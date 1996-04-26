StructureFlow MT4

고급 시장 마이크로구조 분석 지표

이 지표는 가격 움직임을 미세한 수준에서 분석하여 큰 변동이 발생하기 전에 숨겨진 불균형을 탐지합니다. 단순히 가격만을 보는 기존 지표와 달리, StructureFlow는 다음의 세 가지 핵심 요소를 분석합니다.

핵심 분석

  1. 캔들 마이크로구조

    • 위/아래 꼬리와 몸통 비율 분석

    • 몸통의 범위 내 위치

    • 확장/수축 감지

    • 내부 변동성 이상치

    • 장악형 패턴 인식

  2. 시장 템포

    • 가격 속도 측정

    • 마이크로 움직임 가속도

    • 템포 대비 감지(선행 신호)

  3. 반전 확률

    • 패턴 클러스터링 알고리즘

    • 역사적 유사도 매칭

    • 가속/거부 확률

색상 코드 시스템

구간 색상 의미
+50 ~ +100 라임 강한 상승 불균형
+20 ~ +50 미디엄 시그린 중간 상승
+5 ~ +20 다크 시그린 약한 상승
-5 ~ +5 회색 중립
-20 ~ -5 인디안 레드 약한 하락
-50 ~ -20 오렌지 레드 중간 하락
-100 ~ -50 빨강 강한 하락 불균형

배경 영역:

  • 진한 초록: 극강 상승 구간

  • 진한 빨강: 극강 하락 구간

신호선: 금색 — 평활화된 추세 방향

기능

  • 멀티타임프레임 확인(HTF 정합성)

  • 다이버전스 감지(차트 화살표 포함)

  • 3가지 시각 스타일: Classic / Gradient / Filled

  • 바 높이 증폭 조절

  • 고품질 신호를 위한 거래량 필터

  • 알림 시스템(팝업 / 사운드 / 푸시)

