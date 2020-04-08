StructureFlow MT4

Расширенный индикатор анализа микроструктуры рынка

Этот индикатор анализирует ценовое движение на микроскопическом уровне, чтобы обнаружить скрытые дисбалансы перед крупными движениями. В отличие от традиционных индикаторов, которые учитывают только цену, StructureFlow исследует три критически важных измерения:

Основной анализ

  1. Микроструктура свечей

    • Анализ соотношения тени и тела

    • Положение тела внутри диапазона

    • Обнаружение расширения/сжатия

    • Аномалии внутренней волатильности

    • Распознавание паттернов поглощения

  2. Темп рынка

    • Измерение скорости цены

    • Ускорение микродвижений

    • Обнаружение контраста темпа (предварительные сигналы)

  3. Вероятность разворота

    • Алгоритм кластеризации паттернов

    • Сопоставление с историческими аналогами

    • Вероятность ускорения/отторжения

Цветовая схема

Зона Цвет Значение
+50 до +100 Лаймовый Сильный бычий дисбаланс
+20 до +50 Средне-морская зелень Умеренный бычий
+5 до +20 Тёмно-морская зелень Слабый бычий
-5 до +5 Серый Нейтральный
-20 до -5 Индийский красный Слабый медвежий
-50 до -20 Красно-оранжевый Умеренный медвежий
-100 до -50 Красный Сильный медвежий дисбаланс

Фоновые зоны:

  • Тёмно-зелёные: экстремальная/сильная бычья область

  • Тёмно-красные: экстремальная/сильная медвежья область

Сигнальная линия: Золотая — сглаженное направление тренда

Функции

  • Подтверждение на нескольких таймфреймах (HTF-согласование)

  • Обнаружение дивергенции со стрелками на графике

  • 3 визуальных стиля: Classic / Gradient / Filled

  • Настраиваемый усилитель высоты баров

  • Фильтр объёма для повышения качества сигналов

  • Система оповещений (Popup / Звук / Push)

