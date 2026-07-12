Harmonic Pattern MT5


HARMONIC PATTERN [tambangEA] — профессиональный индикатор гармонических паттернов для MetaTrader 5, предназначенный для выявления потенциальных структур разворота рынка с использованием подтвержденных точек разворота и проверки коэффициентов Фибоначчи.

Индикатор автоматически обнаруживает и отображает гармонические формации непосредственно на графике, рассчитывает возможные уровни входа, стоп-лосса, тейк-профита и соотношения риска и прибыли, а также представляет всю важную информацию через современную интерактивную панель управления.

Подходит для Форекс, золота, индексов, криптовалют и других инструментов, доступных в MetaTrader 5.

Поддерживаемые гармонические паттерны
Индикатор может обнаруживать:
Гартли
Летучая мышь
Бабочка
Краб
Акула
ABCD
Проверка паттернов основана на диапазонах коэффициентов Фибоначчи, а не на одном фиксированном коэффициенте, что позволяет более реалистично распознавать гармонические паттерны, сохраняя при этом настраиваемый допуск.

Основные функции
Автоматическое обнаружение гармонических паттернов
Индикатор автоматически определяет бычьи и медвежьи гармонические структуры на основе подтвержденных точек разворота.

Каждый обнаруженный паттерн может отображать:
точки X, A, B, C и D
гармонические линии, соединяющие паттерн
название паттерна
бычье или медвежье направление
оценка качества паттерна
уровни коррекции Фибоначчи
проекция Фибоначчи
Индикатор отображает следующие уровни Фибоначчи:
0,000
0,236
0,382
0,500
0,618
0,786
1,000
Метки Фибоначчи и направляющие линии расположены таким образом, чтобы уменьшить перекрытие с информацией о соотношении риска и прибыли.

Уровни автоматической торговли
Для каждой допустимой торговой ситуации индикатор может рассчитать:
Уровень входа
Стоп-лосс
Тейк-профит 1
Тейк-профит 2
Тейк-профит 3
Соотношение риска и прибыли для каждой целевой точки
Целевые уровни прибыли по умолчанию основаны на диапазоне A–D:
TP1: 38,2%
TP2: 61,8%
TP3: 100,0%
Соотношения можно настроить в параметрах индикатора.

Современная панель мониторинга
Панель мониторинга предоставляет полную сводку текущего основного паттерна:
Направление рынка: бычье или медвежье
Основной гармонический паттерн
Статус оповещения о входе
Количество видимых паттернов
Режим отображения Фибоначчи
Режим отображения на уровне сделки
Возраст паттерна от точки D
Цена входа
Стоп-лосс
TP1, TP2 и TP3
Карта риска и прибыли
Оценка паттерна
Классификация сигнала
Количество обнаруженных максимумов и минимумов
Панель мониторинга может быть:
Развернута или свернута
Перетащена в другую позицию на графике
Сохранена в последнем положении
Использована без нарушения прокрутки графика

Многосимвольная навигация
Индикатор включает в себя настраиваемую панель мониторинга для нескольких пар.

Нажатие кнопки символа немедленно меняет активный график на выбранный инструмент, сохраняя при этом:
Текущий таймфрейм
Положение панели мониторинга
Развернутое или свернутое состояние панели
Список символов можно настроить с помощью входных параметров индикатора.

Индикатор также поддерживает суффиксы и префиксы символов брокеров, где это возможно.

Оценка паттерна
Каждому гармоническому паттерну присваивается оценка от 0 до 100 в зависимости от того, насколько точно его соотношения Фибоначчи соответствуют принятым гармоническим диапазонам.
Панель управления классифицирует конфигурацию как:
Консервативная
Умеренная
Агрессивная
Оценка отражает геометрическое соответствие Фибоначчи. Это не гарантирует вероятность прибыли.

Оповещения о входе
Индикатор может уведомлять пользователя, когда цена входит в настроенную зону входа.

Доступные варианты оповещений:
Всплывающее оповещение MetaTrader
Звуковое оповещение
Оповещение только о основном паттерне
Регулируемое расстояние зоны входа
Система идентификации оповещений использует информацию о стабильных паттернах на основе времени разворота и цены, чтобы уменьшить количество дублирующих оповещений при появлении новой свечи.

