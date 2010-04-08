KT Gold Drift EA MT5

ICMarkets 실계좌 신호: 여기를 클릭하세요

이 EA는 초기 출시 단계의 특별 가격으로 제공됩니다. 판매가 일정 수준을 넘길 때마다 가격은 단계적으로 인상되며, 향후 가격 인하는 절대 이루어지지 않습니다. 조기에 구매할수록 가장 유리한 가격으로 이용할 수 있습니다.

KT Gold Drift EA로 성공하기 위해 필요한 것은 무엇입니까?

인내. 규율. 시간.

KT Gold Drift EA는 전문 트레이더와 개인 자산 운용자들이 실제로 사용하는 실전 트레이딩 접근 방식을 기반으로 설계되었습니다. 단기적인 흥미나 빠른 수익이 아닌, 장기적인 일관성과 안정성에 초점을 맞추고 있습니다.

이 EA는 장기 운용을 전제로 설계되었습니다. 실제 성능과 잠재력을 경험하기 위해 최소 1년 이상 지속적으로 운용하는 것을 권장합니다. 전문 트레이딩과 마찬가지로 손실이 발생하는 주간 또는 월간 구간이 존재할 수 있으며, 이는 정상적인 과정입니다. 중요한 것은 장기간에 걸친 누적 성과입니다.

많은 그리드나 마틴게일 시스템은 초반에 빠른 수익을 보여주지만, 대부분 결국 계좌 손실로 이어집니다. 본 EA는 이러한 위험을 철저히 배제하고, 안정적이고 통제된 성장에 집중하도록 설계되었습니다.

소개

KT Gold Drift EA는 골드(XAUUSD) 시장의 H4 타임프레임을 위해 전문적으로 개발된 플러그 앤 플레이 방식의 자동매매 시스템입니다. 100% 모델링 품질을 갖춘 Dukascopy 히스토리 데이터를 사용하여 개발되었으며, 다양한 시장 환경에서 광범위한 안정성 및 스트레스 테스트를 거쳤습니다.

과거 가격 데이터는 여러 시장 국면으로 분류되며, 각 트레이딩 아이디어는 고성능 서버를 통해 반복적으로 검증됩니다. 모든 환경에서 일관성을 유지하는 진입 조건만이 최종적으로 선택됩니다. 이 과정은 과최적화가 아닌, 장기적인 안정성과 적응력을 목표로 전략이 구성되었음을 보장합니다.

RSI 관계, 선형 회귀 위치, 변동성 수축 또는 확장 신호를 활용하여 모멘텀과 가격 구조가 일치할 때 진입이 이루어집니다. 청산은 고정된 목표가에 의존하지 않고, 변동성과 모멘텀의 변화 및 시간 기반 조건을 통해 시장의 힘이 약해질 때 자연스럽게 이루어집니다.

안정적인 진입 구조가 선택되면, EA는 포지션을 여러 개로 분할하고 동적으로 관리하여 장기적인 안정성을 지원하는 방식으로 청산을 수행합니다.

설정 정보

  • 종목: Gold (XAUUSD)
  • 시간 프레임: 4시간
  • 최소 예치금: $1200
  • 권장 예치금: $2400 (고변동성 시장에서 추가적인 안전 여유)
  • 입력 설정: 기본값 (별도의 세트 파일 불필요)
  • 브로커: 제한 없음 (특별한 조건 필요 없음)
  • 프랍펌 사용 가능: 예 (스윙 트레이딩)

Lot Size Finder를 사용하여 계좌 잔고와 허용 가능한 최대 드로우다운을 기준으로 적절한 로트 크기를 계산하십시오.

본 EA는 변화하는 시장 환경과 구조에 맞추기 위해 매년 업데이트됩니다. 새로운 업데이트가 출시되면 MQL5 메시지를 통해 알림을 받게 됩니다. 업데이트는 반드시 주말에 진행하고, 이전 버전의 모든 거래가 완전히 종료된 이후에 적용해 주시기 바랍니다.

백테스트 결과는 이 EA의 잠재력을 완전히 반영하지 못합니다. 알고리즘은 실계좌 환경에서 시간이 지남에 따라 적응하고 성과를 발휘하도록 설계되었으며, 특히 최신 업데이트 이후 1년간의 운용이 중요합니다. 인내심을 가지고 최소 1년 이상의 실거래 기간을 부여하십시오.

주요 특징

  • 그리드, 마틴게일, 헤징, 물타기와 같은 고위험 전략을 사용하지 않습니다.
  • 브로커 개입이나 스탑 헌팅 위험을 줄이기 위해 숨겨진 스탑로스 및 테이크프로핏 로직을 내장하고 있습니다.
  • 별도의 설정 파일이나 복잡한 커스터마이징이 필요 없으며, 기본 설정은 현재 시장에 최적화되어 있습니다.
  • 주말 갭 및 급격한 가격 변동 위험을 방지하기 위해 모든 거래는 금요일 마감 전에 종료됩니다.
  • 간단하고 이해하기 쉬운 입력 설정.

본 EA는 그리드 트레이딩, 헤징 또는 마틴게일과 같은 고위험 전술을 배제하고, 수익과 손실을 모두 트레이딩의 자연스러운 일부로 받아들이는 규율 있고 투명한 접근 방식을 따릅니다. 장기적인 성공은 평균 수익이 평균 손실을 초과하도록 유지함으로써 안정적인 계좌 성장을 이루는 데서 비롯됩니다.


