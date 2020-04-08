Volume Sentiment Breakout Channels MT5 Scanner

Oferta especial: ALL TOOLS, apenas $35 cada.

Novas ferramentas custarão $30 na primeira semana ou para as primeiras 3 compras

Trading Tools Channel on MQL5: Junte-se ao meu canal na MQL5 para receber as novidades mais recentes

Volume Sentiment Breakout Channels é um indicador que visualiza zonas de rompimento com base no sentimento do volume dentro de canais de preço dinâmicos. Em vez de enxergar o rompimento apenas como um evento técnico de preço, ele foca em como o volume de compra/venda é distribuído nas áreas de consolidação, expressando assim a mudança de controle entre compradores e vendedores sempre que o preço sai do canal.

Dentro de cada zona de compressão, o indicador identifica áreas de alto impacto, mede o grau de dominância entre o lado comprador e o vendedor e atualiza continuamente a força do fluxo de ordens diretamente no gráfico. Quando o preço rompe acima ou abaixo de um canal “ponderado” pelo sentimento do volume, esse evento é exibido como uma mudança na convicção do mercado, e não apenas como um toque ou rompimento de uma linha de preço.

Veja mais sobre a versão MT5 em: Volume Sentiment Breakout Channels MT5 Scanner

Veja mais sobre a versão MT4 em: Volume Sentiment Breakout Channels MT4 Scanner

Veja mais produtos em: All Products

1. Ideia central e estrutura

O indicador é construído sobre duas camadas lógicas principais:

Detecção de canais

Um algoritmo baseado em volatilidade detecta zonas de compressão de preço normalizando máximas e mínimas ao longo de um período de observação específico. Essas zonas são exibidas como “caixas”, representando fases de acumulação ou distribuição. A vida útil de cada caixa é determinada dinamicamente com base no comportamento do preço, permitindo que o usuário acompanhe cada fase por completo antes do rompimento.

Perfil de sentimento do volume

Cada canal de preço é dividido em vários “degraus de preço”. Em cada degrau, o volume é agregado e assinado conforme a direção do candle (altista ou baixista), formando um mapa detalhado de sentimento que mostra quais regiões de preço estão mais fortemente sob controle de compradores ou vendedores. A cor e a intensidade da cor refletem tanto a direção quanto o nível de participação.

Quando ocorre um rompimento, a caixa antiga é encerrada e uma nova é criada. Como resultado, a transição de controle entre as fases de mercado (acumulação – rompimento – nova fase) é apresentada de forma contínua no gráfico.

2. Visualização detalhada no gráfico

Volume Sentiment Breakout Channels não apenas desenha uma única caixa, mas reestrutura a zona de preço em múltiplas camadas visuais:

  • A caixa principal do canal representa os limites superior e inferior completos da zona de acumulação.

  • A área de fundo interna pode ser exibida como uma região colorida semitransparente, dando a sensação de um “canal de sentimento” que envolve o comportamento do preço.

  • As partes superior e inferior da caixa são coloridas de acordo com o viés direcional (geralmente vermelho na parte superior — pressão vendedora — e verde na parte inferior — pressão compradora), combinadas com diferentes níveis de transparência para sugerir a intensidade da participação.

  • A linha central do canal é desenhada como uma linha tracejada, representando o equilíbrio entre os limites superior e inferior — um nível de referência importante para observar a estrutura do preço dentro do canal.

  • Linhas adicionais de limite superior e inferior são traçadas separadamente, criando uma “moldura de canal” clara que ajuda a distinguir as regiões influenciadas por compradores e vendedores.

Além do mapa interno da caixa, o indicador também pode desenhar um perfil atual estendido para a direita, mostrando como o volume e o sentimento do volume estão distribuídos nos níveis de preço ao redor da área ativa atual, ajudando o usuário a ver rapidamente onde o mercado concentra sua atividade.

3. Lógica flexível de canais e rompimentos

O indicador permite configurar de forma flexível como os canais são definidos e acompanhados:

  • Limite do número de barras processadas: o usuário pode definir o número máximo de barras que o indicador irá calcular, focando apenas nos dados mais recentes ou em todo o histórico, conforme necessário.

  • Comprimento de normalização e comprimento de detecção da caixa:

    • O comprimento de normalização é usado para calcular o intervalo recente de máxima e mínima e afeta como o canal se expande ou se contrai.

    • O comprimento de detecção da caixa determina a sensibilidade à detecção de consolidações: um comprimento menor gera mais caixas, enquanto um comprimento maior enfatiza zonas maiores e mais relevantes.

  • Múltiplos modos de rompimento:
     O indicador suporta várias formas de comparar o preço com os limites do canal, como usar o preço de fechamento, os extremos (máxima/mínima) ou a média entre abertura e fechamento. Isso permite que o usuário escolha a definição de “rompimento” que melhor se adapta ao seu estilo analítico.

Enquanto a caixa estiver ativa e o preço permanecer entre os limites superior e inferior, a caixa é mantida e seu mapa interno de sentimento é atualizado continuamente. Quando o preço se move para fora dessa zona de controle, a caixa é marcada como rompida e os sinais e alertas correspondentes são disparados.

4. Mapa de sentimento do volume e etiquetas explicativas

Dentro de cada caixa, o indicador constrói um perfil composto por vários degraus de preço:

  • Cada degrau registra o volume total negociado que passa por ele, separado pela direção do candle.

  • O valor de sentimento em cada degrau é normalizado e convertido em intensidade de cor:

    • Degraus dominados por compradores são preenchidos com tons de verde, cuja profundidade corresponde à intensidade.

    • Degraus dominados por vendedores usam tons de vermelho equivalentes.

O indicador pode ainda exibir:

  • Uma etiqueta de sentimento atual na região de negociação ativa, por exemplo uma porcentagem que reflete a força relativa entre compra e venda no degrau de preço onde o preço atual se encontra.

  • Uma etiqueta de sentimento geral para todo o canal, indicando se o canal como um todo está inclinado para compra ou venda com base na agregação de todos os degraus.

As opções de exibição permitem alternar entre:

  • Etiquetas detalhadas,

  • Etiquetas em porcentagem,

  • O perfil de sentimento atual estendido para o lado direito do gráfico.

Graças a isso, Volume Sentiment Breakout Channels pode ser usado tanto como uma ferramenta de visualização minimalista (apenas caixas e setas de rompimento) quanto como um mapa completo de sentimento quando é necessária uma visão mais profunda do comportamento do mercado.

5. Rompimentos, setas de sinal e linhas seguidoras de tendência

Quando um canal é rompido:

  • O indicador registra um evento de rompimento de alta ou de baixa e anexa a seta correspondente logo acima ou abaixo do candle relevante (a posição é ajustada usando a volatilidade local para melhor visibilidade).

  • Após o rompimento, é desenhada uma linha seguidora de tendência com base na sequência de máximas/mínimas e no número de barras desde o rompimento. Essa linha atua como um rastro da tendência pós-rompimento e é encerrada automaticamente quando o preço cruza na direção oposta.

Isso permite ao usuário:

  • Rever toda a fase de rompimento juntamente com o comportamento posterior do preço,

  • Distinguir facilmente a zona de preparação (caixa), o momento do gatilho (seta) e o trecho pós-rompimento (linha de acompanhamento).

6. Sistema de alertas baseado em eventos

Volume Sentiment Breakout Channels integra um sistema de alertas centrado em estados-chave:

  • Alertas quando ocorre um rompimento para cima ou para baixo.

  • Alertas quando é formado um novo canal de sentimento.

Cada alerta pode ser configurado para:

  • Aplicar-se apenas ao gráfico atual ou a toda a lista de símbolos quando usado em conjunto com o scanner.

  • Escolher o método de entrega:

    • Notificação da plataforma,

    • Notificação push,

    • E-mail,

    • E reprodução opcional de som com um arquivo de áudio personalizado.

Isso permite que o usuário acompanhe zonas importantes de sentimento sem precisar ficar olhando para a tela o tempo todo, concentrando-se apenas nos momentos em que um novo canal aparece ou um canal existente é rompido.

7. Scanner multi–timeframe e multi–símbolo

Outra característica importante é a capacidade de integração com um painel de scanner:

  • O scanner pode ser ligado ou desligado diretamente no gráfico.

  • O usuário define a lista de timeframes a monitorar (por exemplo M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1).

  • Um único conjunto de parâmetros comuns pode ser usado para todos os timeframes ou conjuntos separados podem ser atribuídos a cada timeframe.

A lista de símbolos pode ser obtida de:

  • Apenas o símbolo atual,

  • Um número limitado de símbolos da Janela de Observação de Mercado,

  • Ou uma lista personalizada definida pelo usuário.

O scanner é exibido como uma grade:

  • As células são coloridas para refletir estados/sentimento relevantes (por exemplo, viés altista/baixista ou tipos de sinais principais).

  • Cores de texto diferentes para estados altistas e baixistas ajudam a distingui-los de relance.

  • Uma cor de fundo diferente quando uma célula é clicada fornece um estado “selecionado” claramente visível.

O usuário pode:

  • Clicar diretamente em uma célula para alternar rapidamente o gráfico para o símbolo e timeframe correspondentes.

  • Ajustar a largura das colunas e a altura das linhas, manter o painel fixo ou torná-lo arrastável.

  • Ajustar a escala quando minimizado, de modo que o scanner não cubra a parte principal do gráfico.

8. Controlo de exibição e experiência do utilizador

Para evitar sobrecarregar a interface, Volume Sentiment Breakout Channels fornece:

  • Modo de exibição por tecla de atalho:
     O indicador pode ser mostrado ou ocultado usando uma tecla de atalho predefinida. Isso ajuda o usuário a alternar rapidamente entre um gráfico “limpo” e uma visão analítica detalhada.

  • Opções de exibição de zonas/caixas:
    É possível ativar ou desativar todas as zonas do canal, ou manter apenas as setas e as linhas seguidoras de tendência para um layout mais minimalista.

  • Cores, fontes e tamanhos personalizáveis:
    Fundos, texto, cores altistas/baixistas, fontes e tamanhos de fonte podem ser configurados para combinar com o tema do gráfico e as preferências visuais individuais.

Resumo

Volume Sentiment Breakout Channels combina:

  • A detecção de canais baseada em volatilidade,

  • O mapeamento detalhado do sentimento do volume dentro de cada caixa,

  • Sinais de rompimento com linhas seguidoras de tendência,

  • Um sistema de alertas orientado a eventos,

  • E um scanner multi–timeframe e multi–símbolo,

transformando zonas de acumulação e eventos de rompimento de blocos coloridos estáticos em uma estrutura dinâmica, continuamente atualizada. O usuário pode ver não apenas onde o preço rompeu o canal, mas também quem está controlando aquela região de preço e quão forte é o fluxo de ordens subjacente por trás de cada fase do movimento.


Produtos recomendados
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicadores
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indicadores
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   é um indicador de setas inteligente e fácil de usar, projetado para fornecer sinais de negociação precisos. Ele utiliza simulações de trades com dados históricos para identificar automaticamente os níveis de compra e venda de RSI mais eficazes para cada instrumento e período gráfico. Este indicador pode ser usado como um sistema de negociação independente ou como parte da sua estratégia atual. É especialmente útil para traders de curto prazo. Diferente dos níveis fixos tradi
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
O nível Premium é um indicador único com mais de 80% de precisão nas previsões corretas! Este indicador foi testado pelos melhores Especialistas em Negociação por mais de dois meses! O indicador do autor você não encontrará em nenhum outro lugar! A partir das imagens você pode ver por si mesmo a precisão desta ferramenta! 1 é ótimo para negociar opções binárias com um tempo de expiração de 1 vela. 2 funciona em todos os pares de moedas, ações, commodities, criptomoedas Instruções: Assim
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indicadores
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicadores
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicadores
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Candle Display AG MT5
Alan Gasperi
Indicadores
Candle Display AG MT5 – Multi-Timeframe Candle Overlay Candle Display AG MT5 is a professional multi-timeframe visual indicator that displays higher-timeframe candles directly on your current chart. It allows you to analyze market structure and candle patterns from higher timeframes without switching charts — giving you clearer, faster and more precise trade confirmations.  -  Main Features  Multi-Timeframe Visualization – display candles from any timeframe (e.g. show H4 candles while trading on
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
O SimSim Arrow Momentum é um indicador "Momentum" padrão, mas numa versão de seta. Versão para MetaTrader 4 Os parâmetros do indicador são semelhantes aos padrões, mais um parâmetro adicional, o Delta . Delta = 0 - 100 Desvios a partir do valor 100. É possível alterar o nível do indicador 100, mais e menos. O indicador gera um sinal quando o preço cruza a linha de nível = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del indicador se abrirán auto
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicadores
Este é um indicador MTF dos níveis de suporte e resistência com base nos   extremos do indicador Advanced ZigZag Dynamic   e / ou   Extended Fractals   com etiquetas de preço (pode ser desativado). TFs mais altos podem ser selecionados para o modo MTF. Por padrão, os níveis são gerados com base nos pontos do indicador ZigZag. Os pontos indicadores fractais também podem ser usados em conjunto com o ZigZag ou em vez dele. Para simplificar o uso e economizar tempo de CPU, o cálculo é realizado uma
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Indicadores
Visão Geral O Universal Trendline Breakout Strategy é um indicador avançado do MetaTrader 5, projetado para detectar e negociar rompimentos de linhas de tendência com precisão. Ele identifica automaticamente níveis dinâmicos de suporte e resistência usando análise de pivôs e desenha linhas de tendência em tempo real. Principais Recursos Detecção automática de linhas de tendência por pivôs Alertas de rompimento de suporte e resistência Cores, largura, número máximo de linhas e extensão totalmente
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicadores
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicadores
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indicadores
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
Trade history
Andriy Konovalov
5 (2)
Indicadores
The indicator plots charts of profit taken at the Close of candles for closed (or partially closed) long and short positions individually. The indicator allows to filter deals by the current symbol, specified expert ID (magic number) and the presence (absence) of a substring in a deal comment, to set the start time and the periodicity of profit reset (daily, weekly or monthly) to calculate the profit chart. The indicator also displays the floating (not fixed) profit of the opened positions at th
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este é sem dúvida o indicador de reconhecimento automático de formação de preço harmônico mais completo que você pode encontrar para a MetaTrader Platform. Ele detecta 19 padrões diferentes, leva as projeções de Fibonacci tão a sério quanto você, exibe a Zona de Reversão Potencial (PRZ) e encontra níveis adequados de stop loss e take-profit. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Detecta 19 formações harmônicas de preços diferentes Traça
Advanced Trend Levels MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Trend Levels Indicator Elevate your trading strategy with the Trend Levels Indicator , a sophisticated tool designed to detect market trends and highlight critical price levels. This cutting-edge indicator is packed with features to simplify trend analysis and empower your decision-making process. Key Features: Dynamic Trend Levels : Accurately plots high, mid, and low levels based on market dynamics. Custom Alerts & Notifications : Get real-time alerts and notifications when trends change, ensu
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
A tendência é sua amiga! Veja a cor do indicador e faça suas operações nessa direção. Ele não repinta. Ou seja, depois que cada candle se fecha, a cor dele é definitiva e não irá se alterar. Você pode focar em movimentos mais curtos e rápidos ou tendências mais longas, basta testar o que melhor se encaixa no seu operacional de acordo com o ativo e tempo gráfico usado. Altere o parâmetro de entrada "Length" e o indicador irá se adaptar automaticamente (quanto maior ele for, maior a tendência an
WaveTrend 3D
Rashed Samir
Indicadores
WaveTrend 3D is the mql version of this oscillator (By jdehorty and LazyBear). WaveTrend 3D (WT3D) is a novel implementation of the famous WaveTrend (WT) indicator and has been completely redesigned from the ground up to address some of the inherent shortcomings associated with the traditional WT algorithm. WaveTrend 3D is an alternative implementation of WaveTrend that directly addresses some of the known shortcomings of the indicator, including its unbounded extremes, susceptibility to whips
RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
Indicadores
RR Ratio KS Visual Calculator Unlock effortless risk-reward mastery with the RR Ratio KS Visual Calculator —a sleek, professional MetaTrader 5 indicator that automates TP/SL calculations and delivers crystal-clear visual setups directly on your chart. No more tedious manual math or miscalculations: it instantly computes precise dollar amounts based on your lot size and position direction (buy/sell), displaying interactive lines for TP, SL, half-price targets, and open levels. Perfect for traders
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
Cansado de traçar linhas de suporte e resistência? A Resistência de suporte é um indicador de período múltiplo que detecta e plota automaticamente linhas de suporte e resistência no gráfico com um toque muito interessante: conforme os níveis de preços são testados ao longo do tempo e sua importância aumenta, as linhas se tornam mais espessas e mais escuras. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Melhore sua análise técnica da noite para o d
Currencies Strength
Jinsong Zhang
Indicadores
This indicator is used to compare the relative strength of the trade on the chart against the other several selected symbols. By comparing the price movement of each traded variety based on the same base day, several trend lines of different directions can be seen, reflecting the strong and weak relationship between the several different traded varieties, so that we can have a clearer understanding of the market trend. For example, you can apply this indicator on a EurUSD chart and compare it w
ZigZag with Fibonacci
Rafael Caetano Pinto
Indicadores
Este indicador usa o indicador ZigZag da Metaquotes como base para traçar automaticamente a extensão de fibonacci e retração de fibonacci com base nas ondas de Elliot. Uma retração de Fibonacci será plotada em cada onda desenhada pelo ZigZag. Uma extensão de fibonacci será plotada somente após a 2ª onda. Ambos os fibonacci serão atualizados ao longo da mesma tendência de onda. Suportando até 9 ondas elliot consecutivas. Parâmetros: Depth( Profundidade): quanto o algoritmo irá iterar p
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicadores
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Mais do autor
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Experts
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Vamos começar pelos excelentes recursos: O EA está equipado com um FILTRO DE NOTÍCIAS e um FILTRO RSI. Baixo risco (alguns pares de moedas têm DrawDown <10%, até 5%). Este EA não utiliza qualquer função de martingale ou grid. O EA pode exibir zonas visuais para negociação manual, se dese
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o revolucionário RSI Kernel Optimized com Scanner, uma ferramenta inovadora que redefine a análise tradicional do RSI ao integrar o poderoso algoritmo de Estimativa de Densidade Kernel (KDE). Este indicador avançado não apenas fornece informações em tempo real sobre as tendê
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.63 (8)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – uma ferramenta versátil e poderosa projetada para ajudar você a se manter à frente das tendências do mercado, com recursos personalizáveis e alertas em tempo real. Seguindo a lógica confiável do SuperTrend de Kivanc Ozbilgic
FREE
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Supertrend Fakeout é uma versão aprimorada do clássico indicador Supertrend , projetado para fornecer sinais de tendência mais confiáveis. Ao incorporar recursos avançados como Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , este indicador ajuda a filtrar reversões de tendência fals
FREE
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Liquidity Pools é uma ferramenta avançada que identifica e marca zonas potenciais de liquidez no gráfico ao analisar áreas altas e baixas com frequentes toques de pavio, juntamente com o número de revisitações e o volume negociado em cada zona. Esta ferramenta oferece aos tra
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Desbloqueie o poder do conceito de Inversion Fair Value Gap (IFVG) de ICT com o Inversion Fair Value Gaps Indicator ! Esta ferramenta inovadora eleva os Fair Value Gaps (FVGs) a um novo nível, identificando e exibindo zonas de FVG invertidas — áreas-chave de suporte e resistência formada
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O Indicador de Padrão de Reversão de Três Barras oferece uma ferramenta poderosa para traders, identificando e destacando automaticamente padrões de reversão de três barras diretamente no gráfico de preços. Este indicador é um recurso valioso para detectar reversões potenciais de tendênc
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (7)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximize sua vantagem de negociação com o Follow Line MT5 com Scanner, um indicador avançado baseado em volatilidade, projetado para traders sérios. Esta ferramenta combina o poder das Bandas de Bollinger com configurações personalizáveis, oferecendo insights precisos sobre os movimentos
FREE
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe é uma ferramenta avançada de análise técnica projetada para traders profissionais, ajudando a identificar zonas potenciais de reversão de preços ao combinar sinais e padrões de mercado-chave. Com capacidades de exibição de múltiplos interval
Fibonacci Trend MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Oferta especial : ALL TOOLS , apenas $35 cada! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Em um ambiente de negociação volátil, uma ferramenta de análise poderosa e intuitiva pode ajudá-lo a aproveitar rapidamente as oportunidades. O Fibonacci Trend Scanner não apenas integra recursos tradicionais do indicador Fibonacci e do SuperTrend, mas também expande a funcionalidade
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Visão Geral OA SnR Power é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar traders a identificar e avaliar a força dos níveis de suporte e resistência. Incorporando fatores-chave como volume de negociação, frequência de rebote e número de testes, este indicador fornece uma visão abrangent
FREE
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Desbloqueie o poder do conceito de Inversion Fair Value Gap (IFVG) de ICT com o Inversion Fair Value Gaps Indicator ! Esta ferramenta inovadora eleva os Fair Value Gaps (FVGs) a um novo nível, identificando e exibindo zonas de FVG invertidas — áreas-chave de suporte e resistência formada
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) é um indicador avançado projetado para rastrear tendências e analisar a pressão de compra e venda em cada fase de uma tendência. Utilizando o Promédio Dinâmico de Índice Variável (Variable Index Dynamic Average) como técnica central de sua
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Supertrend Fakeout é uma versão aprimorada do clássico indicador Supertrend , projetado para fornecer sinais de tendência mais confiáveis. Ao incorporar recursos avançados como Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , este indicador ajuda a filtrar reversões de tendência fals
FREE
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o revolucionário RSI Kernel Optimized com Scanner para MT5, uma ferramenta inovadora que redefine a análise tradicional do RSI ao integrar o poderoso algoritmo de Estimativa de Densidade Kernel (KDE). Este indicador avançado não apenas fornece informações em tempo real sobre
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , esta ferramenta traça zonas de oferta e demanda com base em velas de forte momentum, permitindo que você identifique essas zonas em múltiplos intervalos de tempo usando o recurso   timeframe selector   . Com etiquetas de reteste e quebra,
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner é uma ferramenta de trading de última geração projetada para ajudar os traders a identificar tendências críticas e detectar rompimentos em tempo real. Com linhas de tendência geradas automaticamente com base em pontos de pivô, este indicador permite que os
SuperTrend AI Clustering MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Descubra o poder da IA com o SuperTrend AI Clustering com Scanner , uma ferramenta revolucionária de negociação para MetaTrader 4 (MT4). Este indicador redefine a análise de mercado ao combinar o agrupamento K-means com o amplamente popular indicador SuperTrend, dando aos traders uma van
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC é uma abordagem de trading que ajuda os traders a identificar zonas de liquidez, posições institucionais e pontos de reversão importantes no mercado. Ao aproveitar os princípios do SMC, os traders podem navegar pelo mercado de forma mais eficaz, encontrando entradas e saídas ideais.
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Volumetric Order Blocks Multi Timeframe é uma ferramenta poderosa projetada para traders que buscam insights mais profundos sobre o comportamento do mercado, identificando áreas de preço chave onde participantes significativos do mercado acumulam ordens. Essas áreas, conhecid
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Volumetric Order Blocks Multi Timeframe é uma ferramenta poderosa projetada para traders que buscam insights mais profundos sobre o comportamento do mercado, identificando áreas de preço chave onde participantes significativos do mercado acumulam ordens. Essas áreas, conhecid
SnR Retest and Break MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me No cenário em constante mudança do comércio financeiro, identificar e analisar com precisão os níveis de suporte e resistência é essencial para tomar decisões de investimento informadas. SnR Retest and Break Multi-Timeframe é um indicador de suporte e resistência projetado para aprimorar
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – uma ferramenta versátil e poderosa projetada para ajudar você a se manter à frente das tendências do mercado, com recursos personalizáveis e alertas em tempo real. Você pode ajustar o método de cálculo do ATR entre RMA (Média Mó
FREE
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Liquidity Pools é uma ferramenta avançada que identifica e marca zonas potenciais de liquidez no gráfico ao analisar áreas altas e baixas com frequentes toques de pavio, juntamente com o número de revisitações e o volume negociado em cada zona. Esta ferramenta oferece aos tra
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
2.33 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximize sua vantagem de negociação com o Follow Line com Scanner, um indicador avançado baseado em volatilidade, projetado para traders sérios. Esta ferramenta combina o poder das Bandas de Bollinger com configurações personalizáveis, oferecendo insights precisos sobre os movimentos de
FREE
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) é um indicador avançado projetado para rastrear tendências e analisar a pressão de compra e venda em cada fase de uma tendência. Utilizando o Promédio Dinâmico de Índice Variável (Variable Index Dynamic Average) como técnica central de sua
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner é uma ferramenta de trading de última geração projetada para ajudar os traders a identificar tendências críticas e detectar rompimentos em tempo real. Com linhas de tendência geradas automaticamente com base em pontos de pivô, este indicador permite que os
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador AI Channels utiliza clusterização K-means deslizante — uma técnica poderosa de aprendizado de máquina na análise de clusters — para fornecer insights em tempo real sobre tendências de preços subjacentes. Este indicador cria canais adaptativos com base em dados de preços agrup
FREE
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nos mercados financeiros dinâmicos, identificar sinais de reversão de tendência é essencial para uma negociação eficaz. O RSI Divergence Scanner foi projetado para ajudá-lo a detectar sinais de divergência RSI em vários pares de moedas e prazos de forma precisa e eficiente. Veja mais a v
FREE
OA SnR Power MT4
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Visão Geral OA SnR Power é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar traders a identificar e avaliar a força dos níveis de suporte e resistência. Incorporando fatores-chave como volume de negociação, frequência de rebote e número de testes, este indicador fornece uma visão abrangent
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário