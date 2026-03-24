Gold Sniper Ravex Algo
- 专家
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- 版本: 3.0
- 更新: 21 六月 2026
- 激活: 10
Gold Sniper
Gold Sniper 是一款专为黄金（XAUUSD）交易设计的智能交易系统（Expert Advisor）。它基于交易时段高低点突破逻辑识别交易机会，并根据配置的参数自动执行订单。
该EA支持四种手数计算模式，允许交易者选择适合自己账户管理偏好的方式。
手数模式
百分比模式：手数根据账户余额和用户设定的风险百分比自动计算。
固定手数：每笔交易使用固定手数。
固定手数（美元）：止盈、止损和移动止损以美元金额定义，EA根据固定手数自动换算为价格水平。
百分比手数（美元）：手数根据风险百分比计算，止盈和止损以美元定义。移动止损根据止损值自动激活和调整。
风险管理
止盈和止损可以以点数或美元金额配置。移动止损功能可用，仅在达到设定盈利阈值后激活。马丁格尔乘数可用，默认关闭。EA在每笔交易前进行保证金检查，资金不足时不会开仓。默认应用每日一笔交易逻辑。
推荐设置
交易品种：XAUUSD 时间框架：M1 或 M5 最低存款：$350 杠杆：1:500 或更高 账户类型：对冲或净额 推荐经纪商：Fusion Markets、IC Markets（推荐零点差账户）
输入参数
所有输入参数均以英文标注。EA输入面板中提供手数模式、风险百分比、固定手数、止盈、止损、移动止损、马丁格尔、GMT偏移和跳过天数等设置。
注意事项
参数设置可能需要根据经纪商、账户规模和点差条件进行调整。支持通过MQL5评论区或MQL5 消息系统提供。
EA is working good. I bought it last week and am in profit every single day. it's a scalping EA which works very precisely.