  • 전문 정보 패널

  • 제로선 교차 마커

추천 설정

  • 스캘핑 (M1–M5): 증폭 3.0, EMA 스무딩 2

  • 단타/데이트레이딩 (M15–H1): 증폭 2.5, EMA 3

  • 스윙 (H4–D1): 증폭 2.0, EMA 5

신호 해석

  • 0 위로 돌파: 상승 모멘텀 증가

  • 0 아래로 돌파: 하락 모멘텀 증가

  • 극단 구간 (>70 / <−70): 반전 또는 지속 가능성

  • 다이버전스: 고확률 반전 신호

  • 색상 변화: 모멘텀 전환 경고


추천 제품
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT4
Ku Chuan Lien
4 (1)
지표
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 4. You can choose to display HA and HAS in the sam
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
지표
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Capernaum
Andriy Sydoruk
지표
Visually, Capernaum, on the chart, appears as small arrows indicating the direction of the trend movement and the opening of trading positions. The appearance of a blue up arrow indicates that the market is beginning to rise and it is time to buy. And the appearance of a red down arrow means that the market is falling and it is high time to sell. When a suitable moment for buying appears, the indicator generates a signal exactly at the moment of its appearance and not below or above the current
RaysFX Candlestick Signals
Davide Rappa
지표
RaysFX Candlestick Signals RaysFX Candlestick Signals è un potente strumento progettato per migliorare la tua esperienza di trading su MT4. Questo indicatore personalizzato è stato sviluppato con l’obiettivo di fornire segnali di trading precisi e tempestivi basati su specifiche configurazioni di candele e l’indicatore RSI. Caratteristiche principali : Segnali di acquisto e vendita : L’indicatore genera segnali di acquisto e vendita basati su specifiche configurazioni di candele e valori dell’i
Line Magnit
Aleksey Trenin
지표
The LineMagnit Indicator for MT4 is a highly precise tool that builds support and resistance levels which magnetically attract prices. This feature allows traders to easily determine the most probable entry and exit points in the market, as well as identify the market's directional forces, as levels are based on capital inflows into the instrument. Equipped with an intuitively understandable graphical interface, the LineMagnit Indicator enables users to quickly locate and analyze support and res
Prophet
Andriy Sydoruk
지표
Prophet is a trend indicator. Shows the direction of turning points. Can be used with an optimal risk-to-profit ratio. The arrows indicate favorable moments and directions for entering the market. Uses one parameter for setting (adjust from 1 to 3). The probability of a successful trend is very high. In the course of work, the take-profit is much larger than the stop-loss! Works on all currency pairs and on all timeframes.
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
지표
MT5 버전  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 는   Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels   거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Leve
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
지표
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Before
Nadiya Mirosh
지표
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
지표
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
지표
This    Nice Trade Point     indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame
Jacket
Andriy Sydoruk
지표
Jacket is an arrow indicator for forex, futures and binary options without redrawing. Tracks the market trend, ignoring sharp market fluctuations and noise around the average price. Works only at open prices. Therefore, it is reliable and without redrawing. This indicator uses its algorithms to analyze previous periods and predict further market behavior. It is based on the calculation of levels with a certain period, which allows you to more accurately assess the situation. Often, signals that
Trend Agile
Ivan Simonika
지표
The Trend Agil e indicator tracks the market trend with very high reliability. Sharp price fluctuations, as well as noise around averaged prices, are ignored. All intersection points will be ideal points at which the direction of the trend changes. Signal points, places where color changes, can be used as points of potential market reversal. This development can be used both for long-term trading, and for piping on small periods. The indiuctor algorithm implements a variety of technical analysis
DMAX pro
Danny Teoh Kok Keong
지표
DMAX SIGNAL IS VERY POWERFUL TOOL TO HELP YOU ENTRY,ITS CAN DETECT OVERSOLD AND OVERBOUGHT IN FOREX MARKET. ITS CAN TRADE 24 FOREX PAIR IN MARKET, 80% ACCURATE RESULT. MANY TRADER FAIL BECAUSE OF ENTRY POINT AND EXIT POINT , SIGNAL OF DMAX WILL GIVE VERY GOOD SIGNAL TO LET YOU KNOW WHERE TO ENTRY AND EXIT.  RISK MANAGEMENT IS VERY IMPORTANT IN TRADING FOREX, PLEASE DONT RISK OVER 5% PER TRADE IS FORE MARKET
Traend in to chandle
Vitaly Murlenko
지표
This indicator receives tick data from the terminal and then averages it with three moving averages. This will allow you to catch the trend even inside the M1 candle. The sliding parameters can be adjusted manually. You can also specify the indicator drawing depth. In order for the indicator to start working, place it on the chart and let it work for several minutes - for normal operation, it needs to collect an array of quotes. This product is designed for aggressive trading, but it is also u
