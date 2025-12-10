Volume Sentiment Breakout Channels MT5 Scanner

Offerta speciale: ALL TOOLS , solo $35 ciascuno.

Volume Sentiment Breakout Channels è un indicatore che visualizza le zone di breakout basate sul sentiment del volume all’interno di canali di prezzo dinamici. Invece di considerare il breakout come un semplice evento tecnico di prezzo, si concentra su come il volume in acquisto/vendita è distribuito nelle aree di consolidamento, esprimendo così lo spostamento del controllo tra compratori e venditori ogni volta che il prezzo esce dal canale. All’interno di ogni zona di compressione, l’indicatore identifica le aree a forte impatto, misura il grado di dominanza tra lato long e lato short e aggiorna continuamente la forza del flusso di ordini direttamente sul grafico. Quando il prezzo rompe al rialzo o al ribasso un canale “pesato” in base al sentiment del volume, l’evento viene mostrato come un cambiamento di convinzione del mercato, non soltanto come un tocco o una rottura di una linea di prezzo.

1. Idea di base e struttura

L’indicatore è costruito su due livelli logici principali:

Rilevamento del canale

Un algoritmo basato sulla volatilità rileva le zone di compressione del prezzo normalizzando massimi e minimi su un determinato periodo di osservazione. Queste zone vengono mostrate come “box” che rappresentano fasi di accumulazione o distribuzione. La durata di ciascun box è determinata dinamicamente in base al comportamento del prezzo, consentendo agli utenti di seguire ogni fase in modo completo prima del breakout.

Profilazione del sentiment del volume

Ogni canale di prezzo è suddiviso in più “livelli di prezzo”. Su ogni livello, il volume viene aggregato e segnato in base alla direzione della candela (rialzista o ribassista), formando una mappa di sentiment dettagliata che mostra quali zone di prezzo sono maggiormente controllate dai compratori o dai venditori. Il colore e l’intensità del colore riflettono sia la direzione sia il grado di partecipazione.

Quando si verifica un breakout, il vecchio box viene chiuso e ne viene creato uno nuovo. Di conseguenza, la transizione di controllo tra le fasi di mercato (accumulazione – breakout – nuova fase) viene visualizzata in modo continuo sul grafico.

2. Visualizzazione dettagliata sul grafico

Volume Sentiment Breakout Channels non si limita a disegnare un singolo box, ma ristruttura la zona di prezzo in più livelli visivi:

Il box principale del canale rappresenta i limiti superiore e inferiore completi della zona di accumulazione.

L’ area di sfondo interna può essere mostrata come una regione colorata semitrasparente, dando la sensazione di un “canale di sentiment” che avvolge il comportamento del prezzo.

Le parti superiore e inferiore del box sono colorate in base al bias direzionale (in genere rosso per la parte superiore – pressione di vendita – e verde per la parte inferiore – pressione di acquisto), combinate con diversi livelli di trasparenza per suggerire l’intensità della partecipazione.

La linea mediana del canale è disegnata come una linea tratteggiata e rappresenta l’equilibrio tra i limiti superiore e inferiore, un livello di riferimento importante per analizzare la struttura del prezzo all’interno del canale.

Ulteriori linee di confine superiore e inferiore vengono tracciate separatamente, creando un chiaro “frame del canale” che aiuta a distinguere le aree influenzate da compratori e venditori.

Oltre alla mappa interna del box, l’indicatore può anche disegnare un profilo corrente che si estende verso destra, mostrando come il volume e il sentiment del volume sono distribuiti sui livelli di prezzo intorno all’area attiva corrente, aiutando gli utenti a vedere rapidamente dove il mercato sta concentrando l’attività.

3. Logica flessibile di canale e di breakout

L’indicatore consente una configurazione flessibile sul modo in cui i canali sono definiti e monitorati:

Limite sul numero di barre elaborate : gli utenti possono impostare il numero massimo di barre che l’indicatore calcolerà, concentrandosi solo sui dati più recenti o sull’intera cronologia, a seconda delle esigenze.

Lunghezza di normalizzazione e lunghezza di rilevamento del box : La lunghezza di normalizzazione viene utilizzata per calcolare l’intervallo recente massimo–minimo e influisce sul modo in cui il canale si espande o si contrae. La lunghezza di rilevamento del box determina la sensibilità nella rilevazione delle consolidazioni: una lunghezza più breve crea più box, mentre una lunghezza maggiore si concentra su zone più ampie e significative.

Molteplici modalità di breakout:

l’indicatore supporta diversi modi di confrontare il prezzo con i confini del canale, ad esempio utilizzando il prezzo di chiusura, gli estremi (massimo/minimo) o la media tra apertura e chiusura. Ciò consente agli utenti di scegliere la definizione di “breakout” più adatta al proprio stile di analisi.

Finché il box è attivo e il prezzo rimane tra i confini superiore e inferiore, il box viene mantenuto e la sua mappa interna di sentiment viene aggiornata continuamente. Quando il prezzo si sposta al di fuori di tale zona di controllo, il box viene contrassegnato come rotto e i relativi segnali e avvisi vengono attivati.

4. Mappa del sentiment di volume ed etichette esplicative

All’interno di ogni box, l’indicatore costruisce un profilo composto da più livelli di prezzo:

Ogni livello registra il volume totale scambiato che lo attraversa, suddiviso in base alla direzione della candela.

Il valore di sentiment su ciascun livello viene normalizzato e convertito in intensità di colore: I livelli dominati dai compratori sono riempiti con tonalità di verde, la cui profondità corrisponde all’intensità. I livelli dominati dai venditori utilizzano tonalità di rosso equivalenti.



L’indicatore può inoltre visualizzare:

Un’ etichetta di sentiment corrente nella zona di trading attiva, ad esempio una percentuale che riflette la forza relativa tra acquisti e vendite al livello di prezzo in cui si trova il prezzo attuale.

Un’etichetta di sentiment complessivo per l’intero canale, che indica se il canale nel suo insieme è orientato più verso l’acquisto o la vendita, in base all’aggregazione di tutti i livelli.

Le opzioni di visualizzazione consentono di attivare/disattivare:

Etichette dettagliate,

Etichette percentuali,

Il profilo di sentiment corrente esteso sul lato destro del grafico.

Grazie a ciò, Volume Sentiment Breakout Channels può essere usato come strumento di visualizzazione minimalista (solo box e frecce di breakout) oppure come mappa di sentiment completa quando è necessaria una visione più approfondita del comportamento del mercato.

5. Breakout, frecce di segnale e linee segui-trend

Quando un canale viene rotto:

L’indicatore registra un evento di breakout rialzista o ribassista e posiziona la freccia corrispondente appena sopra o sotto la candela interessata (la posizione viene regolata utilizzando la volatilità locale per una migliore visibilità).

Dopo il breakout viene tracciata una linea segui-trend basata sulla sequenza di massimi/minimi e sul numero di barre trascorse dal breakout. Questa linea funge da traccia del trend post-breakout e termina automaticamente quando il prezzo la attraversa in direzione opposta.

Ciò consente agli utenti di:

Rivedere l’intera fase di breakout insieme al comportamento successivo del prezzo,

Distinguere facilmente la zona di preparazione (box), il momento di attivazione (freccia) e il segmento post-breakout (linea di trailing).

6. Sistema di avvisi basato sugli eventi

Volume Sentiment Breakout Channels integra un sistema di avvisi incentrato su stati chiave:

Avvisi quando si verifica un breakout al rialzo o al ribasso.

Avvisi quando si forma un nuovo canale di sentiment.

Ogni avviso può essere configurato per:

Applicarsi solo al grafico corrente o all’intera lista di simboli quando viene utilizzato insieme allo scanner.

Scegliere il metodo di consegna: Notifica della piattaforma, Notifica push, E-mail, E riproduzione opzionale di un suono con un file audio personalizzato.



Questo consente agli utenti di tenere sotto controllo le zone di sentiment importanti senza dover guardare costantemente lo schermo, concentrandosi solo sui momenti in cui compare un nuovo canale o quando uno esistente viene rotto.

7. Scanner multi-timeframe e multi-simbolo

Un’altra caratteristica chiave è la possibilità di integrarsi con un pannello scanner:

Lo scanner può essere attivato o disattivato direttamente dal grafico.

Gli utenti definiscono l’elenco dei timeframe da monitorare (ad esempio M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1).

È possibile utilizzare un unico set di parametri comune per tutti i timeframe o assegnare set di parametri separati a ciascun timeframe.

L’elenco dei simboli può essere prelevato da:

Solo il simbolo corrente,

Un numero limitato di simboli dal “Market Watch”,

Oppure una lista personalizzata definita dall’utente.

Lo scanner viene visualizzato come una griglia:

Le celle sono codificate a colori per riflettere stati/sentiment significativi (ad esempio bias rialzista/ribassista o tipi di segnali chiave).

Colori di testo separati per stati rialzisti e ribassisti aiutano a distinguerli a colpo d’occhio.

Un colore di sfondo diverso quando una cella viene cliccata indica chiaramente lo stato “selezionato”.

Gli utenti possono:

Cliccare direttamente su una cella per passare rapidamente al grafico del simbolo e timeframe corrispondenti.

Regolare la larghezza delle colonne e l’altezza delle righe, mantenere il pannello fisso o renderlo trascinabile.

Regolare la scala quando lo scanner è ridotto a icona, così che non copra la parte principale del grafico.

8. Controllo della visualizzazione ed esperienza utente

Per evitare di sovraccaricare l’interfaccia, Volume Sentiment Breakout Channels offre:

Modalità di visualizzazione con tasto di scelta rapida:

l’indicatore può essere mostrato o nascosto utilizzando un hotkey predefinito. Ciò consente di passare rapidamente da un grafico “pulito” a una vista analitica dettagliata.

Opzioni di visualizzazione delle zone/box:

gli utenti possono attivare o disattivare tutte le zone del canale, oppure mantenere soltanto frecce e linee segui-trend per un layout più minimale.

Colori, font e dimensioni personalizzabili:

sfondi, testo, colori rialzisti/ribassisti, font e dimensioni dei font possono essere configurati per adattarsi al tema del grafico e alle preferenze visive individuali.

Riepilogo

Volume Sentiment Breakout Channels combina:

Il rilevamento dei canali basato sulla volatilità,

Una mappatura dettagliata del sentiment del volume all’interno di ogni box,

Segnali di breakout con linee segui-trend,

Un sistema di avvisi guidato dagli eventi,

E uno scanner multi-timeframe e multi-simbolo,

trasformando le zone di accumulazione e gli eventi di breakout da semplici blocchi colorati statici in una struttura dinamica e costantemente aggiornata. Gli utenti possono vedere non solo dove il prezzo ha rotto il canale, ma anche chi controlla quella regione di prezzo e quanto è forte il flusso di ordini sottostante dietro ciascuna fase del movimento.