  • Профессиональная информационная панель

  • Маркеры пересечения нулевого уровня

Рекомендуемые настройки

  • Скалпинг (M1–M5): Усилитель 3.0, сглаживание EMA 2

  • Внутридневная торговля (M15–H1): Усилитель 2.5, EMA 3

  • Свинг (H4–D1): Усилитель 2.0, EMA 5

Интерпретация сигналов

  • Пересечение выше 0: формируется бычий моментум

  • Пересечение ниже 0: формируется медвежий моментум

  • Экстремальные зоны (>70 / <−70): возможный разворот или продолжение

  • Дивергенция: сигнал высокой вероятности разворота

  • Смена цвета: предупреждение о смене импульса


Рекомендуем также
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
Индикаторы
Простая, но эффектиная система для определения форекс-тренда. Представляет собой  два индикатора в одном:  Heiken Ashi и Heiken Ashi Smoothed Moving Average (сглаженная скользящая средняя). Heiken Ashi (HA) и Heiken Ashi Smoothed (HAS) рассчитываются в рамках одного события с необходимыми буферами и циклом, повышая скорость их работы, улучшая оптимизацию и эффективность . По вашему выбору на графике могут отображаться одновременно оба индикатра или только один. Входные параметры Display Heiken A
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Индикаторы
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Capernaum
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Визуально Capernaum, на графике, предстает в виде маленьких стрелочек, указывающих направление движения тренда и открытия торговых позиций. Появление синей стрелки вверх говорит о том, что рынок начинает расти и пора покупать. А появление красной стрелки вниз – о том, что рынок падает и самое время продавать. При появлении подходящего момента для покупки индикатор формирует сигнал именно в момент его появления а не под или над текущей свечой. Стрелка будет именно на той цене где появится сигнал
RaysFX Candlestick Signals
Davide Rappa
Индикаторы
RaysFX Candlestick Signals RaysFX Candlestick Signals è un potente strumento progettato per migliorare la tua esperienza di trading su MT4. Questo indicatore personalizzato è stato sviluppato con l’obiettivo di fornire segnali di trading precisi e tempestivi basati su specifiche configurazioni di candele e l’indicatore RSI. Caratteristiche principali : Segnali di acquisto e vendita : L’indicatore genera segnali di acquisto e vendita basati su specifiche configurazioni di candele e valori dell’i
Line Magnit
Aleksey Trenin
Индикаторы
Индикатор LineMagnit для MT4 - высокоточный индикатор, который строит уровни поддержки и сопротивления, притягивающие к себе цену по принципу магнита. Это позволяет трейдеру легко определить наиболее вероятные точки входа и выхода из рынка, а также определить направление сил в рынке так как уровни строятся на основе вливаний капитала в инструмент. Индикатор LineMagnit   оснащен интуитивно понятным графическим интерфейсом, который позволяет быстро находить и анализировать уровни поддержки и сопро
Prophet
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Prophet - индикатор тренда. Показывает направление точек разворота. Можно использовать с оптимальным коэффициентом риска к прибыли.  Стрелками показывает благоприятные моменты и направления для входа в рынок. Использует один параметр для настройки (регулировать от 1 до 3). Вероятность успешного тренда очень высока.При работе тейк-профит значительно больше стоп-лосса! Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах.
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
Before
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор Before предсказывает наиболее вероятное краткосрочное движение цен на основе сложных математических расчетов. Большинство стандартных индикаторов, обычно использующихся в торговых стратегиях, основаны на довольно простых расчетах. Это не значит, что в период их создания в мире не было выдающихся математиков. Просто в те времена еще не существовало компьютеров или их мощности не хватало для последовательного проведения сложных математических операций. В наши дни любой смартфон намного
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Индикаторы
Стратегия пробоя для торговли по тренду, фильтрация и все необходимые функции, встроенные в один инструмент! Интеллектуальный алгоритм индикатора Trend Pro с точностью определяет тренд, отфильтровывает рыночный шум и генерирует входные сигналы и уровни выхода. Новые функции с расширенными правилами статистического расчета улучшают общую производительность этого индикатора. Важная информация Для максимального использования потенциала Trend Pro прочитайте полное описание www.mql5.com/en/blogs/p
Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
This    Nice Trade Point     indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame
Jacket
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Jacket - стрелочный индикатор для форекса, фьючерсов и бинарных опционов без перерисовки. Отслеживает рыночный тренд, игнорируя резкие колебания рынка и шумы вокруг средней цены. Работает только по ценам открытия. Потому надежный и без перерисовок. Данный индикатор использует свои алгоритмы для анализа предыдущих периодов и предсказания дальнейшего поведения рынка. В его основе – расчет уровней с определенным периодом, что позволяет более точно оценивать ситуацию. Часто сигналы которые пошли не