Insides
Ivan Simonika
지표
Determining the market trend is an important task for traders. The Inside indicator implements an improved algorithm for visualizing the market trend. The main purpose of the indicator is to evaluate the market on small timeframes (i.e. M1, M5 and M15) for scalping. If you are a scalper looking for a reliable indicator to improve the quality of your trading, Inside is what you need. The indicator works in a separate window, showing red and green bars on the histogram. Two consecutive green (red
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
지표
Noise filtering: the key to mastering trends This indicator tracks the market trend with an unmatched reliability, by ignoring sudden fluctuations and market noise. It has been designed to trend-trade intraday charts and small timeframes. Its winning ratio is around 85%. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade Find oversold/overbought situations Enjoy noise-free trading at all times Avoid being whipsawed in intraday charts The indi
Changend
Victor Golovkov
지표
The Changend signal indicator works on all timeframes and any markets. Analyzes data in the specified period and gives signals for a possible trend change (sell or buy). The indicator has only two settings: Period bars   - the number of last bars for data analysis Deviation level of bars  -the degree of deviation from the analyzed data Additionally, in the indicator settings, you can set your own style of signal display: Size Arrow Code Arrow Buy Color Arrow Buy Code Arrow Sell Color Arrow Sel
MasterArrow
Pavel Krysanov
5 (1)
지표
Correct market entries and exits are essential for any Forex trader. MasterArrow indicator addresses this issue. It has no redundant elements and draws only buy/sell arrows. The up arrow is a BUY signal, while the down arrow is a SELL one. The indicator is simple to configure. Change the Strength parameter to configure the signals frequency. The product is based on standard indicators (MA, RSI, ATR, etc.). But it also features the custom algorithm allowing to combine them into a single tool and
Breaking Pro MT4
Tais Miranda Hoffmann
5 (4)
지표
A indicator to show saturation in buying or selling With fast and complex mathematical calculations Easily find saturation points for buying or selling Can be used in all symbols and time frames with many signals Can be combined with different indicators and different time frames With simple settings and simple working methods Features: Can be used on all symbols Can be used in all time frames Can be used in all markets (Forex, stock, etc.) Large number of signals Same performance on all time
Search for Reversal
Andriy Sydoruk
지표
The Search for Reversal trend indicator can be used both for pipsing on small periods and for long-term trading. Indicator showing signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated times to enter the market with arrows. Using the indicator, you can optimally distribute the risk coefficient. Uses all one parameter for settings. When choosing a parameter, it is necessary to visually resemble so that the corresponding graph has an excellent project
Analytical Trend
Yvan Musatov
지표
The Analytical Trend indicator can track sustained price movement in a specific direction. In this case, the movement itself can be downward, upward or sideways, when the market movement does not have a pronounced direction. The indicator works on the basis of two moving averages and an oscillator. Using the signal search algorithm, the indicator generates signals in the form of arrows. Flexible settings allow you to receive more accurate signals for opening positions. You can quickly understan
Delta Trigger Indicator
Leandro Bernardez Camero
5 (1)
지표
Delta Trigger Indicator 명확한 신호. 빠른 알림. 다시 그리지 않음. Delta Trigger는 ADX의 DI+ 및 DI- 라인을 기반으로 추세 전환에 즉시 반응하는 정밀 기반 화살표 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 다시 그리거나 지연 없이, 사라짐 없이 깔끔한 매수/매도 화살표를 제공합니다. 최고의 페어: XAUUSD Delta Trigger는 모든 외환 페어 및 타임프레임(M1부터 H4 이상까지)에서 완벽하게 작동하지만, 특히 변동성이 큰 XAUUSD에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 트레이딩 스타일에 즉시 적응합니다. 핵심 기능 요약 타임프레임 유연성 M1의 스캘핑부터 H4의 전략적 진입까지 어떤 차트에서도 작동하도록 설계되었습니다. 정확한 매수/매도 신호 DI+가 DI-를 상향 돌파하면 매수 신호, DI-가 DI+를 상향 돌파하면 매도 신호를 생성합니다. 이 모든 것은 ADX 논리에 기반합니다. 깔끔한 시각적 화살표 녹색 화살표 = 매수,
Smart M Concept MT4
Andrei Novichkov
지표
Our new indicator is an important part of the Smart Money Concepts (SMC) system It uses a modern market vision and fast calculation methods. As a result, the trader has a complete picture of the trade at every moment in time, which makes the process of obtaining results easier and faster. Our new indicator displays the following important patterns:   Order Blocks. Imbalance – Fair Value Gap (FVG). Break Of Structures (BoS). Change of character (CHoCH). Equal highs & lows. Premium , Equilibrium
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
지표
