Atlas EA
- 专家
- Sergey Kasirenko
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Atlas EA 是一款基于相对强弱指标 (RSI) 和移动平均线 (MA) 指标的趋势跟踪系统，可完全调节。如果市场转为熊市且箭头变为红色，EA 将卖出；如果市场转为牛市且箭头变为蓝色，EA 将买入。该 EA 能够准确识别上升趋势和下降趋势的开始，并以马丁格尔/网格策略控制持仓，直至达到止盈目标。
推荐交易对：所有主要货币对，例如欧元/美元 (EURUSD)、澳元/美元 (AUUSD)、英镑/美元 (GBPUSD)、纽元/美元 (NZUSD)，以及次要货币对，例如澳元/加元 (AUDCAD)、纽元/加元 (NZDCAD)、欧元/纽元 (EURNZD) 和欧元/加元 (EURCAD)，包括 XAUUSD，均在 15 分钟时间框架内使用。
设置
- 开始小时 – EA 的开始小时
- 开始分钟 – EA 的开始分钟
- 结束小时 – EA 的结束小时
- 结束分钟 – EA 的结束分钟
- 手数 – 开始交易的初始手数
- 使用可变手数 – 真/假 – 使用资金管理真/假
- 每 0.01 手的可用保证金 – 每 0.01 手的可用保证金
- 乘数 – 乘数因子，如 1.5
- 最大手数 – 允许的最大手数
- 获利 – 以点数获利
- 止损点数（0：不使用） – 以点数止损，如果为 0，则禁用它
- 百分比网格止损 – 允许削减所有头寸的总账户损失百分比
- 叠加 – 总利润中第一笔和最后一笔订单的平仓
- X 笔交易后的叠加 – 以一定数量的交易平仓第一笔和最后一笔订单
- 叠加 % – 以一定百分比的利润平仓第一笔和最后一笔订单
- 绘制利润标签真/假 – 在图表上绘制利润标签真或假
- 字体名称 – 字体名称
- 字体大小结果 –字体大小
- 字体颜色 – 字体颜色
- 魔数 – 标识 EA 的唯一魔数
- 网格距离 – 订单之间的距离
- 可变距离的订单号 – 开始可变距离的订单量
- 可变距离开始 – 订单之间的距离应从多少开始可变距离
- 距离乘数 1.2 – 可变订单的乘数
- 启用买入 – 真/假 – 启用买入，真或假
- 启用卖出 – 真/假 – 启用卖出，真或假
- 控制手动订单 – 真/假
- 允许对冲 – 真/假 – EA 是否应控制手动订单，真或假
- 最大多头 – 允许的最大多头订单
- 最大空头 – 允许的最大空头订单
- 交易说明 – Atlas