위험 고지: 모든 형태의 트레이딩에는 위험이 따르며 손실은 실제 거래의 일부입니다. 과거 성과 및 백테스트 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. EA는 사전에 정의된 로직에 따라 작동하며 모든 시장 상황에 대응할 수는 없습니다. 시장 환경, 변동성, 브로커 조건에 따라 성과가 달라질 수 있으므로 항상 적절한 리스크 관리와 현실적인 기대를 유지하시기 바랍니다.

추천 제품
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
가격으로 TP 및 SL 설정 – MT5 자동 주문 수정기 모든 거래에 대해 정확한 TP 및 SL 가격 수준 자동 설정 ️ 모든 통화쌍 및 EA와 호환, 심볼 또는 매직넘버로 필터링 가능 이 EA는 직접 가격 값(예: EURUSD의 1.12345)을 사용하여 거래의 정확한 테이크프로핏(TP)과 스톱로스(SL) 수준을 정의하고 적용합니다. 포인트나 핍 없음. 모든 주문 또는 선택된 심볼/매직넘버에 대해 깔끔하고 정확한 거래 관리가 가능합니다. 주요 기능: 정확한 가격으로 TP 및 SL 즉시 수정 모든 주문, 현재 심볼 또는 특정 매직넘버에 적용 ️ 0을 입력하여 거래의 TP 또는 SL 제거 차트에 연결되면 완전 자동 작동 모든 거래 자산과 호환 적합 대상: 빠른 TP/SL 제어를 원하는 수동 트레이더 기본 종료 로직을 재정의해야 하는 EA 사용자 복잡한 포지션을 관리하는 다중 주문 트레이더 질문이나 제안이 있으신가요?
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5 는  Matrix Arrow Indicator의 MT5  신호를 차트의 거래 패널과 수동 또는 100% 자동으로 거래할 수 있는 고유한 전문가 조언자입니다.  Matrix Arrow Indicator MT5 는 다음과 같은 최대 10개의 표준 지표에서 정보와 데이터를 수집하여 초기 단계에서 현재 추세를 결정합니다. 평균 방향 이동 지수(ADX) ,   상품 채널 지수(CCI) ,   클래식 하이켄 아시 캔들 ,   이동 평균 ,   이동 평균 수렴 발산(MACD) ,   상대 활력 지수(RVI) ,   상대 강도 지수(RSI) ,   포물선 SAR ,   스토캐스틱 오실레이터 ,   윌리엄스의 백분율 범위 . 모든 지표가 유효한 매수 또는 매도 신호를 제공하면 강력한 상승/하락 추세를 나타내는 다음 캔들/막대가 시작될 때 해당 화살표가 차트에 인쇄됩니다. 사용자는 사용할 표시기를 선택하고 각 표시기의 매개변수를 개별적으로 조정할 수 있습니다.  
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experts
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Experts
Trader Propfirm Pro - 전문가 트레이더를 위한 Expert Advisor Trader Propfirm Pro는 프로펌 트레이더를 위해 특별히 개발된 고급 Expert Advisor로, 데모 계정과 자금 지원 계정 모두에 호환됩니다. 이 시스템은 신경망과 인공지능을 사용하여 차트 분석을 최적화하고, 월간 트렌드를 식별하며, 더 낮은 시간대 차트에서 정확한 진입을 실행합니다. 신경망 기반 시스템을 사용하여, EA는 월간 큰 트렌드를 추적하고, 그 후 작은 시간대 차트에서 차트 분석을 적용하여 최적의 진입점을 찾습니다. 또한, 지원 및 저항 수준을 통해 진입을 최적화하고, 가격 수정에 적응하여 정밀한 그리드로 잃어버린 주문을 회복하며, 이익을 극대화합니다. Trader Propfirm Pro에는 높은 변동성이 있는 시기에 거래를 방지하는 내부 보호 시스템과 스프레드 필터 및 성능 최적화를 위한 시간 필터가 포함되어 있습니다. 또한, 일일 목표 설정 기능을 제공하며, 큰 드
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - 버전 2025 249달러 - 첫 5명만! 실시간 신호 Sonic R Pro Enhanced의 실시간 성과 확인하기: 거래 전략 Sonic R Pro Enhanced는 Dragon Band (EMA 34 및 EMA 89)를 기반으로 한 전통적인 Sonic R 전략의 업그레이드 버전으로, 자동화된 거래 시스템입니다. 타임프레임: M15, M30 지원 통화쌍: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 거래 스타일: 스윙 트레이딩 - 풀백 및 반대 트렌드 최소 자본: 500 USD 레버리지: 1:200 이상 사용자 가이드 Sonic R Pro Enhanced는 단순함을 위해 최적화되었습니다. 사용자는 RiskAmount 하나의 파라미터만 설정하면 됩니다. RiskAmount < 0일 경우: 계좌 잔액의 백분율로 위험을 계산 RiskAmount > 0일 경우: 거래당 고정 USD 금액으로 위험을 설정 예제:
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
Gold Pro ScalperAI
Ganesan Maran
Experts
Night Edge – Futuristic AI Algo for Gold (XAUUSD) Harness the power of AI-driven precision and human-like market logic — trade Gold like never before. About Night Edge Night Edge is an advanced AI-powered trading system built on the core principles of price action , smart money concepts , and machine learning logic . Designed specifically for XAUUSD (Gold) , this algorithm combines trend detection , break & retest entry logic , and dynamic supply/demand zones with an intelligent risk engin
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experts
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA는 다음 기사를 기반으로 합니다. https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 거래 조건 - X 기간 EMA 및 MACD 아래에서 통화 쌍 거래가 음의 영역에 있는지 확인하십시오. - 가격이 X 기간 EMA 위로 교차할 때까지 기다린 다음 MACD가 음수에서 양수로 교차하는 과정에 있는지 또는 5개 막대 내에서 양수 영역으로 교차했는지 확인하십시오. - 20기간 EMA 위로 10핍 매수하세요. - 진입 시점의 포지션 X에 위험 금액을 더한 금액을 매도하십시오. 후반부에 스톱을 손익분기점으로 이동합니다. - 후행 정지 사용 위험 경고 ADX PRO를 구입하기 전에 관련된 위험을 인지하십시오. 과거 실적은 미래 수익성을 보장하지 않습니다(EA도 손실을 입을 수 있음). 표시된 백 테스트(예: 스크린샷)는 최상의 매개변수를 찾기 위해 고도로 최적화되어 있지만 결과
