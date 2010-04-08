KT Gold Drift EA MT5
- Experts
- KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
- 버전: 1.0
- 활성화: 10
ICMarkets 실계좌 신호: 여기를 클릭하세요
이 EA는 초기 출시 단계의 특별 가격으로 제공됩니다. 판매가 일정 수준을 넘길 때마다 가격은 단계적으로 인상되며, 향후 가격 인하는 절대 이루어지지 않습니다. 조기에 구매할수록 가장 유리한 가격으로 이용할 수 있습니다.
KT Gold Drift EA로 성공하기 위해 필요한 것은 무엇입니까?
인내. 규율. 시간.
KT Gold Drift EA는 전문 트레이더와 개인 자산 운용자들이 실제로 사용하는 실전 트레이딩 접근 방식을 기반으로 설계되었습니다. 단기적인 흥미나 빠른 수익이 아닌, 장기적인 일관성과 안정성에 초점을 맞추고 있습니다.
이 EA는 장기 운용을 전제로 설계되었습니다. 실제 성능과 잠재력을 경험하기 위해 최소 1년 이상 지속적으로 운용하는 것을 권장합니다. 전문 트레이딩과 마찬가지로 손실이 발생하는 주간 또는 월간 구간이 존재할 수 있으며, 이는 정상적인 과정입니다. 중요한 것은 장기간에 걸친 누적 성과입니다.
많은 그리드나 마틴게일 시스템은 초반에 빠른 수익을 보여주지만, 대부분 결국 계좌 손실로 이어집니다. 본 EA는 이러한 위험을 철저히 배제하고, 안정적이고 통제된 성장에 집중하도록 설계되었습니다.
소개
KT Gold Drift EA는 골드(XAUUSD) 시장의 H4 타임프레임을 위해 전문적으로 개발된 플러그 앤 플레이 방식의 자동매매 시스템입니다. 100% 모델링 품질을 갖춘 Dukascopy 히스토리 데이터를 사용하여 개발되었으며, 다양한 시장 환경에서 광범위한 안정성 및 스트레스 테스트를 거쳤습니다.
과거 가격 데이터는 여러 시장 국면으로 분류되며, 각 트레이딩 아이디어는 고성능 서버를 통해 반복적으로 검증됩니다. 모든 환경에서 일관성을 유지하는 진입 조건만이 최종적으로 선택됩니다. 이 과정은 과최적화가 아닌, 장기적인 안정성과 적응력을 목표로 전략이 구성되었음을 보장합니다.
RSI 관계, 선형 회귀 위치, 변동성 수축 또는 확장 신호를 활용하여 모멘텀과 가격 구조가 일치할 때 진입이 이루어집니다. 청산은 고정된 목표가에 의존하지 않고, 변동성과 모멘텀의 변화 및 시간 기반 조건을 통해 시장의 힘이 약해질 때 자연스럽게 이루어집니다.
안정적인 진입 구조가 선택되면, EA는 포지션을 여러 개로 분할하고 동적으로 관리하여 장기적인 안정성을 지원하는 방식으로 청산을 수행합니다.
설정 정보
- 종목: Gold (XAUUSD)
- 시간 프레임: 4시간
- 최소 예치금: $1200
- 권장 예치금: $2400 (고변동성 시장에서 추가적인 안전 여유)
- 입력 설정: 기본값 (별도의 세트 파일 불필요)
- 브로커: 제한 없음 (특별한 조건 필요 없음)
- 프랍펌 사용 가능: 예 (스윙 트레이딩)
Lot Size Finder를 사용하여 계좌 잔고와 허용 가능한 최대 드로우다운을 기준으로 적절한 로트 크기를 계산하십시오.
본 EA는 변화하는 시장 환경과 구조에 맞추기 위해 매년 업데이트됩니다. 새로운 업데이트가 출시되면 MQL5 메시지를 통해 알림을 받게 됩니다. 업데이트는 반드시 주말에 진행하고, 이전 버전의 모든 거래가 완전히 종료된 이후에 적용해 주시기 바랍니다.
백테스트 결과는 이 EA의 잠재력을 완전히 반영하지 못합니다. 알고리즘은 실계좌 환경에서 시간이 지남에 따라 적응하고 성과를 발휘하도록 설계되었으며, 특히 최신 업데이트 이후 1년간의 운용이 중요합니다. 인내심을 가지고 최소 1년 이상의 실거래 기간을 부여하십시오.
주요 특징
- 그리드, 마틴게일, 헤징, 물타기와 같은 고위험 전략을 사용하지 않습니다.
- 브로커 개입이나 스탑 헌팅 위험을 줄이기 위해 숨겨진 스탑로스 및 테이크프로핏 로직을 내장하고 있습니다.
- 별도의 설정 파일이나 복잡한 커스터마이징이 필요 없으며, 기본 설정은 현재 시장에 최적화되어 있습니다.
- 주말 갭 및 급격한 가격 변동 위험을 방지하기 위해 모든 거래는 금요일 마감 전에 종료됩니다.
- 간단하고 이해하기 쉬운 입력 설정.
본 EA는 그리드 트레이딩, 헤징 또는 마틴게일과 같은 고위험 전술을 배제하고, 수익과 손실을 모두 트레이딩의 자연스러운 일부로 받아들이는 규율 있고 투명한 접근 방식을 따릅니다. 장기적인 성공은 평균 수익이 평균 손실을 초과하도록 유지함으로써 안정적인 계좌 성장을 이루는 데서 비롯됩니다.
위험 고지: 모든 형태의 트레이딩에는 위험이 따르며 손실은 실제 거래의 일부입니다. 과거 성과 및 백테스트 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. EA는 사전에 정의된 로직에 따라 작동하며 모든 시장 상황에 대응할 수는 없습니다. 시장 환경, 변동성, 브로커 조건에 따라 성과가 달라질 수 있으므로 항상 적절한 리스크 관리와 현실적인 기대를 유지하시기 바랍니다.