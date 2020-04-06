Atlas EA
Atlas EA는 RSI와 이동 평균 지표를 조합하여 완벽하게 조정 가능한 추세 추종 시스템입니다. 시장이 하락세로 돌아서 화살표가 빨간색으로 바뀌면 EA는 매도 포지션을 취하고, 시장이 상승세로 돌아서 화살표가 파란색으로 바뀌면 EA는 매수 포지션을 취합니다. EA는 상승 및 하락 추세의 시작점을 정확하게 감지하고, 목표가에 도달할 때까지 마팅게일/그리드 방식으로 미결제 거래를 통제합니다.
추천 통화쌍: eurusd, audusd, gbpusd, nzdusd와 같은 모든 주요 통화쌍과 audcad, nzdcad, eurnzd, eurcad와 같은 마이너 통화쌍(m15 기준 xauusd 포함)
설정:
- 시작 시간 - EA의 시작 시간
- 시작 분 - EA의 시작 분
- 종료 시간 - EA의 종료 시간
- 종료 분 - EA의 종료 분
- Lot - 거래를 시작할 초기 Lot
- 가변 Lot 사용 - True/False - 자금 관리 사용 True/False
- 0.01 Lot당 무료 마진 - 0.01 Lot당 무료 마진
- Multiplication - 1.5와 같은 승수 계수
- 최대 Lot - 허용되는 최대 Lot
- Take Profit - 포인트로 이익 실현
- Stop Loss in point (0: 사용하지 않음) - 0이면 비활성화됨
- 백분율 그리드 Stop Loss - 모든 포지션을 끊을 수 있는 총 계정 손실 백분율
- Overlay - 총 이익에서 첫 번째와 마지막 주문을 함께 마감
- X 거래 후 Overlay - 특정 거래 금액에서 첫 번째와 마지막 주문을 마감
- Overlay % - 특정 백분율 이익에서 첫 번째와 마지막 주문을 마감
- Draw of profit tags true/false - 차트에 이익 태그 그리기 true 또는 false
- 글꼴 이름 - 글꼴 이름
- 글꼴 크기 결과 - 글꼴 크기
- 글꼴 색상 - 글꼴 색상
- 매직 넘버 - EA를 식별하는 고유한 매직 넘버
- 그리드 거리 - 주문 간 거리
- 가변 거리의 주문 번호 - 가변 거리를 시작할 주문량
- 가변 거리 시작 - 주문 간 어느 거리에서 가변 거리를 시작해야 하는가
- 거리 곱셈 1.2 - 가변 주문의 배수
- 매수 활성화 - 참/거짓 - 매수 활성화, 참 또는 거짓
- 매도 활성화 - 참/거짓 - 매도 활성화 참 또는 거짓
- 수동 주문 제어 - 참/거짓
- 헤지 허용 - 참/거짓 - EA가 수동 주문을 제어해야 하는가 참 또는 거짓
- 최대 롱 - 허용되는 최대 롱 주문
- 최대 숏 - 허용되는 최대 숏 주문
- 거래 설명 - Atlas