Trend Oscillator - 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표, 효율적인 거래 도구입니다! - 고급 새로운 계산 방법 사용 - 매개변수 "계산 가격"에 대한 20가지 옵션. - 지금까지 개발된 가장 매끄러운 오실레이터. - 상승 추세는 녹색, 하락 추세는 빨간색. - 과매도 값: 5 미만, 과매도 값: 95 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. - PC 및 모바일 알림. ................................................................................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
지표
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Magic Moving Indicator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
지표
This is a very powerful indicator which is very useful in trend detection the way is used is similar to moving average but giving very reliable results. principle is very easy, that depicts a mobile support and resistance line when the price is below the orange line the trend is bearish and the line act as resistance and as soon as the resistance is broken and price is above the line then the trend becomes bullish and the line changes into the support line. this can be used in any time frames. i
Skalpex
Andrey Kozak
지표
Skalpex is a system indicator for wave diagnostic analysis of the early phases of a market condition. The indicator lags exactly 1 bar. It shows the exact price reversals, does not redraw its values, but is 1 bar late. This is due to the fact that the last (zero bar) has not yet been formed before closing, which means that no one ever knows where it will go exactly and where it will close. We can assume. In order not to try to play fortune-telling, the Skalpex indicator is late by one candle an
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
지표
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
지표
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
지표
현재 20% 할인 ! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 대시보드 소프트웨어는 28개의 통화 쌍에서 작동합니다. 2가지 주요 지표(Advanced Currency Strength 28 및 Advanced Currency Impulse)를 기반으로 합니다. 전체 Forex 시장에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 고급 통화 강도 값, 통화 이동 속도 및 모든(9) 시간대의 28 Forex 쌍에 대한 신호를 보여줍니다. 추세 및/또는 스캘핑 기회를 정확히 파악하기 위해 차트의 단일 지표를 사용하여 전체 시장을 볼 수 있을 때 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오! 잠재적인 거래를 식별하고 확인하면서 강력한 통화와 약한 통화를 더욱 쉽게 식별할 수 있도록 이 지표에 기능을 내장했습니다. 이 표시기는 통화의 강세 또는 약세가 증가 또는 감소하는지 여부와 모든 시간대에서 수행되는 방식을 그래픽으로 보여줍니다. 추가된 새로운 기능은 현재 시장 조건 변화에 적응하는
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
지표
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
지표
F-16 비행기 지표를 소개합니다. 이것은 귀하의 거래 경험을 혁신하도록 설계된 최첨단 MT4 도구입니다. F-16 전투기의 비할 데 없는 속도와 정밀성에 영감을 받아이 지표는 고급 알고리즘과 최첨단 기술을 결합하여 금융 시장에서 압도적인 성능을 제공합니다. F-16 비행기 지표를 사용하면 실시간 분석을 제공하고 매우 정확한 거래 신호를 생성하여 경쟁을 앞서갈 수 있습니다. 다양한 자산 클래스에서 수익 기회를 식별하는 데 필요한 동적 기능을 갖추고 있어 확신을 가지고 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 구성된 F-16 비행기 지표는 인기있는 MetaTrader 4 플랫폼과 완벽하게 통합되어 원활하고 효율적인 거래 과정을 보장합니다. 초보자 트레이더든 경험 많은 전문가든 이 지표를 쉽게 사용자 정의하여 고유한 거래 스타일과 선호도에 맞출 수 있습니다. F-16 비행기 지표의 강력함을 경험해 보세요. 이 지표는 시장 트렌드를 정확하고 민첩하게 탐색하며
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
지표
Dynamic Forex28 Navigator - 차세대 외환 거래 도구. 현재 49% 할인. Dynamic Forex28 Navigator는 오랫동안 인기 있는 지표의 진화형으로, 세 가지의 힘을 하나로 결합했습니다. 고급 통화 Strength28 지표(695개 리뷰) + 고급 통화 IMPULSE with ALERT(520개 리뷰) + CS28 콤보 신호(보너스). 지표에 대한 자세한 정보 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 차세대 Strength 지표는 무엇을 제공합니까?  원래 지표에서 좋아했던 모든 것이 새로운 기능과 더 높은 정확도로 강화되었습니다. 주요 기능: 독점적인 통화 Strength 공식.  모든 시간대에 걸쳐 부드럽고 정확한 강도선. 추세와 정확한 진입을 식별하는 데 이상적입니다. 역동적인 시장 피보나치 수준(시장 피보나치).  이 지표에만 있는 고유한 기능. 가격 차트가 아닌 통화 강도에 피보나치가 적용됩니다.
RFI levels PRO
Roman Podpora
지표
사전 지표       시장 반전 수준과 영역을 파악하여   가격이 해당 수준으로 되돌아올 때까지 기다렸다가 새로운 추세의 시작점에서 진입할 수 있도록 해줍니다. 즉, 추세의 끝에서 진입하는 것이 아닙니다. 그는 보여준다       반전 수준       시장이 방향 전환을 확인하고 추가적인 움직임을 형성하는 지점입니다. 이 지표는 차트를 다시 그릴 필요 없이 작동하며, 모든 금융 상품에 최적화되어 있고, 특정 금융 상품과 함께 사용할 때 최대의 잠재력을 발휘합니다.       트렌드 라인즈 프로       지시자. 모든 계측기에 적용 가능한 가역 구조 스캐너 모든 거래 상품을 자동으로 추적하고 모든 R-반전 패턴을 즉시 식별하여 LOGIC AI 신호가 이미 존재하는 위치와 기타 유용한 정보를 표시합니다. 로직 AI – 진입점을 표시해주는 도우미 시장 진입에 가장 적합한 시점을 판단하는 지능형 신호입니다. TPSproSYSTEM 알고리즘을 사용하여 가격 변동, 추세 및 주요 시장 참
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
지표
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
지표
소개       Quantum Breakout PRO   , 브레이크아웃 존 거래 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한   Quantum Breakout PRO는   혁신적이고 역동적인 브레이크아웃 영역 전략으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. Quantum Breakout Indicator는 5개의 이익 목표 영역이 있는 브레이크아웃 영역의 신호 화살표와 브레이크아웃 상자를 기반으로 한 손절 제안을 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 중요한! 구매 후 설치 매뉴얼을 받으려면 개인 메시지를 보내주십시오. 추천: 기간: M15 통화쌍: GBPJPY, EURJPY, USDJPY,NZDUSD, XAUUSD 계정 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razo
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT4용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
지표
트렌드 라인즈 프로       이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다. 보시다시피       BOS 라인       복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다. 지표가 보여주는 내용: 실제 변화       추세(BOS 라인) 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다. 반복 항목          
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
