Gold Skeith Era MT4

Gold Skeith Era EA 是一款用于 XAUUSD 的智能交易系统（Expert Advisor），其交易逻辑基于前一交易日的高点和低点进行突破交易。

在每个新的交易日开始时，EA 会在前一日最高价上方挂一个 Buy Stop（买入止损单），并在前一日最低价下方挂一个 Sell Stop（卖出止损单）。当其中一个挂单被触发后，交易将根据输入参数中设定的固定止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）进行管理。

实时监控：Gold Skeith Era Signal

该策略设计为每天最多完成一笔交易。它不使用网格（grid）、马丁格尔（martingale）、加仓（averaging）或任何恢复机制。根据所选择的订单处理模式，当一侧订单被触发后，另一侧的挂单可以被取消。

本产品适合希望使用简单、规则明确的突破交易系统的交易者，并且可以在策略测试器（Strategy Tester）中进行回测评估。为了获得最佳评估效果，建议在与实际交易相同的经纪商条件下进行测试，包括点差、执行速度、交易品种规格以及历史数据质量。

推荐使用：仅限 XAUUSD，建议使用低点差的经纪商，并配合稳定的 VPS 以确保持续的市场连接。

请在使用真实资金之前，先在策略测试器和模拟账户中进行测试。

交易存在风险，实际结果取决于经纪商条件、市场波动、点差、滑点以及执行质量。