Atlas EA è un sistema di trend following basato su una combinazione di RSI e indicatore di media mobile, completamente regolabile. Se il mercato diventa ribassista e le frecce diventano rosse, l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e le frecce diventano blu, l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le posizioni aperte con uno stile martingala/griglia fino al raggiungimento del TP.

Coppie consigliate: tutte le coppie principali come EURUSD; AUDUSD; GBPUSD; NZDUSD e anche coppie minori come AUDCAD; NZDCAD; EURNZD ed EURCAD, incluso XAUUSD, su timeframe m15. Impostazioni: Minuto di inizio: minuto di inizio di EA

Ora di fine: ora di fine di EA

Minuto di fine: minuto di fine di EA

Lotto: lotto iniziale per iniziare a fare trading

Utilizza lotti variabili: Vero/Falso: utilizza la gestione del denaro Vero/Falso

Margine libero per ogni 0,01 lotti: margine libero per ogni 0,01 lotto

Moltiplicazione: fattore moltiplicatore come 1,5

Lotti massimi: lotti massimi consentiti

Take Profit: prendi profitto in punti

Stop Loss in punti (0: non utilizzare): stop loss in punti se 0 lo disabiliterà

Griglia percentuale Stop Loss: perdita percentuale del totale dell'account consentita per tagliare tutte le posizioni

Sovrapposizione: chiusura del primo e dell'ultimo ordine insieme nel profitto totale

Sovrapposizione dopo X operazioni: chiusura del primo e dell'ultimo ordine a una certa quantità di operazioni

Sovrapposizione %: chiusura del primo e dell'ultimo ordine a una certa percentuale di profitto

Estrazione dei tag di profitto vero/falso: estrazione dei tag di profitto sul grafico vero o falso

Nome del carattere: il nome del font

Dimensione font Risultato: la dimensione del font

Colore del carattere: il colore del font

Numero magico: il numero magico univoco che identifica l'EA

Distanza griglia: la distanza tra gli ordini

Numero ordine di distanza variabile: la quantità di ordine per iniziare la distanza variabile

Inizio distanza variabile: a quale distanza tra gli ordini dovrebbe iniziare la distanza variabile

Moltiplicazione distanza 1.2: il moltiplicatore dell'ordine variabile

Abilita acquisto: vero/falso: abilita l'acquisto, vero o falso

Abilita vendita: vero/falso: abilita la vendita vero o falso

Controlla ordini manuali: vero/falso

Consenti copertura: vero/falso: l'EA dovrebbe controllare gli ordini manuali vero o falso

Long massimi: ordini lunghi massimi consentiti

Short massimi: ordini corti massimi consentiti

Descrizione transazione: Atlas

Impostazioni indicatore successivo

Impostazioni indicatore successivo