이 인디케이터는 각 지점에서 볼륨을 분석하고 해당 볼륨에 대한 시장의 피로 레벨을 계산합니다. 이 인디케이터는 세 개의 라인으로 구성됩니다: 강세 볼륨 피로 라인 약세 볼륨 피로 라인 시장 추세를 나타내는 라인. 이 라인은 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색이 변합니다. 원하는 시작 지점에서 시장을 분석할 수 있습니다. 볼륨 피로 라인에 도달하면 다음 분석을 시작할 새 지점을 식별하세요. 트렌드와 수정 모두 분석할 수 있습니다. 좋은 접근 방법은 트렌드 라인에 도달하거나 고점 또는 저점에 도달할 때마다 인디케이터를 이동시키는 것입니다. 트렌드 라인과 볼륨 피로 라인 간의 거리가 클수록 해당 방향의 볼륨이 더 큽니다. 트렌드 라인은 주문을 열기 위한 장소로 사용할 수 있으며, 피로 라인은 수익을 얻는 데 사용됩니다. 이 시스템은 정말 독특하지만 매우 직관적입니다. 시장에는 비슷한 제품이 없습니다. 사용에 제한이 없습니다. 모든 시장과 모든 시간 프레임에서 적용할 수 있습니다. 중요:
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
지표
현재 26% 할인!! 이 지표는 두 주요 지표( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT )의 슈퍼 조합입니다. TICK-UNITS에 대한 통화 강도 값과 28개 Forex 쌍에 대한 경고 신호를 보여줍니다. 11개의 다른 틱 단위를 사용할 수 있습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30초입니다. 두 번째 타이머 내에 최소 1틱이 있으면 하위 창의 Tick-Unit 막대가 표시되고 왼쪽으로 이동합니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 페어를 스캘핑할 수 있습니다! 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 스캘핑이 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 그것은 1분보다 낮은 기간에 작동하는 시장의 첫 번째 통화 강도 지표입니다! 그것은 시장에 빠르게 들어오고 나가고 시장에서 작은 핍을 잘라내기를 원하는 빠른 스캘퍼를 위한 것입니다. 사
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
지표
현재 20% 할인! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 표시기는 Exotic Pairs Commodities, Indexes 또는 Futures와 같은 기호에 대한 통화 강도를 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 석유, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도를 보여주기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 이것은 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 우리는 많은 독점 기능과 새로운 공식을 통합했습니다. 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭 https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 모든 시간대에 작동합니다. TREND를 빠르게 확인할 수 있습니다! 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 설계되어 잠재적인 거래를 더욱 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 8개의
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
지표
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. 기간 한정 특가: 지원 및 저항 스크리너 지표는 단 100달러에 평생 제공됩니다. (원래 가격 50 달러) (제안 연장) Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다.   여기를 클릭하십시오. L
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
지표
이 지표는 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  의 2가지 제품의 슈퍼 조합입니다. 그것은 모든 시간 프레임에 대해 작동하며 8개의 주요 통화와 하나의 기호에 대한 강약의 충동을 그래픽으로 보여줍니다! 이 표시기는 금, 이국적인 쌍, 상품, 지수 또는 선물과 같은 기호에 대한 통화 강도 가속을 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 오일, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도 가속(충동 또는 속도)을 표시하기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 구축되어 잠재적인 거래를 훨씬 더 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 이는 통화의 강세 또는 약세가 가속되는지 여부를 그래픽으로 표시하고 가속 속도를 측정하기 때문입니다. 자동차의 속도계처럼 생각하면 됩니다. 가속화할 때 Forex 시장에서 동일한 일이 분명히 더 빠르
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
지표
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
지표
추세 지표는 금융시장 거래에 사용되는 기술 분석 분야 중 하나입니다. Angular Trend Lines - 추세 방향을 종합적으로 판단하고 진입 신호를 생성합니다. 캔들의 평균 방향을 매끄럽게 하는 것 외에도 또한 추세선의 경사각도 사용합니다. 갠 각도를 구성하는 원리는 경사각의 기초로 사용되었습니다. 기술 분석 지표는 촛대 평활화와 차트 기하학을 결합한 것입니다. 트렌드 라인과 화살표에는 두 가지 유형이 있습니다. 강세 방향의 빨간색 선과 화살표. 약세 방향의 보라색 선과 화살표. 표시기 기능 이 지표는 사용하기 쉽고 매개변수를 구성할 수 있으며, 추세 분석과 주문 개시를 위한 신호 수신에 사용할 수 있습니다. 지표는 다시 그려지지 않고, 화살표는 캔들 마감 시점에 나타납니다. 신호가 발생하면 여러 유형의 알림을 제공합니다. 모든 금융 상품(외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수)에 사용할 수 있습니다. 해당 지표는 모든 시간 범위와 차트에서 작동할 수 있습니다. 이 지표는
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
지표
현재 20% 할인! 이 대시보드는 여러 기호와 최대 9개의 타임프레임에서 작동하는 매우 강력한 소프트웨어입니다. 주요 지표(최상의 리뷰: 고급 공급 수요)를 기반으로 합니다.   Advanced Supply Demand 대시보드는 훌륭한 개요를 제공합니다. 다음과 같이 표시됩니다.  영역 강도 등급을 포함하여 필터링된 공급 및 수요 값, 영역에 대한/및 영역 내 Pips 거리, 중첩된 영역을 강조 표시하고 모든 (9) 시간 프레임에서 선택한 기호에 대해 4가지 종류의 경고를 제공합니다. 그것은 당신의 개인적인 필요에 맞게 고도로 구성 가능합니다! 당신의 혜택! 모든 트레이더에게 가장 중요한 질문: 시장에 진입하기에 가장 좋은 수준은 무엇입니까? 최고의 성공 기회와 위험/보상을 얻으려면 강력한 공급/수요 영역 내 또는 그 근처에서 거래를 시작하십시오. 손절매를 위한 최적의 장소는 어디입니까? 가장 안전하려면 강력한 수요/공급 구역 아래/위에 정류장을 두십시오.
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (6)
지표
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
지표
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
지표
Gold Venamax   - 이것은 최고의 주식 기술 지표입니다. 지표 알고리즘은 자산의 가격 변동을 분석하고 변동성과 잠재적 진입 영역을 반영합니다.   표시기 기능: 이것은 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 매직과 두 개의 추세 화살표 블록을 갖춘 슈퍼 지표입니다. 블록 전환을 위한 빨간색 버튼이 차트에 표시됩니다. 매직은 표시기 설정에서 설정되므로 서로 다른 블록을 표시하는 두 개의 차트에 표시기를 설치할 수 있습니다. Gold Venamax는 서로 다른 화살표 버퍼(GV 및 SD)를 사용하여 두 개의 차트에 배치할 수 있습니다. 이렇게 하려면 설정에서 다른 Magic을 선택해야 합니다. 예를 들어 하나는 Magic = 999이고 다른 하나는 Magic = 666입니다. 다음으로 차트의 빨간색 버튼으로 화살표 버퍼를 선택할 수 있습니다. 지표 설정의 각 화살표 버퍼(GV 및 SD)에는 편안하고 수익성 있는 거래를 위한 별도의 화살표 필터가 있습니다(UseFiltrGV = t
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
지표
이 지표는 실제 거래에 완벽한 자동 파동 분석 지표입니다! 사례... 참고:   웨이브 그레이딩에 서양식 이름을 사용하는 데 익숙하지 않습니다. Tang Lun(Tang Zhong Shuo Zen)의 명명 규칙의 영향으로 기본 웨이브를   펜   으로 명명하고 2차 웨이브 밴드를   세그먼트   로 명명했습니다. 동시에, 세그먼트에는 추세 방향이 있습니다.   주요 추세 세그먼트에는   이름이 지정되지만(이 이름 지정 방법은 향후 노트에서 사용됩니다. 먼저 말씀드리겠습니다.) 알고리즘은 굴곡 이론과 거의 관련이 없으므로 그렇게 해서는 안 됩니다. 이는 나의 시장 분석을   통해 요약된 끊임없이 변화하고 복잡한 운영 규칙을   반영합니다. 밴드는 더 이상 사람마다 다르지 않도록 표준화되고 정의되었습니다. 인위적인 간섭의 드로잉 방법은 시장 진입을 엄격하게 분석하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이 지표를 사용하는 것은 거래 인터페이스의 미학을 개선하고 원래의 K-line 거래를
Shogun Trade
