Volume Sentiment Breakout Channels MT5 Scanner

Специальное предложение: ALL TOOLS, всего по $35 за каждый!

Новые инструменты будут стоить $30 в течение первой недели или для первых 3 покупок

Trading Tools Channel on MQL5: Подписывайтесь на мой канал MQL5, чтобы получать самые свежие новости от меня

Volume Sentiment Breakout Channels — это индикатор, который визуализирует зоны пробоя на основе сентимента объёма внутри динамических ценовых каналов. Вместо того чтобы рассматривать пробой только как чисто техническое ценовое событие, он фокусируется на том, как объём покупок/продаж распределён в зонах консолидации, тем самым показывая смещение контроля между покупателями и продавцами, когда цена выходит за пределы канала.

Внутри каждой зоны сжатия индикатор определяет области с высоким влиянием, измеряет степень доминирования между стороной покупок и продаж и непрерывно обновляет силу потока ордеров прямо на графике. Когда цена пробивает вверх или вниз канал, “взвешенный” по сентименту объёма, это событие отображается как изменение рыночного убеждения, а не просто как касание или пробой ценовой линии.

1. Основная идея и структура

Индикатор построен на двух основных логических слоях:

Обнаружение каналов

Алгоритм на основе волатильности обнаруживает зоны ценового сжатия путём нормализации максимумов и минимумов за заданный период обзора. Эти зоны показываются как “боксы”, представляющие фазы накопления или распределения. Срок жизни каждого бокса определяется динамически на основе поведения цены, что позволяет отслеживать каждую фазу полностью до её пробоя.

Профилирование сентимента объёма

Каждый ценовой канал делится на несколько “ценовых уровней”. На каждом уровне объём агрегируется и подписывается направлением свечи (бычья или медвежья), формируя детальную карту сентимента, показывающую, в каких ценовых областях контроль сильнее у покупателей или продавцов. Цвет и интенсивность цвета отражают как направление, так и степень участия.

Когда происходит пробой, старый бокс закрывается и создаётся новый. В результате переход контроля между рыночными фазами (накопление – пробой – новая фаза) отображается на графике как непрерывная картина.

2. Детализированная визуализация на графике

Volume Sentiment Breakout Channels не просто рисует один бокс, а перестраивает ценовую зону в несколько визуальных слоёв:

  • Основной бокс канала представляет полные верхнюю и нижнюю границы зоны накопления.

  • Внутренняя фоновая область может отображаться как полупрозрачная цветная зона, создавая ощущение “канала сентимента”, охватывающего поведение цены.

  • Верхняя и нижняя части бокса окрашиваются в соответствии с направленным уклоном (обычно красный для верхней части — давление продавцов, и зелёный для нижней — давление покупателей) с различной прозрачностью, чтобы отразить интенсивность участия.

  • Серединная линия канала рисуется пунктирной линией и отражает равновесие между верхней и нижней границами — важный уровень для анализа структуры цены внутри канала.

  • Дополнительные верхняя и нижняя граничные линии строятся отдельно, формируя чёткий “каркас канала”, который помогает визуально отделить области влияния покупателей и продавцов.

Помимо внутренней карты бокса, индикатор может рисовать текущий профиль, расширяющийся вправо и показывающий, как объём и сентимент объёма распределены по ценовым уровням вокруг текущей активной зоны, помогая быстро видеть, где рынок концентрирует активность.

3. Гибкая логика каналов и пробоя

Индикатор позволяет гибко настраивать, как определяются и отслеживаются каналы:

  • Ограничение числа обрабатываемых баров: пользователь может задать максимальное количество баров, которое индикатор будет рассчитывать, сосредоточившись либо на последних данных, либо на всей истории при необходимости.

  • Длина нормализации и длина обнаружения бокса:

    • Длина нормализации используется для расчёта недавнего диапазона максимум–минимум и влияет на то, как канал сужается или расширяется.

    • Длина обнаружения бокса определяет чувствительность к поиску зон консолидации: меньшая длина создаёт больше боксов, а большая длина фокусируется на крупных и более значимых зонах.

  • Несколько режимов пробоя:
     Индикатор поддерживает несколько способов сравнения цены с границами канала, например, используя цену закрытия, экстремумы (high/low) или среднее между ценой открытия и закрытия. Это позволяет пользователям выбрать определение “пробоя”, подходящее их аналитическому стилю.

Пока бокс активен и цена остаётся между верхней и нижней границами, бокс сохраняется, а его внутренняя карта сентимента постоянно обновляется. Когда цена выходит за пределы зоны контроля, бокс помечается как пробитый, и соответствующие сигналы и оповещения срабатывают.

4. Карта сентимента объёма и поясняющие метки

Внутри каждого бокса индикатор строит профиль, состоящий из нескольких ценовых уровней:

  • Каждый уровень фиксирует общий проторгованный объём, прошедший через него, с разделением по направлению свечи.

  • Значение сентимента на каждом уровне нормализуется и преобразуется в интенсивность цвета:

    • Уровни, где доминируют покупатели, закрашиваются оттенками зелёного с глубиной, соответствующей силе.

    • Уровни, где доминируют продавцы, получают аналогичные красные оттенки.

Дополнительно индикатор может отображать:

  • Метка текущего сентимента в активной торговой области, например процент, отражающий относительное соотношение силы покупок и продаж на ценовом уровне, где находится текущая цена.

  • Общая метка сентимента для всего канала, указывающая, склоняется ли канал в целом в сторону покупок или продаж по суммарным данным всех уровней.

Настройки отображения позволяют переключать:

  • Детальные метки,

  • Процентные метки,

  • Текущий профиль сентимента, расширенный вправо от графика.

Благодаря этому Volume Sentiment Breakout Channels может использоваться как минималистичный инструмент визуализации (только боксы и стрелки пробоя) или как полная карта сентимента, когда нужен более глубокий взгляд на поведение рынка.

5. Пробои, сигнальные стрелки и линии, отслеживающие тренд

Когда канал пробивается:

  • Индикатор фиксирует событие пробоя вверх или вниз и прикрепляет соответствующую стрелку прямо над или под соответствующей свечой (позиция корректируется с учётом локальной волатильности для лучшей видимости).

  • После пробоя рисуется линия, отслеживающая тренд, основанная на последовательности максимумов/минимумов и количестве баров с момента пробоя. Эта линия служит следом постпробойного тренда и автоматически завершается, когда цена пересекает её в обратном направлении.

Это позволяет пользователям:

  • Анализировать всю фазу пробоя вместе с последующим движением цены,

  • Легко различать зону подготовки (бокс), момент срабатывания (стрелка) и участок после пробоя (линия).

6. Система оповещений на основе событий

Volume Sentiment Breakout Channels включает систему оповещений, ориентированную на ключевые состояния:

  • Оповещения при пробое канала вверх или вниз.

  • Оповещения при формировании нового канала сентимента.

Каждое оповещение может быть настроено так, чтобы:

  • Применяться только к текущему графику или ко всему списку символов при использовании вместе со сканером.

  • Выбирать способ доставки:

    • Оповещение платформы,

    • Push-уведомление,

    • Электронная почта,

    • И необязательное воспроизведение звука с пользовательским файлом.

Это позволяет отслеживать важные зоны сентимента, не находясь постоянно перед экраном, и сосредотачиваться только на моментах, когда появляется новый канал или пробивается существующий.

7. Мульти-таймфреймовый и мульти-символьный сканер

Ещё одна ключевая функция — возможность интеграции с панелью сканера:

  • Сканер можно включать и выключать прямо с графика.

  • Пользователь задаёт список таймфреймов для мониторинга (например, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1).

  • Можно использовать один общий набор параметров для всех таймфреймов или назначить отдельные наборы параметров для каждого таймфрейма.

Список символов может формироваться из:

  • Только текущего символа,

  • Ограниченного числа символов из Обзора рынка,

  • Или пользовательского списка.

Сканер отображается как сетка:

  • Ячейки кодируются цветом в соответствии с важными состояниями/сентиментом (например, бычий/медвежий уклон или типы ключевых сигналов).

  • Отдельные цвета текста для бычьих и медвежьих состояний помогают отличать их с первого взгляда.

  • Другой цвет фона для выбранной ячейки чётко показывает состояние “выбрано”.

Пользователь может:

  • Кликнуть по ячейке, чтобы быстро переключить график на соответствующий символ и таймфрейм.

  • Настраивать ширину столбцов и высоту строк, фиксировать панель или делать её перетаскиваемой.

  • Менять масштаб при свёрнутом состоянии, чтобы сканер не перекрывал основную часть графика.

8. Управление отображением и удобство работы

Чтобы избежать перегрузки интерфейса, Volume Sentiment Breakout Channels предоставляет:

  • Режим отображения по горячей клавише:
     Индикатор можно показать или скрыть, используя заранее заданную горячую клавишу. Это помогает быстро переключаться между “чистым” графиком и подробным аналитическим видом.

  • Настройки отображения зон/боксов:
    Можно включать и выключать все зоны канала или оставлять только стрелки и линии, отслеживающие тренд, для более минималистичного вида.

  • Настраиваемые цвета, шрифты и размеры:
    Фон, текст, бычьи/медвежьи цвета, шрифты и размеры шрифта можно настроить в соответствии с темой графика и личными визуальными предпочтениями.

Итог

Volume Sentiment Breakout Channels сочетает в себе:

  • Обнаружение каналов на основе волатильности,

  • Детальное картирование сентимента объёма внутри каждого бокса,

  • Сигналы пробоя с линиями, отслеживающими тренд,

  • Систему оповещений, основанную на событиях,

  • И мульти-таймфреймовый, мульти-символьный сканер,

чтобы превратить зоны накопления и события пробоя из статичных цветных блоков в динамичную, постоянно обновляемую структуру. Пользователь видит не только то, где цена пробила канал, но и кто контролирует данный ценовой диапазон и насколько силён поток ордеров за каждой фазой движения.


