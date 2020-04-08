StructureFlow MT4
- 指标
- Vincent Jose Proenca
- 版本: 2.0
- 激活: 5
高级市场微结构分析指标
该指标在微观层面分析价格行为，以在大行情出现前检测隐藏的不平衡。与只关注价格的传统指标不同，StructureFlow 同时分析三个关键维度：
核心分析
-
K线微结构
-
上下影线与实体比例分析
-
实体在区间中的位置
-
扩张/收缩检测
-
内部波动率异常
-
吞没形态识别
-
-
市场节奏
-
价格速度测量
-
微观运动加速度
-
节奏对比检测（领先信号）
-
-
反转概率
-
形态聚类算法
-
历史相似度匹配
-
加速/拒绝概率
-
颜色编码系统
|区间
|颜色
|含义
|+50 至 +100
|酸橙色
|强烈多头不平衡
|+20 至 +50
|中海绿色
|中等多头
|+5 至 +20
|深海绿色
|弱多头
|-5 至 +5
|灰色
|中性
|-20 至 -5
|印度红
|弱空头
|-50 至 -20
|橙红色
|中等空头
|-100 至 -50
|红色
|强烈空头不平衡
背景区域：
-
深绿色区域：极强多头区
-
深红色区域：极强空头区
信号线： 金色 — 平滑趋势方向
功能
-
多周期确认（高周期对齐）
-
背离检测并带图表箭头
-
3 种视觉样式：Classic / Gradient / Filled
-
可调节柱体高度放大器
-
成交量过滤提升信号质量
-
提示系统（弹窗 / 声音 / 推送）
-
专业信息面板
-
零轴穿越标记
推荐设置
-
剥头皮（M1–M5）： 放大器 3.0，EMA 平滑 2
-
日内交易（M15–H1）： 放大器 2.5，EMA 平滑 3
-
波段（H4–D1）： 放大器 2.0，EMA 平滑 5
信号解读
-
上穿 0：多头动能增强
-
下穿 0：空头动能增强
-
极端区间（>70 / <−70）：可能反转或延续
-
背离：高概率反转信号
-
颜色变化：动能转向预警