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping은 마틴게일을 사용하지 않는 완전 자동화된 거래 고문입니다. 야간 스캘핑 전략. RSI 표시기와 ATR 필터는 입력으로 사용됩니다. 고문은 헤징 계정 유형이 필요합니다. 실제 작업 및 기타 개발 모니터링은 여기에서 찾을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 일반 권장 사항 최소 예치금 $100, 최소 스프레드의 ECN 계정 사용, 기본 설정은 eurusd M5 gmt + 3입니다. 입력 매개변수 EA는 4자리 및 5자리 따옴표 모두에서 작동합니다. 입력 매개변수에서 5자에 대해 포인트로 값을 표시하면 자동으로 모든 것을 4자로 다시 계산합니다. NewCycle - 모드가 켜져 있으면 고문이 멈추지 않고 작동하고, 모드가 꺼져 있으면 일련의 거래가 완료된 후 고문이 새 주문을 열지 않습니다. 기간 표시기1 - 첫 번째 표시기의 기간. 상위 레벨 - 고문이 판매를 시작하는 첫 번째 지표의
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven은 2025년 12월 8일까지 프로모션 출시가 적용됩니다. 이 Expert Advisor는 모든 자산에 적용 가능하며, 범용적입니다. Multi-Asset Scalper EA는 MetaTrader 5 플랫폼용으로 개발된 전문 자동 거래 시스템으로, 여러 자산에 대한 동시 스캘핑 거래를 위해 설계되었습니다. 버전 8.2는 트리플 컨펌 및 통합 위험 관리 기능을 갖춘 멀티 타임프레임 기술을 통합했습니다. 기술 아키텍처 1. 지능형 신호 시스템 멀티 타임프레임 계산: 트리플 분석(컨펌, 패스트 컨펌, 슬로우 컨펌) 투표 시스템: 가중치 조정이 가능한 3가지 주요 지표(EMA, MACD, RSI) 위험 모드: 민감도에 영향을 미치는 5단계(초공격적 → 초보수적) 2. 고급 위험 관리 하이브리드 랏 계산: 고정 또는 위험 기반(USD) 무한 손익분기점: 핍이 아닌 달러로 계산되는 점진적 시스템. 목표 이익
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Experts
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
S&P 500 스캘퍼 어드바이저(S&P 500 Scalper Advisor)는 S&P 500 지수를 성공적으로 거래하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 혁신적인 도구입니다. S&P 500 지수는 미국 주식 시장에서 가장 널리 사용되고 권위 있는 지표 중 하나로, 미국 500대 기업으로 구성되어 있습니다. 특징: 자동화된 거래 솔루션:       이 자문가는 고급 알고리즘과 기술적 분석을 기반으로 시장 상황의 변화에 맞춰 전략을 자동으로 조정합니다. 다양한 접근 방식:       자문가는 지수 추세 이해, 가격 변동 분석, 수익 극대화와 위험 최소화를 위한 알고리즘 등 여러 가지 전략을 결합합니다. 유연성 및 사용자 정의 가능성:       트레이더는 자신의 트레이딩 목표, 위험 수준, 트레이딩 전략 선호도에 맞춰 EA 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. 위험 관리:       자문가는 시장을 지속적으로 모니터링하고 위험을 관리하기 위한 조치를 취합니다. 특정 손실 수준에 도달하면 거래
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experts
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.8 (10)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
새로운 도약 | AI 기반 정밀함이 시장 논리와 만나다 Argos Rage 는 내장된 DeepSeek AI 시스템 을 통해 시장 움직임을 실시간 분석하며, 새로운 수준의 자동매매를 구현합니다. Argos Fury의 강점을 바탕으로 하지만, 이 EA는 더욱 높은 유연성, 폭넓은 시장 해석, 그리고 강한 시장 참여를 목표로 합니다. Live Signal 시간프레임: M30 레버리지:  최소 1:20 입금액:  최소 $100 거래종목:  XAUUSD, EURUSD 브로커:  제한 없음 Argos Rage를 구매하시면 Argos Fury 를 무료로 받으실 수 있습니다. 구매 후 저에게 연락해 주세요. Argos Rage 는 시장의 구조, 리듬, 압력을 분석하여 확률이 맞아떨어질 때만 거래를 실행합니다. 이는 불확실한 시장 상황에서도 똑똑한 보호를 유지하면서 Argos Fury보다 더 많은 기회를 제공합니다. Argos Fury 가 명확한 반전 구조에 집중하는 반면, Argos Ra
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.95 (38)
Experts
VolumeHedger EA [ 라이브 시그널 ]  ,  [ 내 채널 ]   ,  [ 세트 파일 ]  ,   [ 블로그 ]   , [ AI 사용 ]  ,  [ PDF Guide ] 권장 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw; 센트 계좌; 프랍펌(FTMO 등) 이 EA의 개발자는 다른 로봇들의 품질을 통해 이미 그의 전문성을 입증했습니다. Volume Hedger EA와 함께 커스텀 인디케이터를 사용하여 진입 전략을 정의할 수 있기 때문에, 더 이상 추가 EA를 구매할 필요가 없습니다! 이 EA는 마틴게일 전략에 헤징과 스마트 리스크 관리를 결합한 고급 트레이딩 알고리즘으로, 변동성이 큰 시장에 최적화되어 있습니다. 추세 방향을 예측하려 하지 않고, 거래량을 분석하여 지능적인 전략으로 진입합니다. 적절한 세트 파일을 사용하면 Forex, Gold, 주식, Crypto와 같은 상품에서 효과적인 성과를 낼 수 있습니다. 급격한 변동이나 안정적인 추세가 있는 종목에서 더욱 뛰어난
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된 정확성으로 거래 우위
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
제작자의 제품 더 보기
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
지표
ACB Breakout Arrows 지표는 특별한 돌파 패턴을 감지하여 시장에서 중요한 진입 신호를 제공합니다. 이 지표는 차트를 지속적으로 스캔하면서 한 방향으로 움직임이 자리 잡을 때를 포착하여 큰 움직임 직전에 정확한 진입 신호를 제공합니다. 다중 종목 및 다중 시간대 스캐너는 여기에서 확인하세요 - ACB Breakout Arrows MT5용 스캐너 핵심 기능 지표가 자동으로 손절(Stop Loss) 및 익절(Take Profit) 수준을 제공합니다. 모든 시간대의 돌파 신호를 추적하는 MTF 스캐너 대시보드 포함. 데이 트레이더, 스윙 트레이더 및 스캘퍼에게 적합합니다. 신호 정확도를 높이기 위해 최적화된 알고리즘 사용. 손익분기점 또는 빠른 수익 목표를 위한 특별한 라인 (Quick Profit Line) 제공. 승률, 성공 비율, 평균 수익 등의 성과 분석 지표 제공. 재도색 없음. 신호는 고정되어 신뢰할 수 있습니다. 거래 확인 - ACB Trade Filter 지
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
지표
ACB Breakout Arrows 지표는 특별한 돌파 패턴을 감지하여 시장에서 매우 중요한 진입 신호를 제공합니다. 이 지표는 차트를 지속적으로 스캔하며 한 방향으로 안정적인 모멘텀이 형성되는지를 확인하고, 주요 움직임 직전에 정확한 진입 신호를 제공합니다.  다중 심볼 및 다중 타임프레임 스캐너 받기 – ACB Breakout Arrows MT4용 스캐너 주요 기능 지표가 자동으로 손절(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 레벨을 제공합니다. 모든 시간대의 돌파 신호를 추적하는 MTF 스캐너 대시보드가 포함되어 있습니다. 단타 트레이더, 스윙 트레이더, 스캘퍼에게 적합합니다. 정확도를 높이기 위한 최적화된 알고리즘 사용. 손익분기(Breakeven) 또는 단기 목표를 위한 특수 라인(퀵 프로핏 라인) 제공. 승률, 성공률, 평균 수익 등과 같은 성과 분석 지표 제공. 리페인트 없음 – 한번 생성된 신호는 사라지지 않습니다. 거래 확인 -  신뢰도 낮은 신호를
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
지표
KT Momentum Arrows 인디케이터는 순간적인 돌파 신호에 기반한 도구로, 밴드의 이탈 범위와 특정 방향으로 나타나는 변동성을 계산하여 신호를 생성합니다. 이 도구는 가격의 강한 움직임이 시작되는 시점을 빠르게 감지할 수 있도록 설계되었습니다. 가격이 상단 밴드를 상향 돌파하여 마감되면 매수 신호가 생성되며, 하단 밴드를 하향 돌파하여 마감되면 매도 신호가 생성됩니다. 밴드의 이탈과 변동성에 동시에 영향을 주는 '계수' 입력값이 있으며, 이는 거래 종목 및 시간 프레임에 따라 신중하게 분석 및 선택해야 합니다. 주요 특징 재도색 없음! 모멘텀 트레이더를 위한 훌륭한 진입 도구입니다. 승률, 손익비, 평균 수익 등 성과 분석 기능 포함. 단타, 스윙, 스캘핑 모든 스타일에 적합합니다. 입력 파라미터 히스토리 바:  지표 계산에 사용할 바의 수. 모멘텀 계수:  밴드 이탈 및 변동성 측정에 사용하는 계수. 성과 분석:  수익 추세선을 포함한 성과 분석 표시 여부.  알림
KT Stoch Divergence MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
다이버전스는 시장에서 가격 반전을 나타내는 중요한 신호 중 하나입니다. KT Stoch Divergence는 가격과 스토캐스틱 오실레이터 사이에 형성된 정규 및 히든 다이버전스를 표시합니다. KT Stoch Divergence의 한계 스토캐스틱 다이버전스를 단독 진입 신호로 사용하는 것은 위험할 수 있습니다. 모든 다이버전스가 강력한 반전을 의미하는 것은 아닙니다. 더 나은 결과를 위해 가격 행동 및 추세 방향과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 기능 가격과 스토캐스틱 사이의 정규 및 히든 다이버전스를 시각적으로 표시합니다. 추세 반전 및 추세 지속 전략 모두에 적합합니다. EA(자동매매 시스템)에 통합 가능한 구조입니다. 비대칭 다이버전스는 정확도 향상을 위해 제외됩니다. 진입뿐 아니라 청산 신호로도 사용할 수 있습니다. 모든 MT 알림 기능을 포함합니다. 다이버전스란 정확히 무엇인가요? 일반적으로 가격이 고점을 갱신하면 오실레이터도 고점을 갱신해야 하고, 가격이 저점을 갱신하
ACB Trade Filter MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
지표
The ACB Trade Filter indicator provides a solution for filtering out the low probability trading setups in a trading strategy. The indicator uses a sophisticated filtration algorithm based on the market sentiment and trend. Applications Works great with our indicator " ACB Breakout Arrows ". Filter out low probability signals from any indicator. Avoid overtrading and minimize the losses. Trade in the direction of market sentiment and trend. Avoid the choppiness in the market. How to use Only L
KT Psar Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
지표
KT Psar Arrows는 표준 파라볼릭 SAR 지표를 사용하여 차트에 화살표를 표시합니다. 캔들의 고가가 SAR에 닿을 때 상승 화살표가 표시되고, 캔들의 저가가 SAR에 닿을 때 하락 화살표가 표시됩니다. 신호는 봉이 마감되기를 기다리지 않고 실시간으로 생성됩니다.  특징 Parabolic SAR 지표를 활용한 거래 전략을 실험하고 싶은 트레이더에게 유용한 도구입니다.  시장 반전 포인트를 찾는 데 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 PSAR 입력 지원. MT4의 모든 알림 기능을 지원합니다. 주의사항: Parabolic SAR은 후행성 및 엄격한 기계적 지표입니다. 모든 잠재적 거래는 명확히 정의된 규칙에 따라 필터링해야 합니다.     입력 파라미터 PSAR 스텝: 스텝 값을 입력하세요. PSAR 최대값: 최대값을 입력하세요. PSAR 점 표시: PSAR 점을 표시하거나 숨길 수 있습니다. PSAR 점을 표시하지 않아도 화살표는 정상 작동합니다. 나머지 입력 항목은 직관적
