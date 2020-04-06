KT Gold Drift EA MT5

ICMarkets Live Signal: Click Here

El EA se introduce a un precio inicial. El precio aumentará con cada pocas ventas y nunca se reducirá. Los primeros compradores reciben el mejor precio disponible.

¿Qué debe hacer para tener éxito con el EA KT Gold Drift?

Paciencia. Disciplina. Tiempo.

KT Gold Drift EA se basa en un enfoque de comercio del mundo real utilizado por los operadores profesionales y gestores de fondos privados. Su fuerza no está en la emoción a corto plazo, sino en la consistencia a largo plazo.

Este EA está diseñado para ser operado en el tiempo. Se recomienda permanecer invertido durante al menos un año para experimentar su verdadero potencial. Al igual que en el trading profesional, puede haber semanas o incluso meses de pérdidas. Esto es normal. Lo que importa es el rendimiento acumulado durante un periodo más largo.

Muchos sistemas de cuadrícula o martingala muestran ganancias rápidas al principio, pero casi siempre terminan en explosiones de la cuenta. El EA está diseñado para evitar ese riesgo y centrarse en un crecimiento constante y controlado.

Introducción

El EA KT Gold Drift es un sistema de trading plug-and-play construido profesionalmente y diseñado para el mercado del Oro (XAUUSD) en el marco temporal H4. Desarrollado utilizando datos de Dukascopy de calidad 100% de modelado, el EA ha sido sometido a extensas pruebas de robustez y estrés a través de múltiples condiciones de mercado.

Los datos históricos de precios se dividen en diferentes regímenes de mercado, y cada idea de trading se prueba repetidamente a través de estos regímenes utilizando servidores de alto rendimiento. Sólo se seleccionan las configuraciones de entrada que permanecen consistentes en todas las condiciones. Este proceso asegura que la estrategia se construye para la estabilidad, la adaptabilidad y el rendimiento a largo plazo en lugar de resultados ajustados a la curva.

Las entradas se activan cuando el impulso y la estructura de precios se alinean, utilizando las relaciones RSI, el posicionamiento de regresión lineal y las señales de contracción o expansión de la volatilidad para confirmar la dirección. Las salidas de las operaciones se gestionan mediante cambios en el comportamiento de la volatilidad y el impulso, así como mediante condiciones temporales, lo que permite cerrar posiciones cuando la fortaleza del mercado se debilita en lugar de depender de objetivos fijos.

Una vez seleccionada una configuración de entrada sólida, el AE divide la operación en varias posiciones y las gestiona dinámicamente para gestionar las salidas de forma que favorezca la estabilidad a largo plazo.

Configuraciones

  • Símbolo: Oro (XAUUSD)
  • Marco temporal: 4 horas
  • Depósito mínimo: $1200
  • Depósito recomendado: $2400 (Cojín de seguridad adicional en mercados muy volátiles)
  • Configuración de entrada: Por defecto (no se requieren archivos especiales)
  • Corredor: Cualquiera (no se requieren condiciones especiales)
  • Prop Firm Listo: Sí (Swing trading)

Este EA se actualiza anualmente para mantenerse alineado con las condiciones y regímenes cambiantes del mercado. Cuando se publique una nueva actualización, recibirá una notificación en sus mensajes MQL5. Por favor, aplique las actualizaciones sólo durante el fin de semana, y sólo después de que todas las operaciones de la versión anterior hayan sido completamente cerradas.

Los resultados de backtest no reflejan completamente el potencial de este EA. Los algoritmos están diseñados para funcionar y adaptarse a las condiciones del mercado en tiempo real, especialmente en el año siguiente a la última actualización. La paciencia es esencial. Permita al menos un año de operaciones en vivo para que la estrategia demuestre su verdadera fuerza.

Características

  • No utiliza técnicas de alto riesgo, como estrategias de rejilla, martingala, cobertura o promediación.
  • Las operaciones están protegidas mediante salidas de stop-loss y take-profit ocultas para reducir la exposición a la interferencia del broker o a la caza de stops.
  • No se necesitan archivos de configuración especiales ni ajustes personalizados. Las entradas por defecto están optimizadas para las condiciones actuales del mercado.
  • Todas las operaciones se cierran antes de que finalice el viernes para eliminar el riesgo de que se produzcan huecos o picos de precios durante el fin de semana.
  • Entradas simples que son fáciles de usar y entender.

El EA evita las tácticas de alto riesgo, como la negociación en cuadrícula, la cobertura o los métodos de martingala. En su lugar, sigue un enfoque disciplinado y transparente que acepta tanto las operaciones ganadoras como las perdedoras como una parte natural del trading. El éxito a largo plazo radica en mantener un beneficio medio superior a la pérdida media, lo que permite que la estrategia crezca de forma constante con el tiempo.


Exención de riesgo: Cualquier forma de inversión implica un riesgo, y las pérdidas forman parte de la inversión real. Los resultados pasados, incluidos los backtests, no garantizan resultados futuros. Los Asesores Expertos siguen una lógica predefinida y no pueden adaptarse a todas las situaciones del mercado. Las condiciones del mercado, la volatilidad y los factores del broker pueden afectar al rendimiento. Opere siempre con el riesgo adecuado y expectativas realistas.

Productos recomendados
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Asesores Expertos
GoldenRatioX - Oro Scalping, refinado a la perfección GoldenRatioX es una plataforma potente e intuitiva para operar con oro a alta velocidad, diseñada específicamente para scalpers y operadores activos que operan al filo de los segundos y pretenden exprimir al máximo cada movimiento de los precios. Después de la compra, por favor, asegúrese de ponerse en contacto conmigo para recibir la configuración. ¿Por qué el oro? El oro es más que un activo. Es un instrumento muy líquido y volátil, con ni
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Asesores Expertos
Establece TP y SL por Precio – Modificador automático de órdenes para MT5 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, con filtro por símbolo o número mágico Este EA te permite definir y aplicar niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) mediante valores de precio directo (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips. Solo una gestión precisa y limpia de operaciones, en todas o filtradas por símbolo o Ma
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Asesores Expertos
Política de usuario para los planes de alquiler de REX MT5 EA --- 1. Descripción de REX MT5: REX MT5: Solución de Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD Donde la precisión técnica se une a la gestión eficaz del riesgo - REX MT5 es un Asesor Experto diseñado profesionalmente para el trading automatizado en el par XAUUSD (Oro). Emplea un sistema de confirmación multicapa para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, con una filosofía central centrada en la preservación del c
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Asesores Expertos
Trader Propfirm Pro - Asesor Experto para Traders Profesionales El Trader Propfirm Pro es un Asesor Experto avanzado desarrollado exclusivamente para traders de mesas propietarias, compatible tanto con cuentas de prueba como con cuentas aprobadas. Este sistema utiliza redes neuronales e inteligencia artificial para optimizar el análisis gráfico, identificar tendencias mensuales y realizar entradas precisas en gráficos de menores tiempos. Con un sistema basado en redes neuronales, el EA rastrea l
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Kintech Gold
Doan Van Hai
Asesores Expertos
Following our guide, you will gain more than you lose. EA para largo plazo. Beneficio estable - riesgo mínimo. Símbolo: XAUUSD Adjuntar a cualquier marco de tiempo Depósito mínimo: 3000$ - Calcular el beneficio por mes Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA instrucción de entrada: 1. Con XAU 2 dígitos (por ejemplo: 1843.23) por favor, establezca - Entrada [3. Max spread]: 55 - Entrada [ 9. Punto de paso]: 100 2. Con XAU 3 dígitos (ej: 1843.235) por fav
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Gold Pro ScalperAI
Ganesan Maran
Asesores Expertos
Night Edge - Inteligencia Artificial Futurista para el Oro (XAUUSD) Aproveche el poder de la precisión impulsada por IA y la lógica de mercado similar a la humana - opere Oro como nunca antes. Acerca de Night Edge Night Edge es un avanzado sistema de trading impulsado por IA construido sobre los principios básicos de la acción del precio , conceptos de dinero inteligente y lógica de aprendizaje automático . Diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) , este algoritmo combina la detección de te
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado de mejorar sus operaciones con estrategias automatizadas de primera calidad a un precio inmejorable. Aurum Rex: Su Estándar de Oro para el Trading Automatizado Libere su potencial de trading con Aurum Re x, un Asesor Experto de última generación diseñado para la estabilidad, la seguridad y el crecimiento constante
