Gold Sniper Ravex Algo
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- Версия: 3.0
- Обновлено: 21 июня 2026
- Активации: 10
Gold Sniper
Gold Sniper — это советник (Expert Advisor), предназначенный для торговли золотом (XAUUSD). Он определяет торговые установки на основе логики пробоя максимума и минимума сессии и автоматически исполняет ордера в соответствии с заданными параметрами.
Советник поддерживает четыре режима расчёта размера лота, что позволяет трейдерам выбрать подход, соответствующий их предпочтениям в управлении счётом.
Режимы расчёта лота
Процентный: размер лота рассчитывается автоматически на основе баланса счёта и заданного пользователем процента риска.
Фиксированный лот: для каждой сделки используется фиксированный размер лота.
Фиксированный лот в долларах: тейк-профит, стоп-лосс и трейлинг-стоп задаются в долларах. Советник автоматически конвертирует их в ценовые уровни на основе фиксированного лота.
Процентный лот в долларах: размер лота рассчитывается исходя из процента риска, тогда как тейк-профит и стоп-лосс задаются в долларах. Трейлинг-стоп активируется и корректируется на основе значения стоп-лосса.
Управление рисками
Тейк-профит и стоп-лосс можно настроить в пунктах или долларах. Трейлинг-стоп доступен и активируется только после достижения заданного порога прибыли. Мультипликатор мартингейла доступен и по умолчанию отключён. Перед каждой сделкой советник проверяет уровень маржи и не открывает позицию при недостаточных средствах. По умолчанию применяется логика одной сделки в день.
Рекомендуемые настройки
Инструмент: XAUUSD Таймфрейм: M1 или M5 Минимальный депозит: $350 Кредитное плечо: 1:500 или выше Тип счёта: хеджирование или неттинг Рекомендуемые брокеры: Fusion Markets, IC Markets (рекомендуется счёт с нулевым спредом)
Входные параметры
Все входные параметры обозначены на английском языке. В панели входных параметров советника доступны настройки режима лота, процента риска, фиксированного лота, тейк-профита, стоп-лосса, трейлинг-стопа, мартингейла, смещения GMT и пропускаемых дней.
Примечания
Настройки могут потребовать корректировки в зависимости от брокера, размера счёта и условий спреда. Поддержка осуществляется через раздел комментариев MQL5 или систему сообщений MQL5.
EA is working good. I bought it last week and am in profit every single day. it's a scalping EA which works very precisely.