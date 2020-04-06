Atlas EA
- Эксперты
- Sergey Kasirenko
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Советник Atlas — это трендовая система, основанная на комбинации индикаторов RSI и Moving Average, которая полностью настраивается. Если рынок становится медвежьим и стрелки становятся красными, советник продаёт; если рынок становится бычьим и стрелки становятся синими, советник покупает. Советник точно определяет начало восходящих и нисходящих трендов и контролирует открытые сделки по методу мартингейла/сетки до достижения тейк-профита.
Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd, а также второстепенные пары, такие как audcad; nzdcad; eurnzd и eurcad, включая xauusd, на таймфрейме M15.
Настройки:
- Start Hour – Начальный час работы EA
- Start Minute – Начальная минута работы EA
- End Hour – Конечный час работы EA
- End Minute – Конечная минута работы EA
- Lot – Начальный лот для начала торговли
- Use variable lots – True/False – Использовать управление капиталом True/False
- Free margin for every 0.01 lot – Свободная маржа для каждого 0.01 lot
- Multiplication – множитель, например, 1.5
- Max lots – максимально допустимые лоты
- Take Profit – тейк-профит в пунктах
- Stop Loss в пунктах (0: не использовать) – стоп-лосс в пунктах, если 0, он отключится
- Percentage grid Stop Loss – процент убытка от общего счета, разрешенный для сокращения всех позиций
- Overlay – закрытие первого и последнего ордера вместе в общей прибыли
- Overlay after X trades – закрытие первого и последнего ордера при определенном количестве сделок
- Overlay % – закрытие первого и последнего ордера при определенном проценте прибыли
- Draw of profit tags true/false – закрытие прибыли теги на графике true или false
- Название шрифта – название шрифта
- Размер шрифта Result – размер шрифта
- Цвет шрифта – цвет шрифта
- Магическое число – уникальное магическое число, идентифицирующее советника
- Расстояние сетки – расстояние между ордерами
- Номер ордера переменного расстояния – размер ордера для начала переменного расстояния
- Начало переменного расстояния – на каком расстоянии между ордерами должно начинаться переменное расстояние
- Умножение расстояния 1.2 – множитель переменного ордера
- Включить покупку – true/false – включить покупку, true или false
- Включить продажу – true/false – включить продажу true или false
- Управление ручными ордерами – true/false
- Разрешить хеджирование – true/false – должен ли советник контролировать ручные ордера true или false
- Максимальные длинные ордера – максимально допустимые длинные ордера
- Максимальные короткие ордера – максимально допустимые короткие ордера
- Описание торговли – Atlas –описание названия советника
- Настройки следующего индикатора