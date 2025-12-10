Volume Sentiment Breakout Channels MT5 Scanner

Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun.

Volume Sentiment Breakout Channels est un indicateur qui visualise les zones de cassure en fonction du sentiment de volume à l’intérieur de canaux de prix dynamiques. Au lieu de traiter la cassure comme un simple événement technique de prix, il se concentre sur la manière dont le volume acheteur/vendeur est réparti dans les zones de consolidation, exprimant ainsi le transfert de contrôle entre acheteurs et vendeurs chaque fois que le prix sort du canal. À l’intérieur de chaque zone de compression, l’indicateur identifie les zones à fort impact, mesure le degré de domination entre la partie acheteuse et la partie vendeuse et met à jour en continu la force du flux d’ordres directement sur le graphique. Lorsque le prix casse un canal “pondéré” par le sentiment de volume, à la hausse ou à la baisse, l’événement est affiché comme un changement de conviction du marché, et non comme un simple contact ou une rupture d’une ligne de prix.

1. Idée de base et structure

L’indicateur repose sur deux couches logiques principales :

Détection de canal

Un algorithme basé sur la volatilité détecte les zones de compression du prix en normalisant les plus hauts et les plus bas sur une période de retour définie. Ces zones sont affichées sous forme de “boîtes” représentant des phases d’accumulation ou de distribution. La durée de vie de chaque boîte est déterminée dynamiquement en fonction du comportement du prix, ce qui permet de suivre chaque phase entièrement avant la cassure.

Profilage du sentiment de volume

Chaque canal de prix est divisé en plusieurs “niveaux de prix”. À chaque niveau, le volume est agrégé et signé en fonction de la direction de la bougie (haussière ou baissière), formant une carte de sentiment détaillée qui montre quelles zones de prix sont davantage contrôlées par les acheteurs ou par les vendeurs. La couleur et l’intensité de la couleur reflètent à la fois la direction et le degré de participation.

Lorsqu’une cassure se produit, l’ancienne boîte est fermée et une nouvelle est créée. Ainsi, la transition de contrôle entre les phases de marché (accumulation – cassure – nouvelle phase) est affichée de manière fluide sur le graphique.

2. Visualisation détaillée sur le graphique

Volume Sentiment Breakout Channels ne se contente pas de tracer une seule boîte, mais restructure la zone de prix en plusieurs couches visuelles :

La boîte principale du canal représente les limites supérieure et inférieure complètes de la zone d’accumulation.

La zone d’arrière-plan interne peut être affichée comme une région colorée semi-transparente, donnant l’impression d’un “canal de sentiment” enveloppant le comportement du prix.

Les parties supérieure et inférieure de la boîte sont colorées selon le biais directionnel (généralement rouge pour la partie supérieure – pression vendeuse, et vert pour la partie inférieure – pression acheteuse), combinées à différents niveaux de transparence pour suggérer l’intensité de la participation.

La ligne médiane du canal est tracée en pointillés et représente l’équilibre entre les limites supérieure et inférieure – un niveau de référence important pour analyser la structure du prix à l’intérieur du canal.

Des lignes de limite supérieure et inférieure supplémentaires sont tracées séparément, créant un “cadre de canal” clair qui aide à distinguer les zones influencées par les acheteurs et par les vendeurs.

Au-delà de la carte interne de la boîte, l’indicateur peut également tracer un profil courant qui s’étend vers la droite, montrant comment le volume et le sentiment de volume sont répartis sur les niveaux de prix autour de la zone active actuelle, ce qui aide l’utilisateur à voir rapidement où le marché concentre son activité.

3. Logique flexible de canal et de cassure

L’indicateur permet une configuration flexible de la manière dont les canaux sont définis et suivis :

Limite sur le nombre de barres traitées : l’utilisateur peut définir le nombre maximal de barres que l’indicateur calculera, en se concentrant soit sur les données les plus récentes, soit sur l’historique complet, selon les besoins.

Longueur de normalisation et longueur de détection de boîte : La longueur de normalisation est utilisée pour calculer la fourchette récente haut–bas et influe sur la manière dont le canal se dilate ou se contracte. La longueur de détection de boîte détermine la sensibilité à la détection de consolidation : une longueur plus courte crée davantage de boîtes, tandis qu’une longueur plus longue met l’accent sur des zones plus larges et plus marquées.

Multiples modes de cassure :

l’indicateur prend en charge plusieurs façons de comparer le prix aux limites du canal, par exemple en utilisant le cours de clôture, les extrêmes (haut/bas) ou la moyenne entre ouverture et clôture. Cela permet aux utilisateurs de choisir une définition de “cassure” adaptée à leur style d’analyse.

Tant que la boîte est active et que le prix reste entre les limites supérieure et inférieure, la boîte est maintenue et sa carte interne de sentiment est mise à jour en continu. Lorsque le prix sort de cette zone de contrôle, la boîte est marquée comme cassée et les signaux et alertes correspondants sont déclenchés.

4. Carte de sentiment de volume et étiquettes explicatives

À l’intérieur de chaque boîte, l’indicateur construit un profil composé de plusieurs niveaux de prix :

Chaque niveau enregistre le volume total échangé qui le traverse, séparé selon la direction de la bougie.

La valeur de sentiment à chaque niveau est normalisée et convertie en intensité de couleur : Les niveaux dominés par les acheteurs sont remplis de nuances de vert, dont la profondeur correspond à l’intensité. Les niveaux dominés par les vendeurs utilisent des nuances de rouge équivalentes.



L’indicateur peut également afficher :

Une étiquette de sentiment actuel dans la zone de négociation active, par exemple un pourcentage reflétant la force relative entre les achats et les ventes au niveau de prix où se situe le prix courant.

Une étiquette de sentiment global pour l’ensemble du canal, indiquant si le canal dans son ensemble penche plutôt vers les achats ou les ventes, sur la base de l’agrégation de tous les niveaux.

Les options d’affichage permettent d’activer ou de désactiver :

Les étiquettes détaillées,

Les étiquettes en pourcentage,

Le profil de sentiment actuel étendu sur le côté droit du graphique.

Grâce à cela, Volume Sentiment Breakout Channels peut être utilisé soit comme outil de visualisation minimaliste (seulement boîtes et flèches de cassure), soit comme carte de sentiment complète lorsque l’on a besoin d’une vision plus approfondie du comportement du marché.

5. Cassures, flèches de signal et lignes de suivi de tendance

Lorsqu’un canal est cassé :

L’indicateur enregistre un événement de cassure haussière ou baissière et ajoute la flèche correspondante juste au-dessus ou au-dessous de la bougie concernée (la position est ajustée à l’aide de la volatilité locale pour une meilleure visibilité).

Après la cassure, une ligne de suivi de tendance est tracée sur la base de la séquence de hauts/bas et du nombre de barres écoulées depuis la cassure. Cette ligne sert de trace de la tendance post-cassure et se termine automatiquement lorsque le prix la traverse dans le sens inverse.

Cela permet aux utilisateurs de :

Revoir l’ensemble de la phase de cassure avec le comportement ultérieur du prix,

Distinguer facilement la zone de préparation (boîte), le moment de déclenchement (flèche) et le segment post-cassure (ligne de suivi).

6. Système d’alertes basé sur les événements

Volume Sentiment Breakout Channels intègre un système d’alertes centré sur des états clés :

Alertes lorsqu’une cassure se produit à la hausse ou à la baisse.

Alertes lorsqu’un nouveau canal de sentiment se forme.

Chaque alerte peut être configurée pour :

S’appliquer uniquement au graphique courant ou à l’ensemble de la liste de symboles lorsqu’il est utilisé avec le scanner.

Choisir le mode de livraison : Notification de plateforme, Notification push, E-mail, Et lecture facultative d’un son personnalisé.



Cela permet aux utilisateurs de suivre les zones de sentiment importantes sans rester en permanence devant l’écran – ils peuvent se concentrer uniquement sur les moments où un nouveau canal apparaît ou lorsqu’un canal existant est rompu.

7. Scanner multi-unités de temps et multi-symboles

Une autre fonctionnalité clé est la capacité à s’intégrer à un panneau de scanner :

Le scanner peut être activé ou désactivé directement sur le graphique.

Les utilisateurs définissent la liste des unités de temps à surveiller (par exemple M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1).

Un jeu de paramètres commun peut être utilisé pour toutes les unités de temps, ou des jeux séparés peuvent être attribués à chaque unité.

La liste de symboles peut être constituée de :

Seulement le symbole courant,

Un nombre limité de symboles issus de la fenêtre “Market Watch”,

Ou une liste personnalisée définie par l’utilisateur.

Le scanner est affiché sous forme de grille :

Les cellules sont codées par couleur pour refléter les états/sentiments notables (par exemple biais haussier/baissier ou types de signaux clés).

Des couleurs de texte distinctes pour les états haussiers et baissiers facilitent leur distinction d’un coup d’œil.

Une couleur de fond différente lorsqu’une cellule est cliquée indique clairement l’état “sélectionné”.

Les utilisateurs peuvent :

Cliquer directement sur une cellule pour basculer rapidement le graphique vers le symbole et l’unité de temps correspondants.

Ajuster la largeur des colonnes et la hauteur des lignes, fixer le panneau ou le rendre déplaçable.

Ajuster l’échelle lorsque le scanner est minimisé, afin qu’il ne recouvre pas la partie principale du graphique.

8. Contrôle de l’affichage et expérience utilisateur

Pour éviter de surcharger l’interface, Volume Sentiment Breakout Channels propose :

Mode d’affichage via raccourci clavier :

l’indicateur peut être affiché ou masqué à l’aide d’un raccourci clavier prédéfini, ce qui permet de basculer rapidement entre un graphique “épuré” et une vue analytique détaillée.

Options d’affichage des zones/boîtes :

les utilisateurs peuvent activer ou désactiver toutes les zones de canal, ou ne conserver que les flèches et les lignes de suivi de tendance pour une disposition plus minimaliste.

Couleurs, polices et tailles personnalisables :

fonds, texte, couleurs haussières/baissières, polices et tailles de police peuvent être configurés pour s’adapter au thème du graphique et aux préférences visuelles individuelles.

Résumé

Volume Sentiment Breakout Channels combine :

La détection de canaux basée sur la volatilité,

Une cartographie détaillée du sentiment de volume à l’intérieur de chaque boîte,

Des signaux de cassure avec des lignes de suivi de tendance,

Un système d’alertes piloté par les événements,

Et un scanner multi-unités de temps et multi-symboles,

pour transformer les zones d’accumulation et les événements de cassure, de simples blocs colorés statiques, en une structure dynamique et continuellement mise à jour. Les utilisateurs peuvent voir non seulement où le prix a cassé le canal, mais aussi qui contrôle cette zone de prix et quelle est la force du flux d’ordres sous-jacent derrière chaque phase de mouvement.