Режим исторических паттернов
Индикатор может отображать:
Только последние паттерны
Последние и исторические паттерны
Исторические паттерны могут использовать упрощенный визуальный режим для большей наглядности графика.

Пользователи также могут управлять:
Максимальным количеством отображаемых шаблонов
Минимальным расстоянием между шаблонами
Глубиной поиска по оси вращения
Максимальным расстоянием между ножками сканирования
Историческим диапазоном сканирования
Рекомендуем также
Fibonacci Projection MT5
Agus Santoso
Индикаторы
Блоги MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768823 Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/171247 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/171248 FIBONACCI PROJECTION [tambangEA] — это профессиональный инструмент анализа рынка на основе дашборда, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам определять структуру рынка, целевые уровни прогнозов Фибоначчи, зоны реакции объема и зоны направленного продолжения тренда непосредственно на графике. Инструмент автомати
Liquidity Magnet MT5
Agus Santoso
Индикаторы
Блоги MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/772035 Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/183506 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/183507 LIQUIDITY MAGNET [tambangEA] — это профессиональный индикатор спроса и предложения, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам определять высококачественные зоны ликвидности, отслеживать силу зон и считывать потенциальное направленное «магнитное» движение между противоположными рыночными зонами. Индикатор отображае
Range Ladder MT5
Agus Santoso
Индикаторы
Блоги MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770443 Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/157434 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/178388 RANGE LADDER [tambangEA] — это профессиональный индикатор визуального анализа, созданный для трейдеров, которые хотят получить более четкое представление о рыночной активности внутри видимого диапазона графика. Индикатор создает премиальную панель мониторинга в виде лестницы диапазонов, которая отображает распределение
Ershov 38 parrots MT5
Aleksei Ershov
Индикаторы
Индикатор предназначен для того, чтобы вовремя закрывать позиции по рынку. Например: досрочно фиксировать прибыль, если цена не достигла TakeProfit, а рынок разворачивается. Индикатор анализирует импульс, а не тренд. О тренде никакой информации он не дает. Индикатор хорошо подходит для поиска дивергенции. Индикатор Ershov 38 Parrots динамически подстраивается под рынок и выявляет импульсы движения цены средней и высокой амплитуды. На мелкие скачки цены почти не реагирует.  Принципиальное отличи
Best trending
Minh Tuan Le
Индикаторы
ARIPoint is a powerful trading tool designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on price volatility. The integrated performance tracking function displays win/loss statistics, number of PP1/PP2 hits, and success rate, all updated in real time. Key Features: Buy/sell signals with adaptive volatility range Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Integrated MA filter with ATR/StdDev volatility option. Performance statistics table (Success, Profit/Loss,
Volume Spread Pattern Indicator MT5
Young Ho Seo
Индикаторы
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Veltrion Smart Fibonacci
Atha Ilham Pratama
Индикаторы
Veltrion Smart Fibonacci   is a clean automatic Fibonacci structure overlay for MetaTrader 5. It automatically detects recent swing highs and swing lows, then draws key Fibonacci retracement levels directly on the chart. The indicator is designed to help traders visualize market structure, retracement zones, and the golden zone without manually drawing Fibonacci tools. Key Features Automatic swing high and swing low detection Clean Fibonacci retracement overlay Horizontal Fibonacci levels for a
All in One Multi Indicator
Teerathad Booranawisedkul
Индикаторы
Overview Comprehensive technical analysis indicator combining 20+ essential trading tools in a single chart display. Moving Averages EMA (Exponential Moving Average): 9, 21, 50, 200 periods SMA (Simple Moving Average): configurable period Customizable colors and line widths Price position indicators (above/below) Oscillators & Momentum RSI (Relative Strength Index): adjustable overbought/oversold levels MACD (Moving Average Convergence Divergence): customizable fast/slow/signal periods Stochasti
MonthlyWeeklyDaily Previous High and Lows
Adriana Nicole Tapia Flores
Индикаторы