Trend Agile
Ivan Simonika
Индикаторы
Индикатор Trend Agile отслеживает рыночный тренд с очень высокой надежностью. Игнорируются резкие колебания цены, а также шумы вокруг усредненных цен. Все точки пересечения будут идеальными точками, в которых изменяется направление тренда. Сигнальные точки, места где изменяется цвет, можно использовать как точки потенциального разворота рынка. Данную разработку можно использовать как для долгосрочной торговли, так и для пипсовки на мелких периодах. Алгоритм индиувтора реализует разновидность те
DMAX pro
Danny Teoh Kok Keong
Индикаторы
DMAX SIGNAL IS VERY POWERFUL TOOL TO HELP YOU ENTRY,ITS CAN DETECT OVERSOLD AND OVERBOUGHT IN FOREX MARKET. ITS CAN TRADE 24 FOREX PAIR IN MARKET, 80% ACCURATE RESULT. MANY TRADER FAIL BECAUSE OF ENTRY POINT AND EXIT POINT , SIGNAL OF DMAX WILL GIVE VERY GOOD SIGNAL TO LET YOU KNOW WHERE TO ENTRY AND EXIT.  RISK MANAGEMENT IS VERY IMPORTANT IN TRADING FOREX, PLEASE DONT RISK OVER 5% PER TRADE IS FORE MARKET
Traend in to chandle
Vitaly Murlenko
Индикаторы
Этот индикатор получает тиковые данные из терминала, а затем усредняет их тремя скользящими средними. Это позволит отловить тренд даже внутри свечи М1. Параметры скользящих можно настроить вручную. Также можно указать глубину прорисовки индикатора. Чтобы индикатор начал работать, поместите его на график и позвольте ему несколько минут поработать - для нормальной работы ему нужно набрать массив котировок.  Настоящий продукт предназначен для агрессивной торговли, но буджет также полезен и аналитик
Insides
Ivan Simonika
Индикаторы
Определение рыночного тренда является важной задачей трейдеров. Индикатор Inside реализует усовершенствованный алгоритм для визуализации рыночного тренда. Основной целью индикатора является оценка рынка на мелких таймфреймах (т.е. М1, М5 и М15) для скальпинга. Если вы скальпер и ищете надежный индикатор для улучшения качества вашей торговли, Inside - то, что вам нужно. Индикатор работает в отдельном окне, показывая красные и зеленые бары на гистограмме. Два последовательных зеленый (красных) ба
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Changend
Victor Golovkov
Индикаторы
Сигнальный индикатор   Changend   работает на всех таймфреймах и любых рынках. Анализирует данные в указанном периоде и выдает сигналы на возможную смену тренда (продажу или покупку). В индикаторе всего две настройки: Period bars   - количество последних баров для анализа данных Deviation level of bars  - степень отклонения от анализируемых данных Дополнительно в индикаторе можно установить свой стиль отображения сигналов: Size Arrow - размер значков Code Arrow Buy - код значка на покупку Color
MasterArrow
Pavel Krysanov
5 (1)
Индикаторы
Для любого трейдера одной из самых главных задач при торговле на форексе является правильное определение точек входа в сделку и выхода из нее. Индикатор MasterArrow создан для помощи трейдерам в решении данной задачи. В нем нет ничего лишнего, индикатор рисует на графике только стрелки, которые являются сигналами для входа в сделку. Стрелка вверх является сигналом на сделку BUY, стрелка вниз на сделку SELL. Настраивать индикатор тоже очень просто. Для изменения частоты появления сигналов нужно и
Breaking Pro MT4
Tais Miranda Hoffmann
5 (4)
Индикаторы
A indicator to show saturation in buying or selling With fast and complex mathematical calculations Easily find saturation points for buying or selling Can be used in all symbols and time frames with many signals Can be combined with different indicators and different time frames With simple settings and simple working methods Features: Can be used on all symbols Can be used in all time frames Can be used in all markets (Forex, stock, etc.) Large number of signals Same performance on all time
Search for Reversal
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор тренда  Search for Reversal можно использовать как для пипсовки на мелких периодах, так и для долгосрочной торговли. Индикатор, показывает сигналы для входа. Отображает как точки входа, так и сам тренд. Показывает статистически рассчитанные моменты для входа в рынок стрелками. При использовании индикатора можно оптимально распредилить коеффициент риска. Использует все один параметр для настроек. Подбирая параметр необходимо визуально подобие так чтоб на соответствующем графике была о
Analytical Trend
Yvan Musatov
Индикаторы
Индикатор Analytical Trend может отследить устойчивое движение цены в определенном направлении. При этом само движение может быть нисходящим, восходящим или боковым, когда движение рынка не имеет ярко выраженной направленности. Индикатор работает на основе двух moving average а также осцилятора. Используя алгоритм поиска сигналов индикатор формирует сигналы в виде стрелок. Гибкие настройки позволяют получать более точные сигналы для открытия позиций. Вы можете достаточно быстро понять, какая им
