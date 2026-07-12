Harmonic Pattern MT5













谐波形态指标 [tambangEA] 是一款专业的 MetaTrader 5 谐波形态指标，旨在利用已确认的枢轴点和斐波那契比率验证来识别潜在的市场反转结构。





该指标可自动检测谐波形态并将其直接显示在图表上，计算可能的入场点、止损点、止盈点和风险回报比，并通过现代化的交互式仪表盘呈现所有重要信息。





它适用于外汇、黄金、指数、加密货币以及MetaTrader 5平台上的其他交易品种。





支持的谐波形态





该指标可以检测：





加特利形态





蝙蝠形态





蝴蝶形态

螃蟹形态

鲨鱼形态

ABCD形态





形态验证基于斐波那契比率范围，而非单一固定比率，从而在保持可配置容差的同时，实现更真实的谐波形态识别。





主要功能





自动谐波形态检测





该指标基于已确认的摆动点自动识别看涨和看跌谐波结构。





每个检测到的形态可以显示：





X、A、B、C 和 D 点





谐波形态连接线





形态名称





看涨或看跌方向





形态质量评分





斐波那契回撤位





斐波那契投影





该指标显示以下斐波那契水平：





0.000





0.236





0.382





0.500





0.618





0.786





1.000





斐波那契标签和参考线的位置经过精心设计，以减少与风险回报信息的重叠。





自动交易水平





对于每个有效的交易设置，该指标可以计算：





入场价位





止损价位





止盈价位 1





止盈价位 2





止盈价位 3





每个目标价位的风险回报比





默认止盈目标基于 A-D 区间：





止盈价位 1：38.2%





止盈价位 2：61.8%





止盈价位 3：100.0%





这些比率可以通过指标输入进行调整。





现代仪表盘





仪表盘提供当前主要形态的完整摘要：





市场方向：看涨或看跌





主要谐波形态





入场警报状态





可见形态数量





斐波那契显示模式





交易级别显示模式





形态自 D 点以来的年龄





入场价格





止损





TP1、TP2 和 TP3





风险回报比图





形态评分





信号分类





检测到的枢轴高点和低点数量





仪表盘可以：





展开或最小化





拖动到图表上的其他位置





保存到上次位置

在不影响图表滚动的情况下使用





多交易品种导航





该指标包含一个可配置的多交易品种仪表盘。





单击交易品种按钮会立即将活动图表切换到所选交易品种，同时保留：





当前时间周期

仪表盘位置

面板的展开或最小化状态





交易品种列表可以从指标输入中自定义。





该指标还支持经纪商代码的前缀和后缀（如有）。





形态评分





每个谐波形态都会根据其斐波那契比率与公认的谐波范围的匹配程度获得 0 到 100 的分数。





仪表盘将设置分类为：





保守型





中型





激进型





该分数代表几何斐波那契符合度，但并不保证盈利概率。





入场警报





当价格进入配置的入场区域时，该指标会通知用户。





可用警报选项：





MetaTrader 弹出警报





声音警报





仅主要形态警报





可调节入场区域距离





警报识别系统使用基于枢轴点时间和价格的稳定形态信息，以减少新蜡烛图出现时的重复警报。





历史形态模式





该指标可以显示以下两种模式之一：





仅显示最新形态





显示最新和历史形态

历史形态可以使用简化的可视化模式，以保持图表简洁。





用户还可以控制：





显示图案的最大数量





图案之间的最小距离





枢轴搜索深度





最大腿距





历史扫描范围