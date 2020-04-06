KT Gold Drift EA MT5
- Эксперты
- KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
- Версия: 1.0
- Активации: 10
ICMarkets Live Signal: Нажмите здесь
Советник предлагается по стартовой цене на раннем этапе. Цена будет увеличиваться после каждых нескольких продаж и никогда не будет снижаться. Ранние покупатели получают наилучшую доступную цену.
Что необходимо для успешной работы с KT Gold Drift EA?
Терпение. Дисциплина. Время.
KT Gold Drift EA основан на реальном торговом подходе, используемом профессиональными трейдерами и частными управляющими фондами. Его сила заключается не в краткосрочных всплесках прибыли, а в долгосрочной стабильности.
Этот советник предназначен для торговли на дистанции. Рекомендуется использовать его не менее одного года, чтобы раскрыть его реальный потенциал. Как и в профессиональной торговле, возможны убыточные недели или даже месяцы. Это нормально. Главное — совокупный результат на длинном временном отрезке.
Многие сеточные или мартингейл-системы показывают быструю прибыль в начале, но почти всегда заканчиваются сливом депозита. Данный EA создан для исключения таких рисков и ориентирован на стабильный и контролируемый рост.
Введение
KT Gold Drift EA — это профессионально разработанная, полностью готовая к использованию торговая система для рынка золота (XAUUSD) на таймфрейме H4. Советник создан с использованием исторических данных Dukascopy с качеством моделирования 100% и прошёл обширные стресс-тесты и проверки устойчивости в различных рыночных условиях.
Исторические данные разделяются на различные рыночные режимы, и каждая торговая идея многократно тестируется в этих условиях с использованием высокопроизводительных серверов. Отбираются только те входы, которые сохраняют стабильность во всех режимах. Это гарантирует надёжность, адаптивность и ориентацию на долгосрочную работу, а не на подгонку под историю.
Входы осуществляются при совпадении импульса и структуры цены с использованием взаимосвязей RSI, положения линейной регрессии и сигналов сжатия или расширения волатильности для подтверждения направления. Выходы управляются изменениями волатильности, поведения импульса и временными условиями, что позволяет закрывать позиции при ослаблении рынка, а не по фиксированным целям.
После выбора устойчивой модели входа советник разбивает сделку на несколько позиций и динамически управляет выходами для поддержания долгосрочной стабильности.
Конфигурации
- Символ: Gold (XAUUSD)
- Таймфрейм: 4 часа
- Минимальный депозит: $1200
- Рекомендуемый депозит: $2400 (дополнительный запас безопасности при высокой волатильности)
- Настройки: По умолчанию (специальные set-файлы не требуются)
- Брокер: Любой (специальные условия не нужны)
- Подходит для проп-фирм: Да (свинг-торговля)
Используйте Lot Size Finder, чтобы подобрать правильный размер лота в зависимости от баланса счёта и допустимой просадки.
Советник обновляется ежегодно для соответствия текущим рыночным условиям и режимам. При выходе обновления вы получите уведомление в сообщениях MQL5. Обновления следует устанавливать только в выходные и только после полного закрытия всех сделок предыдущей версии.
Результаты тестирования не отражают весь потенциал данного EA. Алгоритмы разработаны для адаптации и работы в реальных рыночных условиях со временем, особенно в течение года после последнего обновления. Терпение критически важно. Дайте стратегии минимум один год реальной торговли, чтобы она проявила свою силу.
Особенности
- Не использует высокорисковые методы, такие как сетка, мартингейл, хеджирование или усреднение.
- Сделки защищены встроенными скрытыми стоп-лоссами и тейк-профитами для снижения риска вмешательства брокера или стоп-хантинга.
- Не требуются специальные настройки или set-файлы. Параметры по умолчанию оптимизированы под текущий рынок.
- Все сделки закрываются до окончания торгов в пятницу, чтобы исключить риски гэпов и резких движений на выходных.
- Простые и понятные настройки.
Советник избегает рискованных тактик, таких как сеточная торговля, хеджирование или мартингейл. Вместо этого используется дисциплинированный и прозрачный подход, принимающий как прибыльные, так и убыточные сделки как часть реального трейдинга. Долгосрочный успех достигается за счёт превышения средней прибыли над средним убытком, что позволяет счёту стабильно расти.
Предупреждение о рисках: Любая торговля связана с риском, и убытки являются частью реального рынка. Прошлые результаты, включая тесты, не гарантируют будущих доходов. Советники работают по заранее заданной логике и не могут адаптироваться ко всем рыночным ситуациям. Рыночные условия, волатильность и особенности брокера могут повлиять на результат. Торгуйте с разумным риском и реалистичными ожиданиями.