Yuki Miyake
지표
SHOGUN Trade [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when the structural advantage is undeniable. 5 Strategic Benefits of Installi
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
지표
Title: BBMA Structure Guide - BBMA Structure Guide Description: BBMA Structure Guide is a specialized MQL4 indicator designed to help traders understand the journey of BBMA structure more easily and efficiently. BBMA, or "Bollinger Bands Moving Average," is known for its motto "One Step Ahead," highlighting the importance of understanding market structure in depth. With BBMA Structure Guide, you can quickly identify the underlying market structure patterns that drive price movements. This wil
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
지표
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Scalping signals M1
Andrey Kozak
지표
Everyone who purchases the Scalping signals M1 indicator receives a FREE BONUS — a fully automated Expert Advisor that trades based on the indicator’s signals. The indicator shows the arrows — the robot can execute the trades for you, following all signals and risk-management rules. Scalping signals M1 – a ready-made trend-following entry system for M1 Scalping signals M1 is an indicator that turns your chart into a clear action map: a colored trend channel shows the direction of the market, and
제작자의 제품 더 보기
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
지표
AMD 적응형 이동평균 (AAMA) AAMA는 MetaTrader 4용 적응형 이동평균 지표로, 시장 상황에 따라 반응 속도를 자동으로 조정합니다. 주요 기능: 카우프만 효율 비율(Kaufman Efficiency Ratio)을 기반으로 한 적응형 이동평균 – 강한 추세에서는 빠르게 반응하고, 횡보장에서는 노이즈를 필터링 AMD의 4가지 시장 단계 자동 감지: 축적기(Accumulation), 상승기(Markup), 분배기(Distribution), 하락기(Markdown) ATR을 통한 변동성 적응 – 현재 시장 조건에 따라 민감도를 자동 조정 실시간 정보 패널: 감지된 시장 단계, 신뢰 수준, 적응 속도 표시 다중 지표 통합 시스템: ADX, RSI, MACD를 활용하여 시장 단계를 정확히 식별 빠름/느림(Fast/Slow) 참조 구역을 통해 적응 행동 시각화 사용법: 이 지표는 시장 상황에 따라 자동으로 적응 속도를 조정합니다. 강한 추세에서는 빠르게, 횡보 구간에서는 느리
Volume Profile Density v2
Vincent Jose Proenca
지표
Volume Profile Density V2.40 가격 수준별 거래량 분포를 표시하여 기관 투자자의 관심 구간을 보여줍니다. 시간 기반 거래량과 달리, 실제 거래가 집중된 위치를 보여줍니다. 기본 원리: 수평 막대 = 가격별 거래량 막대가 길수록 거래량이 많음 빨간 구간 = 주요 지지 / 저항 구간 주요 사용 목적: 실제 지지선과 저항선 식별 POC (Point of Control) 확인 가치 영역 (총 거래량의 70%) 설정 낮은 거래량 구간을 손절 / 목표 지점으로 활용 색상 코드: 파란색 = 낮은 거래량 (빠른 이동 구간) 노란색 = 중간 거래량 (균형 구간) 빨간색 = 높은 거래량 (기관 매매 구간) 트레이딩 전략: 빨간 구간 반등 시 매수 VAH 또는 빨간 구간 저항 시 매도 거래량 동반 POC 돌파 시 진입 POC 회귀 시 재진입 파란 구간을 목표로 설정 설정: 초보자: 1.0 / 100% / 1.0 스캘핑: 0.5 / 200% / 0.5 스윙: 2.0 / 50% / 1
FREE
SmartBubbles MT5
Vincent Jose Proenca
지표
버블 지표 — 가격 둔화 + 거래량 스파이크 감지 가격이 갑자기 둔화되고 동시에 거래량이 급증할 때, 차트에 색상 사각형을 표시하는 간단한 시각적 도구입니다. (채우기 기능과 동심 원형 버블 효과 포함) 시장이 움직이기 전의 중요한 타이밍을 식별하는 데 도움이 됩니다. 지표 기능: 시장이 움직이기 전 “주저하는” 순간을 감지 거래량이 많아도 가격 변동이 적은 구간 표시 잠재적 돌파 또는 전환점을 사전에 예측 작동 원리: 현재 차트보다 작은 시간 프레임 분석 비정상적으로 작은 캔들 감지 (가격 둔화) 비정상적으로 높은 거래량 감지 (거래량 스파이크) 초록색(강세) 또는 빨간색(약세) 사각형 표시 주요 설정: 가격 민감도: 값이 낮을수록 민감도가 높음 거래량 배수: 값이 높을수록 선별적 분석 버블 크기: 지표 표시 가시성 조정 유용한 이유: 간단하고 시각적으로 직관적 복잡한 계산 불필요 흥미로운 시장 패턴 탐지 완전히 사용자 정의 가능 횡보장, 돌파 거래 또는 시장 동향 이해에 최적화되
SimpleCustomBox
Vincent Jose Proenca
지표
SimpleCustomBox – MT5 세션 박스 및 고가/저가 라인 표시기 개요: SimpleCustomBox는 MetaTrader 5용으로 설계된 강력하고 사용하기 쉬운 트레이딩 인디케이터입니다. 차트에서 특정 거래 세션을 시각적으로 강조 표시할 수 있으며, 사용자가 원하는 시간대를 설정하고 해당 세션의 고가와 저가를 즉시 확인할 수 있습니다. 명확한 시각적 경계선을 통해 더 스마트한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 데이 트레이더, 스캘퍼 및 단기 가격 패턴을 중시하는 모든 트레이더에게 적합합니다. 주요 기능: 사용자 지정 세션 시간: 차트에서 임의의 시간대(예: 02:00 – 06:00)를 색상 직사각형으로 강조 표시. 동적 세션 박스: 매일 자동으로 업데이트되며, 과거 여러 거래일을 표시하여 히스토리 분석 가능. 고가/저가 라인: 세션 범위의 상단과 하단 라인을 그리며, 사용자 지정 시간(예: 14:00)까지 연장 가능. 시각적 사용자화: 박스 색상, 라인 색상, 두께, 스
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
지표
틱 스프레드 불균형 기반 지표. TF: 모든 타임프레임(M1 ~ D1)에서 작동. 통화쌍: Forex, 지수, 금 및 CFD 지원 (JPY, Gold, CFD 상품 자동 조정). 설정: TickWindow (200) – 틱 관찰 윈도우 SpreadWeight (1.5) – 스프레드 가중치 NormalizationPeriod (20) – 정규화 기간 (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – 알림 임계값 AlertCooldown (300s) – 알림 쿨다운 시간 결론: Proxy Order Flow – Imbalance Tick-Spread v2.4 는 OHLC 변동과 스프레드를 분석하여 매수/매도 압력을 감지하고, 시장 방향성과 불균형 구역을 명확히 보여줍니다.
Mean Reversion Probability MT5
Vincent Jose Proenca
지표
Mean Reversion Probability – 통계적 반전 지표 간략 설명 기관급 수준의 지표로, 과거 초과 확장 데이터를 기반으로 200 이동평균선(MA200)으로의 회귀 확률을 통계적으로 계산합니다. 시장 피로 구간을 정량적으로 탐지합니다. 주요 기능 고급 통계 분석 – 500개 이상의 과거 확장 데이터를 사용하여 실제 확률 계산 확률 점수 (0–99%) – 평균 회귀 가능성을 정밀 수치화 피로 탐지 – 초과 확장의 지속 시간 및 강도 측정 다중 자산 표준화 – Forex, 지수, 금, 암호화폐, CFD 자동 적용 스마트 알림 – 드물지만 매우 신뢰성 높은 신호 (확률 >80%, 기간 >15봉) 기관형 인터페이스 – 깔끔하고 계층적인 구조로 빠른 판독 가능 방법론 실시간 분석 항목: 가격/MA200 표준화 거리 (ATR 기준) 마지막 회귀 이후의 확장 기간 최대 확장까지의 시간 과거 평균값과 비교 확률 계산: 거리 점수 (최대 60%): 현재 값 vs 과거 비율 기간
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
지표
PDHL – simply displays the highs and lows of previous days directly on your chart, providing a quick and visual reference of past key levels. The indicator is lightweight and easily customizable , allowing you to adjust the number of days displayed, the colors, as well as the style and thickness of the lines to suit your preferences. It is designed to be simple and practical, but may not work on all instruments or platforms . Only teste Tested only with CFDs
