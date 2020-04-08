Volume Sentiment Breakout Channels MT5 Scanner

Volume Sentiment Breakout Channels 是一款指标，用于在动态价格通道中基于成交量情绪可视化突破区域。它并不仅仅把突破视为纯粹的技术性价格事件，而是关注买卖成交量在整理区域中的分布方式，从而在价格脱离通道时，呈现多空控制权的转移。

在每个压缩区间内部，指标会识别具有较大影响力的区域，衡量买方与卖方之间的主导程度，并在图表上持续更新订单流强度。当价格向上或向下突破一个被成交量情绪“加权”的通道时，该事件会被呈现为市场信念的变化，而不仅仅是对价格线的一次触碰或跌破/突破。

MT5 版本详见： Volume Sentiment Breakout Channels MT5 Scanner

MT4 版本详见： Volume Sentiment Breakout Channels MT4 Scanner

更多产品请见： All Products

1. 核心理念与结构

该指标基于两个主要逻辑层构建：

通道检测

基于波动率的算法通过在指定回溯周期内对最高价与最低价进行归一化来识别价格压缩区域。这些区域以“盒子”的形式显示，代表累积或派发阶段。每个盒子的生命周期根据价格行为动态决定，使用户可以在价格真正突破之前完整追踪每一阶段。

成交量情绪剖面

每个价格通道被划分为多个“价格层级”。在每个层级，成交量会被汇总，并根据 K 线方向（看涨或看跌）加上符号，从而形成一张详细的情绪地图，显示在哪些价格区域买方或卖方控制更强。颜色及其深浅反映了方向和参与度的强弱。

当出现突破时，旧的盒子会被关闭，并创建新的盒子。这样，市场阶段之间的控制权转移（累积 – 突破 – 新阶段）就可以在图表上连续地显示出来。

2. 图表上的细致可视化

Volume Sentiment Breakout Channels 不仅仅绘制单一盒子，而是将价格区域重构为多层视觉结构：

  • 主通道盒表示整个累积区间的上下边界。

  • 内部背景区域可以显示为半透明的彩色区域，营造出一个包裹价格行为的“情绪通道”效果。

  • 盒子的上部与下部根据方向性偏好着色（通常上方为红色——卖压，下方为绿色——买盘），并通过不同透明度来暗示参与强度。

  • 通道中线以虚线绘制，代表上下边界之间的平衡——这是观察通道内部价格结构的重要参考水平。

  • 另外绘制的上、下边界线则单独标出，形成清晰的“通道框架”，帮助区分由买方和卖方影响的区域。

在盒子内部情绪地图之外，指标还可以绘制向右延伸的当前剖面，显示当前活跃区域周围各价格水平上的成交量与成交量情绪分布，帮助用户快速看到市场活动集中在哪些位置。

3. 灵活的通道与突破逻辑

该指标允许灵活配置通道的定义和跟踪方式：

  • 处理 K 线数量的上限：用户可以设置指标要计算的最大 K 线数量，以便根据需要只关注最新数据或整个历史数据。

  • 归一化长度和盒子检测长度

    • 归一化长度用于计算近期高低价区间，并影响通道如何扩张或收缩。

    • 盒子检测长度决定对整理的敏感度：较短的长度会产生更多的盒子，而较长的长度则关注更大、更显著的区域。

  • 多种突破模式：
     指标支持多种将价格与通道边界进行比较的方式，例如使用收盘价、极值（最高/最低）或开盘价与收盘价的平均值。这样用户可以选择适合自身分析风格的“突破”定义。

当盒子处于激活状态时，只要价格保持在上下边界之间，盒子就会被保留，其内部情绪地图也会持续更新。当价格离开该控制区域时，盒子会被标记为已被突破，并触发相应的信号和警报。

4. 成交量情绪地图与说明标签

在每个盒子内部，指标会构建由多个价格层级组成的剖面：

  • 每个层级记录通过该价位的总成交量，并按 K 线方向进行区分。

  • 每个层级的情绪数值会被归一化，并转换为颜色强度：

    • 买方占主导的层级用绿色系填充，深浅对应强度。

    • 卖方占主导的层级使用相应的红色系。

指标还可以额外显示：

  • 位于当前交易区域的当前情绪标签，例如一个百分比，用于反映当前价格所在层级的买卖强度对比。

  • 整个通道的总体情绪标签，根据所有层级的汇总结果，指示整个通道整体偏向买方还是卖方。

显示选项允许用户切换：

  • 详细标签，

  • 百分比标签，

  • 向图表右侧延伸的当前情绪剖面。

因此，Volume Sentiment Breakout Channels 既可以作为极简风格的可视化工具（仅显示盒子和突破箭头），也可以作为完整的情绪地图，在需要更深入了解市场行为时使用。

5. 突破、信号箭头与趋势跟随线

当通道被突破时：

  • 指标会记录向上或向下的突破事件，并在相关 K 线的上方或下方附加相应箭头（位置会根据本地波动率进行微调，以提高可见性）。

  • 突破之后，会绘制一条基于高低点序列及自突破以来 K 线数量的趋势跟随线。这条线充当突破后趋势的轨迹，当价格反向突破该线时会自动终止。

这使得用户可以：

  • 同时回顾整个突破阶段及随后的价格行为，

  • 轻松区分准备区域（盒子）、触发时刻（箭头）以及突破后的走势区段（轨迹线）。

6. 基于事件的警报系统

Volume Sentiment Breakout Channels 集成了围绕关键状态构建的事件型警报系统：

  • 当向上或向下发生突破时发出警报。

  • 当形成新的情绪通道时发出警报。

每个警报都可以配置为：

  • 仅应用于当前图表，或在与扫描器配合使用时应用于整个品种列表。

  • 选择通知方式：

    • 平台通知，

    • 推送通知，

    • 电子邮件，

    • 以及带有自定义声音文件的可选声音提示。

借助这些功能，用户无需时刻盯着屏幕即可跟踪重要的情绪区域，只需在出现新通道或现有通道被突破时集中关注。

7. 多周期与多品种扫描器

另一项关键特性是与扫描面板集成的能力：

  • 可以直接在图表上启用或禁用扫描器。

  • 用户可以定义需要监控的周期列表（例如 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1）。

  • 可以为所有周期使用一套通用参数，也可以为每个周期单独设置参数。

品种列表可以来自：

  • 仅当前品种，

  • 市场报价窗口中的有限品种列表，

  • 或自定义的用户品种列表。

扫描器以网格形式显示：

  • 单元格通过颜色标记不同状态/情绪（例如看涨/看跌偏向或关键信号类型）。

  • 为看涨与看跌状态使用不同的文字颜色，便于一眼区分。

  • 单元格被点击时，背景颜色会改变，以清晰显示“已选中”状态。

用户可以：

  • 直接点击某个单元格，快速切换到对应品种与周期的图表。

  • 调整列宽和行高，将面板设置为固定或可拖动。

  • 在面板最小化时调整缩放比例，以避免扫描器遮挡图表主体区域。

8. 显示控制与使用体验

为避免界面过于拥挤，Volume Sentiment Breakout Channels 提供：

  • 热键显示模式：
     可以通过预设热键显示或隐藏指标，帮助用户在“干净图表”和“详细分析视图”之间快速切换。

  • 区域/盒子显示选项：
    用户可以开启或关闭所有通道区域，或者只保留箭头与趋势跟随线，以获得更简洁的布局。

  • 可自定义的颜色、字体和大小：
    背景、文字、多空颜色、字体及字号都可以根据图表主题和个人视觉偏好进行配置。

总结

Volume Sentiment Breakout Channels 将以下要素结合在一起：

  • 基于波动率的通道检测，

  • 每个盒子内部的详细成交量情绪映射，

  • 带趋势跟随线的突破信号，

  • 事件驱动的警报系统，

  • 以及多周期、多品种扫描器，

从而把累积区域与突破事件，从静态的彩色区域转变为动态、持续更新的结构。用户不仅可以看到价格在何处突破了通道，还能看到在该价格区域是谁在主导，以及每一阶段背后订单流的强度。


