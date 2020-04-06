Atlas EA

Советник Atlas — это трендовая система, основанная на комбинации индикаторов RSI и Moving Average, которая полностью настраивается. Если рынок становится медвежьим и стрелки становятся красными, советник продаёт; если рынок становится бычьим и стрелки становятся синими, советник покупает. Советник точно определяет начало восходящих и нисходящих трендов и контролирует открытые сделки по методу мартингейла/сетки до достижения тейк-профита.

Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd, а также второстепенные пары, такие как audcad; nzdcad; eurnzd и eurcad, включая xauusd, на таймфрейме M15.

Настройки:

  • Start Hour – Начальный час работы EA
  • Start Minute – Начальная минута работы EA
  • End Hour – Конечный час работы EA
  • End Minute – Конечная минута работы EA
  • Lot – Начальный лот для начала торговли
  • Use variable lots – True/False – Использовать управление капиталом True/False
  • Free margin for every 0.01 lot – Свободная маржа для каждого 0.01 lot
  • Multiplication – множитель, например, 1.5
  • Max lots – максимально допустимые лоты
  • Take Profit – тейк-профит в пунктах
  • Stop Loss в пунктах (0: не использовать) – стоп-лосс в пунктах, если 0, он отключится
  • Percentage grid Stop Loss – процент убытка от общего счета, разрешенный для сокращения всех позиций
  • Overlay – закрытие первого и последнего ордера вместе в общей прибыли
  • Overlay after X trades – закрытие первого и последнего ордера при определенном количестве сделок
  • Overlay % – закрытие первого и последнего ордера при определенном проценте прибыли
  • Draw of profit tags true/false – закрытие прибыли теги на графике true или false
  • Название шрифта – название шрифта
  • Размер шрифта Result – размер шрифта
  • Цвет шрифта – цвет шрифта
  • Магическое число – уникальное магическое число, идентифицирующее советника
  • Расстояние сетки – расстояние между ордерами
  • Номер ордера переменного расстояния – размер ордера для начала переменного расстояния
  • Начало переменного расстояния – на каком расстоянии между ордерами должно начинаться переменное расстояние
  • Умножение расстояния 1.2 – множитель переменного ордера
  • Включить покупку – true/false – включить покупку, true или false
  • Включить продажу – true/false – включить продажу true или false
  • Управление ручными ордерами – true/false
  • Разрешить хеджирование – true/false – должен ли советник контролировать ручные ордера true или false
  • Максимальные длинные ордера – максимально допустимые длинные ордера
  • Максимальные короткие ордера – максимально допустимые короткие ордера
  • Описание торговли – Atlas –описание названия советника
  • Настройки следующего индикатора

Рекомендуем также
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Эксперты
Советник использует для анализа рынка и определения торговых сигналов индикатор FletBoxPush . Индикатор встроен в советник и дополнительная установка его на график не обязательна. Торговля происходит на пробой уровней определенных как границы флета. Используется ограничение убытков. Описание настроек советника TimeFrames - период графика, настройка для индикатора colour - цвет участка цены, определенного как флет, настройка для индикатора Rectangle - показывать участки цены определенных как фле
RSI Double Cross EA
Ihor Koshel
Эксперты
RSI Double Cross Robot   is a fully automated expert advisor based on a classic yet powerful momentum concept — the crossover of two RSI indicators with different periods. The robot identifies trend changes and market momentum shifts by tracking the interaction between fast and slow RSI values. Trades are opened only when clear directional signals appear, while a built-in volatility filter helps avoid flat and low-activity market conditions. RSI Double Cross Robot applies strict risk management,
Fxdolarix
Andrey Kozak
Эксперты
Fxdolarix - автоматический робот скальпер для GBPUSD M5. Был протестирован на реальном счету в течении 3 месяцев. Робот использует стратегию скальпинга, ориентированную на краткосрочное движение цены внутри дня. Основной акцент детается на выявление моментов краткосрочной волатильности и выоспроизведении быстрых сделок. Робот использует в своей работе такие индикаторы как: iMACD, iMA, iStochastic. С помощью этих индикаторов робот выявляет направление тренда, а с помощью активности тикового движе
Alligator Trend Trader Pro
Kiril Spiridonov
Эксперты
Система протестирована и полностью оптимизирована на 4H. Кроме того, для оптимизации индикатора было использовано еще 1370 моделей. Он использует индикатор Aligator, чтобы поймать тренд. Плюсы: Протестировано на исторических данных с использованием тиковых данных за последние 6 лет. Ожидается сохранение той же производительности Его не нужно включать постоянно, так как он использует основные движения рынка. Полностью оптимизированная стратегия на 4Ч графике. Минусы: Имеет максимальную серию