FREE
Iceblock Volume
Vincent Jose Proenca
지표
짧은 문구: Iceblock — 가격 움직임은 작지만 거래량이 높은 클러스터를 식별하는 MT4 지표(아이스버그 유사 행동). TF: 모든 타임프레임에서 작동 (M1 ~ D1). 종목: Forex, 지수, 금, CFD와 호환. 설정: VolumeLookback – 평균 거래량 계산용 캔들 수 VolumeThreshold – 비정상적 거래량 판단 배수 ClusterSize – 클러스터 확인을 위한 인접 캔들 수 RangeComparisonPeriod – 캔들 범위(High–Low) 평균 기간 간단 결론: Iceblock은 거래량은 높으나 가격 변동은 작은 구역을 강조합니다. 아이스버그 주문과 유사한 현상을 시사하지만 MT4의 거래량과 가격 데이터에만 근거합니다. 화살표는 이상 활동 표시이며 매매 신호가 아닙니다.
FREE
Spikes Signal
Vincent Jose Proenca
지표
Spike Signal v1.2 — Boom/Crash 스파이크를 탐지하고 실시간 스캘핑 신호를 제공하는 MT5 지표. TF: 모든 타임프레임에서 작동 (권장 M1~M15). 종목: Deriv Boom/Crash 지수용으로 설계, 고변동 자산에도 적합. 설정: SpikeSensitivity / MinSize – 스파이크 감도 및 최소 크기 EMA (8/21) – 진입 신호 RSI (14) – 추세 필터 TP/SL Points – 익절/손절 포인트 Trailing Exit / Alerts – 추적 종료 로직 및 알림 간단 결론: Spike Signal v1.2 는 급등락을 자동 감지하고 매수/매도 화살표를 표시하며 TP, SL, 추적 논리로 종료를 관리합니다. Boom/Crash 스캘핑에 최적입니다.
CustomBreakout
Vincent Jose Proenca
Experts
Range Breakout EA – Simple Description Concept An automated trading robot for MetaTrader 5 that exploits range breakouts with two key periods: Features Automatic market hours management Customizable Stop Loss and Take Profit Smart Trailing Stop Built-in testing mode for simulation Detailed logs for monitoring How It Works Records extreme prices at the start of the day Waits for a breakout of the secondary range Opens a position in the breakout direction Automatically manages the trade (SL/TP/Tr
FREE
VolumeSR MT4
Vincent Jose Proenca
지표
his indicator automatically identifies key support and resistance levels by analyzing volume patterns. Unlike traditional S/R tools that rely only on price, Volume S/R finds levels where the market truly reacted.   DETECTION LOGIC: - High Volume Zones: Price levels where strong buying/selling occurred - Low Volume Zones: Areas of weak interest - potential breakout or reversal zones   SMART FILTERING: - Nearby levels are automatically merged to avoid chart clutter - Maximum levels limit keeps yo
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
지표
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
지표
VWAP_PC_MQL5 — a simple home-built VWAP indicator showing real-time volume-weighted price levels directly on your MT5 chart. TF: Works on all timeframes. Pair: Compatible with all symbols — Forex, indices, commodities, and stocks. Settings: Applied Price – price type used for VWAP calculation (Close, Typical, Weighted, etc.) Line Color / Width / Style – customize VWAP line appearance Session Reset – optional reset per day or continuous mode How it works (VWAP principle): VWAP (Volume Weighted
FREE
Personnal VWAP V2
Vincent Jose Proenca
지표
PVWAP Improved MT5 – 고급 Volume Weighted Average Price 지표 PVWAP Improved MT5 는 개인적으로 개발한 VWAP 지표를 개선하고 최적화한 버전입니다. 거래량 가중 평균가와 여러 표준편차 밴드를 함께 표시하여, 잠재적인 지지/저항 구간과 시장 모멘텀 약화 영역을 파악하는 데 도움을 줍니다. 모든 시간대에서 동작하며 많은 데이터에서도 빠르고 안정적으로 작동합니다. 지표의 목적 VWAP 는 가장 많은 거래량이 체결된 평균 가격을 의미하며, 시장이 공정 가치 대비 어떤 위치에 있는지 판단하는 핵심 기준입니다. 주요 활용: 가격이 VWAP 위에 있을 때: 상승 우위 가격이 VWAP 아래에 있을 때: 하락 우위 표준편차 밴드 (+1, +2, -1, -2) 는 과매수/과매도 영역을 표시 진입, 청산, 반등 구간을 판단하는 데 도움 시장이 추세 구간인지 평균회귀 구간인지 분석하는 데 유용 인트라데이, 스캘핑, 스윙 트레이더에게 특히 적합합니다.
Liquidity Compression MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
지표
기관 유동성 압축 지표 (Institutional Liquidity Compression Indicator) 이 지표는 볼린저 밴드의 표준화된 폭, 거래량 및 평균 스프레드를 기반으로 실시간 유동성 축소를 측정하여 가격 돌파 전의 압축 단계를 식별합니다. 표시 형식: 전문가용 별도 창에 “Compression Score” 히스토그램과 “Threshold” 기준선을 표시합니다. 주요 특징 조기 감지: 가격 변동 전 유동성 축소 구간을 식별합니다. 다중 요소 측정: 표준화된 볼린저 밴드 폭, 거래량, 평균 스프레드를 결합합니다. 실시간 업데이트: 현재 캔들의 틱마다 갱신됩니다. 명확한 시각화: “Compression” 히스토그램과 점선 “Threshold” 표시. 호환성: MT4 및 MT5 버전 모두 지원합니다. 사용 방법 분석하려는 종목의 차트에 지표를 추가합니다. 변동성과 거래 세션에 따라 임계값 및 가중치를 조정합니다. 해석: 점수가 높을수록 유동성 압축 단계임을 의미합니다. 잠
VMS Oscillator
Vincent Jose Proenca
지표
Volume & Move Strength (VMS) Indicator for MT5 The VMS Indicator displays the relationship between trading volume and price movement strength, helping traders assess how well market activity supports price action. How It Works: Measures tick volume as trading activity. Calculates move strength using a normalized True Range (%). Both values can be smoothed (default: 5) and optionally normalized (0–100) for consistency across markets. Plots two lines in a separate window: Blue (Volume) – trading a
FREE
Institutional Flow Detector
Vincent Jose Proenca
지표
Institutional Flow Indicator A smart volume-based tool that detects institutional activity zones through direct order flow patterns. It reveals where large institutions operate. An advanced volume indicator that filters out noise to identify probable institutional patterns. Key Features Smart cluster detection Automatic identification Signal classification: Violet / Yellow – Institutional Zone – Strong, sustained institutional activity Red / Green – Strong Signal – Significant buying/selling pre
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
지표
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
Adaptive Flow MAs
Vincent Jose Proenca
지표
Adaptive Flow MAs is a moving average indicator designed to naturally adjust to market movements. Unlike traditional averages, it dynamically adapts its periods based on recent volatility and the current trend. The EMA closely follows rapid price swings to capture every impulse, while the SMA remains smoother, providing a stable and reliable reference. With a clean display showing the current adaptive periods, this tool helps traders feel the “flow” of the market without visual clutter. It’s cr
FREE
Daily Bar Number CFD
Vincent Jose Proenca
지표
indicator that numbers the bars (candles) in a custom trading session. The indicator allows: Defining the session start time (StartHour and StartMinute) Displaying numbers only on odd bars (if AfficherUniquementImpairs is true) Displaying numbers on the last N days (NbJours) Customizing the color and font size of the text The indicator will loop through the bars of the last N days and, for each day, start counting from the session start time. It will display the bar number (starting at 1) belo
FREE
Session Bar Numbering for CFDs Customizable MT4
Vincent Jose Proenca
지표
This indicator allows you to number bars within a trading session for CFDs. It works on GER40, UK100, US30, US100, and US500 and is fully customizable to fit your trading style and chart preferences. Key Features & Parameters: Customizable session interval: define your own session start and end times Option to hide even numbers for a cleaner chart Adjust number distance to position the bar numbers as you prefer Font size and color: choose the size and color that suit your chart Number of days di
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
지표
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to crea
FREE
Custom Box CFDs
Vincent Jose Proenca
지표
Range Box Indicator for Trading Sessions This indicator allows traders to visualize and analyze specific time ranges directly on their chart by drawing rectangular boxes for each trading session. Key Features: Customizable session interval: set your own session start and end times. Number of days displayed: choose how many past sessions are visible. Default color and special color for Monday: easily highlight weekly patterns. Adjustable border width: customize the appearance of the rectangles to
FREE
Better Moving Average
Vincent Jose Proenca
지표
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
FREE
Candle Activity Visualizer
Vincent Jose Proenca
지표
The Candle Activity Visualizer turns your chart into a dynamic heatmap, giving you a clear view of buying and selling pressure. In-Depth Market Insight: Active Zone Detection: The algorithm highlights areas where high volume builds up within a narrow price range, revealing key pressure zones. Real-Time Intensity: Colors adjust in real time, shifting smoothly from cool tones to warmer shades as activity increases. Visual Customization: 5 Color Palettes: Choose from five professionally designed th
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
지표
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
SmartBubbles Accumulation
Vincent Jose Proenca
지표
버블 지표 — 가격 둔화 + 거래량 스파이크 감지 가격이 갑자기 둔화되고 동시에 거래량이 급증할 때, 차트에 색상 사각형을 표시하는 간단한 시각적 도구입니다. (채우기 기능과 동심 원형 버블 효과 포함) 시장이 움직이기 전의 중요한 타이밍을 식별하는 데 도움이 됩니다. 지표 기능: 시장이 움직이기 전 “주저하는” 순간을 감지 거래량이 많아도 가격 변동이 적은 구간 표시 잠재적 돌파 또는 전환점을 사전에 예측 작동 원리: 현재 차트보다 작은 시간 프레임 분석 비정상적으로 작은 캔들 감지 (가격 둔화) 비정상적으로 높은 거래량 감지 (거래량 스파이크) 초록색(강세) 또는 빨간색(약세) 사각형 표시 주요 설정: 가격 민감도: 값이 낮을수록 민감도가 높음 거래량 배수: 값이 높을수록 선별적 분석 버블 크기: 지표 표시 가시성 조정 유용한 이유: 간단하고 시각적으로 직관적 복잡한 계산 불필요 흥미로운 시장 패턴 탐지 완전히 사용자 정의 가능 횡보장, 돌파 거래 또는 시장 동향 이해에 최적화되
Pivot PDHL Levels
Vincent Jose Proenca
지표
AutoPivot - 자동 피벗 포인트 지표 MT4용 고급 인디케이터로, 일간·주간·월간 주요 피벗 포인트(PP, R1, R2, R3, S1, S2, S3)를 자동 계산 및 표시하며, 전일 고점(PDH)과 저점(PDL)을 함께 표시하여 트레이더가 잠재적 지지·저항 구역을 한눈에 파악할 수 있도록 돕습니다. 주요 기능: 지능형 시간 프레임 인식 : 차트의 주기(H4, D1, W1)를 자동 감지하여 각 시간대에 맞는 정확한 피벗 계산 수행. 전일 고점/저점 표시 : PDH/PDL을 자동으로 표시하고, 현재 가격과의 상대적 위치를 직관적으로 확인 가능. 지지/저항 구역 시각화 : PDH/PDL과 인접한 피벗 라인 사이에 반투명 영역을 생성하여 반전 또는 돌파 가능 구간을 명확히 표현. 8가지 색상 테마 : 클래식, 다크, 라이트, 블루, 프로페셔널 등 8가지 프리셋 테마 제공. 색상, 선 스타일, 투명도 모두 사용자 맞춤 설정 가능. 가격 라벨 옵션 : 각 피벗
Structural Trend Lines
Vincent Jose Proenca
지표
STRUCTURAL TREND LINES - MT4 Indicator Simple indicator that automatically draws trend lines based on market structure. Features: - 3 degrees of structure detection (short, medium, long term) - Configurable swing strength for each degree - Single color per degree for clean visualization - Adjustable number of lines per degree - Customizable colors and line widths How it works: The indicator identifies swing highs and lows based on the strength parameter, then connects these points to create t
Volume Profil MT4
Vincent Jose Proenca
지표
Volume Profile Rectangle 요약 선택한 영역 내에서 각 가격 수준별 거래량의 수평 분포를 시각화하는 인터랙티브 볼륨 프로파일 지표 입니다. 자동으로 이동 가능한 직사각형을 생성하고, 매수/매도 우세 거래량을 색상 막대로 표시합니다. 주요 기능: 수평 거래량 표시 : 각 가격 수준에서의 거래량 분포를 수평 막대 형태로 시각화 강세/약세 분석 : 매수 우세 거래량은 초록색, 매도 우세 거래량은 빨간색으로 표시 인터랙티브 직사각형 : 선택 영역(직사각형)을 이동하면 자동으로 분석이 업데이트됨 자동 생성 : 시작 시 기본 직사각형을 자동으로 생성하여 즉시 사용 가능 작동 방식: 영역 선택 : 자동 또는 수동으로 생성된 직사각형이 분석할 구간(시간 + 가격)을 정의 거래량 분포 계산 : 가격 구간을 여러 수준으로 나누고(해상도 설정 가능), 선택된 캔들의 거래량을 해당 구간에 분배 스마트 색상 분석 : 각 가격 수준별로 매수/매도 중 어느 쪽 거래량이 우세한지 판별 동적
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변