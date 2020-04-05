Neuro Future Euphoria
- 专家
-
Sergey Rozhnov
- 版本: 2.3
- 更新: 7 六月 2026
- 激活: 5
多策略神经网络专家顾问，内置350种虚拟策略和由7个经过训练的神经网络组成的集成模型。专为EURUSD M15设计。无需神经网络文件，所有内容均已内嵌。推荐参数：
- 货币对： EURUSD。
- 时间框架： M15。
- 使用标准参数 Risk = 5000时，建议存款不低于 5000 美元。
独特的神经网络架构：
- 基于 7个深度神经网络，使用作者的指标 Neuro Future 开发。
- 训练：神经网络是根据截至 2026 年 5 月的 3–3.5 年历史数据，在 GMT 偏移 +2（冬季）、+3（夏季）的 H4 时间框架上进行训练的。预测未来6根K线（24小时）。
- 分析的多样性： 7个网络中的每一个都以独特的方式分析市场，使用不同的方法和版本的神经指标。
- 所有神经网络已与指标一起“嵌入”在专家顾问的代码中。您无需将文件复制到终端的文件夹中。
350种虚拟策略的集成模型：
- 在专家顾问内部， 350个虚拟策略 持续运行，每个策略都有自己的虚拟余额、虚拟持仓和参数。
- 每个策略使用来自7个神经网络之一的信号。当神经网络通过三个缓冲区输出同一方向时，开仓信号被视为确认。
- 集成模型优化： 从2100个生成的随机策略中，筛选出了350个表现最佳、性能最高的策略，确保在未见过的周期上的稳定性。
- 实际 交易手数 根据所有活跃虚拟持仓的总和、Risk参数、存款规模以及所选货币对的特点形成。
交易和持仓管理逻辑：
- 网格平均法： 使用非激进的递增手数系数来管理一系列持仓。 当使用更高时间框架时，网格步长增加，交易频率降低，反之亦然。
- 虚拟参数： 虚拟策略的所有参数（步长、利润、系数）都动态地取决于当前周期货币对的波动率。
- 信号反转： 当神经网络的方向改变时，虚拟持仓将被平仓，并以总手数在相反方向开仓。
过滤器与保护机制：
- 新闻过滤器： 能够在重要新闻发布前平仓，并在新闻发布后恢复交易。
- 时间过滤器： 设置允许交易的时间。
- 自动重启与再分配： 内置机制，用于在策略之间自动平衡和重新分配虚拟余额和持仓。
- 为了保存 虚拟持仓以及临时的神经网络文件，专家顾问会使用文件。如果发生中断或终端重启，专家顾问将从这些文件加载保存的持仓并继续工作（适用于计算机和具有桌面的远程系统）。
专家顾问参数：
===== 主要参数 =====
- Risk (<2000-高风险, >5000-低风险) ( 5000 ) - 风险等级
- Max.Total Lots, relative value ( 10 ) - 最大总手数
- AutoFixedBalance ( true ) - 自动固定余额
- Fixed Balance (if=0 then FixedBalance=AccountBalance) ( 0 ) - 固定余额
- Slippage ( 5 ) - 滑点
- SpreadLimit ( 4 ) - 点差限制
- ManualCommission ( 5 ) - 手续费
- Magic Number ( 777 ) - 魔术号
- FIFO ( false ) - FIFO模式
===== 虚拟策略参数 =====
- VirtualBalance ( 5000 ) - 虚拟余额
- VirtualMaxLots ( 10 ) - 虚拟最大手数
- VirtualMaxOrders ( 10 ) - 虚拟最大订单数
===== 自动重启参数 =====
- Auto Restart ( true ) - 自动重启
- Restart Percent ( 0.5 ) - 重启百分比
===== 再分配 =====
- Distribution ( false ) - 再分配
- DistrTimeFrame ( PERIOD_D1 ) - 再分配的时间框架
- NoDistribWithoutLoss ( true ) - 无亏损不分配
- HourDistributeFrom ( 3 ) - 再分配开始小时
- Smoothness ( 2 ) - 平滑度
===== 时间过滤器 =====
- Time Filter (Set On Greenwich) ( false ) - 时间过滤器
- HourStart ( 18 ) - 开始小时
- HourEnd ( 13 ) - 结束小时
===== 安全平仓参数 =====
- Close and Remember Before Weekend ( true ) - 周末前平仓并记忆
- Close All And Restart After DD,% ( 100 ) - 回撤后全部平仓并重启
- Close And Remember After DD,% ( 100 ) - 回撤后平仓并记忆
- Stop Days After DD (if 0-no stop) ( 2 ) - 回撤后停止天数
===== 新闻过滤器 =====
- NewsFilter ( false ) - 新闻过滤器
- HighImpact ( true ) - 高重要性新闻
- MiddleImpact ( false ) - 中重要性新闻
- LowImpact ( false ) - 低重要性新闻
- Speaks ( true ) - 语音播报
- USDNewsForAll ( true ) - 对所有货币对应用USD新闻
- MinsBeforeNews ( 5 ) - 新闻前分钟数
- MinsAfterNews ( 30 ) - 新闻后分钟数
- Show alerts ( true ) - 显示警报
- Send notifications ( false ) - 发送通知
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