StructureFlow MT4

高度市場マイクロストラクチャー分析インジケーター

本インジケーターは、価格アクションを極めて細かいレベルで分析し、大きな値動きが起こる前に隠れた不均衡を検出します。従来の「価格だけ」を見るインジケーターとは異なり、StructureFlow は以下の3つの重要な次元を分析します。

コア分析

  1. ローソク足マイクロストラクチャー

    • ヒゲ／実体の比率分析

    • 実体のレンジ内での位置

    • 拡張／収縮の検出

    • 内部ボラティリティ異常

    • 包み足パターン認識

  2. マーケットテンポ

    • 価格速度の測定

    • マイクロムーブの加速度

    • テンポ対比の検出（先行シグナル）

  3. 反転確率

    • パターンクラスタリングアルゴリズム

    • 過去データとの類似度マッチング

    • 加速／拒否の確率

カラーコードシステム

ゾーン 意味
+50 ～ +100 ライム 強い強気の不均衡
+20 ～ +50 ミディアムシーグリーン 中程度の強気
+5 ～ +20 ダークシーグリーン 弱い強気
-5 ～ +5 グレー 中立
-20 ～ -5 インディアンレッド 弱い弱気
-50 ～ -20 オレンジレッド 中程度の弱気
-100 ～ -50 レッド 強い弱気の不均衡

背景ゾーン：

  • ダークグリーン：極端／強い強気ゾーン

  • ダークレッド：極端／強い弱気ゾーン

シグナルライン： ゴールド（平滑化されたトレンド方向）

機能

  • マルチタイムフレーム確認（HTF整合性）

  • ダイバージェンス検出（チャート矢印付き）

  • 3種類の表示スタイル：Classic / Gradient / Filled

  • バー高さのカスタム増幅

  • ボリュームフィルターでシグナル品質向上

  • アラートシステム（ポップアップ / 音 / プッシュ）

  • プロ仕様の情報パネル

  • ゼロクロスのマーカー

推奨設定

  • スキャルピング（M1～M5）： アンプ 3.0、EMAスムージング 2

  • デイトレード（M15～H1）： アンプ 2.5、EMA 3

  • スイング（H4～D1）： アンプ 2.0、EMA 5

シグナル解釈

  • 0ライン上抜け：強気モメンタムの増加

  • 0ライン下抜け：弱気モメンタムの増加

  • 極端ゾーン（>70 / <−70）：反転または継続の可能性

  • ダイバージェンス：高確率の反転シグナル

  • カラー変化：モメンタム転換の警告