Delta Trigger Indicator
Leandro Bernardez Camero
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Delta Trigger Чёткие сигналы. Быстрые оповещения. Без перерисовки. Delta Trigger — это высокоточный стрелочный индикатор, который мгновенно реагирует на изменения тренда, используя линии DI+ и DI– индикатора ADX. Он генерирует ясные сигналы на покупку и продажу — без перерисовки, без задержек и без исчезающих стрелок. Лучший инструмент: XAUUSD Delta Trigger отлично работает на всех валютных парах и таймфреймах (от M1 до H4 и выше), но особенно эффективно себя проявляет на XAUUSD,
Smart M Concept MT4
Andrei Novichkov
Индикаторы
Наш новый индикатор является важной частью системы  Smart Money Concept (SMC) Он использует современное видение рынка и быстрые методы расчета. В результате трейдер имеет полную картину торговли в каждый момент времени, что делает процесс получения результата легче и быстрее. Наш новый индикатор Smart Money Concept отображает следующие важные паттерны: Order Blocks . Imbalance – Fair Value Gap (FVG). Break Of Structures (BoS). Change of character (CHoCH). Equal highs & lows. Premium , Equilibriu
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Trend Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Используется новый продвинутый метод расчета — 20 вариантов параметра «Цена для расчета». - Самый плавный осциллятор из когда-либо созданных. - Зеленый цвет для восходящих трендов, красный цвет для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже 5, значения перекупленности: выше 95. - С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий. - С
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
Magic Moving Indicator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Индикаторы
This is a very powerful indicator which is very useful in trend detection the way is used is similar to moving average but giving very reliable results. principle is very easy, that depicts a mobile support and resistance line when the price is below the orange line the trend is bearish and the line act as resistance and as soon as the resistance is broken and price is above the line then the trend becomes bullish and the line changes into the support line. this can be used in any time frames. i
Skalpex
Andrey Kozak
Индикаторы
Skalpex - системный индикатор для волнового диагностического анализа ранних фаз рыночного состояния. Индикатор запаздывает ровно на 1 бар. Он показывает точные развороты цены, не перерисовывает свои значения, но запаздывает на 1 бар. Это связанно с тем, что последний (нулевой бар) до закрытия еще не сформирован, а значит никто никогда не знает куда он точно пойдет и где закроется. Мы можем предполагать. Чтобы не пытаться играть в гадание, индикатор Skalpex запаздывает на одну свечу и показывает
Force Index with 2 Moving Averages mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы и 2 скользящие средние" для MT4. Не перерисовывается. - Этот индикатор отлично подходит для импульсной торговли в направлении тренда. - Индикатор "Индекс силы и 2 скользящие средние" позволяет отображать быстрые и медленные скользящие средние индекса силы. - Индекс силы — один из лучших индикаторов, объединяющих данные о цене и объёме в единое значение. - Индекс силы сам по себе является мощным осциллятором, измеряющим силу, движущую цену. - Индикатор позвол
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Индикаторы
"Тренд - друг трейдера" . Это одна из самых известных пословиц в трейдинге, потому что правильное определение тренда может помочь заработать. Однако проще сказать о торговле по тренду, чем сделать, потому что многие индикаторы основаны на развороте цены, а не на анализе тренда. Они не очень эффективны при определении периодов тренда или в определении того, сохранится ли этот тренд. Мы разработали индикатор Trendiness Index , чтобы попытаться решить эту проблему. Индикатор определяет силу и напра
С этим продуктом покупают
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Индикаторы
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Индикаторы
Индикатор является торговой системой для краткосрочной торговли. Scalper Assistant помогает определить направление сделки, а также показывает точки входа и выхода. Индикатор рисует две линии (возможные точки для открытия позиций). В момент пробоя верхней линии вверх (и при выполнении всех торговых условий)   появляется стрелка вверх(сигнал на покупку), а также 2 цели. В момент пробоя нижней линии вниз (и при выполнении всех торговых условий) появляется стрелка вниз(сигнал на продажу), а также
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Индикаторы
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
Индикаторы
PipTick Currency Index - это действительно полезный инструмент, отображающий любой индекс восьми основных валют. Индикатор применяет уникальную формулу расчета, которая отображает действительный объем рынка Форекс. По сути, это взвешенная средняя значений валютных пар, которые и формируют пересечение валюты индекса. По умолчанию вес основывается на результатах трехгодичного исследования BIS (BIS Triennial Central Bank Survey). В связи с этим трейдер может видеть силу и слабость каждой валюты. Пр