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Эксперты
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Эксперты
!! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
Day Breakout EA
Aleksei Moshkin
3.88 (8)
Эксперты
Автоматический советник работает по простой стратегии на пробой максимума и минимума предыдущего дня. В настройках есть функция переворота ордеров Reverse, при пробитии максимума вместо покупки будет открыта продажа и при пробитии минимума вместо продажи будет открыта покупка. Настройки Reverse  - при пробитии уровня ордера будут открываться в обратном направлении The maximum number of limit orders  - максимальное количество лимитных ордеров  The distance limit orders  - дистанция установки ли
FREE
Forex Gump Special
Andrey Kozak
Эксперты
Forex Gump Special - автоматический торговый робот для валютной пары GBPUSD. Робот торгует по принципу прорыва граничной цены. С помощью алгоритма усреднения робот анализирует рынок и обозначает точки максимальной и минимальной цены, таким образом выстраивая виртуальный канал. Дальше робот анализирует движение цены и как только цена выходит за рамки виртуального канала, робот открывает сделку в обратном направлении. Данный торговый алгоритм строится на идее возврата цены в рамки канала. Робот пр
Advanced grid
Sergey Kruglov
4.6 (5)
Эксперты
Advanced grid -  Просто советник с минимальными настройками, позволяющий вести торговлю с помощью сетки ордеров. Советник не использует индикаторов.  Настройки : Period - Таймфрейм графика. LotRisk - Автоматическое определение лот. Если LotRisk =0, то не работает. Lot - Фиксированный лот. Level  - Ценовой уровень между ордерами ( в пунктах). OrdersClose - Частичное закрытие ордеров. Параметр от 0 до 3. OrdersClose =0 - Отключено. OrdersClose =1 - Для всех типов ордеров. Закрываем один ордер с
FREE
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Multi currency EA is a fully automated multi-currency Expert Advisor. Does not use Martingale and grid trading. Uses stop loss to protect funds. It trades pending orders at acceptable time. Unengaged pending orders are deleted after the EA stops trading. Market Execution — Market Execution is applied — take profit and stop loss are placed after the order is executed and modified by the EA's settings. The EA is meant for trading EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, EURJPY, EURG
Smart Grid FX
Natalya Sopina
Эксперты
Smart Grid FX -  контр-трэндовый торговый мультивалютный советник,  предназначенный для автоматической торговли на рынке Форекс. Советник использует принцип мартингейла. Алгоритм работы советника: В начале цикла открывается пара ордеров противоположного направления с начальным лотом  Lots . Далее строится сетка ордеров с переменными шагом и лотом в направлении движения цены. При этом каждый раз при открытии очередного ордера переопределяется уровень закрытия всех ордеров сетки с учетом параметра
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Exp Tick Hamster MT4
Vladislav Andruschenko
3.62 (13)
Эксперты
Советник с автоматическим подбором и оптимизацией всех параметров под торговый символ для MetaTrader 4.   Торговый советник без настроек! Tick Hamster  – Это Автоматический торговый эксперт для новичков и пользователей, которые не хотят настраивать советник! Испытайте беспроблемную автоматическую торговлю с нашим удобным для новичков экспертным советником. Не нужно беспокоиться о сложных настройках – наш специалист сделает все за вас. Начните свой путь к успешной торговле сегодня! Версия МТ5 По
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Эксперты
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Creature
Natalya Sopina
1 (1)
Эксперты
Creature - автоматическая торговая система - трендовый скальпер. Стратегия работы советника: Вход в сделку происходит при откатах от основного тренда.  Трендовым и одновременно канальным является индикатор «ленты Боллинджера» (Bollinger Bands). Ордера открываются при пробое границ канала на определённое заданное количество пунктов. Ложные сигналы на вход фильтруются с помощью встроенного ограничителя минимального скачка цены при пробое, что практически полностью нивелирует убыточные сделки.  Зак
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Эксперты
Торговый робот VR Black Box основан на популярной и проверенной временем стратегии следования за трендом. В течение нескольких лет он совершенствовался на реальных торговых счетах через регулярные обновления и внедрение новых идей. Благодаря этому, VR Black Box стал мощным и уникальным торговым роботом, который способен впечатлить как новичков, так и опытных трейдеров. Для того чтобы ознакомиться с роботом и оценить его эффективность, достаточно установить его на демо-счет и наблюдать за результ
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Эксперты
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Эксперты
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Stacking King EA
Dora Nafwa Mwabini
Эксперты
Советник Stacking King — точная мощь, простота в использовании Описание: Советник Stacking King — это мощный торговый инструмент, который позволяет мгновенно открывать несколько сделок одним щелчком мыши или автоматически складывать сделки каждую минуту в течение установленного периода времени — прямо на вашем активном терминале MT4. Независимо от того, являетесь ли вы скальпером, участником тренда или складываете прорывы, этот советник дает вам полный контроль с минимальными усилиями. Создан д
Alize EA
Viktor Barilko
Эксперты
Alize EA — это передовой торговый советник, специально разработанный для торговли на рынке Форекс.Он использует сложные математические алгоритмы для анализа рынка и принятия торговых решений на основе модифицированных стандартных индикаторов и анализа ценового действия. Этот робот прост в использовании и полностью автоматизирован: достаточно просто установить его на график валютной пары AUDCAD и задать желаемый уровень риска. Одной из ключевых особенностей Alize EA является продвинутая систем
IRobot Alligators
Paranchai Tensit
Эксперты
Советник IRobot Alligators основан на теории хаоса и техническом индикаторе Аллигатор. Этот советник состоит из трех линий, наложенных на ценовой график, представляющих собой челюсть, зубы и губы Аллигатора. Он предназначен для подтверждения наличия тренда, а также его направления. Как и со всеми скользящими средними, первой двигается короткая (зеленая), за ней следует средняя (красная), а затем длинная (синяя) линия. Если три линии переплетены, то рот аллигатора закрыт, и он "спит". В осциллято
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
Эксперты
Super grid nineth (ninth) generation is another grid type EA on this huge forex system population, this EA not using any indicator to avoid any fake signaling to open or closing position orders. This EA will open pending order stop and limit in the first time EA run, then maintain all opened order with unique way to balancing account free margin and make equity growth. This EA have unique system not like anyother grid EA, with correct setup and run on max 3 pairs in one account, this EA capable
Macd Pro I
Steve Zoeger
Эксперты
MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. The Ea is based on the MACD Indicator and 3 more and has been kept simple. ========================================= Maybe better to go for small profit, set it on higher time frames then you can use it for more pairs at the same time. =========================================== => works on all Time Frames but i would recommend the
Black Max
Samsul Anwar
Эксперты
Black Capal The Expert Advisor strategy is based on the breakthrough of the current support/resistance levels (traders all over the world pay attention to these data; the levels are built solely using the terminal technical indicators). This is one of the few robots that works using the indicators only. Developing such a system can be quite a challenge but you do not have to understand all these complexities. Simply launch the robot on a chart. It will do the rest automatically.   General The EA
Parabolic Sar Advisor Pro
Alexander Nikolaev
Эксперты
Советник расставляет отложенные ордера по точкам индикатора Parabolic Sar. После установки он передвигает ордера вслед за индикатором. Можно настроить на открытие ордеров только BuyStop или только SellStop, если необходимо. По умолчанию выставляются отложенные ордера и на покупку, и на продажу. Кроме индикатора Parapolic Sar, этот советник использует и другие индикаторы для более правильного решения открытия позиции, так что Вам не нужно вмешиваться в его торговлю. Например, он определяет диверг
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Эксперты
Данные советник торгует от трендовых линий, а также на основе анализа объемов. Расчёт объемов происходит по минутным барам, чтобы определить, на рост они были, или на падение. Трендовые линии рисуются по максимумам и минимумам в истории торговли. Также, есть и дополнительные индикаторы. Сигнал на покупку или продажу зависит от всех этих факторов. От этого, советник может более точно входить в рынок и совершать больше сделок. Входные параметры Lots - размер лота (при 0 лот будет рассчитываться о
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Эксперты
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Эксперты
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
PAHunter
Van Hoa Nguyen
3.8 (5)
Эксперты
PAHunter the ground breaking MT4 expert advisor is changing the way you trade gbpusd, gbpcad eurchf, euraud, audcad, usdchf, eurusd. currency pairs! Developed by a team of experienced traders with over 10+ years of trading experience in the forex market. The current version adds a number of features that help increase system consistency. Trade with scalping strategy on M5 timeframe. Orders always come with a fixed stop loss and take profit level. Robots do not use potentially risky strategies.
