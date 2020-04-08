StructureFlow MT4
- Indicadores
- Vincent Jose Proenca
- Versão: 2.0
- Ativações: 5
Indicador Avançado de Análise de Microestrutura do Mercado
Este indicador analisa a ação do preço em nível microscópico para detectar desequilíbrios ocultos antes de grandes movimentos. Diferente dos indicadores tradicionais que observam apenas o preço, o StructureFlow examina três dimensões críticas:
Análise Central
-
Microestrutura das Velas
-
Relação pavio/corpo
-
Posição do corpo dentro da faixa
-
Detecção de expansão/contração
-
Anomalias de volatilidade interna
-
Reconhecimento de padrões de engolfo
-
-
Ritmo do Mercado
-
Medição da velocidade do preço
-
Aceleração dos micromovimentos
-
Detecção de contraste de ritmo (sinais precursores)
-
-
Probabilidade de Reversão
-
Algoritmo de clusterização de padrões
-
Correspondência histórica de similaridade
-
Probabilidade de aceleração/rejeição
-
Sistema de Codificação de Cores
|Zona
|Cor
|Significado
|+50 a +100
|Lima
|Forte desequilíbrio altista
|+20 a +50
|Verde mar médio
|Altista moderado
|+5 a +20
|Verde mar escuro
|Altista fraco
|-5 a +5
|Cinza
|Neutro
|-20 a -5
|Vermelho indiano
|Baixista fraco
|-50 a -20
|Vermelho alaranjado
|Baixista moderado
|-100 a -50
|Vermelho
|Forte desequilíbrio baixista
Zonas de fundo:
-
Verde escuro: território altista extremo/forte
-
Vermelho escuro: território baixista extremo/forte
Linha de sinal: Dourado — direção da tendência suavizada
Recursos
-
Confirmação multi-temporal (alinhamento HTF)
-
Detecção de divergências com setas no gráfico
-
3 estilos visuais: Classic / Gradient / Filled
-
Amplificador personalizável da altura das barras
-
Filtro de volume para sinais de maior qualidade
-
Sistema de alertas (Popup / Som / Push)
-
Painel de informações profissional
-
Marcadores de cruzamento do nível zero
Configurações recomendadas
-
Scalping (M1–M5): Amplificador 3.0, Suavização EMA 2
-
Intraday (M15–H1): Amplificador 2.5, EMA 3
-
Swing (H4–D1): Amplificador 2.0, EMA 5
Interpretação dos sinais
-
Cruzamento acima de 0: momentum altista aumentando
-
Cruzamento abaixo de 0: momentum baixista aumentando
-
Zonas extremas (>70 / <−70): possível reversão ou continuação
-
Divergência: sinal de alta probabilidade de reversão
-
Transição de cor: aviso de mudança de momentum