MACD Divergence on MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT MACD 다이버전스는 가격과 오실레이터 사이에 형성되는 일반 다이버전스와 숨겨진 다이버전스를 보여줍니다. 만약 당신의 거래 전략이 추세 반전을 예측한다면, MACD의 일반 다이버전스를 활용하여 잠재적인 전환 지점을 예측할 수 있습니다. 추세 지속을 기반으로 하는 전략이라면 MACD의 숨겨진 다이버전스가 적합합니다. KT MACD 다이버전스의 한계 MACD 다이버전스를 단독 진입 신호로 사용하는 것은 위험할 수 있습니다. 모든 다이버전스가 반전 신호로 해석될 수는 없습니다. 더 나은 결과를 얻으려면 가격 행동 및 기타 분석 기법과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 기능 소개 가격과 오실레이터 간의 일반 및 숨겨진 다이버전스를 표시합니다. 비대칭 다이버전스는 정확도를 높이고 혼란을 줄이기 위해 제거됩니다. 추세 반전 및 추세 지속 전략 모두에 사용할 수 있습니다. EA(Expert Advisor)에 완벽하게 통합 가능합니다. 진입뿐만 아니라 청산 시점에도 활용할 수 있습니다. 모든
KT Trend Magic
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Trend Magic shows the trend depiction on chart using the combination of market momentum and volatility. A smoothing coefficient is used to smooth out the noise from the signal.It can be used to find out the new entries or confirm the trades produced by other EA/Indicators. Usage Drag n drop MTF scanner which scans for the new signals across multiple time-frames. Find new entries in the trend direction. Improve the accuracy of other indicators when used in conjunction. Can be used as a dynami
KT Momentum Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Momentum Arrows 인디케이터는 순간적인 돌파 신호에 기반한 도구로, 밴드의 이탈 범위와 특정 방향으로 나타나는 변동성을 계산하여 신호를 생성합니다. 이 도구는 가격의 강한 움직임이 시작되는 시점을 빠르게 감지할 수 있도록 설계되었습니다. 가격이 상단 밴드를 상향 돌파하여 마감되면 매수 신호가 생성되며, 하단 밴드를 하향 돌파하여 마감되면 매도 신호가 생성됩니다. 밴드의 이탈과 변동성에 동시에 영향을 주는 '계수' 입력값이 있으며, 이는 거래 종목 및 시간 프레임에 따라 신중하게 분석 및 선택해야 합니다. 주요 특징 재도색 없음! 모멘텀 트레이더를 위한 훌륭한 진입 도구입니다. 승률, 손익비, 평균 수익 등 성과 분석 기능 포함. 단타, 스윙, 스캘핑 모든 스타일에 적합합니다. 입력 파라미터 히스토리 바:  지표 계산에 사용할 바의 수. 모멘텀 계수:  밴드 이탈 및 변동성 측정에 사용하는 계수. 성과 분석:  수익 추세선을 포함한 성과 분석 표시 여부.  알림
KT COG Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
지표
KT COG is an advanced implementation of the center of gravity indicator presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. It's a leading indicator which can be used to identify the potential reversal points with the minimum lag. The COG oscillator catches the price swings quite effectively. MT5 version of the same indicator is available here KT COG Advanced MT5 Calculation of COG The COG indicator is consist of the two lines. The main l
KT Pin Bar
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Pin Bar identifies the pin bar formation which is a type of price action pattern which depicts a sign of reversal or rejection of the trend. When combined with support and resistance, BRN and other significant levels, Pin Bar pattern proved to be a very strong sign of reversal. Basically, a pin bar is characterized by a small body relative to the bar length which is closed either in upper or lower 50% part of its length. They have very large wicks and small candle body. A pin bar candlestic
KT Auto Fibo
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Auto Fibo는 현재 추세 방향에 따라 피보나치 되돌림 레벨을 자동으로 그립니다. 고점과 저점은 차트에 표시된 최대값과 최소값을 사용하여 자동으로 선택됩니다. 사용자는 차트를 확대/축소하거나 스크롤하여 피보나치 레벨을 적절히 조정할 수 있습니다. 모드 자동:  차트 영역을 기반으로 피보나치 레벨을 자동으로 그립니다. 수동: 피보나치 레벨을 한 번만 그리고, 이후에는 앵커 포인트를 수동으로 조정할 수 있습니다. 사용 방법: 미래 수익 목표를 논리적으로 예측하는 데 도움이 됩니다. 지지/저항선이나 추세선과 결합하면 강력한 반전 가능성을 제공합니다. 추세 시장에서 저위험 진입 기회를 제공합니다. 입력 매개변수 자동:  사람의 개입 없이 피보나치 되돌림 레벨을 자동으로 그립니다. 수동:  피보나치 되돌림 레벨을 한 번만 그리고, 이후에는 앵커 포인트를 직접 늘릴 수 있습니다. 미되돌림 영역 표시: 가격 되돌림이 아직 닿지 않은 차트 영역을 표시하거나 숨깁니다. 나머지 입력 항
KT Psar Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Psar Arrows는 표준 파라볼릭 SAR 지표를 사용하여 차트에 화살표를 표시합니다. 캔들의 고가가 SAR에 닿을 때 상승 화살표가 표시되고, 캔들의 저가가 SAR에 닿을 때 하락 화살표가 표시됩니다. 신호는 봉이 마감되기를 기다리지 않고 실시간으로 생성됩니다.  특징 Parabolic SAR 지표를 활용한 거래 전략을 실험하고 싶은 트레이더에게 유용한 도구입니다.  시장 반전 포인트를 찾는 데 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 PSAR 입력 지원. MT4의 모든 알림 기능을 지원합니다. 주의사항: Parabolic SAR은 후행성 및 엄격한 기계적 지표입니다. 모든 잠재적 거래는 명확히 정의된 규칙에 따라 필터링해야 합니다.     입력 파라미터 PSAR 스텝: 스텝 값을 입력하세요. PSAR 최대값: 최대값을 입력하세요. PSAR 점 표시: PSAR 점을 표시하거나 숨길 수 있습니다. PSAR 점을 표시하지 않아도 화살표는 정상 작동합니다. 나머지 입력 항목은 직관적
KT Ichimoku Trader
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Experts
KT Ichimoku Trader is a fully automated expert advisor that offers five popular trading strategies based on the Ichimoku indicator. Each strategy has it's own entry and exit method without any interference to other strategies. The Ichimoku system can be applied to all major currency pairs and metals. However, we found that it performs reasonably well mainly on two pairs.   MT5 Version is available here  https://www.mql5.com/en/market/product/35043 Features Trade up to 5 famous trading strategi
KT Volatility Oscillator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT 변동성 오실레이터는 과거와 현재의 시장 데이터를 수학적 공식으로 분석하여 오실레이터 형태로 결과를 표시합니다. 증가하는 파동과 감소하는 파동은 각각 자산의 높은 변동성과 낮은 변동성을 나타냅니다.  간단히 말해, 변동성은 일정 기간 동안 자산 가격이 얼마나 변동했는지를 측정하는 지표입니다. 변동성이 없다면 시장의 움직임이 거의 없을 것이고, 트레이더들은 가격 변동을 통해 수익을 얻을 수 없을 것입니다. 외환 시장에서 변동성 활용 외환 시장에서 변동성을 적절히 활용하면 보다 효과적으로 거래할 수 있으며, 기대치를 현실에 맞춰 조정하는 데 도움이 됩니다.  높은 변동성 추세 기반 시스템은 변동성이 높은 시장에서 큰 스윙과 더 긴 포지션 보유 기간 덕분에 매우 잘 작동합니다. 고변동성 구간에서 발생하는 돌파는 더 많은 핍스를 획득할 수 있는 기회를 제공합니다. 낮은 변동성 평균 회귀 시스템은 시장이 평균값으로 되돌아가려는 성질이 있기 때문에 낮은 변동성 환경에서 특히 효과적입니다
KT COG Robot
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market acce
ACB Breakout Arrows EA
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
이 EA는 저희의 커스텀 인디케이터인 "ACB Breakout Arrows" 를 기반으로 한 100% 자동화된 전문가용 어드바이저입니다. 양방향으로 자주 발생하는 돌파 패턴을 이용하며, 외부 입력 값인 "Signal Sensitivity"를 통해 진입 신호의 강도를 조절할 수 있습니다. 거래 확인 ACB Breakout Arrows EA는 또 다른 커스텀 인디케이터인 ACB Trade Filter 를 사용하여 거래 진입 조건을 필터링할 수 있는 기능을 제공합니다. 강력한 매수: 위쪽 화살표 + 초록색 히스토그램 + 상승 추세 강력한 매도: 아래쪽 화살표 + 빨간색 히스토그램 + 하락 추세 히스토그램이 회색이고 추세가 횡보일 경우, EA는 거래를 피합니다. EA는 모든 인디케이터와 의존 파일을 백그라운드에서 로드하며, 차트에는 표시되지 않습니다. 주요 기능 오랜 기대 끝에 이제 ACB Breakout Arrows 인디케이터 로 완전 자동 매매가 가능합니다. ACB Trade F
KT Asian Breakout
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4 (1)
Experts
KT Asian Breakout carefully analyzes the range-bound market during the Asian session and then fires a long or short trade after doing some preassessment based on its inbuilt technical analysis module. The executed orders are closed within a day before the completion of the next day session. The inbuilt technical analysis module checks for the session range and compares it with the last 20 days price movement. If it finds any erratic price movement within the session, the orders are not executed
KT London Breakout
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
First thirty minutes are essential for a trading session. The early reaction of traders and market players sets a path for the rest of the day. KT London Breakout EA takes advantage of this phenomenon, and after analyzing the first thirty minutes of London session, it places two bidirectional pending orders. One of pending order is eventually canceled after realizing the market direction with certainty. It has been strictly tested and developed for EUR/JPY using 30-Min Time Frame. You can expe
KT Support and Resistance Levels
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
Use of support and resistance in systematic trading is very subjective. Every trader has their own idea and way to plotting the support and resistance levels on the chart. KT Support and Resistance indicator take out this ambiguity out of the situation and automatically draws support and resistance levels following an algorithmic approach using a unique multi-timeframe analysis. When launched on the chart, It immediately scan the most significant extreme points across all the available timefra
KT Currency Strength and Correlation
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
외환 거래를 한다면, 통화 강도와 통화쌍 상관관계에 대한 상세한 정보를 아는 것은 거래 실력을 한 단계 끌어올리는 데 큰 도움이 됩니다. 상관관계를 분석하면 리스크를 절반으로 줄일 수 있고, 강도 분석을 통해 수익을 극대화할 수 있습니다. 이 지표는 통화 강도 분석과 통화쌍 상관관계를 결합하여 가장 적합한 통화쌍을 선택할 수 있도록 도와주는 하이브리드 접근 방식을 제공합니다. 통화 강도 분석 활용 방법 예를 들어, 당신의 거래 전략이 AUD/JPY 매수 기회를 제공한다고 가정해 봅시다. 하지만 KT 통화 강도 분석을 통해 JPY가 AUD보다 강해지고 있다는 것을 발견했다면, 이 거래는 손실로 끝날 가능성이 높습니다. 이 지표를 사용하면 이러한 손실을 쉽게 피할 수 있습니다. 통화쌍 상관관계 활용 방법 또 다른 예로, 거래 전략이 NZD/USD와 GBP/JPY 두 통화쌍 모두에 대해 매도 기회를 제공한다고 가정해 봅시다. KT 통화쌍 상관관계 분석을 사용하면 이 두 통화쌍 간 상관
MACD Divergence Seeker
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
KT MACD Divergence Seeker trades the regular and hidden divergence signals generated by our free indicator named KT MACD Divergence indicator. Trading the standalone divergences can be a risky affair that's why the KT MACD Divergence Seeker combines the standard divergence signals with an advanced analysis module to exploit the price inefficiencies on some FX pairs. What is the Divergence exactly? As a general conception if the price is making higher highs, then macd should also be making hig
KT Asian Breakout Indicator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Asian Breakout 지표는 아시아 세션의 중요한 부분을 분석하여 가격 돌파 방향에 따라 매수 및 매도 신호를 생성합니다. 가격이 세션 최고점을 돌파하면 매수 신호가 발생하며, 가격이 세션 최저점을 돌파하면 매도 신호가 발생합니다. 유의 사항 세션 박스의 높이가 너무 넓다면, 대부분의 가격 움직임이 이미 세션 내에서 발생했기 때문에 새로운 거래를 피하는 것이 좋습니다. 돌파 캔들이 너무 크면, 가격이 신호 방향으로 계속 진행하기 전에 일시적인 되돌림이 발생할 가능성이 높습니다. 기능 매수/매도 신호에 스톱로스 및 목표 이익 수준이 포함됩니다. KT Asian Breakout 지표는 첫 번째, 두 번째 또는 세 번째 목표 이익을 기준으로 성과를 지속적으로 확인합니다. 승/패 신호 수, 성공률, 신호당 평균 핍스와 같은 세 가지 주요 성과 지표를 표시합니다. 돌파 캔들이 너무 크면 차트에 경고 메시지가 표시됩니다. 추천 설정 시간 프레임: 15분. 통화쌍: 모든 JPY
MACD Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT MACD 다이버전스는 가격과 오실레이터 사이에 형성되는 일반 다이버전스와 숨겨진 다이버전스를 보여줍니다. 만약 당신의 거래 전략이 추세 반전을 예측한다면, MACD의 일반 다이버전스를 활용하여 잠재적인 전환 지점을 예측할 수 있습니다. 추세 지속을 기반으로 하는 전략이라면 MACD의 숨겨진 다이버전스가 적합합니다. KT MACD 다이버전스의 한계 MACD 다이버전스를 단독 진입 신호로 사용하는 것은 위험할 수 있습니다. 모든 다이버전스가 반전 신호로 해석될 수는 없습니다. 더 나은 결과를 얻으려면 가격 행동 및 기타 분석 기법과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 기능 소개 가격과 오실레이터 간의 일반 및 숨겨진 다이버전스를 표시합니다. 비대칭 다이버전스는 정확도를 높이고 혼란을 줄이기 위해 제거됩니다. 추세 반전 및 추세 지속 전략 모두에 사용할 수 있습니다. EA(Expert Advisor)에 완벽하게 통합 가능합니다. 진입뿐만 아니라 청산 시점에도 활용할 수 있습니다. 모든
KT Bollinger Bands Trader MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
KT Bollinger Bands Trader는 100% 자동화된 전문가용 어드바이저(EA)로, 낮은 변동성 구간에서 볼린저 밴드를 활용한 평균 회귀 전략을 기반으로 작동합니다. 가격은 종종 볼린저 밴드의 상단 또는 하단 라인에서 반응하지만, 항상 반전이 일어나는 것은 아닙니다. 하지만 낮은 변동성일수록 반전 가능성은 더 높아집니다. 진입 조건 가격이 볼린저 밴드의 하단선 아래에 정확히 위치할 경우 매수 포지션이 실행됩니다. 가격이 볼린저 밴드의 상단선 위에 정확히 위치할 경우 매도 포지션이 실행됩니다. 청산 조건 낮은 변동성 구간이 종료되면 기존 포지션이 자동으로 종료됩니다. 또는 지정된 손절선(Stop Loss)이나 이익 실현선(Take Profit)에 도달하면 종료됩니다. 이 EA는 널리 알려진 볼린저 밴드 전략에 기반하면서도, 트렌드 필터, 변동성 필터, Vortex, MMI, 요일 필터 등 다양한 고급 필터 기능을 내장하여 전략을 세밀하게 조정할 수 있는 유연함을 제공합니
KT CCI Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT CCI Divergence shows the regular and hidden divergence created between the price and CCI oscillator. Divergence is one of the vital signals that depicts the upcoming price reversal in the market. Manually spotting the divergence between price and CCI can be a hectic and ambiguous task. Limitations of KT CCI Divergence   Using the CCI divergence as a standalone entry signal can be risky. Every divergence can't be interpreted as a strong reversal signal. For better results, try to combine it w
KT Heiken Ashi Smoothed MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Heiken Ashi Smoothed 는 표준 Heiken Ashi 를 한층 더 부드럽게 처리한 버전으로, 추세 전환 시 매수/매도 화살표도 함께 표시합니다. 복잡한 설정 없이 시장의 핵심 변화를 직관적으로 보여주기 때문에 바쁜 트레이더에게 유용합니다. 상태가 약세에서 강세로 전환되면 매수 화살표가 나타납니다. 상태가 강세에서 약세로 전환되면 매도 화살표가 나타납니다. 모바일 알림, 이메일, 소리, 팝업 경고를 모두 지원합니다. Heiken Ashi Smoothed 란? 표준 Heiken Ashi 에 존재하는 잡음과 허위 신호를 제거하기 위해 두 개의 이동 평균으로 가격 데이터를 부드럽게 처리합니다. 약간의 지연은 있지만, 스윙 포인트와 새롭게 형성되는 추세를 명확히 드러내며, 평소 시야에 잘 들어오지 않는 가격 변화를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 진입·청산 전략과 리스크 관리를 세밀하게 조정할 수 있습니다. 활용 이 지표는 외환, 원자재, 주식 등 다양한
KT MA Crossover MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT MA Crossover는 사용자가 선택한 이동 평균선의 교차를 기반으로 매수 및 매도 화살표를 차트에 표시합니다. 또한 각 연속적인 신호에 대해 적절한 알림을 생성하며, MFE(최대 유리 변동값)도 함께 표시하여 트레이더가 가능한 최대 이익 범위를 파악할 수 있도록 도와줍니다. 이동 평균 교차 전략은 전 세계 트레이더들이 가장 많이 사용하는 기본적인 거래 전략 중 하나입니다. 일반적으로 빠른 이동 평균선과 느린 이동 평균선을 조합하여 교차 방향에 따라 매수 또는 매도 진입 신호를 식별합니다. 매수 신호 – 빠른 MA가 느린 MA를 상향 돌파할 때. 매도 신호 – 빠른 MA가 느린 MA를 하향 돌파할 때. 기능 각 이동 평균의 속성을 자유롭게 설정할 수 있습니다. 각 신호에 대해 MFE 값을 제공합니다. 가볍고 효율적으로 작동하는 인디케이터로 시스템 리소스 사용이 적습니다. MetaTrader의 모든 경고 기능이 포함되어 있습니다. 단점  이동 평균은 과거 데이터를 기반으로
KT Round Numbers MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
KT Round Numbers plots the round number levels which are also commonly known as psychological levels in the Forex world. In the context of Forex trading, round number levels are those levels in which there are two or more zeroes at the end. They are named as 00 levels on the chart. Some traders also consider the halfway points as a valid round number level. They are named as 50 levels on the chart. Use of round number levels in trading Round number levels work as strong support and resistance
KT Inside Bar Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
지표
Despite the popularity of inside bar pattern among the traders, using it as a standalone signal doesn't provide any edge in the market. KT Inside Bar Advanced indicator solves this problem by combining the classic inside bar pattern with the "ECE" cycle and Fibonacci extensions. Using this indicator in place of our classic inside bar indicator will provide a tremendous advantage and edge in the market. What is the ECE cycle? In financial markets, the price never moves in a straight line but u
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변