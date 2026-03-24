Gold Sniper Ravex Algo

5

Gold Sniper

Gold Sniper — это советник (Expert Advisor), предназначенный для торговли золотом (XAUUSD). Он определяет торговые установки на основе логики пробоя максимума и минимума сессии и автоматически исполняет ордера в соответствии с заданными параметрами.

Советник поддерживает четыре режима расчёта размера лота, что позволяет трейдерам выбрать подход, соответствующий их предпочтениям в управлении счётом.

Режимы расчёта лота

Процентный: размер лота рассчитывается автоматически на основе баланса счёта и заданного пользователем процента риска.

Фиксированный лот: для каждой сделки используется фиксированный размер лота.

Фиксированный лот в долларах: тейк-профит, стоп-лосс и трейлинг-стоп задаются в долларах. Советник автоматически конвертирует их в ценовые уровни на основе фиксированного лота.

Процентный лот в долларах: размер лота рассчитывается исходя из процента риска, тогда как тейк-профит и стоп-лосс задаются в долларах. Трейлинг-стоп активируется и корректируется на основе значения стоп-лосса.

Управление рисками

Тейк-профит и стоп-лосс можно настроить в пунктах или долларах. Трейлинг-стоп доступен и активируется только после достижения заданного порога прибыли. Мультипликатор мартингейла доступен и по умолчанию отключён. Перед каждой сделкой советник проверяет уровень маржи и не открывает позицию при недостаточных средствах. По умолчанию применяется логика одной сделки в день.

Рекомендуемые настройки

Инструмент: XAUUSD Таймфрейм: M1 или M5 Минимальный депозит: $350 Кредитное плечо: 1:500 или выше Тип счёта: хеджирование или неттинг Рекомендуемые брокеры: Fusion Markets, IC Markets (рекомендуется счёт с нулевым спредом)

Входные параметры

Все входные параметры обозначены на английском языке. В панели входных параметров советника доступны настройки режима лота, процента риска, фиксированного лота, тейк-профита, стоп-лосса, трейлинг-стопа, мартингейла, смещения GMT и пропускаемых дней.

Примечания

Настройки могут потребовать корректировки в зависимости от брокера, размера счёта и условий спреда. Поддержка осуществляется через раздел комментариев MQL5 или систему сообщений MQL5.


Отзывы 9
Nimee Walker
46
Nimee Walker 2026.06.30 17:34 
 

EA is working good. I bought it last week and am in profit every single day. it's a scalping EA which works very precisely.

Drake Fernandez
133
Drake Fernandez 2026.06.23 07:45 
 

EA is working good. Am in profit from last few days. At this price point this EA is working really good.

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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Фильтр:
Nimee Walker
46
Nimee Walker 2026.06.30 17:34 
 

EA is working good. I bought it last week and am in profit every single day. it's a scalping EA which works very precisely.

Sahil Shokeen
1815
Ответ разработчика Sahil Shokeen 2026.06.30 17:37
Thank you soo much buddy for your positive review. 😊😊
Eugen T
652
Eugen T 2026.06.25 19:32 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sahil Shokeen
1815
Ответ разработчика Sahil Shokeen 2026.06.30 17:37
Thank you soo much buddy for your positive review. 😊😊
Drake Fernandez
133
Drake Fernandez 2026.06.23 07:45 
 

EA is working good. Am in profit from last few days. At this price point this EA is working really good.

Sahil Shokeen
1815
Ответ разработчика Sahil Shokeen 2026.06.30 17:38
Thank you soo much buddy for your positive review. 😊😊
radarea
61
radarea 2026.04.01 09:16 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sahil Shokeen
1815
Ответ разработчика Sahil Shokeen 2026.06.30 17:38
Thank you soo much buddy for your positive review. 😊😊
Andrea Ingegneri
23
Andrea Ingegneri 2026.03.31 11:09 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sahil Shokeen
1815
Ответ разработчика Sahil Shokeen 2026.06.30 17:38
Thank you soo much buddy for your positive review. 😊😊
Varsha Gehlawat
39
Varsha Gehlawat 2026.03.29 09:08 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sahil Shokeen
1815
Ответ разработчика Sahil Shokeen 2026.06.30 17:38
Thank you soo much buddy for your positive review. 😊😊
Sagad Alhindawi
44
Sagad Alhindawi 2026.03.28 10:07 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sahil Shokeen
1815
Ответ разработчика Sahil Shokeen 2026.03.28 10:56
Grateful for your trust and amazing feedback — it truly inspires us to push even further.
We’re dedicated to bringing you consistent performance and even better results ahead.
kcpn87
233
kcpn87 2026.03.27 14:25 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sahil Shokeen
1815
Ответ разработчика Sahil Shokeen 2026.03.28 09:59
Thank you so much for your valuable feedback and trust in our work — it truly means a lot! 🙏
We’re committed to delivering even better performance and results for you ahead 🚀
Gundolfer
551
Gundolfer 2026.03.27 13:38 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Sahil Shokeen
1815
Ответ разработчика Sahil Shokeen 2026.03.28 09:59
Really appreciate your kind words and support — it motivates us to keep improving every day 🙌
Thank you for trusting us, we’re excited to keep delivering great results for you 🚀
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