Harmonic Pattern MT5
- Индикаторы
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Agus SantosoОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Автор торгового советника (EA) не несет ответственности за любые убытки или проблемы, возникшие в результате прямого или косвенного использования данной программы.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Блоги MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/772475
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/170048
Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/170049
HARMONIC PATTERN [tambangEA] — профессиональный индикатор гармонических паттернов для MetaTrader 5, предназначенный для выявления потенциальных структур разворота рынка с использованием подтвержденных точек разворота и проверки коэффициентов Фибоначчи.
Индикатор автоматически обнаруживает и отображает гармонические формации непосредственно на графике, рассчитывает возможные уровни входа, стоп-лосса, тейк-профита и соотношения риска и прибыли, а также представляет всю важную информацию через современную интерактивную панель управления.
Подходит для Форекс, золота, индексов, криптовалют и других инструментов, доступных в MetaTrader 5.
Поддерживаемые гармонические паттерны
Индикатор может обнаруживать:
Гартли
Летучая мышь
Бабочка
Краб
Акула
ABCD
Проверка паттернов основана на диапазонах коэффициентов Фибоначчи, а не на одном фиксированном коэффициенте, что позволяет более реалистично распознавать гармонические паттерны, сохраняя при этом настраиваемый допуск.
Основные функции
Автоматическое обнаружение гармонических паттернов
Индикатор автоматически определяет бычьи и медвежьи гармонические структуры на основе подтвержденных точек разворота.
Каждый обнаруженный паттерн может отображать:
точки X, A, B, C и D
гармонические линии, соединяющие паттерн
название паттерна
бычье или медвежье направление
оценка качества паттерна
уровни коррекции Фибоначчи
проекция Фибоначчи
Индикатор отображает следующие уровни Фибоначчи:
0,000
0,236
0,382
0,500
0,618
0,786
1,000
Метки Фибоначчи и направляющие линии расположены таким образом, чтобы уменьшить перекрытие с информацией о соотношении риска и прибыли.
Уровни автоматической торговли
Для каждой допустимой торговой ситуации индикатор может рассчитать:
Уровень входа
Стоп-лосс
Тейк-профит 1
Тейк-профит 2
Тейк-профит 3
Соотношение риска и прибыли для каждой целевой точки
Целевые уровни прибыли по умолчанию основаны на диапазоне A–D:
TP1: 38,2%
TP2: 61,8%
TP3: 100,0%
Соотношения можно настроить в параметрах индикатора.
Современная панель мониторинга
Панель мониторинга предоставляет полную сводку текущего основного паттерна:
Направление рынка: бычье или медвежье
Основной гармонический паттерн
Статус оповещения о входе
Количество видимых паттернов
Режим отображения Фибоначчи
Режим отображения на уровне сделки
Возраст паттерна от точки D
Цена входа
Стоп-лосс
TP1, TP2 и TP3
Карта риска и прибыли
Оценка паттерна
Классификация сигнала
Количество обнаруженных максимумов и минимумов
Панель мониторинга может быть:
Развернута или свернута
Перетащена в другую позицию на графике
Сохранена в последнем положении
Использована без нарушения прокрутки графика
Многосимвольная навигация
Индикатор включает в себя настраиваемую панель мониторинга для нескольких пар.
Нажатие кнопки символа немедленно меняет активный график на выбранный инструмент, сохраняя при этом:
Текущий таймфрейм
Положение панели мониторинга
Развернутое или свернутое состояние панели
Список символов можно настроить с помощью входных параметров индикатора.
Индикатор также поддерживает суффиксы и префиксы символов брокеров, где это возможно.
Оценка паттерна
Каждому гармоническому паттерну присваивается оценка от 0 до 100 в зависимости от того, насколько точно его соотношения Фибоначчи соответствуют принятым гармоническим диапазонам.
Панель управления классифицирует конфигурацию как:
Консервативная
Умеренная
Агрессивная
Оценка отражает геометрическое соответствие Фибоначчи. Это не гарантирует вероятность прибыли.
Оповещения о входе
Индикатор может уведомлять пользователя, когда цена входит в настроенную зону входа.
Доступные варианты оповещений:
Всплывающее оповещение MetaTrader
Звуковое оповещение
Оповещение только о основном паттерне
Регулируемое расстояние зоны входа
Система идентификации оповещений использует информацию о стабильных паттернах на основе времени разворота и цены, чтобы уменьшить количество дублирующих оповещений при появлении новой свечи.
Режим исторических паттернов
Индикатор может отображать:
Только последние паттерны
Последние и исторические паттерны
Исторические паттерны могут использовать упрощенный визуальный режим для большей наглядности графика.
Пользователи также могут управлять:
Максимальным количеством отображаемых шаблонов
Минимальным расстоянием между шаблонами
Глубиной поиска по оси вращения
Максимальным расстоянием между ножками сканирования
Историческим диапазоном сканирования