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Другие продукты этого автора
Capybara
Sergey Kasirenko
4.72 (53)
Эксперты
Capybara EA – это усовершенствованная автоматизированная система отслеживания тренда, основанная на индикаторе Hama. Если рынок станет медвежьим и индикатор станет красным, советник будет продавать, если рынок станет бычьим, а индикатор станет синим, советник будет покупать. Советник может точно определить начало восходящего и нисходящего тренда и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как евроUSD; аудусд
Atlantis Scalper EA mt5
Sergey Kasirenko
5 (2)
Эксперты
Советник Atlantis использует стратегию прорыва, специально разработанную для золота, чтобы улавливать сильные ценовые движения, возникающие при прорыве рынком золота ключевых уровней спроса и предложения. Это не мартингейл и не сеточная стратегия. Советник работает с трейлинг-стопом и имеет автоматически встроенный стоп-лосс при смене тренда. Советник ищет идеальные торговые сетапы круглосуточно. Рекомендуемая пара: xauusd m1, m15 или m30 Используйте счет минимум на 300 долларов и небольшой спр
Atlantis Scalper EA mt4
Sergey Kasirenko
5 (1)
Эксперты
Советник Atlantis использует стратегию прорыва, специально разработанную для золота, чтобы улавливать сильные ценовые движения, возникающие при прорыве рынком золота ключевых уровней спроса и предложения. Это не мартингейл и не сеточная стратегия. Советник работает с трейлинг-стопом и имеет автоматически встроенный стоп-лосс при смене тренда. Советник ищет идеальные торговые сетапы круглосуточно. Рекомендуемая пара: xauusd m1, m15 или m30 Используйте счет минимум на 300 долларов и небольшой спр
Gold is Cold
Sergey Kasirenko
5 (19)
Эксперты
Gold is Cold EA основан на личном индикаторе тренда автора. EA точно определит начало восходящих трендов с синей стрелкой и нисходящих трендов с красной стрелкой и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки до тех пор, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd, а также второстепенные пары, такие как audcad; nzdcad; eurnzd и eurcad на таймфреймах m15 или выше. Настройки: Start Hour – Начальный час работы EA St
Gold is Cold mt5
Sergey Kasirenko
5 (1)
Эксперты
Gold is Cold EA основан на личном индикаторе тренда автора. EA точно определит начало восходящих трендов с синей стрелкой и нисходящих трендов с красной стрелкой и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки до тех пор, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd, а также второстепенные пары, такие как audcad; nzdcad; eurnzd и eurcad на таймфреймах m15 или выше. Настройки: Start Hour – Начальный час работы EA St
Atlas EA mt5
Sergey Kasirenko
Эксперты
Советник Atlas — это трендовая система, основанная на комбинации индикаторов RSI и Moving Average, которая полностью настраивается. Если рынок становится медвежьим и стрелки становятся красными, советник продаёт; если рынок становится бычьим и стрелки становятся синими, советник покупает. Советник точно определяет начало восходящих и нисходящих трендов и контролирует открытые сделки по методу мартингейла/сетки до достижения тейк-профита. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как eurusd;
Gold is Hot mt5
Sergey Kasirenko
5 (2)
Эксперты
Gold is Hot EA основан на личном индикаторе WAT автора, который представляет собой комбинацию волатильности и индикатора MACD. EA точно обнаружит начало восходящих трендов с синей стрелкой и нисходящих трендов с красной стрелкой и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd, а также второстепенные пары, такие как audcad; nzdcad; eurnzd и eurcad на таймфреймах m15 или
Capybara mt5
Sergey Kasirenko
4.75 (8)
Эксперты
Capybara EA – это усовершенствованная автоматизированная система отслеживания тренда, основанная на индикаторе Hama. Если рынок станет медвежьим и индикатор станет красным, советник будет продавать, если рынок станет бычьим, а индикатор станет синим, советник будет покупать. Советник может точно определить начало восходящего и нисходящего тренда и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как евроUSD; аудусд
Gold is Hot
Sergey Kasirenko
5 (1)
Эксперты
Gold is Hot EA основан на личном индикаторе WAT автора, который представляет собой комбинацию волатильности и индикатора MACD. EA точно обнаружит начало восходящих трендов с синей стрелкой и нисходящих трендов с красной стрелкой и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd, а также второстепенные пары, такие как audcad; nzdcad; eurnzd и eurcad на таймфреймах m15 или
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв