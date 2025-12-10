Volume Sentiment Breakout Channels MT5 Scanner

Volume Sentiment Breakout Channels , dinamik fiyat kanalları içindeki hacim duyarlılığına dayalı kırılma bölgelerini görselleştiren bir göstergedir. Kırılmayı yalnızca basit bir teknik fiyat olayı olarak ele almak yerine, alış/satış hacminin konsolidasyon bölgeleri içinde nasıl dağıldığına odaklanır ve fiyat kanaldan çıktığında alıcılar ile satıcılar arasındaki kontrol değişimini ortaya koyar.

Her bir sıkışma bölgesinin içinde gösterge, yüksek etkili alanları tanımlar, alış ve satış tarafı arasındaki baskınlık derecesini ölçer ve emir akışının gücünü doğrudan grafikte sürekli günceller. Fiyat, hacim duyarlılığıyla “ağırlıklandırılmış” bir kanalı yukarı ya da aşağı yönde kırdığında, bu olay yalnızca bir fiyat çizgisine dokunuş veya onun kırılması olarak değil, piyasa inancındaki bir değişim olarak gösterilir.