Мгновенная ясность на вашем графике! Этот индикатор автоматически строит ключевые уровни, где цена недавно отскакивала или пробивалась, предоставляя объективные зоны поддержки и сопротивления без ручного рисования. Просто добавьте его на график, и вы увидите линии предыдущих максимумов и минимумов для каждого таймфрейма. Что означает каждая линия? Previous Month High ‣ Максимум прошлого месяца: наивысшая цена за предыдущий месячный период. Previous Month Low ‣ Минимум прошлого месяца: наинизша
Dynamic Trend Channel Ultimate
Youssef Touil
Индикаторы
Dynamic Trend Channel Ultimate for MT5 (M30) Professional Trend-Following & Smart Signal System Dynamic Trend Channel  is an advanced trend-following indicator designed specifically for the M30 timeframe on MetaTrader 5. It combines dynamic trend channels, adaptive volatility calculations, smart trend detection, trailing stop technology, and real-time signal generation to help traders identify high-probability market opportunities with greater confidence. Built around a dynamic EMA-based channel
Malaysia SNR Levels and Storyline
Minh Truong Pham
Индикаторы
In the context of trading, Malaysia SNR (Support and Resistance) refers to the technical analysis of support and resistance levels in financial markets, particularly for stocks, indices, or other assets traded. This is single timeframe version. Multiple timeframe version is avaiable here . There are three type of Malaysia SNR level Classic , GAP and Flipped 1. Classic Support is the price level at which an asset tends to stop falling and may start to rebound. It acts as a "floor" where demand is
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Two Pole Oscilator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Индикаторы
Category: Oscillator Indicator Platform: MetaTrader 5 Type: Entry Indicator Timeframes: All Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Binary Options Markets: All Description The Two-Pole Oscillator is an analytical tool based on deviation calculations and a two-pole smoothing filter. It is designed to highlight momentum conditions and potential trading signals while filtering out short-term noise. Main features: Two-Pole Filtering – Reduces chart noise for smoother oscillator curves.
Candle patterns scanner with trend filter MT5
Jan Flodin
5 (5)
Индикаторы
Этот мульти-таймфрейм и мультисимвольный индикатор сканирует пин-бары, утренние / вечерние звезды, поглощения, пинцет, трехлинейные удары, внутренние бары, а также вымпелы и треугольники.   Индикатор также можно использовать в режиме одиночного графика. Подробнее об этой опции читайте в разделе продукта.   блог .       В сочетании с вашими собственными правилами и методами этот индикатор позволит вам создать (или улучшить) вашу собственную мощную систему. Функции Может одновременно отслеживать в
Ai Scalper Pro
Dhiraj Shivprabhu Pattewar
Эксперты
1. Precision Entry Engine (The Edge) True-Swing Breakout Technology: The EA doesn't rely on lagging indicators. It maps live market structure, identifying localized "True Swings" (fractal highs and lows) to anticipate explosive momentum breakouts. Pre-Emptive Stacking: Anticipates major moves by placing resting Stop orders exactly at critical levels. When Gold breaks out, you are already in the trade. Daily Clean-Sweep: Every day at rollover (23:50), the bot automatically purges all resting o
RSI MultiTrend and Volatility Dashboard MT5
Karol Lazok
Индикаторы
ENGLISH VERSION (for MQL5 Market) Product Description: RSI Trend & Volatility Dashboard (Multi-Timeframe Filter) This professional dashboard provides traders with an ultimate market overview inside a single chart. It continuously monitors the trend direction across 5 timeframes simultaneously: M5, M15, M30, H1, and D1 [MQL5]. No more tedious chart switching or multi-window clutter – see everything from quick scalping moves to global institutional daily trends in real-time [MQL5]. Key Adva
Trade Summary Pro
Fatsani M Nkhono
Индикаторы
Trade Summary is a professional on-chart dashboard for MetaTrader 4 & 5 that provides a clear, real-time overview of your open trades. Monitor floating profit/loss, entry price, lot size, account risk, distance to stop loss, stop loss and take profit values, balance, and equity—all from one compact panel. Designed for traders who value speed and effective risk management, Trade Summary eliminates manual calculations and keeps essential information visible at a glance. It also includes a privacy
SuperTrend in Meta Trader 5
Syed Jawad Hussain Naqvi
Индикаторы
SuperTrend Indicator for MetaTrader 5 "BEST IN INDUSTRY"  PLEASE LEAVE A REVIEW BELOW The SuperTrend Indicator is a trend-following technical indicator designed to  help traders identify the current market direction using the Average True Range (ATR). It automatically plots dynamic support and resistance lines that adjust according to market volatility, making it suitable for both trending and volatile market conditions. Unlike fixed moving averages, the SuperTrend adapts to changing price movem
FXmans SMC Market Structure
Emir Arabghannad
Индикаторы
Product Name: FXmans Pro SMC Structure Description: Navigate the markets with institutional precision. FXmans Pro SMC Structure is an advanced, algorithmically optimized indicator designed to decode Smart Money Concepts (SMC) directly on your chart. Built on a highly secure and lightweight engine, this tool avoids the lag of standard pivot points by utilizing Bill Williams' Fractal logic for laser-accurate market structure mapping. Whether you are a day trader or a swing trader, this indicator f
Pattern Builder Pro
Arief
Индикаторы
Pattern Builder Pro — сканер пользовательских свинг-паттернов для MetaTrader 5 Pattern Builder Pro — это индикатор и сканер рынка для MetaTrader 5, который позволяет вручную нарисовать любой свинг-паттерн и мгновенно найти похожие формирования цены по всем символам Обзора рынка и на нескольких таймфреймах одновременно. В отличие от стандартных индикаторов графических паттернов (голова и плечи, треугольники, флаги), этот инструмент распознавания паттернов для MT5 позволяет задать собственную моде
Utilities
Douglas Lucio De Araujo
Индикаторы
Indicator with 3 features - Clock : Clock independent of the chart, counting continues even when the market is closed. - Template : After setting up a configuration in any graphic, be it color patterns, indicators, zoom ... The configuration will be copied to all active graphics. - TimeFrame : Set the TimeFrame on a chart, and with just one click all the active charts will be changed to the same TimeFrame.
Market Scoring System
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
СИСТЕМА РЫНОЧНОГО СКОРИНГА – Продвинутый многофреймовый торговый индикатор Профессиональная система рыночного анализа, объединяющая технические индикаторы, машинное обучение и многофреймовое подтверждение для точных торговых сигналов. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Многофреймовый анализ: Подтверждение сигналов на разных таймфреймах (M5, H1) для более вероятных сделок Умный скоринговый движок: Рассчитывает трендовые, диапазонные и неопределённые оценки с взвешенным анализом последних 25 свечей Определение
Volume Bubble MT5
Agus Santoso
Индикаторы
Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/769823 MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/176181 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/176182 VOLUME BUBBLE [tambangEA] — это премиальный визуальный индикатор давления объема, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам выявлять необычную рыночную активность непосредственно на графике. Индикатор обнаруживает аномальное поведение дельты/объема и отображает его в виде четких пузырьковых маркеров вокруг ценового движения. Каждый пузырек
Stock Trend Navigator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Индикаторы
In the fast-paced and ever-evolving world of stock trading, having a reliable compass is essential for navigating the complexities of the financial markets. Meet the Stock Trade Navigator, your trusted partner in the quest for investments. Unlock the Power of Data: Our Stock Trade Navigator is not just a tool; it's your data-driven co-pilot. Harnessing cutting-edge algorithms and real-time market data, it empowers you with a comprehensive view of the financial landscape, enabling you to make inf
RSI Signal Alert
Adam Zolei
Индикаторы
Why the RSI Alert Indicator is Essential for Your Trading Toolkit In the fast-paced world of trading, timely and accurate information is crucial. The RSI Alert Indicator is a powerful tool designed to help you stay ahead of the market by providing real-time alerts when the Relative Strength Index (RSI) reaches critical levels. Whether you're a novice trader or a seasoned professional, this indicator can significantly enhance your trading strategy by pinpointing potential market reversals with
Seasonality MT5
Alvin Senjaya
Индикаторы
Hello Seasonal Traders! The seasonality trading strategy works because the smart money is doing the same thing every single year more often than not. The month of the year or the day of the week and the time of the day can call the shots in any market.   The seasonal cycle is another useful tool in your trading arsenal. I'm not saying to trade solely off of seasonality and forget anything else. I'm only giving you another trading tool that you can incorporate into your own trading strategy to ga
Elliott Wave Engine
Enrique Gauto Sand
Индикаторы
Elliott Wave Engine The Auto Elliott Engine is a tool designed for MetaTrader 5 that automates the identification, decomposition, and projection of price structures based on the Elliott Wave Theory. Powered by a pattern-recognition engine, this indicator processes price action to identify market configurations, translating data into structured scenarios. Key Features Multi-Degree Recognition: Analyzes price action across multiple fractal levels. From higher degrees, such as Supercycle or Cycle,
MFOP Market Forecast
Oscar Josue Pin Bacuzoy
Индикаторы
Develop this indicator for periods of 30 minutes or more, focus on getting market trends right and making sure they are met. MFOP v8.1 gets straight to the point: it scans the market and tells you exactly when there is enough strength to enter a trade. This indicator doesn't do magic, it uses mathematical algorithms to filter out market noise, not enter into false breakouts and show you clear BUY (blue arrow) and SELL (red arrow) opportunities. It is designed and optimized specifically to take
Ultimate Double Top Bottom Pro Volume Matrix
Mudassar Rasool
Индикаторы
Ultimate Double Top & Bottom (Pro Volume Matrix) Stop trading retail breakouts. Start trading Institutional Traps. The   Ultimate Double Top & Bottom   is not a standard, lagging pattern scanner. It is a highly advanced, non-repainting structural engine equipped with a proprietary   3-Leg Volume Matrix . Designed exclusively for Smart Money Concepts (SMC) and order flow traders, this indicator mathematically dissects the tick volume inside M and W patterns to reveal true institutional intent:  
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
Другие продукты этого автора
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Marti Lovers MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 Советник Marti Lovers EA — Многологовая стратегия Мартингейла и восстановления + экстренное хеджирование Советник Marti Lovers EA основан на стратегии Мартингейла/восстановления, которая работает в нескольких логических режимах (0–6) для управления поэтапными входами, удвоением лота, настройками шага в пунктах и ​​автоматическим закрытием на основе целевых показателей пр
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
5 (1)
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Многопарный хеджирующий сетевой советник (динамически адаптивный) Rebate Hunter – это многопарный хеджирующий сетевой советник, разработанный для генерации стабильного торгового объема с целью получения контролируемой прибыли от корзины сделок. Советник открывает позиции на покупку и продажу одновременно (хеджированный вход), а затем управляет ими, использу
Gold Buster MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Rebate Hunter
Agus Santoso
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Многопарный хеджирующий сетевой советник (динамически адаптивный) Rebate Hunter – это многопарный хеджирующий сетевой советник, разработанный для генерации стабильного торгового объема с целью получения контролируемой прибыли от корзины сделок. Советник открывает позиции на покупку и продажу одновременно (хеджированный вход), а затем управляет ими, использу
Smart Trader MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/91169 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/110193 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2345410 Представляем торгового советника-помощника «Smart Trader» — передовой инструмент, которому доверяют профессиональные трейдеры по всему миру благодаря его непревзойденной адаптивности и передовым стратегиям управления рисками. В основе «Smart Trader» лежит революционная система переключения управления рисками, тщат
Fast Scalper MT4
Agus Santoso
3.67 (3)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Представляем передовой экспертный советник "FAST SCALPER": раскройте силу мировых рынков с точностью и мастерством В динамичной сфере торговли на рынке Форекс, чтобы оставаться на шаг впереди, требуется непревзойденное сочетание интеллекта и технологий. Экспертный советник "FAST SCALPER" является вершиной сложны
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Представляем передовой экспертный советник "FAST SCALPER": раскройте силу мировых рынков с точностью и мастерством В динамичной сфере торговли на рынке Форекс, чтобы оставаться на шаг впереди, требуется непревзойденное сочетание интеллекта и технологий. Экспертный советник "FAST SCALPER" является вершиной сложны
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Hedging Locking MT5
Agus Santoso
5 (2)
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Hedging Locking — Многосимвольный хеджирующий сетевой советник Hedging Locking — это автоматизированная торговая система для MetaTrader 4/5, разработанная на основе концепции хеджированного входа + адаптивной блокировки/управления сеткой. Советник запускает цикл, одновременно открывая позиции на покупку и продажу по выбранным символам, а затем управляет риском, используя д
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Утилиты
Блоги MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770814 Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 РАЛЛИ БАЗА РАЛЛИ (RBR), ДРОП БАЗА РАЛЛИ (DBR), ДРОП БАЗА ДРОП (DBD), РАЛЛИ БАЗА ДРОП (RBD), РАЗРЫВ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (FVG) / ДИСБАЛАНС, СКРЫТАЯ БАЗА Представляем советника «Помощник спроса и предложения» (EA) — ваш незаменимый инструмент для точной и уверенной навигации в динамичном мире финансовых рынков. Этот передовой советник тщательно разработан, чтобы предоставить тре
FREE
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Утилиты
Водяной знак Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Логотип Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Скрипт «Водяной знак» предназначен для улучшения вашего торгового графика путем отображения важной информации непосредственно на фоне графика. Этот скрипт обеспечивает понятный и ненавязчивый способ отслеживания ключевых данных, таких как текущ
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Trade Advisor MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Trade Advisor: Mastering The Chart Лучший помощник Expert Advisor (EA) для профессиональных трейдеров ВЕРСИЯ Версия MT4 | Версия MT5 | Блоги v.3.0 — интеграция с Telegram Bot Примечание: версия MT4 легче версии MT5 Trade Advisor: Mastering The Chart Trade Advisor — это продвинутый помощник по торговле, разработанный для улучшения торговых стратегий путем интеграции ключевых инструментов анализа рынка и бесшовной функциональности для трейдеров. Вот обзор того, что делает Trade Advisor мощн
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — точная торговля одним выстрелом с помощью интеллектуальных индикаторов Устали от запутанных стратегий, чрезмерной торговли и ненужного риска? Познакомьтесь с Grandmaster EA — чистым, точным и деловым советником, созданным для трейдеров, которым нужен один выстрел, одно убийство с интеллектуальным принятием решений. Работает на основе Triple Indicator Logic Gran
Liquidity Side
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA — интеллектуальный вход на основе институциональной ликвидности Liquidity Side — это автоматизированный экспертный советник, разработанный для обнаружения скрытых областей ликвидности на рынке, где учреждения, скорее всего, будут торговать. Объединяя технические индикаторы и фильтры новостей в реальном времени, этот эксперт способен избегать рыночного шума и фоку
Volatility Switching
Agus Santoso
Эксперты
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159. MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 «Переключение волатильности» — это усовершенствованный советник (EA), тщательно разработанный для трейдеров, стремящихся оптимизировать свои позиции в динамичных рыночных условиях. Этот советник работает по принципу распознавания волатильности рынка и динамической корректировки своих стратегий для снижения рисков и повышения прибыльности. Используя метод открытой позиции с пристальным внима
Fibo SnR
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Представляем новейший советник Fibo SnR – ваш лучший помощник в торговле! Измените свой торговый опыт с помощью новейшего и самого сложного эксперта (EA) — советника Fibo SnR. Этот новаторский инструмент использует мощь передовых алгоритмов и вечные принципы уровней Фибоначчи, чтобы обеспечить беспрецедентную точность и аккуратность в ваших торговых начинаниях. Ключевая особенн
Wayang
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" — интеллектуальная торговля с точностью тренда и поддержки/сопротивления Обзор "Wayang EA" — это интеллектуальный экспертный советник, который сочетает стратегию отложенных ордеров с анализом поддержки и сопротивления и тренда для использования лучших возможностей на рынке. Созданный на основе алгоритмов, протестированных в различных рыночных условиях, этот советник
KingKong MT4
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077. Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Экспертный советник (EA) «KingKong» — это сложный торговый алгоритм, разработанный для рынка Форекс и использующий стратегию прорыва, которая активируется в периоды повышенной ликвидности рынка. Этот советник создан для извлечения выгоды из значительных движений цен, которые происходят при резком росте объема торгов, гарантируя, что сделки выполняются в оптимальные моменты рын
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA — интеллектуальный торговый алгоритм на основе волатильности Обзор Dynamite Breakout EA — это продвинутый экспертный советник, разработанный для извлечения выгоды из волатильности рынка путем динамического определения зон прорыва на основе внутридневных ценовых движений. Этот советник интеллектуально вычисляет потенциальные торговые области, анализируя ценовое
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв