Atlas EA
- Sergey Kasirenko
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Atlas EA es un sistema de seguimiento de tendencias basado en una combinación del RSI y el indicador de media móvil, totalmente ajustable. Si el mercado se vuelve bajista y las flechas se vuelven rojas, el EA venderá; si el mercado se vuelve alcista y las flechas se vuelven azules, el EA comprará. El EA puede detectar con precisión el inicio de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas mediante un sistema martingala/cuadrícula hasta alcanzar el precio de mercado.
Pares recomendados: Todos los pares principales como el EURUSD, el AUDUSD, el GBPUSD y el NZDUSD, así como pares menores como el AUDCAD, el NZDCAD, el EURNZD y el EURCAD, incluyendo el XAUUSD en el marco temporal M15.
- Minuto de inicio: minuto de inicio del EA
- Hora de finalización: hora de finalización del EA
- Minuto de finalización: minuto de finalización del EA
- Lote: el lote inicial para comenzar a operar
- Usar lotes variables: Verdadero/Falso: usar administración de dinero Verdadero/Falso
- Margen libre por cada 0,01 lote: el margen libre por cada 0,01 lote
- Multiplicación: factor multiplicador como 1,5
- Lotes máximos: lotes máximos permitidos
- Take Profit: toma de ganancias en puntos
- Stop Loss en puntos (0: no se usa): stop loss en puntos si es 0, se deshabilitará
- Stop Loss de cuadrícula de porcentaje: porcentaje de pérdida de la cuenta total permitida para cortar todas las posiciones
- Superposición: cierre de la primera y la última orden juntas en la ganancia total
- Superposición después de X operaciones: cierre de la primera y la última orden en cierta cantidad de operaciones
- Superposición %: cierre de la primera y la última orden en cierto porcentaje de ganancia
- Extracción de etiquetas de ganancia verdadero/falso: extracción de etiquetas de ganancia en el gráfico verdadero o falso
- Nombre de tipografía: el nombre de la fuente
- Tamaño de fuente Resultado: el tamaño de la fuente
- Color de la fuente: el color de la fuente
- Número mágico: el número mágico único que identifica al EA
- Distancia de cuadrícula: la distancia entre órdenes
- Número de orden de distancia variable: la cantidad de órdenes para iniciar la distancia variable
- Inicio de distancia variable: a qué distancia entre órdenes debe comenzar la distancia variable
- Multiplicación de distancia 1.2: el multiplicador de la orden variable
- Habilitar compra: verdadero/falso: habilitar compra, verdadero o falso
- Habilitar venta: verdadero/falso: habilitar venta, verdadero o falso
- Controlar órdenes manuales: verdadero/falso
- Permitir cobertura: verdadero/falso: el EA debe controlar las órdenes manuales, verdadero o falso
- Máximo de posiciones largas: máximo de órdenes largas permitidas
- Máximo de posiciones cortas: máximo de órdenes cortas permitidas
- Descripción de la operación: Atlas
