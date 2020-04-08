StructureFlow MT4

Capernaum Andriy Sydoruk Индикаторы

Визуально Capernaum, на графике, предстает в виде маленьких стрелочек, указывающих направление движения тренда и открытия торговых позиций. Появление синей стрелки вверх говорит о том, что рынок начинает расти и пора покупать. А появление красной стрелки вниз – о том, что рынок падает и самое время продавать. При появлении подходящего момента для покупки индикатор формирует сигнал именно в момент его появления а не под или над текущей свечой. Стрелка будет именно на той цене где появится сигнал