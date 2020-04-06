KT Gold Drift EA MT5

Терпение. Дисциплина. Время.

KT Gold Drift EA основан на реальном торговом подходе, используемом профессиональными трейдерами и частными управляющими фондами. Его сила заключается не в краткосрочных всплесках прибыли, а в долгосрочной стабильности.

Этот советник предназначен для торговли на дистанции. Рекомендуется использовать его не менее одного года, чтобы раскрыть его реальный потенциал. Как и в профессиональной торговле, возможны убыточные недели или даже месяцы. Это нормально. Главное — совокупный результат на длинном временном отрезке.

Многие сеточные или мартингейл-системы показывают быструю прибыль в начале, но почти всегда заканчиваются сливом депозита. Данный EA создан для исключения таких рисков и ориентирован на стабильный и контролируемый рост.

Введение