history period and showing good results in real trading. The default settings are suitable for EURUSD M15, however the EA is well adaptable for any currency pairs and timeframes through its input parameters. The Expert Advisor is suitable both for beginners, because you need only to attach it to a chart, and experienced traders, because in addition to the automatic mode, the EA has options for manual settings of the lot,
                          Generator Pro
                          Sergey Rozhnov
                          5 (5)
                          专家
                          发电机专业版   允许您基于平均值创建由多个虚拟策略（从一个到数十万个）组成的策略。每个虚拟策略都有自己的策略类型（趋势、反趋势）、虚拟存款、虚拟头寸、手数。 EA 控制所有虚拟策略的工作，汇总所有操作并对交易账户进行相应操作。 顾问操作模式 没有文件     - 不使用带有策略的文件的模式。所有虚拟策略将根据“   GENERATOR   ”项中所选的参数范围生成。可以通过设置策略数量 (   Random_Strategies   ) 或通过列出所有可能的参数来随机生成策略 (   Random_Create_Mode   =true)。 从文件     - 使用策略文件的模式。您可以根据某些标准（   Top_Mode、Top_Size   ）从创建阶段（   Create_Mode   ）生成的策略中选择最成功的策略。所有生成的策略都将写入一个文件，您可以在   来自文件 。 创建模式     - 基于所选标准和虚拟策略参数范围创建策略的模式。在策略测试器中工作。要创建策略，您需要确定交易对、时间范围、时间段，选择虚拟策略的参数并运行测试。测试完成后，会生成一个txt文件（在文
                          Combination
                          Sergey Rozhnov
                          5 (2)
                          专家
                          The EA contains a combination of several trend and anti-trend virtual strategies with averaging with different parameters. The EA is easy to use. It is enough to choose a suitable strategy for the trading pair, set the Risk parameter and you can start trading. Open the M15 chart with the pair being traded and move the EA to it. Lots will be calculated automatically based on the balance, Deposit currency and Risk parameter. Recommendations: Trading EURUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, USDJPY;
                          Hot Point Auto MT5
                          Sergey Rozhnov
                          专家
                          EA 由 100 个具有不同设置的 Prototype-4 虚拟 EA 组成。作为计算的结果，计算得到的手数。使用虚拟策略的想法是，在“抽空”其中一个虚拟策略的情况下，整个存款不会被抽空，而只是减少 1/100，即减少 1%（当使用 Risk=5000 和虚拟平衡 = 5000）。使用顾问的参数，您可以设置从哪个手数开始开仓，以什么步骤以及未平仓手数和头寸的最大数量是多少。 EA 在其交易中使用平均方法，根据多个指标的趋势开仓，如果趋势方向错误，它要么反转仓位，要么平仓并记住。之后，当信号出现时，它会根据记忆打开仓位。 推荐 EURUSD, USDJPY、EURJPY、GBPUSD, AUDUSD、USDCAD、AUDJPY、GBPCHF、AUDCAD、CHFJPY、NZDJPY、NZDUSD 期间 M15。 查看常见问题的答案：       常问问题 EA 参数设置为相对值，以便对不同的存款和风险参数具有相同的设置。 实际手数 = 相对手数 * 余额 * 一个点的价值/风险。该比率显示在顾问的信息窗口中。 设置方法 与多个职位一起工作。例如，如果 MinLotToStart=0.0
                          Neuro Future
                          Sergey Rozhnov
                          指标
                          神经网络指标   具有内置学习功能。 这是一个真正的自主人工智能系统， 由多级可定制感知器和高级训练设置驱动，用于预测未来价格变化。您可以自行在任何金融品种上训练该指标，无需任何机器学习方面的专业知识。您所需的一切都包含在该工具中，并通过自动模式和预设功能轻松实现。 主要更新v2.0-2.5已经发布。 高级输入功能：增加了对指标的支持。 现在，您可以将原始价格数据与三个技术指标结合起来进行更深入的市场分析，或者只使用没有价格的指标。 非阻塞实时训练：智能训练算法在后台异步运行。 您的MetaTrader5终端保持完全响应，允许您在神经网络学习的同时继续交易和分析。 特征： 轻松启动 。简单设置，即可快速启动自动模式。（例如：     设置最大训练周期数 =5000、 最大训练样本数 =1500 以及如下所示的验证设置，然后单击学习按钮）。 直接在 MT5 中训练。 您拥有独一无二的机会，可以在终端内针对任何交易品种和时间范围训练网络，无需使用其他编程语言。最新的 MT5 编译器可高效处理学习过程。 高级预测。 通过可定制的通知系统，获取选定数量的未来价格预测。 智能文件管理。 便捷
                          Rainbow Trend MT5
                          Sergey Rozhnov
                          指标
                          A visual indicator of currency trends and strengths, featuring a histogram and table on the main chart, a currency trend chart, and an analysis block on an additional chart window. It analyzes 28 currency pairs made up of 8 major currencies (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, and NZD). Indicator capabilities Determines the direction and strength of the trend of currencies and symbols and builds multi-colored histograms, tables, informing with digital values and graphs based on this Shows the rel
                          Green Point Auto MT5
                          Sergey Rozhnov
                          专家
                          智能交易系统由多个 Prototype-1 虚拟智能交易系统组成（根据交易对的不同，最多可达 100 个策略）。每个策略都有不同的参数。在计算出所有策略的交易手数后，智能交易系统会计算出最终的交易手数。使用虚拟策略的目的是，如果某个虚拟策略亏损，则不会损失全部资金，而是减少 1/100，即 1%（假设 Risk=5000，VirtualBalance=5000）。 该交易顾问采用均价策略， 在一定区间内进行交易。当价格超出该区间时，该顾问会平仓并将仓位存储起来，以备将来开仓。 最适宜交易的条件是平坦的。 受到推崇的：     欧元/美元，纽元/美元   澳元/加元、 欧元/瑞郎、美元/日元、新西兰元/加元、 美元/加元、欧元/英镑、英镑/瑞郎、英镑/加元， 周期为15个月。 顾问参数以相对值设置，以便对不同的存款和风险参数采用相同的设置。 实际手数 = 相对手数 * 余额 * 单点价值 / 风险。此比率显示在顾问信息窗口中。 定制方法 处理多个仓位。例如，如果 MinLotToStart=0.02，Frequency=0.03，MaxTotalLots=5。在这种情况下，最小仓位限制为
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