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Индикаторы
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Индикаторы
Цена указана только за первые 30 экземпляров ,(осталось всего 2  копии ).                                       Следующая Цена будет увеличена до 150$ . Окончательная цена составит 250$. Sniper Delta Imbalance — это профессиональный инструмент для глубокого анализа дельты, разницы между объемами покупателей и продавцов . Он выводит анализ объемов на новый уровень, позволяя трейдерам в реальном времени видеть, кто контролирует цену — покупатели или п
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Индикаторы
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Индикаторы
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
Индикаторы
The SuperTrend AI indicator is a novel take on bridging the gap between the K-means clustering machine learning method & technical indicators. In this case, we apply K-Means clustering to the famous SuperTrend indicator.   USAGE Users can interpret the SuperTrend AI trailing stop similarly to the regular SuperTrend indicator. Using higher minimum/maximum factors will return longer-term signals. (image 1) The displayed performance metrics displayed on each signal allow for a deeper interpretat
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет ключевой сигнал на вход в рынок, обнаруживая особую модель пробоя. Индикатор непрерывно сканирует график на наличие стабилизирующегося импульса в одном направлении и выдает точный сигнал перед значительным рыночным движением.  Получите сканер с поддержкой мульти-символов и мульти-таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT4 Ключевые особенности Уровни Стоп-лосса и Тейк-профита задаются индикатором. Поставляется с панелью сканера MTF, которая
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR] - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Вы получаете не просто индикатор,а  профессиональную автоматизированную торго
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Индикаторы
TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
Beast Super Signal
Dustin Vlok
4.73 (89)
Индикаторы
Ищете мощный индикатор для торговли на рынке Форекс, который поможет вам с легкостью определить прибыльные торговые возможности? Не ищите ничего, кроме Beast Super Signal. Этот простой в использовании индикатор, основанный на тренде, постоянно отслеживает рыночные условия, ищет новые развивающиеся тренды или отслеживает уже существующие. Beast Super Signal дает сигнал на покупку или продажу, когда все внутренние стратегии совпадают и на 100% совпадают друг с другом, что устраняет необходимость в
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Trend Hunter
Andrey Tatarinov
4.75 (20)
Индикаторы
Trend Hunter  - трендовый индикатор для работы на рынке Forex, криптовалют, CFD. Особенностью индикатора является то, что он уверенно двигается за трендом, не изменяя сигнал при незначительном прокалывании ценой трендовой линии. Индикатор не перерисовывается, сигнал на вход в рынок появляется после закрытия бара. При движении по тренду индикатор показывает дополнительные точки для входа в направлении тренда. По данным сигналам можно торговать с небольшим StopLoss . Trend Hunter - честный индикат
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные гармонические паттерны для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны / MT5 версия . Бесплатный индикатор: Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol: отображаются выбранные символы Trend : бычий или медвежий Pattern : тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry : цена входа SL: цена стоп-лосса TP1: цена первого тейк-профита TP2: цена второго тейк-профита TP3: цена 3-го тейк-профи
Другие продукты этого автора
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Индикаторы
Адаптивная скользящая средняя AMD (AAMA) AAMA — это адаптивный индикатор скользящей средней для MetaTrader 4, который автоматически регулирует свою чувствительность в зависимости от рыночных условий. Основные функции: Адаптивная скользящая средняя на основе коэффициента эффективности Кауфмана — быстро реагирует на тренды и фильтрует шум во флэте Автоматическое определение 4 фаз рынка AMD: Накопление, Рост (Markup), Распределение, Падение (Markdown) Адаптация к волатильности через ATR — регулиру
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Индикатор пузырей — Замедление цены + всплеск объёма Простой визуальный инструмент, который показывает цветные квадраты на графике, когда цена внезапно замедляется при всплеске объёма. (функция заполнения с добавлением концентрических пузырей)  Что делает индикатор: Находит моменты, когда рынок «колеблется» перед движением Показывает, где появляется крупный объём без значительного изменения цены Помогает предугадывать возможные пробои  Как это работает: Анализирует более мелкие таймфреймы, чем в
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
SimpleCustomBox – Индикатор MT5 Session Box и линий High/Low Обзор: SimpleCustomBox — это мощный и простой в использовании индикатор для MetaTrader 5, который позволяет визуально выделять торговые сессии на графике. Настраивайте временные диапазоны, мгновенно видьте максимум и минимум сессии и принимайте более обоснованные решения благодаря четким визуальным границам. Идеально подходит для дейтрейдеров, скальперов и всех, кто работает с внутридневными паттернами цен. Основные функции: Пользоват
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Индикаторы
Индикатор на основе дисбаланса тик-спреда. TF: Работает на всех таймфреймах (от M1 до D1). Пары: Совместим с Forex, индексами, золотом и CFD (автоматическая настройка для инструментов JPY, Gold, CFD). Параметры: TickWindow (200) – окно наблюдения тиков SpreadWeight (1.5) – вес спреда NormalizationPeriod (20) – период нормализации (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – уровни оповещения AlertCooldown (300s) – интервал между оповещениями Заключение: Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Mean Reversion Probability – Индикатор статистического разворота Краткое описание Институциональный индикатор, рассчитывающий статистическую вероятность возврата к скользящей средней (МА200) на основе анализа исторических перерасширений. Определяет зоны усталости рынка с количественной точностью. Основные функции Продвинутая статистика – База из 500+ исторических расширений для расчёта реальных вероятностей Оценка вероятности (0–99%) – Точное измерение шанса возврата к среднему Обнаружение уст
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
PDHL – отображает максимумы и минимумы предыдущих дней прямо на графике, предоставляя трейдеру быстрый и наглядный ориентир по ключевым уровням прошлых сессий. Индикатор лёгкий и легко настраиваемый : вы можете изменить количество отображаемых дней, цвета, стиль и толщину линий в соответствии со своими предпочтениями. Он создан для удобства и простоты использования, однако может работать не на всех инструментах или платформах . Русский : Тестировался только на CFD
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Spike Signal v1.2 — индикатор MT5, обнаруживающий всплески (Boom/Crash) и подающий сигналы для скальпинга в реальном времени. TF: Работает на всех таймфреймах (рекомендуется M1–M15). Пары: Создан для синтетических индексов Boom и Crash (Deriv), подходит и для других волатильных инструментов. Параметры: SpikeSensitivity / MinSize – чувствительность и минимальный размер всплеска EMA (8/21) – сигналы входа по пересечению RSI (14) – фильтр тенденции TP/SL Points – уровни тейк-профита и стоп-лосса
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Короткая фраза: Iceblock — индикатор для MT4, выявляющий кластеры высокого объёма при малом движении цены (похож на айсберг-поведение). TF: Работает на всех таймфреймах (M1–D1). Пары: Совместим с Forex, индексами, золотом и CFD. Параметры: VolumeLookback – свечей для расчёта среднего объёма VolumeThreshold – множитель для определения аномально высокого объёма ClusterSize – число соседних свечей для подтверждения кластера RangeComparisonPeriod – период для среднего диапазона свечей (high–low)
FREE
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Эксперты
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
PVWAP Improved MT5 – Улучшенный индикатор Volume Weighted Average Price PVWAP Improved MT5 – это улучшенная и оптимизированная версия моего персонального индикатора VWAP. Он отображает цену, взвешенную по объему, а также несколько полос стандартного отклонения, которые помогают определять потенциальные уровни поддержки, сопротивления и зоны истощения тренда. Индикатор работает на любых таймфреймах и не нагружает терминал даже при большом объеме истории. Назначение индикатора VWAP показывает сред
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Индикаторы
Индикатор институциональной компрессии ликвидности Индикатор измеряет сжатие ликвидности в реальном времени с использованием нормализованной ширины полос Боллинджера, объема и среднего спреда, чтобы выявлять фазы компрессии перед пробоем цены. Отображение: Профессиональное отдельное окно с гистограммой «Compression Score» и пороговой линией. Ключевые особенности Раннее обнаружение: Определяет зоны сжатия до импульсов цены. Многофакторное измерение: Комбинирует нормализованную ширину полос Болли
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
VWAP_PC_MQL5 — простой самодельный индикатор VWAP для отображения объёмно-взвешенной средней цены в MT5. TF: Работает на всех тайм фреймах. Пары: Подходит для Forex, индексов, сырьевых товаров и акций. Параметры: AppliedPrice – тип цены для расчёта LineColor / Width / Style – стиль линии VWAP SessionReset – сброс по сессии или непрерывный режим Как работает (принцип VWAP): VWAP — это объёмно-взвешенная средняя цена , рассчитываемая как: VWAP = (∑ Цена × Объём) / (∑ Объём) Она показывает средн
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Индикатор Институционального Потока Умный инструмент на основе объёма, который определяет зоны активности институциональных игроков через прямые паттерны потока ордеров. Он показывает, где действуют крупные игроки. Продвинутый индикатор объёма, который фильтрует шум, чтобы выявлять вероятные институциональные паттерны. Основные характеристики Интеллектуальное обнаружение кластеров Автоматическая идентификация Классификация сигналов: Фиолетовый / Желтый – Институциональная зона – Сильная и устойч
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Индикатор Range Box для Торговых Сессий Этот индикатор позволяет трейдерам визуализировать и анализировать определенные временные интервалы прямо на графике, рисуя прямоугольники для каждой торговой сессии. Основные функции: Настраиваемый интервал сессии: задайте время начала и окончания сессии. Количество отображаемых дней: выберите, сколько прошедших сессий будет отображаться. Цвет по умолчанию и специальный цвет для понедельника: легко выделяйте недельные паттерны. Регулируемая ширина границы
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Этот индикатор позволяет пронумеровать бары в пределах торговой сессии для CFD. Работает на GER40, UK100, US30, US100 и US500 и полностью настраивается под ваш стиль торговли и предпочтения графика. Основные функции и параметры: Настраиваемый интервал сессии: задавайте время начала и окончания сессии Опция скрытия чётных номеров для более чистого графика Регулировка расстояния между номерами для удобного размещения на графике Размер и цвет шрифта: выбирайте размер и цвет по своему вкусу Количест
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Новый способ наблюдать за активностью рынка Candle Activity Visualizer превращает ваш график в динамическую тепловую карту, показывая давление покупателей и продавцов в реальном времени. Глубокий анализ рынка: Обнаружение активных зон: Алгоритм определяет области, где высокий объём концентрируется в узком ценовом диапазоне, помогая выявить ключевые уровни давления. Интенсивность в реальном времени: Цвета плавно изменяются от холодных к тёплым по мере роста рыночной активности. Визуальная настрой
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Индикатор пузырей — Замедление цены + всплеск объёма Простой визуальный инструмент, который показывает цветные квадраты на графике, когда цена внезапно замедляется при всплеске объёма. (функция заполнения с добавлением концентрических пузырей)  Что делает индикатор: Находит моменты, когда рынок «колеблется» перед движением Показывает, где появляется крупный объём без значительного изменения цены Помогает предугадывать возможные пробои  Как это работает: Анализирует более мелкие таймфреймы, чем в
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
AutoPivot - Индикатор автоматических пивот-точек Индикатор MT4, отображающий пивот-точки (PP, R1/R2/R3, S1/S2/S3) и уровни предыдущего дня (PDH/PDL). Основные особенности: Автоматическая адаптация к таймфрейму графика (H4/D1/W1) Зоны между PDH/PDL и ближайшими уровнями поддержки/сопротивления 8 предустановленных цветовых тем Полная настройка цветов, стилей линий и прозрачности зон Компактные метки с опциональным отображением цены Настраиваемое автоматическое обновление Уровни рассчитываются по с
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Volume Profile Rectangle Резюме Интерактивный индикатор профиля объёма , отображающий горизонтальное распределение объёма сделок на каждом уровне цены в выбранной области. Автоматически создаёт перемещаемый прямоугольник и показывает цветные полосы, представляющие распределение бычьего и медвежьего объёма. Что делает: Отображает горизонтальный объём : Визуализирует распределение объёма на каждом уровне цены в виде горизонтальных полос Бычий/медвежий анализ : Окрашивает полосы в зелёный (преоблад
Nexus Signal System
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Nexus Signal System — это индикатор для MT4, который объединяет 12 технических критериев для генерации торговых сигналов. Система анализирует конгруэнцию множества факторов (тренд, моментум, объем, зоны поддержки/сопротивления) перед подтверждением сигнала, что снижает количество ложных сигналов по сравнению с индикаторами, использующими только один критерий. КРИТЕРИИ АНАЛИЗА (оценка 0–15 баллов): Определение паттернов (pin bar, engulfing) Многотаймфреймовый анализ (подтверж
NexusSignal Scalping
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Nexus Signal System — это индикатор для MT4, который объединяет 12 технических критериев для генерации торговых сигналов. Система анализирует конгруэнцию множества факторов (тренд, моментум, объем, зоны поддержки/сопротивления) перед подтверждением сигнала, что снижает количество ложных сигналов по сравнению с индикаторами, использующими только один критерий. КРИТЕРИИ АНАЛИЗА (оценка 0–15 баллов): Определение паттернов (pin bar, engulfing) Многотаймфреймовый анализ (подтверж
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв