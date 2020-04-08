StructureFlow MT4

高级市场微结构分析指标

该指标在微观层面分析价格行为，以在大行情出现前检测隐藏的不平衡。与只关注价格的传统指标不同，StructureFlow 同时分析三个关键维度：

核心分析

  1. K线微结构

    • 上下影线与实体比例分析

    • 实体在区间中的位置

    • 扩张/收缩检测

    • 内部波动率异常

    • 吞没形态识别

  2. 市场节奏

    • 价格速度测量

    • 微观运动加速度

    • 节奏对比检测（领先信号）

  3. 反转概率

    • 形态聚类算法

    • 历史相似度匹配

    • 加速/拒绝概率

颜色编码系统

区间 颜色 含义
+50 至 +100 酸橙色 强烈多头不平衡
+20 至 +50 中海绿色 中等多头
+5 至 +20 深海绿色 弱多头
-5 至 +5 灰色 中性
-20 至 -5 印度红 弱空头
-50 至 -20 橙红色 中等空头
-100 至 -50 红色 强烈空头不平衡

背景区域：

  • 深绿色区域：极强多头区

  • 深红色区域：极强空头区

信号线： 金色 — 平滑趋势方向

功能

  • 多周期确认（高周期对齐）

  • 背离检测并带图表箭头

  • 3 种视觉样式：Classic / Gradient / Filled

  • 可调节柱体高度放大器

  • 成交量过滤提升信号质量

  • 提示系统（弹窗 / 声音 / 推送）

  • 专业信息面板

  • 零轴穿越标记

推荐设置

  • 剥头皮（M1–M5）： 放大器 3.0，EMA 平滑 2

  • 日内交易（M15–H1）： 放大器 2.5，EMA 平滑 3

  • 波段（H4–D1）： 放大器 2.0，EMA 平滑 5

信号解读

  • 上穿 0：多头动能增强

  • 下穿 0：空头动能增强

  • 极端区间（>70 / <−70）：可能反转或延续

  • 背离：高概率反转信号

  • 颜色变化：动能转向预警


