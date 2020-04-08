StructureFlow MT4
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
Indicador Avanzado de Análisis de Microestructura del Mercado
Este indicador analiza la acción del precio a nivel microscópico para detectar desequilibrios ocultos antes de que ocurran movimientos importantes. A diferencia de los indicadores tradicionales que solo observan el precio, StructureFlow examina tres dimensiones críticas:
Análisis Central
-
Microestructura de Velas
-
Relación mecha/cuerpo
-
Posición del cuerpo dentro del rango
-
Detección de expansión/contracción
-
Anomalías de volatilidad interna
-
Reconocimiento de patrones envolventes
-
-
Tempo del Mercado
-
Medición de la velocidad del precio
-
Aceleración de micromovimientos
-
Detección de contraste de tempo (señales precursoras)
-
-
Probabilidad de Reversión
-
Algoritmo de agrupación de patrones
-
Coincidencia histórica de similitud
-
Probabilidad de aceleración/rechazo
-
Sistema de Codificación de Colores
|Zona
|Color
|Significado
|+50 a +100
|Lima
|Fuerte desequilibrio alcista
|+20 a +50
|Verde mar medio
|Alcista moderado
|+5 a +20
|Verde mar oscuro
|Alcista débil
|-5 a +5
|Gris
|Neutral
|-20 a -5
|Rojo indio
|Bajista débil
|-50 a -20
|Rojo anaranjado
|Bajista moderado
|-100 a -50
|Rojo
|Fuerte desequilibrio bajista
Zonas de fondo:
-
Verde oscuro: territorio alcista extremo/fuerte
-
Rojo oscuro: territorio bajista extremo/fuerte
Línea de señal: Dorado — dirección de tendencia suavizada
Características
-
Confirmación de múltiples marcos temporales (alineación HTF)
-
Detección de divergencias con flechas en el gráfico
-
3 estilos visuales: Classic / Gradient / Filled
-
Amplificador personalizable para la altura de barras
-
Filtro de volumen para señales de mayor calidad
-
Sistema de alertas (Popup / Sonido / Push)
-
Panel de información profesional
-
Marcadores de cruce del nivel cero
Configuraciones recomendadas
-
Scalping (M1–M5): Amplificador 3.0, Suavizado EMA 2
-
Intradiario (M15–H1): Amplificador 2.5, EMA 3
-
Swing (H4–D1): Amplificador 2.0, EMA 5
Interpretación de señales
-
Cruce por encima de 0: aumento del impulso alcista
-
Cruce por debajo de 0: aumento del impulso bajista
-
Zonas extremas (>70 / <−70): posible reversión o continuación
-
Divergencia: señal de reversión de alta probabilidad
-
Cambio de color: advertencia de cambio de momentum