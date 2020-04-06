KT Gold Drift EA MT5

Paciencia. Disciplina. Tiempo.

KT Gold Drift EA se basa en un enfoque de comercio del mundo real utilizado por los operadores profesionales y gestores de fondos privados. Su fuerza no está en la emoción a corto plazo, sino en la consistencia a largo plazo.

Este EA está diseñado para ser operado en el tiempo. Se recomienda permanecer invertido durante al menos un año para experimentar su verdadero potencial. Al igual que en el trading profesional, puede haber semanas o incluso meses de pérdidas. Esto es normal. Lo que importa es el rendimiento acumulado durante un periodo más largo.

Muchos sistemas de cuadrícula o martingala muestran ganancias rápidas al principio, pero casi siempre terminan en explosiones de la cuenta. El EA está diseñado para evitar ese riesgo y centrarse en un crecimiento constante y controlado.

Introducción