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Asesores Expertos
Goldmost - Trading de Precisión para XAUUSD Este EA implementa una estrategia de ruptura en múltiples marcos temporales para el XAUUSD, identificando niveles críticos de soporte/resistencia para ejecutar operaciones con ajustes dinámicos de SL/TP, y protocolos de salida inteligentes para una gestión optimizada del riesgo. Los parámetros se actualizan regularmente para adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado. De este modo, el modelo se ajusta continuamente a los cambios de sentim
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Fuzzy Predictor EA se basa en una estrategia de lógica difusa basada en el análisis de velas , según el número de velas largas o cortas consecutivas, el porcentaje de velas largas o cortas en una muestra fija de velas, el porcentaje de sombra en esta muestra o las sombras superior e inferior en las velas de inversión para el análisis de inversión. Cuando el EA analiza todos estos parámetros, decide, basándose en su estrategia difusa , qué operación será mejor: tendencia o inversión. Takeprofit y
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Asesores Expertos
The Goat Scalper EA - Inteligente, Rápido y Construido para el Rendimiento Real del Mercado Visión general The Goat Scalper EA es un sistema de trading de nueva generación construido para capturar movimientos decisivos del mercado con precisión quirúrgica. A diferencia de los scalpers típicos que se basan en métodos arriesgados como la martingala, la rejilla, la cobertura o el arbitraje, The Goat utiliza una lógica de ruptura pura basada en la detección avanzada de zonas de oferta y demanda, g
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Asesores Expertos
Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Otros productos de este autor
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón de ruptura especial. El indicador escanea constantemente el gráfico para detectar un impulso estable en una dirección y ofrece una señal precisa justo antes del movimiento principal.  Obtén el escáner multisimbolo y multitemporal aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT4 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. Incluye un panel escáner MTF que
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indicadores
El indicador KT Momentum Arrows se basa en una ruptura momentánea que se calcula mediante la desviación de las bandas y la volatilidad emergente en una dirección determinada. Se genera una señal de compra cuando el precio cierra por encima de la banda superior y una señal de venta cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior. Se utiliza un coeficiente de magnitud como parámetro de entrada, el cual afecta tanto la desviación de las bandas como la medición de la volatilidad. Este valor
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
KT Asian Breakout Indicator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
El indicador KT Asian Breakout analiza una parte clave de la sesión asiática para generar señales de compra y venta en ambas direcciones, basadas en la ruptura del precio. Se genera una señal de compra cuando el precio rompe por encima del máximo de la sesión y una señal de venta cuando el precio rompe por debajo del mínimo de la sesión. Cosas a tener en cuenta Si la caja de la sesión es demasiado ancha verticalmente, se recomienda evitar nuevas operaciones, ya que la mayor parte de la acción d
KT Momentum Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
El indicador KT Momentum Arrows se basa en una ruptura momentánea que se calcula mediante la desviación de las bandas y la volatilidad emergente en una dirección determinada. Se genera una señal de compra cuando el precio cierra por encima de la banda superior y una señal de venta cuando el precio cierra por debajo de la banda inferior. Se utiliza un coeficiente de magnitud como parámetro de entrada, el cual afecta tanto la desviación de las bandas como la medición de la volatilidad. Este valor
KT Stoch Divergence MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
La divergencia es una de las señales clave que indica una posible reversión del precio en el mercado. KT Stoch Divergence muestra las divergencias regulares y ocultas que se forman entre el precio y el oscilador estocástico. Limitaciones de KT Stoch Divergence Usar divergencias estocásticas como única señal de entrada puede ser arriesgado. No todas las divergencias indican una reversión fuerte. Para obtener mejores resultados, es recomendable combinarlas con acción del precio y dirección de la
ACB Trade Filter MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Trade Filter ofrece una solución para filtrar las configuraciones de negociación de baja probabilidad en una estrategia de negociación. El indicador utiliza un sofisticado algoritmo de filtrado basado en el sentimiento y la tendencia del mercado. Aplicaciones Funciona muy bien con nuestro indicador "ACB Breakout Arrows ". Filtre las señales de baja probabilidad de cualquier indicador. Evite el exceso de operaciones y minimice las pérdidas. Opere en la dirección del sentimiento
KT Psar Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
KT Psar Arrows dibuja flechas en el gráfico utilizando el indicador estándar Parabolic SAR. Se traza una flecha alcista cuando el máximo de la vela toca el SAR. Se traza una flecha bajista cuando el mínimo de la vela toca el SAR. Las señales se generan en tiempo real sin necesidad de esperar al cierre de la vela.  Características Una herramienta útil para traders que desean experimentar con estrategias de trading que incorporan el indicador Parabolic SAR.  Puede ser utilizado para identificar p
MACD Divergence on MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT MACD Divergence muestra las divergencias regulares y ocultas que se forman entre el precio y el oscilador. Si tu estrategia de trading anticipa un cambio de tendencia, puedes incluir la divergencia regular del MACD para detectar posibles puntos de giro. Y si tu estrategia se basa en la continuación de la tendencia, la divergencia oculta del MACD puede ser ideal. Limitaciones de KT MACD Divergence Usar la divergencia del MACD como única señal de entrada puede ser arriesgado. No todas las div
KT Trend Magic
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Trend Magic muestra la tendencia en el gráfico utilizando la combinación del impulso del mercado y la volatilidad. Se puede utilizar para encontrar nuevas entradas o confirmar las operaciones producidas por otros EA/Indicadores. Uso Arrastre y suelte el escáner MTF que escanea las nuevas señales a través de múltiples marcos de tiempo. Encuentra nuevas entradas en la dirección de la tendencia. Mejora la precisión de otros indicadores cuando se utilizan conjuntamente. Puede ser usado como un n
KT COG Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Indicadores
KT COG es una implementación avanzada del indicador del centro de gravedad presentado por John F. Ehlers en la edición de mayo de 2002 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities. Es un indicador adelantado que puede utilizarse para identificar los posibles puntos de reversión con el mínimo desfase. El oscilador COG capta las oscilaciones de los precios con bastante eficacia. La versión MT5 del mismo indicador está disponible aquí KT COG Advanced MT5 Cálculo del COG El indicador C
KT Pin Bar
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Pin Bar identifica la formación pin bar que es un tipo de patrón de acción de precios que representa una señal de reversión o rechazo de la tendencia. Cuando se combina con soporte y resistencia, BRN y otros niveles significativos, el patrón Pin Bar demostró ser una señal muy fuerte de reversión. Básicamente, una pin bar se caracteriza por un cuerpo pequeño en relación con la longitud de la barra que se cierra en la parte superior o inferior del 50% de su longitud. Tienen mechas muy grandes
KT Auto Fibo
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Auto Fibo dibuja automáticamente los niveles de retroceso de Fibonacci basándose en la dirección actual de la tendencia. Los máximos y mínimos se seleccionan automáticamente utilizando los puntos más altos y más bajos disponibles en el gráfico. Puedes hacer zoom y desplazarte para ajustar los niveles de Fibonacci según sea necesario. Modos Automático:  Dibuja automáticamente los niveles de Fibonacci en función del área visible del gráfico. Manual: Dibuja los niveles de Fibonacci solo una vez
KT Psar Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Psar Arrows dibuja flechas en el gráfico utilizando el indicador estándar Parabolic SAR. Se traza una flecha alcista cuando el máximo de la vela toca el SAR. Se traza una flecha bajista cuando el mínimo de la vela toca el SAR. Las señales se generan en tiempo real sin necesidad de esperar al cierre de la vela.  Características Una herramienta útil para traders que desean experimentar con estrategias de trading que incorporan el indicador Parabolic SAR.  Puede ser utilizado para identificar p
KT Ichimoku Trader
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Asesores Expertos
KT Ichimoku Trader es un asesor experto totalmente automatizado que ofrece cinco estrategias de trading populares basadas en el indicador Ichimoku. Cada estrategia tiene su propio método de entrada y salida sin ninguna interferencia con otras estrategias. El sistema Ichimoku se puede aplicar a los principales pares de divisas y metales. Sin embargo, encontramos que funciona razonablemente bien principalmente en dos pares. La versión MT5 está disponible aquí https://www.mql5.com/en/market/product
KT Volatility Oscillator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
El oscilador de volatilidad KT analiza los datos de mercado pasados y actuales utilizando una fórmula matemática para mostrar el resultado en forma de oscilador. Las ondas crecientes y decrecientes equivalen a una alta y baja volatilidad del activo.  En pocas palabras, la volatilidad es simplemente una medida de las fluctuaciones de precio de un activo durante un determinado período de tiempo. Sin volatilidad, habría poco movimiento en el mercado y los traders no podrían beneficiarse de los camb
KT COG Robot
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
KT COG Robot es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en el Indicador KT COG . El indicador COG fue presentado originalmente por John F. Ehlers en la edición de mayo de 2002 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities. El EA dispara una operación larga cuando la línea COG cruza por encima de la línea de señal y se dispara una operación corta cuando la línea COG cruza por debajo de la línea de señal. Filtración adaptativa Nuestro algoritmo de filtrado adaptativo combina l
ACB Breakout Arrows EA
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
Este es un asesor experto 100% automatizado basado en nuestro indicador personalizado llamado "ACB Breakout Arrows" . Las entradas se basan en un patrón de ruptura que ocurre constantemente en ambas direcciones. La intensidad de las señales de entrada se puede ajustar mediante el parámetro externo "Signal Sensitivity". Confirmación de operaciones ACB Breakout Arrows EA permite filtrar las entradas utilizando otro de nuestros indicadores personalizados llamado ACB Trade Filter . Compra fuerte:
KT Asian Breakout
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4 (1)
Asesores Expertos
KT Asian Breakout analiza cuidadosamente el mercado en rango durante la sesión asiática y, a continuación, lanza una operación larga o corta después de realizar una evaluación previa basada en su módulo de análisis técnico incorporado. Las órdenes ejecutadas se cierran en el plazo de un día antes de que finalice la sesión del día siguiente. El módulo de análisis técnico incorporado comprueba el rango de la sesión y lo compara con el movimiento de precios de los últimos 20 días. Si encuentra alg
KT London Breakout
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
Los primeros treinta minutos son esenciales para una sesión de negociación. La reacción temprana de los operadores y agentes del mercado marca el camino para el resto del día. KT London Breakout EA se aprovecha de este fenómeno, y después de analizar los primeros treinta minutos de la sesión de Londres, coloca dos órdenes pendientes bidireccionales. Una de las órdenes pendientes se cancela finalmente después de darse cuenta de la dirección del mercado con certeza. Ha sido estrictamente probado
KT Support and Resistance Levels
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
El uso de soportes y resistencias en el trading sistemático es muy subjetivo. Cada operador tiene su propia idea y forma de trazar los niveles de soporte y resistencia en el gráfico. El indicador de soporte y resistencia de KT elimina esta ambigüedad de la situación y traza automáticamente los niveles de soporte y resistencia siguiendo un enfoque algorítmico mediante un análisis único de marcos temporales múltiples. Cuando se ejecuta en el gráfico, escanea inmediatamente los puntos extremos má
KT Currency Strength and Correlation
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
Si operas en Forex, tener información detallada sobre la fortaleza de las divisas y la correlación entre los pares de divisas puede llevar tu trading a un nuevo nivel. La correlación te ayudará a reducir el riesgo a la mitad, mientras que el análisis de fortaleza te permitirá maximizar las ganancias. Este indicador ofrece un enfoque híbrido para seleccionar los pares de divisas más adecuados, combinando el análisis de fortaleza y la correlación entre pares de divisas. Cómo usar el análisis de f
MACD Divergence Seeker
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
KT MACD Divergence Seeker negocia las señales de divergencia regulares y ocultas generadas por nuestro indicador gratuito llamado KT MACD Divergence indicator. El comercio de las divergencias independientes puede ser un asunto arriesgado es por eso que el KT MACD Divergence Seeker combina las señales de divergencia estándar con un módulo de análisis avanzado para explotar las ineficiencias de precios en algunos pares de divisas. ¿Qué es exactamente la Divergencia? Como concepción general, si
MACD Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT MACD Divergence muestra las divergencias regulares y ocultas que se forman entre el precio y el oscilador. Si tu estrategia de trading anticipa un cambio de tendencia, puedes incluir la divergencia regular del MACD para detectar posibles puntos de giro. Y si tu estrategia se basa en la continuación de la tendencia, la divergencia oculta del MACD puede ser ideal. Limitaciones de KT MACD Divergence Usar la divergencia del MACD como única señal de entrada puede ser arriesgado. No todas las div
KT Bollinger Bands Trader MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
KT Bollinger Bands Trader es un asesor experto 100% automatizado que implementa una estrategia de reversión a la media utilizando las bandas de Bollinger durante períodos de baja volatilidad. El precio a menudo reacciona en las líneas superior o inferior de las bandas, pero no siempre ocurre una reversión. Sin embargo, hay mayor probabilidad de reversión en momentos de baja volatilidad. Entradas Se activa una operación de compra cuando el precio se posiciona correctamente por debajo de la banda
KT CCI Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT CCI Divergence muestra la divergencia regular y oculta creada entre el precio y el oscilador CCI. La divergencia es una de las señales vitales que representa la próxima reversión del precio en el mercado. Detectar manualmente la divergencia entre el precio y el CCI puede ser una tarea agitada y ambigua. Limitaciones de la Divergencia KT CCI Utilizar la divergencia del CCI como señal de entrada independiente puede ser arriesgado. Cada divergencia no puede ser interpretada como una fuerte seña
KT Heiken Ashi Smoothed MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Heiken Ashi Smoothed es una versión suavizada del Heiken Ashi estándar y, además, dibuja flechas de compra/venta cuando cambia la tendencia. Se muestra una flecha de compra cuando pasa de estado bajista a alcista. Se muestra una flecha de venta cuando pasa de alcista a bajista. Incluye alertas por móvil, email, sonido y ventanas emergentes. ¿Qué es exactamente Heiken Ashi Smoothed? Filtra señales falsas y ruido presentes en el Heiken Ashi estándar mediante dos medias móviles que suavizan la
KT MA Crossover MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT MA Crossover dibuja flechas de compra y venta basadas en el cruce de las medias móviles seleccionadas. Además, genera alertas correspondientes y muestra el valor MFE (Excursión Más Favorable) para cada señal consecutiva. El cruce de medias móviles es una de las estrategias más utilizadas por los traders en todo el mundo. Generalmente, se compone de una media móvil rápida y una lenta para identificar señales de compra y venta según la dirección del cruce. Señal de compra - cuando la media móv
KT Round Numbers MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Round Numbers traza los niveles de números redondos que también se conocen comúnmente como niveles psicológicos en el mundo Forex. En el contexto del mercado Forex, los niveles de números redondos son aquellos niveles en los que hay dos o más ceros al final. Se denominan niveles 00 en el gráfico. Algunos operadores también consideran los puntos intermedios como un nivel de número redondo válido. Se denominan niveles 50 en el gráfico. Uso de los niveles de números redondos en el trading Los
KT Inside Bar Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
A pesar de la popularidad del patrón de barra interior entre los operadores, su uso como señal independiente no proporciona ninguna ventaja en el mercado. El indicador KT Inside Bar Advanced resuelve este problema combinando el clásico patrón inside bar con el ciclo "ECE" y las extensiones de Fibonacci. El uso de este indicador en lugar de nuestro indicador clásico de barra interior le proporcionará una enorme ventaja en el mercado. ¿Qué es el ciclo ECE? En los mercados financieros, el precio
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario